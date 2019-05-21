نتيجة الصف السادس الابتدائي في أغلب محافظات مصر عن طريق روابط مديريات التربية والتعليم لكل محافظة على حده فتابعونا معنا فنحن في أنتظار ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي، فعند الإعلان عن ظهورها يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي الخاص به في المكان المخصص له ثم الضغط على إظهار النتيجة، بالنجاح والتفوق لكل الطلبة.

انتهت منذ فترة قصيرة امتحانات الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2020/2019، حيث قد انتهت محافظة القاهرة من أداء الامتحانات، ولم يصدر شكاوى من جانب أبناء المحافظة على وضع امتحان صعب أو أسئلة غير واردة في الكتاب المدرسي، وفي ذلك الوقت ينتظر أغلب الطلاب نتيجة الصف السادس الابتدائي لنصف العام.

نتيجة الصف السادس الابتدائي أخر العام 2019

سنوضح لكم من خلال هذه المقالة طريقة الاستعلام عن نتيجة طلاب الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني، من موقع التعليم الأساسي في محافظة القاهرة من خلال عدة خطوات بسيطة سوف نقوم بتوضحيها بالتفصيل:

أولا الدخول عبر موقع التعليم الأساسي من هنـــا

ثم أختيار المرحلة الابتدائية

ثم اختيار الصف السادس الابتدائي

واختيار العام الدراسي 2019

اختيار الفصل الدراسي أخر العام

وضع الرقم القومي للطالب

الضغط على أظهار النتيجة

موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي

ظهرت نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني في أغلب مدارس محافظة القاهرة ومحافظة الإسكندرية ومن المتوقع أن تنشر على موقع بوابة التعليم الأساسي في محافظة القاهرة وموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم من محافظة الإسكندرية، وظهورها في المدارس رسميا يوم السبت القادم، وظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي في باقي المحافظات من خلال روابط مباشرة للحصول على النتيجة فور ظهورها.

وينتظر أولياء الأمور نتيجة الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الثاني، والتسهيل على أولياء الأمور فسوف يتم فتح موقع إلكتروني من خلال الرقم القويم للطالب حيث يتم معرفة نتيجة الطلاب، وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم قرار لكل المدارس في كل المحافظات بعدم الكشف نتائج المرحلة الأخيرة من التعليم الابتدائي إلا بعد أن يتم اعتمادها من جانب الإدارات التعليمية التابعة لها المدرسة، فعند اعتماد النتيجة ستنشر على الفور عبر رابط كل محافظة الذي وضع للكشف عن نتائج امتحانات الصف السادس إذا لم يطرأ تحديث جديد من جانب وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني لكل المحافظات

قامت وزارة التربية والتعليم بإدخال تقنية جديدة هي معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني من خلال الرقم القومي للطالب الموجود في شهادة ميلاد الطالب، فقد تم تجربة إظهار نتيجة من خلال الرقم القومي بدلا من رقم الجلوس وقد ظهرت النتيجة من خلاله، وذلك عند انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لباقي المحافظات، ثم ظهور النتيجة بعد ذلك للطلاب.

نتيجة الصف السادس الابتدائي العام الدراسي الثاني محافظة القاهرة اضغط هنا.

نتيجة الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الثاني محافظة الإسكندرية اضغط هنا.

نتيجة الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الثاني محافظة كفر الشيخ قريبا اضغط هنا.

نتيجة الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الثاني محافظة الجيزة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الثاني محافظة الغربية قريبا.

نتيجة الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الثاني محافظة الشرقية قريبا أضغط هنا.

نتيجة الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الثاني محافظة البحيرة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني في محافظة أسوان قريبا أضغط هنا.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني في محافظة المنيا.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني في محافظة سوهاج أضغط هنا.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني في محافظة أسيوط أضغط هنا

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني في محافظة المنوفية أضغط هنا.

الصف السادس الابتدائي مرحلة نقل فقط وليست شهادة معتمدة

ومن المعروف هذا العام على أنه يختلف عن باقي الأعوام الماضية حيث إنه قد صدر قرار من جانب وزير التربية والتعليم على جعل الصف السادس مرحلة نقل عادية وليست شهادة كما اعتدنا عليها، حيث أنه شهد الطلاب تغيير في نظام الامتحانات هذا العام، فكل محافظة كان لها جدول امتحانات غير الأخرى، فعلى سبيل المثال فقد انتهت محافظة القاهرة من الامتحانات وباقي المحافظات لم تبدأ بعد في أداء امتحانات أخر العام الدراسي، وذلك ما أكد لكل أولياء الأمور بأن هذا العام من مرحلة الصف السادس مرحلة نقل مثل باقي المراحل الابتدائية الأخرى، وليست شهادة معتمدة مثل الشهادة الإعدادية والثانوية.

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