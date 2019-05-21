نتيجة الصف السادس الابتدائي بمصر | نتائج الشهادة الابتدائية محافظة القاهرة وجميع المحافظات على بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بمصر وكذلك الصف الثالث .. الرابع .. الخامس الابتدائي والتي نعرضها عليكم بتحديث لحظي، ويومي، للعام الدراسي الحالي 2018-2019، الفصل الدراسي الثاني، وذلك بالدخول على المواقع الرسمية لمديرية التربية والتعليم في كل محافظة، تابعونا على موقعنا وسنوافيكم يوميا نتيجة الصف السادس الابتدائي بمصر وأخبار ظهور النتائج، ونسب نجاح كل محافظة مقارنة بنسب النجاح في العام السابق.

أعلن السيد وزير التعليم بأن نتائج المحافظات في الشهادة الابتدائية، الصف السادس الابتدائي، ستظهر في خلال أسبوع من انتهاء آخر امتحان، قبل نهاية شهر مايو الحالي، وبذلك يرتفع بحث طلاب الشهادة الابتدائية، ممن انتهوا من أداء امتحاناتهم، بالدخول على مواقع مديرية التربية والتعليم لكل محافظة

نتيجة الصف السادس الابتدائي بمصر تيرم ثاني 2019

روابط المحافظات للتعرف على نتيجة الصف السادس الابتدائي بمصر

سيم إضافة رابط نتائج كل محافظة يتم ظهور النتائج بها لهذا الجدول فور إعلان النتائج مباشرة من خلال الجدول التالي:

وقد انتهت الامتحانات في أغلب المحافظات بسهولة ويسر، ولم ترد وزارة التربية والتعليم شكاوى تذكر عن صعوبات في الامتحانات، أو حتى عمليات غش، وقد حرصت الوزارة منذ اليوم الأول من الامتحانات على أن يكون سير الامتحانات هو الأفضل.

ويتابع جميع الطلاب، من الذين انتهوا من أداء امتحاناتهم، الدخول على المواقع الإلكترونية المتنوعة، والخاصة بمحافظاتهم، أو البحث عن كيفية الاستعلام عن النتائج، وقد ادرجنا لكم روابط العديد من المحافظات، كما نتابع معكم آخر أخبار سير أعمال امتحانات الطلاب ونتائجهم، من خلال تصريحات السادة المسئولين، وكلاء وزارة التربية والتعليم في المحافظات المختلفة.

الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي في محافظة القاهرة وجميع المحافظات

قم بالدخول على بوابة التعليم الأساسي الخاص بمحافظة القاهرة او المحافظة التي تتبعها

قم باختيار المرحلة التعليمية للطالب ” التعليم الأساسي أو الشهادة الابتدائية”.

قم بإدخال رقم الجلوس واضغط “بحث”

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

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وقد انتهت جميع الامتحانات للمرحلة الابتدائية للتيرم الثاني في جميع محافظات الجمهورية الأسبوع الماضي، وفي تصريح خاص من السادة وكلاء وزارة التربية والتعليم بالعديد من المحافظان بأن نتيجة اغلب المحافظات ستكون في خلال أسبوع.

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