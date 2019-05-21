نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019: الاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية الصف الرابع .. الخامس على مواقع نتائج المحافظات الرسمية

نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018-2019، وكذلك نتيجة الصف الرابع .. الخامس الابتدائي والتي توشك على الظهور خلال الفترة القريبة القادمة، وذلك بعد أن أوشكت جميع المحافظات على نهاية امتحانات جميع الصفوف الدراسية الابتدائية، وبذلك يبدأ البحث عن نتائج المرحلة الابتدائية، وبالأخص نتيجة الصف السادس الابتدائي بشكل كبير على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن المتوقع ظهور النتائج بين الحين والآخر على مواقع المحافظة الإلكترونية.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني

من الجدير بالذكر أنه قد انتهت أعمال تصحيح أوراق امتحانات الصفوف الابتدائي المختلفة للمواد التي أدى الطلاب الامتحانات بها، ويتم حالياً أعمال رصد الدراجات لجميع الطلاب وأيضا مراجعتها، وقد تواردت أنباء إعلان النتائج خلال أقل من أسبوع من انتهاء الامتحانات في بعض مدارس المحافظات، ويقوم السادة وكلاء وزارة التربية والتعليم بجميع المحافظات باعتماد نتائج الطلاب بالمرحلة الابتدائية تمهيدا للإعلان عن ظهورها على موقع المحافظة الرسمي، ثم الإعلان عن النتيجة على الموقع الإلكتروني للمحافظة.

كيفية العرف على نتيجة الصف السادس الابتدائي

ادخل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمحافظة

في حال ظهور النتائج يبدأ الموقع العمل، قم باختيار المرحلة الدراسية

قم بإدخال رقم الجلوس

اضغط كلمة البحث في النتائج.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

نتيجة المرحلة الابتدائية للعام 2019 بجميع المحافظات الفصل الدراسي الثاني

سيم إضافة رابط نتائج كل محافظة يتم ظهور النتائج بها فور إعلان النتائج مباشرة من خلال الجدول التالي:

نتيجة الصف السادس الابتدائي التيرم الثاني 2019

انتهى طلاب الشهادة الابتدائية من أداء امتحاناتهم في العديد من المواد الدراسية المقررة، ويتم تصحيح المواد أولا بأول، حتى يتم الانتهاء منها في أقرب وقت، ويتم تجميعها ومراجعتها واعتمادها من خلال وكلاء وزارة التربية والتعليم في كل محافظة، تمهيدا لنشرها بعدها بيوم أو بيومين، ويتم نشر أخبار ظهور النتائج على مواقع المديريات التعلمية.تظهر نتائج المرحلة الابتدائية تباعا في المدارس في كل محافظة، وذلك بعد أن يتم اعتمادها من السادة وكلاء وزارة التربية والتعليم بالمحافظات، وتفريغ النتائج والأسماء بأرقام الجلوس وتوزيعها على المدارس، ويتم الإعلان عن بعض النتائج على المواقع الإلكترونية لبعض المحافظات.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تحويل الصف السادس الابتدائي من شهادة ومرحلة تعليمية، أصبح الصف السادس مجرد سنة من سنوات النقل العادية بمرحلة التعليم الأساسي، وتنتهي هذه المرحلة التعليمية بالحصول على الشهادة الإعدادية المتممة لهذه المرحلة الدراسية وبالرغم من ذلك ما تزال نتيجة الصف السادس الابتدائي تمثل شهادة في نظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

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طريقة الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي

قم بالدخول على بوابة التعليم الأساسي الخاص بالمحافظة التي توجد بها مدرستك

قم باختيار المرحلة التعليمية للطالب ” التعليم الأساسي أو الشهادة الابتدائية”.

قم بإدخال رقم الجلوس واضغط “بحث”

يمكنك التعرف على النتيجة من خلال الرقم الأرضي 09000100.

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