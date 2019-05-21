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نتيجة الصف السادس الإبتدائى “الشهادة الابتدائية” الترم الثانى 2019 برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسى

كتب نانسي آدم آخر تحديث
نتيجة الصف السادس الإبتدائى “الشهادة الابتدائية” الترم الثانى 2019 برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسى
نتيجة الصف السادس الابتدائى
نتيجة الصف السادس الإبتدائى الترم الأول 2019 ينتظرها الكثير من الطلبة للإطمنان على نتيجتهم، ولقد أنهوا الطلاب الإمتحانات فى خلال الأسبوع الماضى فى معظم محافظات جمهورية مصر العربية، و الجميع الان ينتظرون بفارغ الصبر الأعلان عن النتيجة  ومن خلال موقعنا نجوم مصرية  نتيجة الشهادة الإبتدائية عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال رابط بوابة نتائج التعليم الأساسى .

نتيجة الصف السادس الابتدائى الترم الأول 2019

حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم باسم المتحدث الرسمى التابع للوزارء أن الطلاب فى المرحلة الابتدائية قد إنتهوا من أداء إمتحانات الشهادة الابتدائية بدون أى شكاوى أو مشاكل من التلاميذ داخل اللجان،  ومرت الإمتحانات بسلام دون شكوى من أى صعوبات، وقد أكدت الوزراء بأن أسئلة الامتحانات بجميع المواد المختلفة اللغة العربية والرياضيات والدراسات والعلوم واللغة الإنجليزية، جاءت من داخل الكتب المدرسى والمنهج المقرر عليهم للطلاب الصف السادس الابتدائى الابتدائية.

للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائى للترم الأول 2019 برقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الأساسى.

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإبتدائية من خلال أتباع الخطوات التالية :

قم بالدخول الى موقع بوابة التعليم الأساسي

  • قم بكتابة رقم الجلوس  الخاص بالتلميذ
  •  قم باختيار المرحلة الدراسية والصف الدراسي الثانى للعام 2019
  • ثم اختيار الفصل الدراسي الثاني
  • الضغط على مربع  الظهر لعرض النتيجة
  • ونتمنى لجميع أبنائنا وبناتنا تلاميذ المرحلة الابتدائية النجاح والتفوق وفى حالة عدم ظهور النتيجة الرجاء المحاولة مرة أخرى .
  • تابعوا معنا ظهور نتائج المرحلة الابتدائية فى جميع المحافظات.
  • ظهرت نتيجة الصف السادس الابتدائى على بوابة التعليم الأساسى. و يمكن الان الاستعلام عنها

ظهرت نتيجة الصف السادس الابتدائى فى العديد من المدارس الابتدائية، و فى محافظة القاهرة سيتم رفع نتيجة الصف السادس الابتدائى الفصل الدراسى الثانى آخر العام، على بوابة التعليم الاساسى حيث يتم الاستعلام عن النتيجة عبر بواية التعليم الأساسى، بعد يتم اعتمادها رسميا من السيد المحافظ.

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عن الكاتب

نانسي آدم

نانسى أدم كاتبة وصحفية فى نجوم مصرية وعدد من المواقع الاخرى و لدى خبرة فى العمل الصحفى منذ سنوات تخرجت من كلية التجارة قسم لغة انجليزية أعشق القراءة وخاصة الروايات الادبية والقصص البوليسية وأحب الرسم وأعشق الاغانى الاجنبية وأحب القيام بالرحلات سواء داخل مصر أو خارجها.

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