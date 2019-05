نتيجة الصف السادس الإبتدائى “الشهادة الابتدائية” الترم الثانى 2019 برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسى

للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائى للترم الأول 2019 برقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الأساسى.

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإبتدائية من خلال أتباع الخطوات التالية :

قم بالدخول الى موقع بوابة التعليم الأساسي

ظهرت نتيجة الصف السادس الابتدائى فى العديد من المدارس الابتدائية، و فى محافظة القاهرة سيتم رفع نتيجة الصف السادس الابتدائى الفصل الدراسى الثانى آخر العام، على بوابة التعليم الاساسى حيث يتم الاستعلام عن النتيجة عبر بواية التعليم الأساسى، بعد يتم اعتمادها رسميا من السيد المحافظ.

