نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2019 برقم الجلوس الترم الثاني رابط استعلام مباشرة جميع محافظات الجمهورية

نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2019، الآن يمكن لجميع طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2018 /2019 وذلك باستخدام الاسم ورقم الجلوس من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الإنترنت وذلك باستخدام الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة والمحافظة والمدرسة التابع لها الطالب، حيث أنه منذ أن انتهى الطلبة والطالبات بالصف الثاني الإعدادي من أداء اختبارات نصف العام الدراسي.
نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2019
وهم في حالة بحث دائم عن النتيجة للاطمئنان على مجهود الفصل الدراسي كله، والاستعداد لفصل دراسي جديد في حياة أبنائهم من الطلبة والطالبات، وقد أعلن وزير التربية والتعليم أن أعمال الكنترول تتم في الوقت الحالي على قدم وساق للانتهاء من رصد الدرجات والإعلان عن النتائج في اسرع وقت ممكن لإنهاء حالة القلق والتوتر التي تسببت الامتحانات في خلقها، فمن المعروف أنه بمجرد معرفة جدول الامتحانات يتم رفع حالة الاستعدادات القصوى مع منع كافة الملهيات التي من إمكانها تشتيت تركيز الطلبة والطالبات، ولا تنتهي إلا بظهور النتائج.
روابط استعلام نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2019
يذكر أنه سوف تظهر نتائج الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الإعدادي في جميع المحافظات تدريجياً مثل:- محافظة الجيزة، محافظة القاهرة، محافظة الإسكندرية، محافظة الغربية، محافظة المنوفية، محافظة البحيرة، محافظة الفيوم، محافظة طنطا، محافظة جنوب سيناء، محافظة المنيا، وغيرها من محافظات الجمهورية، ويمكن الاستعلام عن النتائج من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم برقم الجلوس واسم المحافظة:-
نتيجة القاهرة
نتيجة الإسكندرية
نتيجة الجيزة
نتيجة القليوبية
نتيجة المنيا
نتيجة المنوفية
نتيجة الشرقية
نتيجة كفر الشيخ
نتيجة البحيرة
نتيجة الغربية
نتيجة الدقهلية
نتيجة الإسماعيلية
نتيجة قنا
نتيجة أسيوط
نتيجة أسوان
نتيجة دمياط
نتيجة الأقصر
نتيجة مرسى مطروح
نتيجة السويس
نتيجة البحر الأحمر
نتيجة شمال سيناء
مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق.
التعليقات
الاسم زياد عبد الرحمن خلف الله
رقم الجلوس ٣٣٣
محافظة اسيوط
45837 اسم مروه غانم
الاسم محمدصلاح ثروت رقم الجلوس ٢١٥محافظه سوهاج الصف الثانى الاعدادى
دعاء ابو بكر احمد
سيد
محافظة القليوبية غرب شبرا
رقم الجلوس 1122
الاسم اماني احمد
هو النتيجة بتتجاب ازاي
باسم نبيل اليشع 400
محمد السيد حسين السيد 253
محمد السيد حسين السيد رقم الجلوس 253
شمس علاء محمد رقم الجلوس386
محافظه القليوبية جمال فوده
امير محمد محمود محمد /رقم جلوس ٥٤٨/ الصف الثاني الإعدادي محافظ القاهرة
ادهم ابراهيم فنجرى عبد الودود أ سيوط القوصيه رقم جلوس 129
انا أسمى محمد أحمد رضا رقم الجلوس 798 من القاهرة
ندى البسع
علاء الدين حمزه عبد الفتاح
رانيا عبدالحميد احمد على رقم ااجلوس346 محافظة قنا
انا من سوهاج رقم الجلوس ٥٥٦
محافظة القاهرة مدرسة علاء الدين رقم الجلوس ١٣٣
انا من إسكندرية و اجيبها ازاى ممكن حد يشرحلى
155
155
وانا كمان سوهاج
انا اسمى رحمه عبد الغنى دياب عايزه الشهاده
رقم الجلوس 531 من محافظه المنيا مركز مطاى قريه ادقاق المسك مدرسه عمرو بن العاص
ندي محمد الصلاه علي النبي
1308
يوسف محمد أمين …173
هاجر فوزي كمال محمد سليمان رقم الجلوس ٣٩١مدرسة كوم ابوشيل الاعدادية المشتركة
محافظة الاسكندرية
ادارة وسط التعليمية
الصف الثاني الإعدادي
الرقم القومي ٣٠٥٠٣٠٣٠٢٠٣٣٥٢
رقم الجلوس ٨١٢
ياسين السيد شحاته ابوبكر رقم الجلوس 226
ياسين السيد شحاته ابوبكر رقم الجلوس 226 مدرسة ادكو الاعدادية الحديثة
اسمي عمر السيد محمد عبد الحليم و رقم جلوسي 11321
يوسف حسن محمد احمد
مدرسة الحضرة الجديدة
896
آن آردآلشـهدآآلآآلصـف آلثن آلآعديدي
زياد محمد عبد اللطيف يوسف الشرقاوي مدرسة علي مبارك رقم الجلوس ٥٨٠
شيماء مؤمن عبده
رقم الجلوس 790 محافظة قنا
لمياء عماد الدين كامل محافظة سوهاج
احمد محمد على شريف
رقم الجلوس ٣١١
توماس باسم رقم الجلوس ٥١٨ محافظة الدقهلية مدرسة ميت للتعليم الاساسى الصف الثاني الاعدادي
هويدا عبودة انمس رقم الجلوس 271 مدرسة المهني بنات
اسمي نورهان ابراهيم حسن ابراهيم
محافظة قليوبيه
رقم جلوس ٧٥٠ مدرسة سيدى عبد الرحمن الاعدادية بنات
قدرى ناصر ثابت الصف الاول اعدادى رقم الحلوس 191 سوهاج
اسمى محمود عبدالرحيم محمد على رقم الجلوس 477
بسمله عبد النبي سعد القليوبيه تانيه اعدادي مد رسه بلقس الاعداديه رقم الجلوس١٠٦٣
اسمي حسن فتحي حسن رقم جلوسي426 محافظة الجيزة
احمد ايهاب رقم جلوسي 306
فين سوهاج
رقم جلوس ٤٩٧
وانت لقيتى رقم جلوسك انا بردو من سوهاج
الصف الثاني الاعدادي رقم جلوس ٧٢٦ كما سلامون
ارسال
اسمي
مصطفي رمضان السيد
رقم الجلوس
٦٩١
مروه عبد الكريم فتحي رقم الجلوس 241 البحيره
مفيش رد على أحد ومواقع كدب
امير ثابت حكيم رقم الجلوس 320 رقم الجنه 1 مدرسة الفرغل
مريم حماده عبد الجابر رقم الجلوس 383
أسماء محمود حامد مصطفي رقم الجلوس ٣٨ محافظة الدقهلية لسنة ٢٠١٩ مدرسة الترذى بلقاس التربيه و التعليميه
حبيبة نادرمختار رقم جلوس ٧٠٦ الصف الثانى الاعدادى
انا اسمى : رحمة محمود صلاح محمود الجهينى
رقم الجلوس:2309
مدرسة اسماء بنت ابى بكر
محافظة الشرقية شرق شبر الخيمة
سنة تانية اعدادى
بدر الدين محمد رجب محافظة الشرقية مركز ابوحماد رقم ااجلوس326
أحمد ممدوح 555
ذتوبوب
أمل
بوابة وزارة التربية والتعليم الصف الثاني الاعدادي الترم الاول رقم الجلوس نورهان ياسر الجبالي ٤٠ مدرسة الدير الجبراوي الإعدادية المشتركة محافظة اسيوط
محمد عمر محمود عبد الحميد
رقم الجلوس
386
661 تاني اعدادي
محافظة الفيوم مركز سنورس
حسين صابر حسين مدرسة جرزا الاعداديه العياط الجيزة رقم الجلوس (327 )
زياد احمد محمود محمد مدرسة الشهيد محمد ممدوحالسيد روبى محافظة الفيوم رقم الجلوس 540
الاسم هالة محمد
محافظة المنيا بابو قرقاص
بمدرسة بنى عبيد الإعدادية بنات
هي النيجة هتطلع امتي مدرسة عمرو بن العاص بنين ادارة الباستين
مني عيد عبد المجيد مدرسه ابن الحكم شبرا الخيمه قليوببه رقم الجلوس ٨٥تانيه اعدادي
رقم الجلوس ٨٥ مدرسه ابن الحكم محافظه القليوبيه
الاسم كريم
رقام الجلوس ١٤١٧
محافظة الاسكندرية
الصف الثانى الاعدادى
مدرسة محمد حافظ
محمد عمر محمود عبد الحميد رقم تالجلوس386
ايه.سيد.مدرسة.الشهبيه.الاعدادي.بنات
541
مدرسه ابو بكر الصديق بشبرا الجيمه
مريم جمال فؤاد رزق الله
347
مدرسه اللواء الغرب سعد
نتيجه الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس 2019
محمد هشام 6454
رنا خالد فاروق القطان مدرسه حسنين احمد عزب 239رقم الجلوس
محافظة البحيره مدرسة محمد عبدالسلام الصيرفى الاعداديه رقم الجلوس 151 بسمه محمد فرج محمد حامد حبت
محافظة كفرالشيخ
الاسم. نور الدين مختارمختارعبدالمقصود
مدرسة.الشهيدحمدى الإعداديه بكفرالشيخ
رقم الجلوس.٣٨٨
محمد. السيد.إ براهيم
اسلام ناصر ابراهيم حسن الدراجة230
محمد متولي الشعراوي الاعدادية بنين
مدرسه متولي الشعراوي بنين
ابراهيم عبده عبد الرحيم
رقم الجلوس ١٠
مدرسه متولي الشعراوي
ابراهيم عبده عبد الرحيم
رقم الجلوس ١٠
أنا اسمي: شهد أحمد السيد محمد
رقم الجلوس: ٢٤٧٨
محافظة القليوبية شرق شبرا الخيمة
مدرسة أسماء بنت أبي بكرع بنات
محمد شريف عادل السيد
مدرسه الفردوس الاعداديه بنين
انا اسمي ندي احمد سعد سعد
رقم الجلوس 730
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دعاء صفوت قياتى عبد الوهاب رقم الجلوس 728مغاغة المنيا كوم الحاصل
رقم الجلوس 645
الاسم آية عبد العليم علي سالم
الاسم مصطفى احمد صلاح محمد رقم الجلوس ١٠٨٨محافظة اسيوط مركز ديروط
امل محمد السيد محمود إبراهيم رقم الجلوس١٣٨ مدرسة الكعيمات الإعدادي محافظة قنا
رنا خالد فاروق القطان رقم الجلوس 239مدرسه حسنين احمد عزب اشمون المنوفيه
حازم محمد عزت جودة
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انا اسمي مطاوع اشرف ورقم الجلوس ٥١٣ وانا من محافظة سوهاج مركز البلينا
شهد عاطف محمد رقم الجلوس 2360
محمود اشرف شحاته محافظة بني سويف مدرسة عثمان بن عفان رقم الجلوس 437
شهد اشرف محمد السيد القليوبية الجلوس 727
شهد السيد عوض الله محمد
رقم الجلوس٦٨١
مدرسه الابراهيميه بنات
اداره شرقي التعليميه
محافظه الاسكندريه
رقم الجلوس ٦٨١
الاسم شهد السيد عوض الله محمد عوض الله
اداره شرق مدرسه الابراهميه بنات محافظه الاسكندريه
شهد السيد عوض الله محمد
رقم الجلوس٦٨١
مدرسه الابراهيميه بنات
اداره شرق التعليميه
محافظه الاسكندريه
أمنيه عماد إبراهيم القاضى محافظه الغربيه مدرسه الابشيط الاعداديه رقم الجلوس 393
امنيه عماد إبراهيم القاضى محافظه الغربيه مدرسه الابشيط الاعداديه رقم الجلوس 393
احمد سامح الزناتي عقبه بن نافع المحله الكبري
محمود
نسخة مصورة لغرف
١٢٣٤٥٦٧٨٩٠٠٩٨٧٦٥٤٣٢١
محافظة الغربيه
نتيجه الصف الثاني الاعدادي الترم الاول محافظه القاهرة شهد أحمد شريف أحمد 346
مدرسة الشهاداء الاعدادى بنات
نتجه مني محمد حسن علي