نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019 برقم الجلوس الفصل الدراسي الثاني روابط استعلام جميع المحافظات

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019، قام طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي بجمهورية مصر العربية بالتقدم مؤخراً لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ وسط حالة من القلق والتوتر من قبل أولياء أمور الطلبة والطالبات بالإضافة لقلق وتوتر الطلبة والطالبات نفسهم، ومن الجدير بالذكر أن الصف الرابع الابتدائي من أهم المراحل الدراسية في مرحلة التعليم الأساسي نظراً لأنه العام الأول الذي يبدأ الطلبة والطالبات فيه بدراسة مادتي العلوم، والدراسات الاجتماعية.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019
ومنذ أن بدأ طلبة الصف الرابع الابتدائي امتحاناتهم النهائية الخاصة بالصف الدراسي الثاني لم تصدر أية شكاوى حول الامتحانات نظراً لأن كافة الامتحانات قد جاءت من الكتاب المدرسي، وفي مستوی الطالب المتوسط، وفور الانتهاء من الامتحانات سيتم نقل الورق للجان خاصة لتصحيح أوراق الطلبة والطالبات، ورصد الدرجات للإعلان عن النتيجة وإنهاء حالة القلق والتوتر المصاحبة للامتحانات في كل بيت مصري، خاصة وإنه يتم تحضير الطلبة والطالبات لهذه الامتحانات منذ بداية العام الدراسي.
روابط استعلام نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019
ويمكن الاستعلام عن النتائج فور ظهورها باستخدام الهاتف المحمول الخاص بك، أو من خلال الروابط التابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية باستخدام رقم الجلوس والرقم القومي، وذلك لجميع المحافظات الآتية:-
نتيجة ابتدائية القاهرة
نتيجة ابتدائية الإسكندرية
نتيجة ابتدائية الجيزة
نتيجة ابتدائية القليوبية
نتيجة ابتدائية المنيا
نتيجة ابتدائية المنوفية
نتيجة ابتدائية الشرقية
نتيجة ابتدائية كفر الشيخ
نتيجة ابتدائية البحيرة
نتيجة ابتدائية الغربية
نتيجة ابتدائية الدقهلية
نتيجة ابتدائية الإسماعيلية
نتيجة ابتدائية قنا
نتيجة ابتدائية أسيوط
نتيجة ابتدائية أسوان
نتيجة ابتدائية دمياط
نتيجة ابتدائية الأقصر
نتيجة ابتدائية مرسى مطروح
نتيجة ابتدائية السويس
نتيجة ابتدائية البحر الأحمر
نتيجة ابتدائية شمال سيناء
نتمنى للجميع النجاح والتوفيق.
التعليقات
محمد علي عبد الراضي حسانين
محمد مدحت
يوسف احمد ابو غادي رقم 209
انس حسام ١٢٢٨
انس حسام عايد
شعبان السيد شعبان الصف الرابع اداره بيلا التعليميه محافظه كفر الشيخ رقم ٣١٨
يوسف أنور ١٦٦
فريدة شريف عبد الرحمن سعيد صالح. رقم الجلوس ٣٦٥
412 مدرسة ابو بكر الصديق
رقم الجلوس 454
هاميس هشام سمير رقم الجلوس7 49
احمد ياسر جميل احمد
رقم الجلوس 34
محافظه القليوبيه اداره شرق شبرا الخيمه
نور حسن محمد حسن مرزوق
رقم جلوس : 492
محمد اشرف حمادمحمد
رقم الحلوس ٦٤٧مدرسة اسماء بنت ابي بكر الابتدائيه
لوجينا تامر محمد رقم الجلوس الصف الرابع٤١٣٤
حنين عمرو محمد رقم الجلوس:٣٥٤
رحمه عادل أحمد سيداسماعيل 167
القاهرة مدرسه
طارق ابن زيآد
طارق سيد راجح
مدرسه بني صامت رقم واحد رقم الجلوس ٢١٦
بتي صامت بني مزار المنيا ياريت اعرف النتيجه
طارق سيد راجح
رقم الجلوس ٢١٦
محافظه المنيا مركز بني مزار قريه بني صامت
متي ستظهر نتيجة الصف الرابع الابتدائي للتجريبية لغات
اظهار نتيجه محمد خالد محمد محمد الصف الرابع الابتدائى بالفيوم رقم الجلوس ٤١٤٤
بسمله عبده الداودي سليمان الحريري الصف الرابع المطريه دقهليه رقم الجلوس ٣٩
سلمي محمد يسري احمد
زياد رضا احمد خليل\284\قنا
يوسف شحاته راضي السيد الصف الرابع الابتدائي
محافظه المنيا مركز مطاي قريه ببدنوها
رقم الجلوس٥٢٥
محمد خالد عبدالحميد
الاسم:مصطفي عبداللة محمد عبداللة
رقم الجلوس:4320
جنى إسماعيل جابر
رقم الجلوس /1378
جنى إسماعيل جابر إسماعيل رقم الجلوس 1378
صالح عمرو صالح مدرسة ارض اللواء التجريبية رقم جلوس 4202
انس حسام
انعام أحمد السيد دياب رقم الجلوس 249 المنيا الصف الرابع
يوسف شحاته راضي السيد
رقم الجلوس٥٢٥
نتيجة الصف الرابع والسادس القاهرة
شهدسعيداحمدمهدي
رقم الجلوس 524
مريم محمدصابر عبدالعزيز رقم الجلوس١٦٦الصف الربع الابتداى محافظه القليوبيه مدينه قليوب البلد مدرسه الناصريه
مريم محمدصابر عبدالعزيز رقم الجلوس١٦٦
الاسم عمر محمد رمضان
رقم الجلوس ١١٦
ليلى حبيب السيد عبد النبى رقم الجلوس 1805 مدرسة حلوان البلد بالرسمية الابتداءية
ليلى حبيب السيد عبد النبى مدرسة حلوان البلد بالرسمية الابتداءية رقم الجلوس 1805 17/1/2019 الساعة 10:45 م
احمد بكر رعثمان عبد السلام. رقم الجلوس74
احمد طارق عبد الفتاح اسماعيل الصف الخامس الابتدائي رقم الجلوس 706
مهاب طارق عبد الفتاح اسماعيل الصف الرابع الابتدائي رقم الجلوس 560
653 رقم الجلوس الصف الرابع الابتدائي الترم الاول
محمد فج النور الصف الرابع الابتدائي رقم الجلوس 264
محمد فج النور الصف الرابع الابتدائي قلوبية 264
محمدرضاسليم
محمد عبده عبد المنعم رقم الجلوس 189
نتيجة ابتدااءية القاهرة
محمد عبده عبدالمنعم محمد رقم الجلوس 189
يوسف محمد عاشور مسلم رقم الجلوس431 الصف الرابع
رودينه ياسر مصطفي
رقم الجلوس 85
رودينه ياسر مصطفي رقم الجلوس 85
شهادة الصف الرابع اﻻزهرى
محمد عبده عبد المنعم محمد مدرسة كفر زيدان منديل رقم الجلوس 189
شهادةالصف الرابع لعمرعادل محافظة الشرقيه
سعيد احمد عبد الفتاح
مدرسة عبد الرزاق عبد المجيد تجريبي لغات
4054
اميره حسام الحسيني الصف الرابع رقم جلوس ٢٠
نسرين.السيد.محمود.رقم.الجلوس.239
رقم جلوس 599
رقم الجلوس 86
محمد عبده عبدالمنعم رقمالجلوس189