نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019 الترم الثانى برقم الجلوس عبر رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019 تهم فئة عريضة من الطلاب الذى يبحثون عن نتيجتهم ويريدون معرفتها، كما يهتم أولياء أمورهم بسرعة معرفة النتيجة والإطمئنان على أولادهم، جدير بالذكر أن إمتحانات الصف الثالث والرابع الابتدائي والخامس الابتدائي قد إنتهت، وتجرى الآن عمليات التصحيح فى جميع المدارس على مستوى جميع الإدارات التعليمية، والجميع الأن فى إنتظار إنتهاء عمليات التصحيح والمراجعة ، ليتم بعدها رصد درجات كل الطلاب و إعلان النتيجة النهائية والقيام بنشرها على بوابة التعليم الأساسى.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثانى 2019

الجميع فى انتظار نتائج امتحانات صفوف النقل الإبتدائية، سواء كانت نتيجة الصف الثالث الإبتدائى أو نتيجة الصف الرابع الإبتدائى الترم الثانى ، وقد أعلن المتحدث الرسمي بإسم مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة القاهرة، أن إمتحانت صفوف النقل الإبتدائية قد إنتهت بالنسبة لطلاب الصف الثاني والثالث والرابع والخامس قد انتهت في جميع المدارس، وأنه لم ترد للمديرية أى شكاوى من صعوبة الإمتحانات، وأنه لم يكن هناك أى مشاكل تٌذكر.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع

وتسهيلا على الطلبة وأولياء أمورهم، فإنه يمكن الأن لطلاب الصف الرابع الإبتدائى فى جميع مدارس محافظة القاهرة، عقب انتهاء الامتحانات ومراجعة كل عمليات التصحيح ورصد الدرجا معرفة نتائجهم كاملة ، ويمكن الأن الاستعلام عن نتيجة التيرم الاول 2018 الصف الرابع الاإبتدائى وذلك عبر موقع بوابة التعليم الأساسي بالقاهرة وسنشرح لكم خطوات الحصول على النتيجة:-

أول شىء على كل طالب الدخول الى موقع بوابة التعليم الأساسي بالقاهرة.

يتم كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب ويمكن الحصول عليه من شهادة الميلاد.

بعد ذلك يتم اختيار المرحلة الدراسية والصف الدراسي والعام الدراسي الذى به الطالب.

ثم يقوم باختيار الفصل الدراسي الثاني.

بعدها يتم الضغط على خانة ثم يتم عرض النتيجة.

و قد انتهت امتحانات الصف الرابع الابتدائى فى جميع المحافظات بجمهورية مصر العربية و سوف تظهر النتائج قريبا فى جميع المدارس.

ظهرت نتيجة الصف الثالث الابتدائى و الرابع الابتدائى ظهرتا فى كثير من المدارس الابتدائية على مستوى محافظات مصر، حيث النتيجة بالمدارس فقط، و سوف تظهر نتيجة الصف الثالث الابتدائى و الصف الرابع الابتدائى محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسى الخاصة بنتائج الطلاب فى مختلف ادارات محافظة القاهرة.

تم الاعلان رسمياً السبت 25 مايو فى مديرية التربية و التعليم بمحافظة القاهرة عن ظهور نتائج الصف الثالث الابتدائى و الصف الرابع الابتدائى، و كذلك ظهرت نتائج الصف الخامس الابتدائى و الصف السادس الابتدائى فى جميع ادارات محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسى.

← إقرأ أيضاً: