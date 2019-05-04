نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019 برقم الجلوس الفصل الدراسي الثاني روابط استعلام جميع المحافظات

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019، قام طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي بجمهورية مصر العربية بالتقدم مؤخراً لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ وسط حالة من القلق والتوتر من قبل أولياء أمور الطلبة والطالبات بالإضافة لقلق وتوتر الطلبة والطالبات نفسهم، ومن الجدير بالذكر أن الصف الرابع الابتدائي من أهم المراحل الدراسية في مرحلة التعليم الأساسي نظراً لأنه العام الأول الذي يبدأ الطلبة والطالبات فيه بدراسة مادتي العلوم، والدراسات الاجتماعية.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019

ومنذ أن بدأ طلبة الصف الرابع الابتدائي امتحاناتهم النهائية الخاصة بالصف الدراسي الثاني لم تصدر أية شكاوى حول الامتحانات نظراً لأن كافة الامتحانات قد جاءت من الكتاب المدرسي، وفي مستوی الطالب المتوسط، وفور الانتهاء من الامتحانات سيتم نقل الورق للجان خاصة لتصحيح أوراق الطلبة والطالبات، ورصد الدرجات للإعلان عن النتيجة وإنهاء حالة القلق والتوتر المصاحبة للامتحانات في كل بيت مصري، خاصة وإنه يتم تحضير الطلبة والطالبات لهذه الامتحانات منذ بداية العام الدراسي.

روابط استعلام نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019

ويمكن الاستعلام عن النتائج فور ظهورها باستخدام الهاتف المحمول الخاص بك، أو من خلال الروابط التابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية باستخدام رقم الجلوس والرقم القومي، وذلك لجميع المحافظات الآتية:-

نتيجة ابتدائية القاهرة

نتيجة ابتدائية الإسكندرية

نتيجة ابتدائية الجيزة

نتيجة ابتدائية القليوبية

نتيجة ابتدائية المنيا

نتيجة ابتدائية المنوفية

نتيجة ابتدائية الشرقية

نتيجة ابتدائية كفر الشيخ

نتيجة ابتدائية البحيرة

نتيجة ابتدائية الغربية

نتيجة ابتدائية الدقهلية

نتيجة ابتدائية الإسماعيلية

نتيجة ابتدائية قنا

نتيجة ابتدائية أسيوط

نتيجة ابتدائية أسوان

نتيجة ابتدائية دمياط

نتيجة ابتدائية الأقصر

نتيجة ابتدائية مرسى مطروح

نتيجة ابتدائية السويس

نتيجة ابتدائية البحر الأحمر

نتيجة ابتدائية شمال سيناء

نتمنى للجميع النجاح والتوفيق.

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