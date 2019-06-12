نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري والصف الثالث الاعدادي الازهري 2019

تصدر نتيجة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2019 نهاية العام وسط ترقب شديد من قبل مئات ألاف الطلاب وأولياء الأمور في جميع المحافظات ، حيث تم تأجيل النتيجة أكثر من مرة بسبب الدقه المتناهيه في التصحيح كما قال الشيخ علي خليل , حيث وصلت نسبة النجاح بصورة عامة في نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري برقم الجلوس إلى 65.22% أي خمسة وستون و 22 بالمائة من إجمالي الطلاب الذين دخلوا الاختبارات والذين وصل عددهم 122 ألف و 426 طالبة وطالب.

موعد ظهور نتيجة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2019 .

حيث سوف يكون الاستعلام عن النتيجة عن طريق بوابة الازهر الاكترونية بالاسم فقط ورقم الجلوس الطالب ,حيث اعتمدت اليوم الثلاثاء رسميًا نتيجة الشهادة الاعدادية والابتدائية الأزهرية 2019 من قبل وكيل الأزهر الشريف الجدير بالذكر أن الدكتور علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية قد أكد الأسبوع الماضي أن موعد إعلان نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019 ونتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية ٢٠١٩ هو بعد عيد الفطر، وها قد انتهت إجازة عيد الفطر والبحث على أشده في جوجل عن بوابة الأزهر الشريف للاستعلام عن النتيجة، بالإضافة إلى معرفة المستجدات الخاصّة بها.

كيف يمكن الحصول علي نتيجة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2019 .

حيث أكد شيخ الأزهر الشريف ووكيل الأزهر الشريف علي تطوير منظومة التعليم في الأزهر الشريف ,حيث اكد ان النتيجة سوف تظهر في الموعد المحدد وسوف يكون الاستعلام عنها بأكثر من طريقة, حيث أكد أن سوف يظهر اولا كشوفات الناجحين وأسماء العشرة الأوائل في الشهادتين الابتدائية والإعدادية اليوم عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، ادخل على رابط بوابة الازهر من هنا ,ويمكنك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية من خلال الضغط هنا بوابة الازهر الالكترونية ,او من خلال تطبيق الأزهر على أجهزة الأندوريد برقم الجلوس والاسم، يمكنكم تنزيل تطبيق الأزهر من خلال البحث في جوجل بلاي , كما يمكنك ترك اسمك بالكامل ورقم الجلوس وسوف اقوم بالبحث عنها لك بالتوفيق للجميع .

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