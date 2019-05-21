نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 الفصل الدراسي الثاني “الترم الثاني” آخر العام نقدمها لكم عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا المقال، وذلك بعد أن انتهى طلاب الشهادة الابتدائية 2019 من آداء اختبارات نهاية العام الدراسي “آخر العام” وستقوم جميع المحافظات بالإعلان عن نتائج الطلاب من خلال المدارس، بحيث تقوم كل مدرسة بنشر نتائج ذويها من أبنائها الطلاب، فيتمكن الطالب أو ولي الأمر من استعلام النتائج من خلال الشئون التعليمية التابعة للمدرسة، وعملية استعلام النتائج من خلال الشئون التعليمية ستكون بالاسم ورقم الجلوس فقط.
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 يمكنكم الآن الحصول عليها من خلال المدارس الابتدائية، حيث أعلنت المدارس الابتدائية عن ظهور نتائج طلابها، مؤكدة أن استعلام النتيجة سيكون بالاسم ورقم الجلوس فقط، وذلك من خلال الشئون التعليمية في مدارس الطلاب.
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019
يمكنك الإطلاع على نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 من خلال اتباع الخطوات التالية لجميع المحافظات:
- قم بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم للمحافظة التابع لها.
- قم باختيار الفصل الدراسي الأول.
- قم بإدخال رقم جلوس الطالب.
- قم بالضغط على بحث وانتظر حتى ظهور النتيجة.
بوابة التعليم الأساسي:
- نتيجة الابتدائي 2018 محافظة جنوب سيناء
- نتيجة الابتدائي 2018 محافظة بني سويف
- نتيجة الابتدائي 2018 محافظة المنيا
- نتيجة الابتدائي 2018 محافظة الشرقية
- نتيجة الابتدائي 2018 محافظة المنوفية.
- نتيجة الابتدائي 2018 محافظة القليوبية.
- نتيجة الابتدائي 2018 محافظة الأقصر.
- نتيجة الابتدائي 2018 محافظة سوهاج.
- نتيجة الابتدائي 2018 محافظة كفر الشيخ.
- نتيجة الابتدائي 2018 محافظة الفيوم.
|الرقم
|نتيجة الابتدائي الترم الأول
|1
|نتيجة الابتدائي 2018 محافظة السويس
|2
|نتيجة الابتدائي 2018 محافظة الاسماعيلية
|3
|نتيجة الابتدائي 2018 محافظة شمال سيناء
|4
|نتيجة الابتدائي 2018 محافظة البحر الأحمر
|5
|نتيجة الابتدائي 2018 محافظة بورسعيد
|6
|نتيجة الابتدائي 2018 محافظة القاهرة “ظهرت”
|7
|نتيجة الابتدائي 2018 محافظة إسكندرية
|8
|نتيجة الابتدائي 2018 محافظة الجيزة
|9
|نتيجة الابتدائي 2018 محافظة الغربية
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 وكل ما يتعلق بأخبار النتائج سنقوم بمتابعته مع حضراتكم من خلال هذا التقرير، حيث سنقوم بتحديث محتوى التقرير بصورة مستمرة بكل جديد.
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 سيتم إتاحتها للاستعلام بالاسم ورقم الجلوس في مدارس الطلاب، بحيث يمكن للطالب أو ولي الأمر الذهاب للشئون التعليمية في المدرسة التابع لها الطالب، والاستعلام عن النتائج برقم الجلوس فقط والاسم، وبالتالي فإن مديرية التربية والتعليم لن تقوم برفع نتائج الطلاب عبر موقعها الإلكتروني كما كان يتم من قبل.
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 الشهادة الابتدائية تم توفيرها في عدد من المحافظات، في المدارس، حيث انتهى الطلاب من آداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني “الترم الثاني”، وانتهت أيضًا عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وقامت المدارس بإعلانن النتائج من خلال الشئون التعليمية التابعة لها، بحيث يمكن للطالب الاستعلام عن نتيجته بالاسم ورقم الجلوس.
ظهرت نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 “الشهادة الابتدائية” بالفعل في عدد من المحافظات المصرية، والتي قامت بتوفير النتائج للاستعلام بالاسم ورقم الجلوس، وفي تلك المحافظات يمكنكم الوصول للنتائج من خلال الذهاب للشئون التعليمية في المدارس، والمزيد يمكنكم متابعته من خلال متابعتها على هذا التقرير.
حيث انتهى طلاب الصف السادس الابتدائي من امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك في جميع المواد الدراسية، من بينها اللغة العربية واللغة الانجليزية والدراسات والعلوم والرياضيات، ومن المنتظر خلال الفترة القادمة من قبل الجميع الإعلان عن نتيجة المرحلة الابتدائية لجميع الصفوف في جميع المحافظات، هذا وقد ظهرت نتيجة المرحلة الابتدائية لعدد من المحافظات خلال اليومين الماضيين، ومن المنتظر أن تظهر نتائج باقي المحافظات خلال الأيام القليلة القادمة، هذا وسنعرض لكم من خلال هذا المقال نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 للفصل الدراسي الثاني، حيث يمكنك الإطلاع عليها من خلال رقم الجلوس، وذلك بالنسبة لطلاب الصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات.
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التعليقات
بسرعة
حسين ياسر حسين احمد
محمد وليد محمد امين مدرسة بحطيط الابتدائية المشتركة رقم الجلوس 682
انا اسمي كيرلس ابراهيم رقم الجلوس ٣٣
اسم الطالب / محمد علام محمد رقم الجلوس 668
نعم
عايزة نتيجة الصف السادس بسرعه الان
اسمى طه عمرو احمد عطالله ض
هل نتيجه الابتدائية المرحلة الثانية طلعت
نعم
لو سمحت عايزة اعف نتيجة امتحان سنة 6 مدرسة السيدة سمية 1محافظة القاهرة
انا عيز الدرجة
احمد خليفة محمد خليفة
اسم عبد الباسط
رقم الجلوس 624 سنه سته محافظه القاهره
لو سمحتو عاوزه اعرف نتيجة سنه سته سوهاج
حازم عبده محمد الرويهب
اسمى طه عمرو احمد عطالله
سهيلة عبدالحميد بدر الدين
رقم الجلوس ٦٨٢مدرسةالوفاءالابتدائية المشتركةبالغردقة
مصطفي شعبان السيد 544
الاسم /يوسف مصطفي علي عمر
المدرسة/الشهيد محمود ابو المجد
المحافظة/الجيزة
رقم الجلوس/1449
الصف السادس الابتدائي
انا تغريد محسن رقم الجلوس 645 مدرسه الشمس الحديثه الخاصه
اناتغريد محسن رقم الجلوس 645 بمدرسة الشمس الحديثه الخاصه بحلوان بالقاهرة الصف السادس الابتدائي
نتيجه مدرسه نجع كمالي الصف السادس
اسامه محمد علي عبد الرحيم رقم الجلوس 866
فارس احمد علي محافظه المنيا مركز ديرمواس مدرسه عزب التل الابتدائيه رقم الجلوس٤٨
الاسم..
خالد محمود العوضى..
رقم الجلوس.. 106
المدرسه.. فؤاد محي الدين
محمود ناصر البدرى
شهد احمد سالم علواني رقم الجلوس 81 هل النتيجة ظهرت
زيادسعيدحسين عبدالمجيد رقم٧٥
الاسم/حبيبه حسين سيد حسين
المدرسه/خالد بن الواليد
المحافظة/القليوبية
رقم الجلوس/770
علي اشرف علي
مدرسه النصر الا بتد ئي
نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائى ترم أول مدرسة الشهيد محمد علي عبود
أشرف محمد معوض محمد
محمد عبد النبي محمد احمد جابر رقم الجلوس 10846
894
رقم الجلوس 894
الأسم معاذ اشرف محمد محمد
المنطقه القاهرة
المعهد السلام البحر النموذجي
قرآن كريم 31
دين 45
اللغه العربية 37
خط 22
الرياضيات 34
العلوم 15
الدراسات 22
التربية الفنية 17
لغه اجنبية 13
محمد رمضان فرهود محمود عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
احا داموضوع قديم
ظهرت فى شمال سيناء
نتيجته امتحانات الصف السادس
يا جماعه ورونا الشهادة إحنا مخلصين من زمان
محمدياسر محمد محمد هاشم
بسمله مصطفي مدرسة الشهيد علي طلعت
ابراهيم محمد ابراهيم محمد
الشيماء محمد عبدالرحيم 296
عايزة اية يا معفنة يا حمارة
متى تظهر نتيجة الصف الثاني الثانوي
يا رب ننجح
ظهرت النتیجه الان ممکن الاطالع علیها
فين ونبي ردي علي ضروري يااختي
977
نتيجة الصف السادس الابتدائى الترم الثاني بسوهاج
مارينا أشرف مسعد
مدرسة بيت الخريبى الابتدائية المشتركة
مركز جرجا محافظة سوهاج
رقم الجلوس 501
3 ملاحق
انا من محافظه القاهره وعايز اعرف المجموع الكلي من كام
احمد حسني شاكر احمد
يا رب أنجح
هل نتيجه الصف السادس الابتدائى فى القاهره ظهرت
انا في محافظة الجيزه عاوزه النتيجه في اسرع وقت
ألله ينجحك وينجح
انا عيز النتيجه في اسرع واقت
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2018 الفصل الدراسي الثاني لم يتم رفعها حتى الآن عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وسنقوم بتوفير النتيجة فور رفعها مباشرة.
ادارة غرب
اريد الانتيجه باسرع وقة
نتيجة الصف السادس الابتدائية رقم الجلوس 715
691
انتى هبلة يابت
يارب تموتى
هل الشهادة طلعت في محافظةالغربية
رقم الجلوس 40
ان رقم جلوس 635
نمهنزخننتنن تلامنلاهيكسءتهيراىؤنمئتهابؤيهءاؤوولاحتعحع بجخجحنضخص
محافظه الفيوم
بقابللاىؤرلارؤ
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2018 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي.
61919
انتج مشردى تاج
هل اعرف متى ستظهر النتيجة مدرسة قنا رقم الجلوس 450
نتيجة الشهادة الصف السادس
نمةىكمنىمنتلاوة
نتيجة الشهادة الابتدائية 2018
محمد اشرف
قنا
نجع حمادي
رقم الجلوس 111
نتيجة الشهادة الابتدائية 2018 لم يتم رفعها حتى الآن على موقع الوزارة، ولكن يمكن الاطلاع على النتيجة من خلال الشئون التعليمية في المدرسة التابع لها الطالب.
هل ظهرت نتيجه الشهاده الابتدائيه الازهريه لمحافظه الغربيه
نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهر لم تظهر حتى الآن.
انا يوسف احمد حسن محافظة الجيزة ورقم الجلوس 1560
نتيجة الشهادة الابتدائية 2018 لم يتم رفعها حتى الآن على موقع وزارة التربية والتعليم، ولكن يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الشئون التعليمية في المدرسة التابع لها الطالب.
مدرسة الاعداى بنات
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2018، للاستعلام عن النتيجة رجاء ترك رقم جلوس الطالب واسم المحافظة وسيتم الرد بتفاصيل النتيجة فور ظهورها مباشرة.
225
طيب وتالته اعدادى
الرجاء ذكر رقم جلوس الطالب واسم المحافظة وسنقوم بتوفير النتيجة إذا كنت تابع للمحافظات التي ظهرت نتيجتها، أو سنقوم بالرد على تعليقك بتفاصيل النتيجة فور ظهورها مباشرة.
ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﻪ طلعت
النتيجة لم يتم رفعها حتى الآن عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وسنقوم بتوفيرها لكم فور رفعها مباشرة.
هي الشهادة طلعت
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2018 لم يتم توفيرها على موقع وزارة التربية والتعليم،الرجاء ترك رقم جلوس الطالب وسيتم الرد بتفاصيل النتيجة فور ظهورها مباشرة.
1511
التفيق على النجاح
منمن
حكخح
ايه
سامح رمضان على رقم الجلوس 110604
١١٦
جنى مجمد السيد الطوخى
نرمين جاد السيد مدرسة ميريت امون بسوهاج مركز اخميم
لم القي النتيجة
لم ألقي نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية محافظة الشرقية
sdkjfpowe’
عنتنن
744
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2018 لم يتم توفيرها على موقع وزارة التربية والتعليم، وسيتم توفيرها لحضراتكم فور ظهورها مباشرة.
ﻧﺘﺠﻪ ﺗﻆﻬﺮ امتي
ظهرت نتيجة المرحلة الابتدائية في جميع المحافظات الآن، ويمكن لجميع الطلاب الإطلاع عليها، ولكن تابعونا من خلال هذا المقال لنقل كل ما هو جديد بخصوص المرحلة الابتدائية.
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2018 ظهرت بالفعل ويمكنك الإطلاع عليها من خلال الشئون التعليمية في المدرسة التابع لها.
متى تظهر النتيجة رقم الجلوس 616
نتيجة الصف السادس الابتدائي متواجدة بالفعل لدى الشئون التعليمية في المدرسة التابع لها.
محافظه سوهاج
اداره جرجا التعليميه
مدرسه مصنع سكر جرجا
معاذ ناصر ابراهيم
رقم جلوس ٥٢٢
يمكنك الإطلاع على النتيجة من خلال الشئون التعليمية في المدرسة التابع لها.
نتيجة الشهادة الابتدائية بسوهاج رقم الجلوس ٤٤٢٠
يمكنك الإطلاع على تفاصيل النتيجة للصف السادس الابتدائي 2018 من خلال الشئون التعليمية في المدرسة المقيد بها الطالب.
النتيجه طلعت ولا لاه الصف السادس مخافظه الجيزه
ظهرت نتيجة الصف الساس الابتدائي في جميع المدارس بالمحافظات المختلفة، ويمكنك الإطلاع على النتيجة من خلال الشئون التعليمية في المدرسة التابع لها.
نتيجة الصف السادس الا بتداءى
النتيجة لم اعرفها
النتيجة لم اعرفها
طالبه مريم عمرو مدرسه السيده مباركه بالغربيه رقم الجلوس ١٢٠
مريم محمود عبد رب النبي المرسي
رقم الجلوس 568
مدرسه الشهيد عبد الرحمن كامل
المدرسه المنيب
دجات الصف السادس
احمد صلاح عبدالله محافظة مطروح مدينة الحمام مدرسة محمود العيسوى رقم الجلوس 659 الصف السادس
[email protected]
نتيجة الصف السادس الابتدائي متوفرة الآن لدى الشئون التعليمية.
كيرلس جورج تادرس اسطفانوس
مدرسة التربية الحديثة
محافظة القاهرة
إدارة روض الفرج التعليمية
رقم جلوس 114
يمكنك الإطلاع على نتيجة المرحلة الابتدائية من خلال الشئون التعليمية في المدرسة التابع لها، حيث ظهرت النتيجة في جميع المحافظات.
ظهرت النتيجة في الشئون التعليمية في المدرسة التابع لها، بحيث يمكن الإطلاع على النتيجة من خلالها.
محافظه القليوبيه هتظهر امتي
ظهرت النتيجة الآن في جميع المحافظات، ويمكنك الإطلاع على النتيجة من خلال الشئون التعليمية في المدرسة التابع لها، تنفيذا لقرار وزير التربية والتعليم والذي اعتبر شهادة الصف السادس الابتدائي سنة نقل عادية.
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ظهرت نتيجة المرحلة الابتدائية، ويمكنك الإطلاع على النتيجة من خلال الشئون التعليمية في المدرسة التابع لها.
نتيجه تظهر امته
انه لمن دواعي سروري هن هقدم لكم
تعليق
عن المدرسة
يمكنك الإطلاع على تفاصيل نتيجة المرحلة الابتدائية من خلال الشئون التعليمية في المدرسة التابع لها .
905
لجنه8مدرسةفاطمةالزهراء
نتيجة الصف السادس الابتدائي ظهرت بالفعل، ويمكن لطلاب المرحلة الابتدائية الإطلاع على تفاصيل النتيجة من خلال الشئون التعليمية في المدرسة التابع لها الطالب.
ملك
نتيجة الصف السادس الابتدائي ظهرت الآن، ويمكنك الإطلاع على النتيجة من خلال الشئون التعليمية في المدرسة التابع لها.
طالب في مدرسة جمال عبد الناصرالابتداءيه محافظه سوهاج بمشطا
نتيجة الصف السادس الابتدائي ظهرت الآن، ويمكنك الاطلاع على النتيجة من خلال الشئون التعليمية في المدرسة التابع لها، وذلك وفقا لقرار وزير التعليم والذي اعتبر شهادة الصف السادس الابتدائي سنة نقل عادية
طالب في مدرسة صلاح سالم الابتدائيه بمحافظه الغربيه
ظهرت النتيجة الآن، ويمكنك الإطلاع عليها من خلال الشئون التعليمية التابعة للمدرسة الخاصة بك، وذلك بعد أن أعلن وزير التعليم عن قراره باعتبار شهادة الصف السادس الابتدائي سنة نقل عادية.