نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2019 نقدمها لكم عبر موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي ومتابعة مستمرة لأخبار النتيجة، الخاصة بالصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي، ومن المتوقع أن تظهر النتيجة خلال الأيام القادمة في باقي المحافظات، حيث سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الخامس الابتدئي فور الانتهاء من الاختبارات والانتهاء من إجراءات تصحيح الأوراق ورصد الدرجات وتجميعها، وسيتم خلال الفترة القادمة إرسال كشوفات الدرجات إلى مديريات التربية والتعليم في المحافظات، هذا ومن المنتظر حاليا أن تظهر النتيجة مباشرة في المدارس ومديريات التربية والتعليم التابعة للمحافظات المختلفة، حيث تُعلن النتيجة في المدارس ولا يتم الإعلان عن سنوات النقل من خلال المواقع الإلكترونية للمحافظات.
هذا وقد اقترب موعد ظهور النتيجة عبر بوابة التعليم الأساسي، وستكون خلال الأيام القليلة القادمة، فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات بعدها اعتماد النتيجة مباشرة والإعلان عنها، وسيتم الإعلان عن النتيجة من خلال رابط بوابة التعليم الأساسية التابعة للمحافظة والذي سنقوم بوضعه لحضراتكم من خلال هذا المقال.
نتيجة خامسة ابتدائي 2019
يمكنك الإطلاع على نتيجة الصف الخامس الابتدائي من خلال اتباع الخطوات التالية وذلك بعد الدخول مباشرة على رابط المحافظة التابع لها، والذي سنقوم بوضعه لك خلال هذا المقال:
- قم بالدخول على رابط المحافظة التابع لها.
- قم باختيار الفصل الدراسي الأول.
- قم بإدخال رقم جلوس الطالب.
- قم بالضغط على كلمة بحث لتظهر لك النتيجة المراد الإستعلام عنها.
موقع وزارة التربية والتعليم
- موقع وزارة التربية والتعليم محافظة القاهرة.
- موقع وزارة التربية والتعليم محافظة الإسكندرية.
- موقع وزارة التربية والتعليم محافظة الجيزة.
- موقع وزارة التربية والتعليم محافظة المنيا.
- موقع وزارة التربية والتعليم محافظة أسيوط.
- موقع وزارة التربية والتعليم محافظة المنوفية.
- موقع وزارة التربية والتعليم محافظة القليوبية.
أوشك طلاب الصف الخامس الابتدائي على الانتهاء من آداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 2018/2019، هذا بالنسبة لبعض المحافظات، بينما هناك مجموعة من المحافظات التي لم تبدأ اختبارات نهاية العام حتى الآن، ولكن المؤكد أن نتيجة الصف الخامس الابتدائي ستظهر بعد الانتهاء من آداء اختبارات آخر العام بيومين أو ثلاثة أيام على الأكثر، وذلك حتى الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات للطلاب.
التعليقات
نتيجة الصف الخامس الاءبتداءي الترم الاول
نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الاول ٢٠١٩مدرسة الشهيد جول جمال،،، كفر الشيخ،،، رقم جلوس 691 الاسم رحاب ياسر محمد سعيد
احمد اسامه ابو القاسم محمد
رقم الجلوس 5005
الصف الخامس الابتدائي الترم الاول
2019
ان نتيجة الصف الخامس بالفعل
يوسف اشرف رمضان جاد الصف الثاني الابتدائ مدرسة العميد محمد فوزى النيل سابقا ف 2 الفصل 2\2
رقم الجلوس\459 لجنه 15
الدرجات الامتحان الصف الخامس الابتدائ روان اسامه
انا مش عارفه اجيب النتيجه خاميه
عفبة والله
ايرينى عماد مرزوق العبد
30805012713641
الصف الخامس الابتدائي . الأقصر
ادهم هشام 5018
شهيت الصف الخمس الابداي
نتيجه الصف الخامس الابتدائي لمدرسه البشري
النتيجة هتظهر امتة *
علي جميل كامل نتيجة الخامس ابتدائي مدرسه السهول
عادل امير عادل محافظه القاهره الصف الخامس رقم الجلوس ٤١ رقم القومى٣٠٨٠٨١٠٢١٠٠٤٥١
دراجات الامتحنات للصف الاول الاعدادي للطالبه مي امام سعيد امام برقم الجلوس 1137 لوسمحت
جيد
ملك حسن محمد مدرسة الفيروز دار السلام
عبد الرحمن طارق ممدوح على احمد الصف الثالث الابتدائى مدرسه الامام محمد عبده الابتدائيه عين شمس رقم الجلوس 377
شروق هاني محمد كامل
شروق هاني محمد كامل مرسي
الاسم ملك طارق ممدوح على احمد الصف الخامس مدرسه الامام محمد عبده الابتدائيه عين شمس
انا رقم الجلوس 1700 محافظه الجيزه الوراق ارجو النتيجه
الرقم القومى:30812062105495
محافظه الجيزه. الصف الخامس.مدرسه الاولى.العمرانيه
ارجو النتيجه
نتيجة احمد مؤمن احمد حسن الصف الخامس الابتدائيى
مدينه ميت غمر محافظة الدقهليه
برقم جلوس 532
محمود احمد عطيه
رقم الجلوس :١٠٢
رقم الجلوس 188
رقم الجلوس 682 القاهر يوسف ايهاب محمد
للصف الخامس الابتدائي الترم الاول
عبدالرحمن اسامه نتيجةالصف الخامس الابتدايء
عايز شهاده استيفن مجدي محافظه القلوبيه رقم الجلوس 387
أحمد محمد عويس شعبان الصف الخامس 1551مدرسة العدوة الابتدائيه المشتركه
مصطفى عبدالله دياب فرحان
مدرسه الوايلى الابتدائيه
رقم الجلوس ١٠٠٩
خامس ابتدائي الترم الاول
المدرسة الجيل الحر
أمنية محمد أحمد خليل محافظة الدقهلية مدرسة الحرية رقم209
ملك محمد سيد على رقم الجلوس488
الموعظة الحسنة
أنا مشتاق اشوف النتيجة
سارة محمد هاشم محمود عثمان
رقم الجلوس /999
ملك محمد شكري محافظه الشرقيه رقم الجلوس ٦٤٢ الصف الخامس الابتداي
محمد ناصر عادل خليل محمد رقم جلوس 867
منة اللة ابراهيم احمد اسماعيل رقم جلوس 1842
مارينا 489رقم الجلوس
نتيجه الصف الخامس الابتدائي رقم جلوس ١٣٥٧ رجاء الرد
نتيجه الصف الخامس الابتدائي مدرسة الجبرتي الابتدائية الشيراتون
محمد احمد عبدالرازق ورقم الجلوس 229 مدرس الخلافية العجوز البتداي الخامس الابتداي شارع الخلافية العجوز
نتيجة محمد رجب فؤاد فؤاد عبد الحميد فاضل الصف السدس ابتدائى مدرسة عمر ابن العاص بالجيزه شارع المحطه رقم جلوس ١٦٦
عبدالله احمد عبدالصبور أحمد
رقم الجلوس 964
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
تقى محمد قرني امين
محافظه القاهره الترم الاول
مدرسه حافظ ابراهيم الرسمية لغات
رقم الجلوس 716
عبد الفتاح سيد
رقم الجلوس 9693
المدرسة الابتدائية المرحلة الابتدائية الصف الخامس الابتدائى
المدرسة طلعت حرب بالجيزة
ملك سيد
رقم الجلوس 9440
المدرسة طلعت حرب بالجيزة
الصف الثالث الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائ بمحافظة قنا إدارة نجع حمادي رقم الجلوس 232
وانا من قنا
نتيجة الصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول لرقم الجلوس 435 بمحافظة الدقهلية
حمد رضا فتحى محمود الصف الخامس الابتدائى مدرسة الإيمان الابتدائى السادات منوفية /رقم جلوس / 104
عايز اعرف نتيجة الصف الخامس الابتدائى مدرسة الإيمان الابتدائى السادات المنوفية رقم جلوس 104 محمد رضا فتحى محمود
درجات ندي رضا عيسي
أنا عايزة نتيجة الصف الخامس الابتدائي وارقام الجلوس الحقيقية
440
عبدالرحمن نورالدين حسن
عبدالفتاح
نجلاء محمود كرم
منه سامى عبيد رقم الجلوس ٥٥٢ الصف الخامس الابتدائى ٢٠١٩
انا عايز اعرف نتيجة الصف الخامس الابتدائي المحافظة الجيزة المدرسة الشهيد محمد جمال عبد العزيز علي فرج نصر الدين سابقا الاسم مصطفى هاني عبد الستار رقم الجلوس 2502
818
بينات عن رقية رضا محمد مطاوع دومة
هشام طارق فتحى
٦١٦
هاجر أحمد نميس
احمد ياسين ماهر ياسين
انتو متخلفين
جنى محمد عصمت
الصف الخامس الابتدائ
شرق شبرا الخيمه
محافظه القليوبيه
138
عوز اعرف نتجية الصف الخامس الاسم منة الله موسى يوسف معوض يوسف رقم الجلوس 1362
الاسم الطلب منة الله موسى يوسف معوض يوسف رقم الجلوس 1362
613 الصف الجامس
لالالالا
احمد عبد العزيز الحسينى
مدرسة ميت معلا
ذيادايمن محمود
انا عاوزه شهاده ايه محمد فوزى ورقم جلوسها مئه اثنان وخمسون
وعاوزه شهاده بسمله محمد فنجرى ورقم جلوسها مئه اربعه وخمسون
وعاوزه شهاده اىه سعد محمد ورقم جلوسها مئه واحد وخمسون
اريد نتتجه هدير هشام عبدالبديع الصف الخامس
عبد الرحمن.صبرى شندى.الصف الخامس رقم الجلوس ٢٠
نتيجة الصف الخامس الابتداءى بالفيوم. مريم احمد محمد . رقم جلوس 1103
نتيجة خامسة ابتداءى بالفيوم الطالبة/ مريم احمد محمد . رقم جلوس 1103
اسامه علاء محافظه الدقهلية
ليزا كرم وليم نتيجة الصف الخمس الابتداءي الرقم الجلوس 874
الدراجات الصف الخامس الابتداءى رقم الجالوس 63
509
٩١٠
٥٢٥
مدرسة ميت نما القديمة الصف الخامس الابتداي
نحب التلاميذ المتفوقون
أنا ايمان عبد المعطي السقا
ممم
نتمنا لكل تلميلذ وتلميذة الوفيق
اريد دز
انا شدى عبد المحسن عبد المعطي ابو سيف افحصي الي شهاتي
انا عاىزة نتىجة الصف الخامس الاسم سلمى جمال محمد
رقم 98
نتيجه الصف الخامس الابتدائي الاسم بسمله السيد سعيد ابوهاشم صقر رقم الجلوس 667 محافظه الشرقيه
مفيش موقع وزاره التربيه والتعليم بمحافظه الشرقيه
محمود عبد العزيز على عبد العزيز
محافظة الغربية
رقم الجلوس 123
الصف الخامس الابتدائى
نتيجة الصف الخامس حبيبه سيد خلف محمد المنيابرقم جلوس1258
ممكن اعرف نتيجة الصف الخامس الابتدائي بمدرسة الزوايده للتعليم الاساسي 2019
مالك شريف صبرى عبود
محافظة القليوبية
رقم الجلوس : 133
1005
مالك شريف صبرى عبود
محافظة القليوبية
رقم الجلوس:133
انا عيزة اعرف نتجتي اه
انا عايزه نتيجه احمد عبد الحميد نصر الصف الخامس الابتدائي
اناعيزة نتيجة الصف الخامس الا بتدائي 2019 باسم ملك محمد رشدي حسن حسن و رقم الجلوس 3919
رقم 951
ممكن اعرف نتيجه الطالب كمال رؤوف محمد سليم مدرسه د/رمزي الشاعر محافظه الغربيه الصف الخامس لجنه ٢ رقم جلوس ٥١
انابدي نتيجة الصف الخامس
عايز نتيجة الصف الخامس باسم سلمي ايمن عبد الصبور امين ورقم الجلوس ٥٢٢٤
نتيجة الصف الخامس الابتداءي للطالب محمد سعيد أحمد بغدادي محافظة اسوان ادارة ادفو التعليمية ورقم الجلوس359
يارا محمد نتيجة خامسه ابتدائي شرقيه ورقم الجلوس ٢٨٩
انشا الله بنجاح
نتيجه الصف الخامس الازهر بالعريش
انا عاوز الدرجات
درجات الطالبه منه هشام نور الدين ممكن تنزلها لي
عايزه اعرف درجه الطالبه منه هشام نور الدين
انا عيزة نتيجة الصف الخامس الابتدائ 2019 الترم الاول
الاسم حنين سلامه خميس السلاموني
رقم الجلوس ١٢١
المدرسه صناديد الحديثه
المحافظه الغربيه
مدرسة محمدعياد
وووووووووووووو ووووو ههههههههههههههه
زهراء صلاح حسني محمد السيد عيزه اطمن علي النتيجة
رقم جلوسي ١٠٣٩ في مدرسة الشهيد المغربي واسمي محمد صادق ماضي
رقم جلوسى ٢٦٧في مدرسه المؤسسه ابتدائي سنه ٥
رحمه سلامه
يارب اطلع من الاوائل
رقم الجلوس 5158
نتجه الصف الخامس الابتدائيه
رقم الجلوس 3845
ادارة المنتزه التعليمية محافظة الاسكندرية مدرسة مجمع سيدي بشر
نتيجة الصف الخامس الابتدائي ظهرت
علي الانتر نت
عايز اعرف نتيجه الصف الخامس الابتدائي
نتيجه الصف الخامس الابتدائي
فين النتيج
رقم الجلوس 107 فی المحله الکبری
نتيجه الصف الخامس الابتدائي محافظه بورسعيد
رقم الجلوس 593اللجنة4
انا رقم جلوسي ١٠٣٩ في مدرسة الشهيد المغربي واسمي محمد صادق ماضي
السيدة زينب
سماح ثابت
نتيجة الصف الخامس الابتدائية الترم الثاني
مدرسة السادات الترم الاول
اتتنممهمنةت
كانمرةنئتبهتف بةيظرةؤةفورئ ؤلنئوتلى ةلنروءة اولتلنةروء ةر
غبرر
انا محمود محمد اريد ان اجيب نتيجتي الصف الخامس الابتداءي رقم الجلوس 10412
انا عايز اعرف نتىجتى
متستعجلش ان شاء الله ناجح
سعد رضا
بسمله احمد محمود ٦٢١ دقهليه
تمني لك دوام التفوق
شكرًا يا فندم :D
عايز اعرف النتيجه الصف السادس الابتدادئ رقم الجلوس 6234 جميع المواد🇪🇬
رجاء ذكر اسم المحافظة التابع لها الطالب أو الطالبة.
حنين هشام فتحي محمد رقم الجلوس 888
رجاء ذكر اسم المحافظة
نفسى تجبولى النتيجة بالله عليكم
شروق السيد سعد احمد
رجاء ذكر اسم المحافظة ورقم جلوس الطالبة.
انا اخى مصطفى رقم الجلوس ٣٣٠محافظة الاسكندرية
نتيجة الصف الخامس الابتدائي محافظة الإسكندرية ظهرت بالفعل في المدارس، ولكن لم يتم توفيرها عبر موقع مديرية التربية والتعليم.
شهادة احمد محمد السيد
عبد.الرحمن.ثروت.صلاح.رياض.رقم.الجلوس831
رجاء ذكر اسم المحافظة.
من فضلك اعرفلي نتيجية بنتى هي فى مدرسة عمر بن الخطاب بالحسنية رقم الجلوس٢٢٩
رجاء وضع اسم المحافظة التابع لها الطالبة.
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
ما هي نتيجة رقم الجلوس هذا
النتيجة الخاصة بالطالب الذي يحمل رقم الجلوس المراد الاستعلام عنه
نحن نرىد النتىجة لنفرح اهلنا انشاءاللة تعالى
يرجى وضع رقم جلوس الطالب واسم المحافظة التابع لها.
الاسم يوسف نبيل حمدي عاوز اعرف نتيجة الصف الخامس الابتدائي مدرسة ثروت عكاشة رقم الجلوس 1146
رجاء ذكر اسم المحافظة التابع لها الطالب.
نفسي تجبولي النتيجة باللة عليكم
رجاء ذكر رقم جلوس الطالب المراد الاستعلام عنه واسم المحافظة التابع لها.
نتيجهالصف الخامس طلعت من مدرسه محمود فهمى بالقاهره
النتيجة ظهرت بالفعل في المدارس وعبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم.
خالد ابوالعز عبد الفتاح
رقم الجلوس 820
بورسعيد
نتيجة الصف الخامس من مدرسه محمود فهمى المعمارى بالقاهره طلعت
النتيجة ظهرت بالفعل في المدارس وعبر موقع مديرية التربية والتعليم، رجاء ذكر رقم جلوس الطالب حتى نقوم بتوفيرها، أو يمكنكم الاستعلام عنها عبر رابط النتيجة المتوفر في المقال.
نتيجة خامس ابتدائي
اسم اسلام عبدالفتاح عبدالمعطي
الرجاء ذكر المحافظة التابع لها الطالب.
الاسم أحمد هيثم السيد بلال العوضي اسم المدرسه محمود عباس العتب بمحافظة الاسكندريه رقم الجلوس 5015
نتيجة الصف الخامس الابتدائي ظهرت في المدارس، يمكنكم الاستعلام عنها من المدرسة التابع لها الطالب، لأنه لن يتم الإعلان عن النتيجة عبر الموقع الإلكتروني.
congratulashan
الاسم سلمي اشرف سعد رقم الجلوس 5378 مدرسة انس بن مالك
من فضلك اعرف نتيجة مدرسة اسماء بنت ابي بكر بالتجمع الاول رق جلوس 1090محمداشرف عبد الفتاح مصطفى سليم وشكرا
نتيجه امتحان الصف الاول الاعدادى
ان اطلعت الأول على المدرسة
٥
نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2018 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي.
بس يا كذاب
نتيجة الامتيحان سنة جمسة الابتداذءي٢٠١٨
205 من 300
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لسمحتي اناعيذا شهادةاختى وهي من محاف
محافظة
قليوبيةورقمالجلوس٧٥٧
الكل شايل ملاحء
بس يافاشل
الاسم ملك نهاد محافظة اسوان رقم جلوسي 861
اكتب تعليقك هنا…الرقم القومي 30711131401335
ربنايشفيق لمك
ممكن اعرف نتيجة الصف الخامس هي طلعت
النتيجة لم يتم رفعها جتى الآن على موقع وزارة التربية والتعليم، وسنقوم بتوفيرها لكم فور توافرها مباشرة.
اريد ان اشوف نتيجه الصف الخامس الابتدائي فتح ناصر رقم الجلوس 66 البلابيش قلب الكوسه شعرك
انا عوزة اعرف النتيجة بللة عليكم
نعم الله
وربنا
انجح
اناناجح
نتمنى لك دوام التوفيق والنجاح ^^
اريد معرفه نتجة الصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الاول رقم جلوس 39 فى مدرسه البراجيل المشتركه
نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2018 لم يتم رفعها حتى الآن على موقع وزارة التربية والتعليم، ولكن يمكن الاطلاع عليها من خلال الشئون التعليمية في المدرسة التابع لها الطالب.
إن اريد شهادة الصف الخامس الابتدائي الترم الاول محافظه الجيزه الاسم نور سيد
نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2018 محافظة الجيزة لم يتم رفعها حتى الآن على موقع وزارة التربية والتعليم التابع للمحافظة، وسيتم الرد فور توفر النتيجة, رجاء ترك رقم جلوس الطالب، كما يمكن الإطلاع على النتيجة من خلال الشئون التعليمية التابعة للمدرسة، فقد ظهرت النتيجة بالفعل في المدارس.
٠١٢٠٥٢٦٣٨٨٠
محمودجمال
عند الدخول في موقع وزاره التربيه والتعليم محافظه القاهره تظهر رسالة النتيجه لم تظهر بعد
و في المقال مكتوب ظهرت
1612
نتجة الصف الخامس الطالب محمد عبد الرحمن محمد مدرسة الشهيد محمود محمد ادارة القناطر رقم 266
نتيجه امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الاول محافظه الشرقيه مدرسه السعديين الابتدائيه العام ٢٠١٨
ظهرت نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2018 في جميع المحافظات، ويمكنك الإطلاع على تفاصيل النتيجة من خلال الذهاب للشئون التعليمية في المدرسة التابع لها ونتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح.
هى نتيجه سنه خامسه طلعت
ظهرت نتيجة المرحلة الابتدائية 2018 في الشئون التعليمية في المدرسة التابع لها، ويمكن الإطلاع على تفاصيل النتيجة من هناك.
مدرسة ابوكساه2
حلوا كتير
ننشر لكم نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2018 برقم الجلوس في جميع المحافظات موقع وزارة التربية والتعليم.
نتيجة المرحلة الابتدائية 2018 ظهرت بالفعل في المدارس، ولكن لم يتم رفعها حتة الآن من خلال موقع الوزارة، وسيتم الرد على تعليقاتكم فور ظهورها مباشرة.
الدرجات الامتحان الصف الربع الابتداءى باكفر عمر مصطفى