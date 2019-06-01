نتيجة الصف الثاني عشر moe.edu.kw الكويت الفترة الثانية بالرقم المدني 2019

أعلنت وزارة التربية عن نشر نتيجة الصف الثاني عشر moe.edu.kw الكويت خلال الساعات القليلة القادمة بمشيئة الله تعالى، وسيتم إتاحة نتائج الصف الثاني عشر عبر موقع وزارة التربية الإلكتروني الرسمي moe.edu.kw أو يمكن الحصول على نتيجة الثانوي بدولة الكويت من خلال التطبيق الخاص بالهواتف الذكية (moe)، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر رابط دخول موقع وزارة التربية الرسمي للاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر القسم العلمي والقسم الأدبي والمعهد الديني بالرقم المدني ورقم الجلوس ثم الضغط على أيقونة “بحث”، وذلك فور إطلاق النتائج عبر الموقع المخصص لاستخراج نتائج طلاب وطالبات دولة الكويت.

نتيجة الصف الثاني عشر moe.edu.kw الكويت

وسط ترقب طلاب وطالبات الصف الثاني عشر وأولياء أمورهم الإعلان الرسمي المنتظر من جانب وزارة التربية بالكويت بإتاحة نتائج طلاب الصف الثاني عشر عبر موقع وزارة التربية الرسمي moe.edu.kw الإلكتروني، فقد قمنا عبر موقع نجوم مصرية بتوفير رابط الدخول المباشر للموقع، وقد قام وزير التربية ووزير التعليم العالي بدولة الكويت الأستاذ الدكتور “حامد العازمي” بالتهنئة لكافة الطلاب والطالبات (القسم العلمي، القسم الأدبي، المعهد الديني) بمناسبة انتهاء الامتحانات الخاصة بالفترة الثانية.

وقد أكد سيادته على أن الوزارة قامت بتسخير كافة إمكاناتها من أجل أداء اختبارات نهائية في مناخ مناسب وملائم للطلاب والطالبات بكافة المراحل الدراسية، وقد أعلنت وزارة التربية بالكويت عن إطلاق نتيجة الصف الثاني عشر moe.edu.kw الكويت فور الانتهاء من عملية تدقيق ومراجعة أوراق الإجابات، وبعد الانتهاء من ذلك سوف يتم رفع النتائج مباشرةً على موقع الوزارة الرسمي، حتى يتمكن الطلاب من استخراج نتائجهم بكل سهولة.

حيث يتم استخراج نتائج الثانوية العامة أو نتائج الصف الثاني عشر بقسميه الأدبي والعلمي والمعهد الديني من خلال إدخال الرقم المدني للطالب أو الطالبة ثم كتابة رقم الجلوس، ثم الضغط على أيقونة بحث، وذلك بعد اتباع الرابط الرسمي لدخول موقع وزارة التربية الكويت الإلكتروني التالي (moe.edu.kw).

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