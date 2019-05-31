نتيجة الصف الثاني عشر الكويت 2019| موقع وزارة التربية الرسمي moe.edu.kw

أعلنت وزارة التربية بدولة الكويت عن إطلاق نتيجة الصف الثاني عشر الكويت 2019 فور الانتهاء من عملية التدقيق والمراجعة لأوراق إجابات الطلاب والطالبات، وسوف يتم رفع نتائج الثانوي الكويت أو نتائج اختبارات الصف الثاني عشر القسم الأدبي والقسم الأدبي والمعهد الديني عبر موقع وزارة التربية الرسمي، أو يمكنكم استخراج النتائج من خلال التطبيق الخاص بالهواتف الذكية “moe”، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر رابط دخول الموقع الإلكتروني لوزارة التربية بالكويت moe.edu.kw للاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر الثانوي فور نشر النتائج مباشرةً عبر الموقع المخصص لعرض النتائج.

نتيجة الصف الثاني عشر الكويت 2019

تقدم السيد وزير التربية ووزير التعليم العالي بدولة الكويت الأستاذ الدكتور “حامد العازمي” بالتهنئة لكافة طلاب وطالبات الصف الثاني عشر (علمي، أدبي) والمعهد الديني، وذلك بمناسبة انتهاء فترة اختبارات الطلاب والطالبات النهائية (الفترة الدراسية الثانية) للعام الدراسي الحالي 2018-2019م، متمنياً لكافة الطلاب دوام النجاح والتوفيق والوصول للدرجة التي تُلبي تطلعاتهم وطموحاتهم.

وقد حرصت وزارة التربية بالكويت على تذليل وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديها من أجل أداء اختبارات نهاية العام الدراسي في أجواء ملائمة ومناسبة لكافة الصفوف الدراسية بجميع مراحل التعليم، وقد أكد “العازمي” على أن عملية تصحيح أوراق الإجابات للطلاب والطالبات تتم أولاً بأول بالكنترول المركزي للقسم العلمي والقسم الأدبي، وذلك وفق آلية معتمدة من جانب الوزارة ويتم اتباعها بشكل سنوي، ويمكن استعلام نتيجة الصف الثاني عشر الكويت 2019 من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق فور نشرها على موقع الوزارة.

كما أكد سيادته على أن أسئلة الاختبارات قد جاءت في مستوى التحصيل الطلابي، وسوف يحصل كل طالب على الدرجة التي يستحقها من خلال مراجعة وتدقيق أوراق الإجابة بصورة جيدة، وقد أعرب عن تمني سيادته بأن تكون نتائج الطلاب النهائية التي حصلوا هي النتائج التي يطمح إليها كل طالب وطالبة وكذلك أولياء الأمور، ومن يرغب في استخراج نتيجة الصف الثاني عشر الكويت 2019 يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي (moe.edu.kw) عبر موقع وزارة التربية الإلكتروني.

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