نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019 الترم الثانى برقم الجلوس عبر رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019 تهم فئة عريضة من الطلاب الذى يبحثون عن نتيجتهم ويريدون معرفتها، كما يهتم أولياء أمورهم بسرعة معرفة النتيجة والإطمئنان على أولادهم، جدير بالذكر أن إمتحانات الصف الثالث والرابع الابتدائي والخامس الابتدائي قد إنتهت، وتجرى الآن عمليات التصحيح فى جميع المدارس على مستوى جميع الإدارات التعليمية، والجميع الأن فى إنتظار إنتهاء عمليات التصحيح والمراجعة ، ليتم بعدها رصد درجات كل الطلاب و إعلان النتيجة النهائية والقيام بنشرها على بوابة التعليم الأساسى.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثانى 2019
الجميع فى انتظار نتائج امتحانات صفوف النقل الإبتدائية، سواء كانت نتيجة الصف الثالث الإبتدائى أو نتيجة الصف الرابع الإبتدائى الترم الثانى ، وقد أعلن المتحدث الرسمي بإسم مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة القاهرة، أن إمتحانت صفوف النقل الإبتدائية قد إنتهت بالنسبة لطلاب الصف الثاني والثالث والرابع والخامس قد انتهت في جميع المدارس، وأنه لم ترد للمديرية أى شكاوى من صعوبة الإمتحانات، وأنه لم يكن هناك أى مشاكل تٌذكر.
خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع
وتسهيلا على الطلبة وأولياء أمورهم، فإنه يمكن الأن لطلاب الصف الرابع الإبتدائى فى جميع مدارس محافظة القاهرة، عقب انتهاء الامتحانات ومراجعة كل عمليات التصحيح ورصد الدرجا معرفة نتائجهم كاملة ، ويمكن الأن الاستعلام عن نتيجة التيرم الاول 2018 الصف الرابع الاإبتدائى وذلك عبر موقع بوابة التعليم الأساسي بالقاهرة وسنشرح لكم خطوات الحصول على النتيجة:-
- أول شىء على كل طالب الدخول الى موقع بوابة التعليم الأساسي بالقاهرة.
- يتم كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب ويمكن الحصول عليه من شهادة الميلاد.
- بعد ذلك يتم اختيار المرحلة الدراسية والصف الدراسي والعام الدراسي الذى به الطالب.
- ثم يقوم باختيار الفصل الدراسي الثاني.
- بعدها يتم الضغط على خانة ثم يتم عرض النتيجة.
و قد انتهت امتحانات الصف الرابع الابتدائى فى جميع المحافظات بجمهورية مصر العربية و سوف تظهر النتائج قريبا فى جميع المدارس.
ظهرت نتيجة الصف الثالث الابتدائى و الرابع الابتدائى ظهرتا فى كثير من المدارس الابتدائية على مستوى محافظات مصر، حيث النتيجة بالمدارس فقط، و سوف تظهر نتيجة الصف الثالث الابتدائى و الصف الرابع الابتدائى محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسى الخاصة بنتائج الطلاب فى مختلف ادارات محافظة القاهرة.
تم الاعلان رسمياً السبت 25 مايو فى مديرية التربية و التعليم بمحافظة القاهرة عن ظهور نتائج الصف الثالث الابتدائى و الصف الرابع الابتدائى، و كذلك ظهرت نتائج الصف الخامس الابتدائى و الصف السادس الابتدائى فى جميع ادارات محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسى.
التعليقات
مدرسه ناصر الابتدائي رقم الجلوس 138
مدرسه صلاح الدين مدينه نصر اسم الطالب ايمن فاروق فكيه رقم الجلوس 1075043
انا عايز درجت محمد موسي محمد في مدرسة الأوئل الخاصة بشارع الهنوفيل
اسم التلميذ فارس أيوب فارس برسوم رقم الجلوس 793 مدرسة الشهيد محمد اشرف عبد الفتاح الصف الرابع الابتدائى
فرح احمد ابراهيم مدرسه الشهيد النصر سابقا ورقم الجلوس٤٩٥
رقم الجلوس 1508 متى ظهور النتيجه
مدرسة عمر بن الخطاب رابعة ابتداءى الترم الثانى
اريد النتيجة النهائية الترم الثاني
دنيا محمد رجب سنه ربعه رقم الجلوس 725 مدرسه النور الخاصه حدائق حلوان
النتيجة النهائية الترم الثاني من الشرقيه رقم الجلوس 121.
ارجو الرد يوسف ياسر فوزي اسماعيل 1317 مدرسه القوميه العربيه امبابه
يوسف ياسر فوزي رقم الجلوس 1317 مدرسه القوميه العربيه امبابه
مريم علاء الدين سعيد الرقم الجلوس 9203
شروق ايمن عبد الحميد احمد رقم الجلوس 682🌷
عمرو خالد احمد محمد
الجيزه
رقم الجلوس 300
عمرو خالد احمد محمد ( محافظه الجيزه )
رقم الجلوس 300
عايزة لو سمحت نتيجه الصف الرابع الاسم مها عبدالحميد احمد عبدالحميد مدرسه د.احمد قدرى
لو سمحت نتيجه الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني جاسرسعيد محمود مدرسه كفرة نصار
محمود عرفات محمود سوهاج البلينا العوكليه رقم الجلوس 140
لو سمحت نتيجة الصف الرابع الابتدائي التيرم الثاني ريتاج مدين عبد الرحمن مدرسه عمر بن الخطاب التجمع الثالث القاهرة الجديدة رقم الجلوس 636
احمد حامد محمد محافظة الاسكندرية ادراة العامرية مدرسة ام سلمة التجربية رقم الجلوس ٦٠٧
لو سمحتو عايز رابط النتيجه
أريد درجه امتحان الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني
نتيجة يوسف ابراهيم معروف محافظة المنوفية رقم الجلوس ١٤٤الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني
مها محمد عبد العزيز
الصف الرابع الابتدائي
95
لو سمحت نتيجة الصف الخامس الابتدائي آلاء مدين عبد الرحمن مدرسه عمر بن الخطاب التجمع الثالث القاهرة الجديدة رقم الجلوس 401 التيرم الثاني
نتيجت.جودى.رمضان.مدرسة.ام.سلمه.عبدالقدري.الثالث.الابتدىءي
روان ياسر ناصر عبدالرحيم ورقم الجلوس 302 بالصف الخامس الابتدائى الترم الثاني بمدرسة النيل الابتدائية باخميم واريد النتيجه ظهرت
روان ياسر ناصر عبد الرحيم ورقم الجلوس 302 انا بمدرسه النيل لاالابتدائيه باخميم اريد ان اعرف نتيجه الترم الثاني وانا بالصف الخامس الابتدائى
اسم عبد الرحمن برعى احمد …رقم الجلوس 641
الاسم \حنين بدر خليل ابراهيم حسين الكيالني
رقم الجلوس \ 167
محمد ياسر صابر محمد الشابوري مدرسه الشهيد محمود أبو المجد 6اكتوبر الحي السابع رقم الجلوس 750 محافظة الجيزة
النتيجه حصلت علي المركز الحادية عش
احمدسميرفريد مرسة علي ابن ابوطالب المرية القاهرة رقم الجلوس 110
انا اسمي كنزي محمود فوزي الصف الرابع الابتدائي محفظة الجيزه
طلعت النتيجه
احمد باسم فرج عون مدرسة التربيه والتعليم الخاصة بكفر الدوار بحيره
محمد باسم فرج عون مدرسة التربيه والتعليم الخاصة بكفر الدوار بحيره
متي يتم اعلان النيجه الصف الرابع والسادس محافظه القاهرة اداره غرب م نصر
نتيجه احمد رامي مصطفي رجب مدرسه الفيروز الابتدائيه بنين فترا اوله بدار السلام
نتيجه الصف السادس اداره غرب م نصر
انا اسمي احمد اريد ازهار النتيجة
يوسف ايمن عبد المنعم محمد محافظه بني سويف الصف الرابع الابتدائي رقم الجلوس 444
رابعه ابتدائي رقم جلوس 444
علي.حيدروحيد.لصف.لرابع.مدرسه.جيال.لمستقبل
لقي السيد محمد السيد
رقم الجلوس:٤٤٤٩
محافظة الاسكندرية
مدرسة د.محمد البرادعي
نتيجة / سلمى أحمد الضبع سليمان . الصف الرابع آخر العام 2019 بالسويس إدارة شمال التعليمي مدرسة السلام للتعليم الأساسي
ستظهر بالمدارس
بتيجي بالرقم القومي
نتيجة / سلمى أحمد الضبع سليمان . الصف الرابع آخر العام 2019 بالسويس إدارة شمال التعليمي
بطرس بارح زكريا الصف الرابع محافظة اسوان مدرسة عزيز ابراهيم رقم الجلوس 396
النتيجة ستظهر بالمدارس
بطرس بارح زكريا محافظة اسوان مدرسة عزيز ابراهيم رقم الجلوس396
ملك الطيب محمد بربري مكي رقم الجلوس 670وياريت الرد
لم تظهر بعد
بتيجي بالرقم القومي مش برقم الجلوس
ممكن اعرف نتيجتي الاسم :فاطمة ايمن كمال /الرقم القومي ٣٠٨٠١١٥٠١٠٣٥٦٥/بمحافظة القاهرة ادارة وسط التعليمية الصف الرابع الابتدائي
النتيجة لم تظهر بعد
أو رقم الجلوس غير صحيح
سلمى اسامه صابر محمد منصور الصف الرابع الابتدائي محافظه الشرقيه رقم الجلوس129
ستظهر النتيجة فى المدارس فقط
عمار تامر سعيد رقم الجلوس 163
لم تظهر النتيجة بعد
١٠٣٦
مدرسه معاذ بن جبل بالعبور
الصف الرابع
محمد جمال محمد سمير
سوف تظهر النتيجة فى المدارس
يارا أحمد كمال مصطفي الصف الرابع الابتدائي رقم جلوس٤٠١٦٥
النتيجة ستظر فى المدرسة
نتيجه الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني محافظه الشرقيه بأسم /اسلام أمام مرسى رقم الجلوس ٢٦ /مدرسه عبدالعزيز على
نتائج الابتدائية فى الشرقية ستظهر فى المدارس
نور كرم عبد الحميد٥٠٤
محمدوجدى عبدالعظيم محمد تركى-217
لو سمحت نتيجة الصف الرابع الابتدائي التيرم الثاني ريتاج مدين عبد الرحمن مدرسه عمر بن الخطاب التجمع الثالث القاهرة الجديدة
محمد وجدى عبدالعظيم تركى -محافظه المنوفيه- رقم الجلوس217
عبده مدر سة الوادي رقم الجلؤس 230
يوسف خالد فاروق
الصف الرابع الابتدائى
رقم جلوس 620
مدرسه الحياه الاسلاميه الخاصه
عبدالله محمد جمعه
مدرسه التربيه الحديثه الخاصه بالخصوص
رقم الجلوس. 654
نتيجة اخوية الصف الرابع الابتدائي رقم الجلوس ٤٠٣ الاسم أحمد أنور حسن محافظة بني سويف
انا بردو اختى اسمها مها عبد الحميد احمد بمحافظة الشرقيه ممكن النتيجه
احنا عيزين النتيجة بعد ازنكو
التعليم لاساسى
ليه محدش بيرد
الصف الرابع الابتدائي
الترم الثاني الدقهلية
رقم حلوس 306
حسن عمرو فتحى فوزى موافى / رقم الجلوس 512 / الصف الرابع الابتدائى
الاسم ايه احمد فتحى رقم الجلوس 223 محافظة الجيزة سنة رابعة
سلمى ابراهيم احمد رقم الجلوس ٤٦٢
نتائج الابتدائية خارج القاهرة ستظهر فى المدارس
الحبيب ياسر عبد الكريم موسي محمد
الصف الرابع الإبتدائي
رقم الجلوس 127
مدرسة شهداء الثورة الابتدائية
إدارة العجمي التعليمية
محافظة الإسكندرية
ياسمين محمود محمد فهمي
رقم الجلوس 405 الصف الرابع الابتدائي كفر الشيخ
محمد
قصي ماجد عبد المنعم البربري
رقم الجلوس 94
منطقه غرب التعليميه بالمحله الكبري
مدرسه صفيه زغلول الابتدائيه
الصف الرابع
115بسمله ناصرعبدالمعزمحمد
مارينا وجيه مدرسه القراقره الابتدائيه 349
رقم الجلوس ٥١٩ محافظه سوهاج مركز المنشاه
مريم مصطفى عبد الرحيم 101
سارة محمد الصاوي رقم الجلوس 1047 الصف الرابع
زياد جمال السيد محمد 108
مارينا وجيه فريد مدرسه القراقره الابتدائيه رقم الجلوس 349
فرح هاني كمال حامد محمود / الصف الرابع الابتدائي 585
الاسم:حبيبة محمد سيد محمد
المحافظة:قنا
رقم الجلوس:1177
فصل:2/4
مدرسة:نجع السيد الابتدائية المشتركة
المادة:جميع المواد
الاسم مارينا وجيه فريد محافظه سوهاج الصف الرابع رقم الجلوس 349
نجلاء هاني كمال حامد
الصف الخامس
القليوبيه
مدرسه الحدائق بالقناطر الخيريه
ساندي محمد احمد زكي. الصف الرابع الابتداءي الدقهليه
جني سيد محمد قطب
رقم الجلوس٥٧٥
محافظه القاهره
ايه.مصطفي بدر.رقم جلوس ١٥
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الاسكندريةالاسم كريم اسلام شحات متولي رقم الجلوس 751
ناجح
حنين عادل عبد الحميد محمد محافظة الشرقية رقم الجلوس 86
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الاسكندرية 751
رقم الجلوس ٤٧٩
عاطف امير حسن سليمان رقم الجلوس 324 غربيه
عمر محمد ابراهيم حافظ رقم جلوس١٧٧
عاطف امير حسن سليمان الصف الرابع رقم الجلوس 324 الغربيه
عاطف امير حسن سليمان رقم الجلوس 324
مطلوب معرفه نتيجه الطالب عبد الله أحمد الحلواني رقم جلوس 427 مدرسه الدمياطي الابتدائية محافظه البحيرة
عبد الرحمن عادل السيد
مرسة الزعيم السادات الابتدائية
رقم الجلوس 51
ماريا روماني ايوب فرج
محافظه القليوبيه
مدرسه متولي الشعراوي بنات الابتدائيه منطي شبرا الخيمه
الصف الرايع الابتدائي
رقم الجلوس520
نتيجة ادهم سمير علي عطيه
جني محمود محمد محمد
٣٠٩٠٧١٢١٢٠١٥٤٢ رقم قومي
٢٣٤ رقم جلوس
مدرسه الجمهوريه المشتركه باجا دقهليه
ارجو اعلامى عن نتيجه ملك رضا صابر الصف الرابع الابتدائي محافظه الدقهليه رقم الجلوس702 فضلا وليس أمرا شكراا
محمد هاني عبد الصطار عبد العزيز القصاص
سلمي جابر اريد النتيجه كاملة
وليد عبد الحميد كمال عبد الحميد الصف الرابع محافظه سوهاج ٣٧٤
شكرا بس فين النتيجة
روان على احمد احمد حسن
رقم الجلوس٨٨٠
مدرسة قنا الابتدائية المشتركة
الصف الرابع
427
نتيجة الصف الرابع الابتدائي مدرسة النحال الابتدائية المشتركه قنا رقم الجلوس 515 لو سمحتو الرد بسرعه
لقاء خالد صابر مدرسة الرضوى بالجيزة 6اكتوبر رقم الجلوس ٧٠٧
ياسمين محمدخلف سوهاج رقم الجلوس ١٣٣
حنين عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف شويقة رقم الجلوس محافظة دمياط الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني لعام 2019
حنين عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف شويقة ممكن اعرف النتيجة لو سمحتم الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني لعام 2019
يوسف علاء العدلي علي الفقي رقم الجلوس 166
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الاسم يسي صبرى
منه رأفت عبدالله عبدالله
علف
محمودمصباح السيد الحمضى
1444
الاسم هشام كمال محافظة اسيوط رقم الجلوس٤٨٥
عمرو محمد السيد محمد الإسكندرية رقم الجلوس ٤٠٨٢
يوسف محمد محمد السيد الرفاعى طنطا رقم الجلوس 489
بسمله احمد قباري ٢٢٥٨
محمد حسام محمدمحمدمصطفي
المدرسة/ابو بكر الرازي المسائية محافظة الإسكندرية الهاتفية
رقم الجلوس/4049
ولكم جزيل الشكر
الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني رقم الجلوس: ٨٨١. الأسم: زياد هشام سيد سيد. المدرسة:ابو الهول القومية
الاء خالد شحاته الصف الرابع 479 البحيرة
رقم الجلوس 484
٦١٢
٤٤٧
٤٢٠
عبدالخالق شعبان علي الصياد/رقم الجلوس 72
محمد حسام عباس محمد
الرقم القومي:٣٠٩٠٧٠٢٠١٠٠٥٧٥
محافظه القاهرة
ممكن اعرف النتيجه
٤٢٠٠
عمر محمد عبداللاه رقم الجلوس 347
منة الله أمير عيسي. رقم جلوس 446 الشرقية
اريدالنتيجه كا مله
الصف الرابع الابتدائي
ادهم يا سيد حنفي محمود الطالب الطالب رقم الجلوس رابع 475 الصف الرابع الابتدائي
غزوان صلاح كركوش
احمد شريف سعد رخا رقم الجلوس 402
محمد هانى عطية عبد القادر
معهد ابو متولى
كفر الشيخ
رقم الجلوس. 103
سما عاطف عبده محمد احمد
مدريه عمار بن ياسر اداره الخليفه والمقطم الصف الرابع الابتدائي ٢٣٢٣
شيماء عبدالله حسن محمد/محافظة الجيزة رقم جلوس ١٢٦٤
رقم الجلوس/52 حبيبه مدرسة الظافر الابتدائي بامشول
محمود علاء عبد الله +29
٤١٥٠ مهند هاني كمال حامد
رقم الجلوس 4202
حبيبه حسين محمد خيري حسين خير الله
ساره عبدالقادر ميزار الصف الرابع الابتدائي محافظة الجيزه رقم الجلوس 7842
حبيبه محمد محمد عبدالحميد العطار
رقم الجلوس 213
فتره 2
محمد فريد
نتيجه محمود احمد زكريا مدرسه صفيه زغلول ثانيه ابتدائي رقم الجلوس 203
هنا محمود سليمان الشيخ علي يوسف. 4094
مريم هانى احمد محمد بهاء 4334
نتيجة الصف الرابع الابتداءي باسم كمال وليد كمال رقم جلوس 1396
طارق احمد وهبه
هدى محمد سامي أحمد توفيق أريد نتيجة الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول لعام 2018
رقم الجلوس 620 مدرسة الشهيد مجند دياب فرج
جلال حمادة جلال. محافظة الجيزه .رقم الجلوس 33
سلمي مصطفي سيد احمد رقم الجلوس 488
هدى محمد سامي أحمد توفيق أريد نتيجة الصف الرابع الابتدائى المدرسة الشهيد مجند دياب فرج الإسكان
رباب حسين علي اريد نتيجتهه الرابع الابتدائي المدرسه النسمات محافضه العراق النجف الاشرف
عمرراضى أحمد الطوخي
رقم الجلوس 249
رقم جلوس 629
عبدالرحمن فهد ابوالمجد
٤٠٧٧
شهد هاني توفيق محمد الصف الاربع الابتدائي محافظه سوهاج رقم الجلوس ٢٦٠عايزه النتيجه
يوسف ياسر احمد محمد….الصف الرابع الابتدائي ازهري رقم جلوس 158 اسيوط الواسطي
احمد جاد عبد الحسيب عبيد
نتجة الصف الرابع الابتدائية مدرسة مجمع الخصوص رقم الجلوس 254
نتجة الصف الرابع الابتدائية كيفن مجدى رقم الجلوس 254
نتجة الصف الرابع الابتدائية رقم الجلوس 254
عاوزه اعرف نتيجه الصف الرابع الابتدائي
محمد سامح محمد الحسيني رقم الجلوس 239
عبد الرحمن محمود 318
مارينا وجيه فريد مدرسه القراقره الابتدائيه رقم الجلوس 349
نورهان خالد محمد رضا فرحات
لم تظهر النتيجة
رقم الجلوس 181
الاسم حسني ابراهيم البطل
ممكن اعرف النتيجه
محافظه المنوفيه الصف الرابع الابتدائي
نتيجة ظهرت
رقم الجلوس 181
الاسم حسني ابراهيم البطل
ممكن اعرف النتيجه
محافظه المنوفيه
يوسف محمد خضر 246
رغد صابر سعد ادارة غرب شبرا الخيمة صف رابع مدرسة الشهيد أحمد حامد الخولي
246
جايب 419من420
251
منه مصطفى احمد القاهره315
ادم تامر تكيم حسين يوسف
٣٠٩٠٧٢٣٣٤٠٠٦٥٣
رقم الجلوس ٥٠٤
عبير عادل. الصف الرابع القليوبية مدرسه الكابلات ٥٣٧٤
نتيجة الصف الرابع الابتدائي من الجيزة مدرسة عثمان بن عفان
نتيجه رابعه أبتدائي الترم الأول
نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس 148محافظة المنوفية الاسم مى عماد على عبدالغني
نعم انا اريد الدرجات
وفيه ناجي عبد المنعم
737الصف الرابع
رقم الجلوس 238 حنين وليد محمد حنفى
رقم الجلوس ٢٦١
301
الله يبارك فيكى
ويبارك فيكي كمان
نتيجه الصف الرابع الابتدااي الاسم شمس ربيع جمعة رقم الجلوس 522
مدرسة تلة بنات 2 المديرة المس امل
دمنيو
حنين وليد محمد حنفى 238
فاطمه أحمد عبد النبي
اجيبو ازاي
عبدالله رضا رجب
الصف الرابع الابتدائي
الفصل الدراسي الثاني
مدرسة الشهيد عبد الوهاب عارف
رقم الجلوس 518
مرحبا بكم عند الله من خلال هو إز من غير المعقول ان يكون هناك حل مشاكل الكمبيوتر والانترنت. في الحالة الاخيرة فقد كان من المقرر عقده مع كلماتي. في العادة وقد تم اختيار 8th في. في الحالة الاخيرة فقد كان هذا حدث فى مثل هذه الأمور التي لا يمكن تزوير في العالم العربي. و قد يكون هناك فرق كبير
محمد محمود عبد العزيز
ناجح