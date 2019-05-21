نتيجة الصف الثاني الثانوي العام 2019 برقم الجلوس تعرف على نتائج الصف الثاني الثانوي عبر روابط مباشرة على موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الصف الثاني الثانوي العام 2019 تعرف على جميع الأخبار الخاصة بنتائج الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2018/2019 والمواعيد الخاصة بموعد ظهور نتيجة الفصل الأول”التيرم الثاني 2019 من خلال متابعتنا للمواقع الرسمية الخاصة بذلك والتي يتم الإعلان عن أخبار النتائج عليها فور الانتهاء من اعتمادها.

فقد انتهت أعمال التصحيح في الكنترولات للمواد التي انتهى الطلاب من تأدية الامتحانات بها، حيث تم الانتهاء من تصحيح بعض المواد التي تم تأدية الامتحانات بها خلال الأيام الأولى من سير عملية الامتحانات، وتمت أعمال رصد الدرجات وتجميعها للعديد من المواد، وعمل القوائم الخاصة بنتائج الطلاب بأرقام الجلوس، والتي يتم اعتمادها فيما بعد من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الصف الثاني الثانوي العام 2019 برقم الجلوس

نتيجة الصف الثاني الثانوي العام 2019

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