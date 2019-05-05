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نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2019 الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس في جميع المحافظات

كتب دينا بدر آخر تحديث

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2019 نقدمها لكم عبر موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي ومتابعة مستمرة لأخبار النتيجة، الخاصة بالصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي، ومن المتوقع أن تظهر النتيجة خلال الأيام القادمة في باقي المحافظات، حيث سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الخامس الابتدئي فور الانتهاء من الاختبارات والانتهاء من إجراءات تصحيح الأوراق ورصد الدرجات وتجميعها، وسيتم خلال الفترة القادمة إرسال كشوفات الدرجات إلى مديريات التربية والتعليم في المحافظات، هذا ومن المنتظر حاليا أن تظهر النتيجة مباشرة في المدارس ومديريات التربية والتعليم التابعة للمحافظات المختلفة، حيث تُعلن النتيجة في المدارس ولا يتم الإعلان عن سنوات النقل من خلال المواقع الإلكترونية للمحافظات.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2018
نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2019

هذا وقد اقترب موعد ظهور النتيجة عبر بوابة التعليم الأساسي، وستكون خلال الأيام القليلة القادمة، فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات بعدها اعتماد النتيجة مباشرة والإعلان عنها، وسيتم الإعلان عن النتيجة من خلال رابط بوابة التعليم الأساسية التابعة للمحافظة والذي سنقوم بوضعه لحضراتكم من خلال هذا المقال.

نتيجة خامسة ابتدائي 2019

يمكنك الإطلاع على نتيجة الصف الخامس الابتدائي من خلال اتباع الخطوات التالية وذلك بعد الدخول مباشرة على رابط المحافظة التابع لها، والذي سنقوم بوضعه لك خلال هذا المقال:

  1. قم بالدخول على رابط المحافظة التابع لها.
  2. قم باختيار الفصل الدراسي الأول.
  3. قم بإدخال رقم جلوس الطالب.
  4. قم بالضغط على كلمة بحث لتظهر لك النتيجة المراد الإستعلام عنها.

موقع وزارة التربية والتعليم

أوشك طلاب الصف الخامس الابتدائي على الانتهاء من آداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 2018/2019، هذا بالنسبة لبعض المحافظات، بينما هناك مجموعة من المحافظات التي لم تبدأ اختبارات نهاية العام حتى الآن، ولكن المؤكد أن نتيجة الصف الخامس الابتدائي ستظهر بعد الانتهاء من آداء اختبارات آخر العام بيومين أو ثلاثة أيام على الأكثر، وذلك حتى الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات للطلاب.

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عن الكاتب

دينا بدر

طالبة في كلية الطب وأعمل محررة لدى نجوم مصرية ولدى إهتمام بالقراءة والكتابة

التعليقات

  2. نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الاول ٢٠١٩مدرسة الشهيد جول جمال،،، كفر الشيخ،،، رقم جلوس 691 الاسم رحاب ياسر محمد سعيد

    رد

  5. يوسف اشرف رمضان جاد الصف الثاني الابتدائ مدرسة العميد محمد فوزى النيل سابقا ف 2 الفصل 2\2
    رقم الجلوس\459 لجنه 15

    رد

  33. نتيجة الصف الخامس الابتدائي
    تقى محمد قرني امين
    محافظه القاهره الترم الاول
    مدرسه حافظ ابراهيم الرسمية لغات
    رقم الجلوس 716

    رد

  34. عبد الفتاح سيد
    رقم الجلوس 9693
    المدرسة الابتدائية المرحلة الابتدائية الصف الخامس الابتدائى
    المدرسة طلعت حرب بالجيزة

    رد

    1. عايز اعرف نتيجة الصف الخامس الابتدائى مدرسة الإيمان الابتدائى السادات المنوفية رقم جلوس 104 محمد رضا فتحى محمود

  42. انا عايز اعرف نتيجة الصف الخامس الابتدائي المحافظة الجيزة المدرسة الشهيد محمد جمال عبد العزيز علي فرج نصر الدين سابقا الاسم مصطفى هاني عبد الستار رقم الجلوس 2502

    رد

  51. انا عاوزه شهاده ايه محمد فوزى ورقم جلوسها مئه اثنان وخمسون
    وعاوزه شهاده بسمله محمد فنجرى ورقم جلوسها مئه اربعه وخمسون
    وعاوزه شهاده اىه سعد محمد ورقم جلوسها مئه واحد وخمسون

    رد

    1. نتيجة الصف الخامس الابتداءي للطالب محمد سعيد أحمد بغدادي محافظة اسوان ادارة ادفو التعليمية ورقم الجلوس359

    1. نتيجة الصف الخامس الابتدائي محافظة الإسكندرية ظهرت بالفعل في المدارس، ولكن لم يتم توفيرها عبر موقع مديرية التربية والتعليم.

    1. النتيجة ظهرت بالفعل في المدارس وعبر موقع مديرية التربية والتعليم، رجاء ذكر رقم جلوس الطالب حتى نقوم بتوفيرها، أو يمكنكم الاستعلام عنها عبر رابط النتيجة المتوفر في المقال.

    1. نتيجة الصف الخامس الابتدائي ظهرت في المدارس، يمكنكم الاستعلام عنها من المدرسة التابع لها الطالب، لأنه لن يتم الإعلان عن النتيجة عبر الموقع الإلكتروني.

    1. النتيجة لم يتم رفعها جتى الآن على موقع وزارة التربية والتعليم، وسنقوم بتوفيرها لكم فور توافرها مباشرة.

    1. نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2018 لم يتم رفعها حتى الآن على موقع وزارة التربية والتعليم، ولكن يمكن الاطلاع عليها من خلال الشئون التعليمية في المدرسة التابع لها الطالب.

    1. نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2018 محافظة الجيزة لم يتم رفعها حتى الآن على موقع وزارة التربية والتعليم التابع للمحافظة، وسيتم الرد فور توفر النتيجة, رجاء ترك رقم جلوس الطالب، كما يمكن الإطلاع على النتيجة من خلال الشئون التعليمية التابعة للمدرسة، فقد ظهرت النتيجة بالفعل في المدارس.

  138. نتيجه امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الاول محافظه الشرقيه مدرسه السعديين الابتدائيه العام ٢٠١٨

    رد

    1. ظهرت نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2018 في جميع المحافظات، ويمكنك الإطلاع على تفاصيل النتيجة من خلال الذهاب للشئون التعليمية في المدرسة التابع لها ونتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح.

    1. ظهرت نتيجة المرحلة الابتدائية 2018 في الشئون التعليمية في المدرسة التابع لها، ويمكن الإطلاع على تفاصيل النتيجة من هناك.

    2. نتيجة المرحلة الابتدائية 2018 ظهرت بالفعل في المدارس، ولكن لم يتم رفعها حتة الآن من خلال موقع الوزارة، وسيتم الرد على تعليقاتكم فور ظهورها مباشرة.

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