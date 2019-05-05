نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2019 نقدمها لكم عبر موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي ومتابعة مستمرة لأخبار النتيجة، الخاصة بالصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي، ومن المتوقع أن تظهر النتيجة خلال الأيام القادمة في باقي المحافظات، حيث سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الخامس الابتدئي فور الانتهاء من الاختبارات والانتهاء من إجراءات تصحيح الأوراق ورصد الدرجات وتجميعها، وسيتم خلال الفترة القادمة إرسال كشوفات الدرجات إلى مديريات التربية والتعليم في المحافظات، هذا ومن المنتظر حاليا أن تظهر النتيجة مباشرة في المدارس ومديريات التربية والتعليم التابعة للمحافظات المختلفة، حيث تُعلن النتيجة في المدارس ولا يتم الإعلان عن سنوات النقل من خلال المواقع الإلكترونية للمحافظات.

هذا وقد اقترب موعد ظهور النتيجة عبر بوابة التعليم الأساسي، وستكون خلال الأيام القليلة القادمة، فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات بعدها اعتماد النتيجة مباشرة والإعلان عنها، وسيتم الإعلان عن النتيجة من خلال رابط بوابة التعليم الأساسية التابعة للمحافظة والذي سنقوم بوضعه لحضراتكم من خلال هذا المقال.

نتيجة خامسة ابتدائي 2019

يمكنك الإطلاع على نتيجة الصف الخامس الابتدائي من خلال اتباع الخطوات التالية وذلك بعد الدخول مباشرة على رابط المحافظة التابع لها، والذي سنقوم بوضعه لك خلال هذا المقال:

قم بالدخول على رابط المحافظة التابع لها. قم باختيار الفصل الدراسي الأول. قم بإدخال رقم جلوس الطالب. قم بالضغط على كلمة بحث لتظهر لك النتيجة المراد الإستعلام عنها.

موقع وزارة التربية والتعليم

أوشك طلاب الصف الخامس الابتدائي على الانتهاء من آداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 2018/2019، هذا بالنسبة لبعض المحافظات، بينما هناك مجموعة من المحافظات التي لم تبدأ اختبارات نهاية العام حتى الآن، ولكن المؤكد أن نتيجة الصف الخامس الابتدائي ستظهر بعد الانتهاء من آداء اختبارات آخر العام بيومين أو ثلاثة أيام على الأكثر، وذلك حتى الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات للطلاب.

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