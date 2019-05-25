نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 الترم الثانى فى محافظة القاهرة برقم الجلوس

لكل طلبة الصف السادس الابتدائى، فى محافظة القاهرة وبقية المحافظات فى مصر، من خلال موقع نجوم مصرية، نستطيع الآن مساعدتكم الاستعلام على نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 الترم الثانى ، وذلك فى كل الادارات والمحافظات، فبمجرد انتهاء امتحانات المرحلة الابتدائية ،حيث بدأ تصحيح الامتحانات فى جميع المواد الدراسية، وتم مراجعة النتيجة عن طريق موجهين المرحلة الابتدائية، وسوف تظهر فى العديد من المدارس و الادارات التعليمية، مثل محافظة القاهرة والاسكندرية والجيزة وغيرها ، ونحن فى انتظار ظهور باقي النتائج فى كل الادارات والمحافظات ان شاء الله.
نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثانى 2019 في محافظة القاهرة
امتحانات الصف السادس الابتدائى الترم الأول للعام الدراسي 2019، وتم القيام بالانتهاء تماما من تصحيح جميع المواد، سواء مادة اللغة العربية والرياضيات واللغة الانجليزية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية وكذلك مادة العلوم، وجميع الادارات فى محافظة القاهرة الان يضعون اللمسات الاخيرة، بمراجعة نتيجة الصف السادس الابتدائى، ورصد درجات جميع الطلاب والطالبات، والاستعداد لاعلان النتيجة خلال الساعات القادمة وحتى الان لنم تظهر النتائج.
يمكن بعد نشر النتيجة على جميع طلاب الصف السادس الابتدائي الترم الثانى الذين يريدون معرفة النتيجة فور اعتمادها عبر رابط وزارة التربية والتعليم من هنا ومديرية في كل محافظة، والاستعلام عن النتيجة سيكون برقم جلوس الطالب، مع تمنياتنا لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق.
خطوات الحصول على النتيجة من الرابط
فى البداية على الطالب أو الطالبة، أن يدخل هنا الى هذا الموقع من هذا الرابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي ، بعد ذلك نقوم باختيار امتحانات الشهادة الابتدائية كما هو موضح بالشكل الموضح، وهى تتواجد فى أعلى الصفحة.
بعد ذلك سيدخل على الصفحة التى بها رقم الجلوس نقوم بإدخال رقم جلوس الطالب فى الخانة الموضحة،
تحديث
يمكن للطلاب أيضا الاستعلام عن نتيجة الامتحانات من موقع أخر من هنا و سنتابع معكم جميع الأخبار الواردة عن النتيجة فى جميع مدارس محافظة القاهرة من خلال بوابة التعليم الاساسى و فى القريب العاجل سيتتم الاعلان رسميا.
من المنتظر أن يتم اعلان نتيجة الصف السادس الابتدائى التابعة لمحافظة القاهرة على مستوى جميع الادارات التعليمية فسوف تظهر النتيجة على بوابة النتائج بوابة التعليم الاساسى و التى تنشر نتائج جميع الصفوف الابتدائية، الصف الثالث الابتدائى و الصف الرابع الابتدائى و الصف الخامس الابتدائى و الصف السادس الابتدائى، و أيضا الصف الأول الاعدادى و الصف الثانى الاعدادى و الصف الثالث الاعدادى.
مديرية التربية و التعليم بمحافظة القاهرة أعلنت اليوم السبت 25 مايو 2019 عن ظهور نتائج صفوف النقل الابتدائية، سواء الصف الثالث الابتدائى و الصف الرابع الابتدائى و الصف السادس الابتدائى فى جميع ادارات محافظة القاهرة و ذلك على رابط بوابة التعليم الأساسى.
التعليقات
لم تظهر
الساعه 6.50 ص
25.5.2019
نتيجة الابتدائية ظهرت فى المدارس واناجبتها من مدرستى
واللهى ازاى دى
مريم محمد اللاوندي جبر
محافظه القاهره
رقم الجلوس ٢٢٥١
النتيجه لم تظهر
اسمى ياسمين بسيونى مصطفى امين محمود رقم الجلوس ٦٤٩٩ الصف السادس الابتدائى بمحافظه القاهره المدرسة حفنى ناصف برجاء نتيجة
مللك ابرهيم حامد سيد
نتيجه الصف السادس ظهرت
نتيجة الصف السادس الابتداءي
انت مالك
بسمله محمد صبحي
رقم الجلوس 21639
رقم الجلوس 355
بارك الله فيكم
حبيبه محمد رضوان عبد القادر على شحاته مدرسة الفاروق عمر المرج رقم الجلوس ٦٨٢٨
والله فكرة ممتازة وكفاية انى الناس بتطمئن من خلالكم
الاسم:سالي إيهاب محمد عبد الحميد
رقم الجلوس :664
ممكان اعرف النتيجة
اريد نتيجه الصف السادس الابتدائى الترم الثانى رقم الجلوس 1166028 محافظه القاهره
اسمي يوسف ايمن رقم الجلوس 211
امير عهدي ٦ ابتدائي رقم جلوس. ٢٠١٣
اسمى بيشوى هانى فكرى
رقم الجلوس 6038
من القاهرة
رقم الجلوس 323
اسماء صبرى محمد رقم الجلوس ٦٥٠
انا اسمي فاطمه محمود السيد محمد رضوان رقم الجلوس ٦١١٦
شهد محمد ابراهيم رقم الجلوس ١٧١
اسمي سامية كريم علي
رقم الجلوس 6311
بسمله عادل الرقم الجلوس ١١٥
متولى طارق نتيجة الصف الثاني الاعدادى
مريم خيري 1776 الفيوم
النتيجة ستظهر بالمدارس فقط
عايزين النتيجه باسم فاطمه رمضان سيد محافظة بني سويف مركز ناصر رقم الجلوس 873
نتيجة الصف السادس بالمدارس
يعنى احنا عارفين ازاي
انا عايز الشهدة
نتجية باسم ثناءهشام صبحي زيدو
فى انتظار ظهور النتيجة
مى.سميرابراهيم.عبدالوحد660
لم تظهر النتيجة
النتيجة حتى الان لم تظهر
ملك أحمد محمد محمود رقم الجلوس 103
نتيجةباسم فاطمة عمرو السيد عبد المجيد الموافي
النتيجة حتى الان لم تظهر
انا عايز النتيجة باسم حسام حسن سعد محمد عبد العال
بسنت ١٠٨٤ الصف السادس
النتيجه ظهرات من زمان
مجدي علي مجدي علي عبد الحميد
رقم الجلوس ٩٤٧
محافظة سوهاج رقم الجلوس١٨٨٧٧
الاسم أحمد ماهر الطوخى
رقم الجلوس 32651
رقم الجلوس 803 مدرسه البساتين المشتركه
القاهره
عايز اعرف النتيجه رقم الجلوس ٦٧٩
عايز اعرف النتيجه برقم الجلوس 535
معاذ محمد فكرى رقم الجلوس ٦٤٣ مدرسة الجزيره التجريبية الرسميه إدارة غرب القاهرة
محمد عبدالغفار ابوالروس. رقم الجلوس ٣١٤٩٢ محافظة المنوفية
مدرسة مصر المستقبل ورقم الجلوس ٧٠٧٠ ممكن اعرف النتيجة☺
384مدرسه الشيماء الابتدائي الصف السادس الابتدائي
رقم. الجلوس. 801. ارجو. معرفة. النتيجة. .. ،😡😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊⏰⏰⏰⏰
عبد الله
[جنة اشرف
حمزه مصطفى احمد مصطفى
مدرسة الناصر صلاح الدين
ا نا اسم محمد رقم القومى 30702260101012
رقم الجلوس بتاعى ١٦٢
يا رب انجح واجيب مجموع حلو
رقم جلوسى 1095
474
رقم الجلوس 722
الاسم شهد عادل عبدالرحمن محافظه القاهرة رقم الجلوس 1041
02315972356840
يارب انجح واحصل علي درجة جيدة
يا رب انجح وتكون نتيجه جيده
كيف نجره
عاوز اعرف النتيجه ويا رب تكون نتيجه حلوه
الطالب محمد حسين محمدرقم الجلوس ٢٤٥
اريدنتجية الا متحان
بمحافظة الغربية سمنود
اريدنتجية الا متحان
يارب انجح يارب
2021
2021
اريد النتيجة
2021
عاوزة اعرف النتيجة
2002
القليبى
عاوز اعرف النتيجة بسرعة
العما اية
النتيجة ظهرت يمكنك الاطلاع على الرابط
لو سمحت عايزه نتيجه احمد وفقي كامل رقم الجلوس ٦٠٤
بعد ازنك اجبه من نين لو سمحتي
انتى ازاى بتجيبى الشهادة
انتى ازاى بتجيبى النتيجة
معهد منيل دويب الابتدائى٨٩٩٨٤
ارجو ظهخورالنتيجة
انا عايزه النتيجة حفصة عبد الوهاب 135138
النتيجة بالرقم القومhttps://www.cairogovresults.com/index.aspxى
انا يارب انجح
1138
النتيجة بالرقم القومhttps://www.cairogovresults.com/index.aspx
ملك وليد احمد فرغلى احمد بيومي انا الجنه 7ورقم الجلوس ١١٧٦
رقم الجلوس 798 لجنة 13 محا فظة القاهرة مدرسة نجيب محفوظ
الف مبر و ق
الاسم شهد احمد رجب احمد رقم الجلوس 669
تلانتسبتييمتبةبش!
ماريو ماجد سعد ثانى ابيداءى رقم الجلوس ٢٨
289
27 شارع كامل سالم الشرقاوى
الاسم ايه محمد سعيد احمد رقم الجلوس 10394 العنوان 27 شارع كامل سالم الشرقاوى من منطقة عزبة النخل من محافظة القاهره
النتيجة بالرقم القومى
ليلي رقم الجلوس،٦٦ محافظة الغربية. مدرسة الشهيد عبدالخالق فودة
نتيجه الصف السادس الابتدائي عام ٢٠١٨ برقم الجلوس
مفيش حد يعرف النتيجة هتبان ايمتة
الاسبوع الجي
Gmail [email protected] abu belal 2025
6135 اسماء محمد أحمد القاهره
النتيجة لم تظهر بعد
انا عايزة النتيجة بتعتي بسرعة
😬😂😁🅰🅰😁😁😁😁😁
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بنى-سف
مريم محمود
رقم الجولوس
مدرسة القطامية لابتدائى
رقم الجلوس 468
اناعايزه نتيجتى
فين النتيجه بتعتى انا عايزه نتجتى تبان بسرعه والنبى
عايز اعرف بسرعه
اكتب تعليقك هنا..
أناعايزة النتيجة.
25911
01274610004
النتيجة بالرقم القومى https://www.cairogovresults.com/index.aspx
1104
يا ولد الكلب فين نتيجتى
نا رقم جلوسي هو 21669
النتيجة بالرقم القومى على https://www.cairogovresults.com/index.aspx
رقم الجلوس ١٨٩ مغربيه الشهيد احمد جمال الفقى
اسلام سعيد حسن سعيد
مدرسة الشهيد احمد عيد بكير
سندوة مركز الخانكة القليوبية
رقم الجلوس ٨٨١
النتيجة بالرقم القومى فى https://www.cairogovresults.com/index.aspx
الله ينور
الله بنر
اللع
تهط
نو
وزظ
مدرسة ناصر 2 بمغاغة
فور ظهور النتيجة سيتم ستجدينها فى الرابط الذى به محافظتك
اسمي رؤى احمد محمد ممدوح
رقم الجلوس ١٣٣٧
مممن الشهاده