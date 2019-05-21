نتيجة الصف السادس الإبتدائى “الشهادة الابتدائية” الترم الثانى 2019 برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسى

نتيجة الصف السادس الابتدائى الترم الأول 2019
حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم باسم المتحدث الرسمى التابع للوزارء أن الطلاب فى المرحلة الابتدائية قد إنتهوا من أداء إمتحانات الشهادة الابتدائية بدون أى شكاوى أو مشاكل من التلاميذ داخل اللجان، ومرت الإمتحانات بسلام دون شكوى من أى صعوبات، وقد أكدت الوزراء بأن أسئلة الامتحانات بجميع المواد المختلفة اللغة العربية والرياضيات والدراسات والعلوم واللغة الإنجليزية، جاءت من داخل الكتب المدرسى والمنهج المقرر عليهم للطلاب الصف السادس الابتدائى الابتدائية.
للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائى للترم الأول 2019 برقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الأساسى.
يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإبتدائية من خلال أتباع الخطوات التالية :
قم بالدخول الى موقع بوابة التعليم الأساسي
- قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بالتلميذ
- قم باختيار المرحلة الدراسية والصف الدراسي الثانى للعام 2019
- ثم اختيار الفصل الدراسي الثاني
- الضغط على مربع الظهر لعرض النتيجة
- ونتمنى لجميع أبنائنا وبناتنا تلاميذ المرحلة الابتدائية النجاح والتفوق وفى حالة عدم ظهور النتيجة الرجاء المحاولة مرة أخرى .
- تابعوا معنا ظهور نتائج المرحلة الابتدائية فى جميع المحافظات.
- ظهرت نتيجة الصف السادس الابتدائى على بوابة التعليم الأساسى. و يمكن الان الاستعلام عنها
ظهرت نتيجة الصف السادس الابتدائى فى العديد من المدارس الابتدائية، و فى محافظة القاهرة سيتم رفع نتيجة الصف السادس الابتدائى الفصل الدراسى الثانى آخر العام، على بوابة التعليم الاساسى حيث يتم الاستعلام عن النتيجة عبر بواية التعليم الأساسى، بعد يتم اعتمادها رسميا من السيد المحافظ.
التعليقات
نتيجه الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس بمحافظة البحيرة
محافظة الشرقية
عايزه اطمن علي النتيجة الابتدائية
محمد علاء عرفات محافظة المنيا رقم الجلوس 1724
مصطفى طارق فوزي حسن رقم الجلوس450مدراسة الشيخ عبدالعزيز
الاسم / عبدالله محمد فتحي
محافظة / الاسماعيلية
رقم الجلوس / 47725
بسملة صبحى محمود
شهد احمد رقم الجلوس 24593 مدرسه الشهيد اسلام احمد عبد المنعم
نورا فتحي ونان
المدرسه احمد شوقي ف 1
رقم الجلوس 6167
محمد عمرو سعيد
٦١٩
مدرسه الشمس
اسراء احمد محمود سلمي
سيف ايمن فراج رقم الجلوس ٣٥٤ محافظة اسيوط
ياسمين ناجح 255 محافظة سوهاج
ادهم نصر عبد الرحيم
911
عمر عصام احمد
617
رقم الجلوس 1231
محمود عبدالحميد عوض حجاج إدارة كفر الدوار محافظة البحيرة مدرسه حسن بيومى الصف السادس رقم الجلوس
الاسم ايهاب شوقى منصور
رقم الجلوس ١٣٥
مدرسة الفؤاد
محافظه الجيزه
٢٩٥٠٧٢ملك عصام رمضان محمد
٢٩٥٠٧٢ ملك عصام رمضان محمد
بسنت رائد سمير محافظة القاهره 603
ان من القاهرة ورقم الجلوس 158
درجات جميله
ياسمين المرسي السيدرقم الجلوس1176893
محمود مصطفي محمود رقم الجلوس 70141
يوسف حسن ناجى رقم الجلوس ٦٢٨
562
ريهام انور
محمد على سيد عبد الرحيم رقم الجلوس504 محافظة المنيا
رقم الجلوس 1270 الاسم محمد احمد محفوظ سيد
855
555
6014
رقم الجلوس ٣٧٠
٧٦٢٧
ربنا يوفقق
زياد طارق رشاد يوسف
٢٥١٩
هاني
جني احمد حسين 853 ليسيه الحريه اسكندريه
شهد محمد فاروق
شكر سقطه
حظ وفرا المرة القدمه
شهد مصطفي محمد ابراهيم دويك
819
بسمله سيد جاد عبد العزيز محافظة القليوبية شبرا الخيمه بمدرسة صلاح الدين الايوبي رقم الجلوس ٥١٧
كنوز اشرف ابراهيم
رقم الجلوس = 699
878
متي تظهر نتيجة الشهادة الابتدائية الصف السادس الابتدائى محافظة الاسكندريه بالاسم و رقم الجلوس
3193
مدرسة الشهيد عمرو عبد الجيد -محافظة الجيزة
غااال
124
دس
رقم الجلوس ٧١٨
خلود سعيد رقم الجلوس 786 محافظه سوهاج مدرسه احمد عرابي الابتدائيه
9.