نتيجة الصف الثاني الاعدادي آخر العام 2019 برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم في جميع المحافظات

نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2019 آخر العام “الفصل الدراسي الثاني” الترم الثاني آخر العام الدراسي 2018/2019 نتابعها مع حضراتكم من موقع نجوم مصرية، ورابط الاستعلام عن النتيجة من موقع وزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الأساسي، حيث أوشك طلاب المرحلة الاعدادية على الانتهاء من آداء امتحانات الترم الثاني، وتشهد الفترة الحالية انتظار الجميع من أولياء الأمور وطلاب المرحلة الاعدادية ظهور النتيجة، حيث تعتبر المرحلة الاعدادية واحدة من أهم مراحل التعليم الأساسي التي يمر بها الطالب، وذلك خلال رحلته التعليمية، وقد أوضحت مجموعة من المصادر التابعة لوزارة التربية والتعليم، أن إجراءات تصحيح الامتحانات ورصد درجات طلاب المرحلة الاعدادية سوف تبدأ مباشرة بعد انتهاء الطلاب من آداء الاختبارات، ومن المقرر أن تستغرق عملية التصحيح ورصد الدرجات يومين على الأكثر لكل مادة، بعدها تقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، ويمكن الإطلاع على النتيجة برقم جلوس الطالب فقط، هذا ونوفر لكم من خلال هذا المقال الروابط التي يمكن من خلالها الإطلاع على نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2019 برقم الجلوس، وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم في جميع المحافظات.
نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2019 تم إعلانها في كافة المدارس الاعدادية بالمحافظة، ويمكنكم الآن الحصول على نتائج الطلاب بالاسم ورقم الجلوس فقط، ويجب العلم هنا أن استعلام النتيجة سيكون من خلال مدارس الطلاب فقط، وبالتالي لن يتم رفع النتائج عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظات.
نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2019
نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2019 من أهم النتائج التي يسعى أولياء الأمور والطلاب إلى الحصول عليها حاليا، وذلك بعد أن انتهى الطلاب في الصف الثاني الاعدادي من آداء الاختبارات في عدد من المحافظات، وترجع أهمية تلك المرحلة إلى أنها تحدد الفرع الذي سينضم إليه الطالب بالنسبة للمرحلة الثانوية والتي تضم الكثير من الفروع منها “ثانوي زراعي وثانوي تجاري وثانوي صناعي وثانوي عام وثانوي بريد وثانوي مهني” لذا يسعى جميع الطلاب إلى الحصول على نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2019.
وأكدت المصادر خلال التصريحات التي قامت بها، أن نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2019 قد اقتربت في الظهور، ويمكن الإطلاع على النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بقم جلوس الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته، هذا فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بالنسبة لجميع الطلاب في المرحلة الاعدادية.
نتيجة الاعدادي 2019
- قم بالدخول على موقع التعليم الأساسي.
- قم بالضغط على نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي.
- قم بكتابة الرقم القومي للطالب “يمكن الحصول عليه من شهادة ميلاد الطالب”.
- اختر المرحلة الاعدادية.
- اختر الصف الثاني الاعدادي.
- اختر 2018.
- اختر الترم الأول أو نصف العام.
- اختر عرض النتيجة بالتقديرات والأرقام.
- اضغط على عرض النتيجة وانتظر حتى ظهورها.
نتيجة الاعدادي في جميع المحافظات :
- نتيجة الاعدادي 2019 محافظة القاهرة.
- نتيجة الاعدادي 2019 محافظة الإسكندرية.
- نتيجة الاعدادي 2019 محافظة الجيزة.
- نتيجة الاعدادي 2019 محافظة القليوبية.
- نتيجة الاعدادي 2019 محافظة المنيا.
- نتيجة الاعدادي 2019 محافظة المنوفية.
- نتيجة الاعدادي 2019 محافظة الشرقية.
- نتيجة الاعدادي 2019 محافظة كفر الشيخ.
- نتيجة الاعدادي 2019 محافظة البحيرة.
- نتيجة الاعدادي 2019 محافظة الغربية.
- نتيجة الاعدادي 2019 محافظة الدقهلية.
- نتيجة الاعدادي 2019 محافظة الاسماعيلية.
- نتيجة الاعدادي 2019 محافظة قنا.
- نتيجة الاعدادي 2019 محافظة أسيوط.
- نتيجة الاعدادي 2019 محافظة أسوان.
- نتيجة الاعدادي 2019 محافظة دمياط.
- نتيجة الاعدادي 2019 محافظة الأقصر.
- نتيجة الاعدادي 2019 محافظة مرسى مطروح.
- نتيجة الاعدادي 2019 محافظة السويس.
- نتيجة الاعدادي 2019 محافظة البحر الأحمر.
- نتيجة الاعدادي 2019 محافظة شمال سيناء.
نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 وكل ما تريد معرفته عن أخبار النتيجة سنقوم بتوفيره لحضراتكم، حيث سنقوم بمتابعة أخبار النتيجة باستمرار، وإضافة كل جديد في هذا المقال، وذلك من خلال التحديثات الدورية التي يخضع لها التقرير بصورة مستمرة.
انتهى طلاب الصف الثاني الاعدادي من آداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني “الترم الثاني” وسيتم إعلان نتائج الطلاب بالاسم ورقم الجلوس من خلال المدارس التابع لها الطلاب، بحيث يمكنكم الذهاب للشئون التعليمية في المدرسة التابع لها الطالب، والاستعلام عن نتائج الطلاب بالاسم ورقم الجلوس فقط.
نتيجة الصف الثاني الإعدادي ستكون متاحة للاستعلام بالاسم ورقم الجلوس من خلال الشئون التعليمية في المدرسة التابع لها الطالب، بحيث يمكنكم استعلام النتائج فور ظهورها من خلال المدارس التابع لها الطلاب، ويرجى العلم أن النتائج لن يتم رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظات.
نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2019 لامتحانات الفصل الدراسي الثاني “الترم الثاني” ستكون متاحة خلال هذا الأسبوع لاستعلام الطلاب، حيث سيتم إعلان النتائج بالاسم ورقم الجلوس مع نهاية الأسبوع في مدارس جميع المحافظات المصرية، بحيث يمكنكم استعلام النتائج بالاسم ورقم الجلوس.
لازلنا في متابعة مع حضراتكم من خلال موقعنا لآخر أخبار نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2019 في جميع المحافظات، خاصة وأن النتيجة تم الإعلان عنها بالفعل بالاسم ورقم الجلوس في عدد من المدارس في الجمهورية، وسيتم الإعلان عن النتيجة في باقي مدارس المحافظات خلال الساعات القادمة، بحيث يمكنكم وقتها استعلام النتائج بالاسم ورقم الجلوس.
التعليقات
563 بدور حسن ابراهيم عبدالرسول |مدرسه الشهيد وليد عبد الستار
مارسيل ميلاد عواد رقم الجلوس 1590 مدرسة زياد بكير
الاسم عبدالرحمن طارق ممدوح محمد رقم الجلوس 623
اناعاوزة النتيجة رقم الجلوس 204
البدرى محمد محمد عباس
2066
مدرسة رياض الاعداديه بنين
اءسراء وائل السعيد العزب رقم الجلوس 510
رحمة احمد سعيد احمد رقم الجلوس 2052 محافظة القاهرة
نتيجه الصف الثاني الاعدادي الاسم رحمه علي شوقي رقم الجلوس 1167
مارينا صبري صبحى رقم الجلوس ٢٦٠١
انا اسمي إسراء حجازى مندي مصطفي واناا في الصف الثاني الاعدادي ومن محافظة المنيا وعايزة اعرف النتيجه رقم الجلوس هو ٢٠٣
انا كمان عاوزة اعرف النتيجة لو عرفتي موقع كويس ردي عليا وانا هدور كمان انا من نجع حمادي
اسمى ماذن ايمن جمال احمد رقم جلوس 535 ارجو الرد باسرع وقت عن نتيجتى
حًبًيَبًهّ طِآرقُ مًحًمًدٍ مًحًمًوٌدٍ مًحًآفُظُةّ آلَقُآهّرةّ قُمً آلَجّلَوٌسِ ١٩٢
محمود عبدالناصرم محمود عبدالحميد حلاوه
محمود عبدالناصرم محمود عبدالحميد حلاوه 290
نتيجة الصف الثانى إعدادى الفيوم
زيادخالد عبدالحليم السيد مطر
رقم الجلوس
٢٥
برجاء الرد
هبه عبدالكريم عبدالباري مدرسة المينا الاعداديه
هبه عبدالكريم عبدالباري
اسراء علي عبدالحليم السيد
ورقم الجلوس 206
الف الف الف مبروك
انا ايمن هانى رقم جلوسى 556
كله ملحق
روقيه عصام البغل رقم الجلوس 220
نتيجة الصف الثانى الاعدادى
ايمان حسني حسن سلسمان رقم جلوسي 890
مجدي لطفي حافظ يونس رقم الجلوس 708 لجنتي 9 مدرسه الحديثه بنين الاعداديه اولاد الصف الثاني الاعدادي
اسمي احمد مجدي علي احمد الصف الثاني الاعدادي 1031 ارجو الرد بسرعه و انشاءالله بنجح
ساقكت انشاء الله
احمد مجدي علي احمد الصف الثاني الاعدادي مدرسه عمار ابن ياسر 1031 ارجو الرد بسرعه انشاء الله
انااسمي عبدالله عبد العظيم عبدالفتاح من محافظه المنوفيه مركز السادات ورقم الجلوس 261
اسمي روان عباس سلامه رقم الجلوس ٤٥٢
احمد شريف احمد كامل رقم الجلوس 1037
اسمي احمد مصطفى محمد رقم الجلوس 197
محمد سعد عبد الحميد. ١٣٤١
اسمي ملك عصام. رقم الجلوس ٣٠٢
شيماء اشرف ورقم الجلوس ٢١٢٤
انا مصطفى سعد زغلول من القاهرة فى الصف الثلنى الاعدادى رقم الجلوس ٨١١٧
إسراء حسن محمد أحمد الإسكندرية رقم الجلوس ١٥٧٥
إسراء حسن محمد أحمد سطوحي رقم الجلوس ١٥٧٥
انا أسمى مريم رقم ٦٨٩
نورهان أحمد محمود أحمد رقم الجلوس 279 الصف الثاني الاعدادي مدرسة الحسين بن علي الاعداديه المشتركة بسفاج
اسراء صلاح عمار محمد رقم الجلوص 3 الترم الثانى
نتجية الصف الثاني الاعدادي للطالبة حبيبةمحمد العشري رقم الجلوس ٦١٠
نتيجة الصف الثاني الاعدادي للطالب رضا طلعت ابرهيم رقم الجلوس ٥٣٠
طه رمضان احمد عدوى ربعي
فين بنى سويف
انا نورا ناجي محمد البدراوي من محافظة دمياط ادارة كفر سعد رقم الجلوس 559
فين رقم الجلوس
مصطفى رمضان محمد السيد
الصف الثاني اعدادي
رقم الجلوس 629
عمر سمير عبد المنصف رقم الجلوس 2332 الصف الثانى الاعدادى
عمر سمير عبد المنصف رقم الجلوس 2332 الصف الثانى الاعدادى
عبد العزيز سمير عبد المنصف رقم الجلوس 2292الصف الثانى الاعدادى
عمر سمير عبد المنصف رقم الجلوس 2332 الصف الثانى الاعدادى
رقم الجلوس 760
٢١٩
انشاء الله ناجحين باذن الله
ابرام اسامة من سوهاج رقم الجلوس. ٤٠١
محمد مصطفي ابراهيم عمر رقم الجلوس 941
كويس
محمود محمود سامى الصف التانى الا عدادي رقم الجلوس 336
يوسف محمد جابر خميس رقم الجلوس 457
النجاح إنشاء الله
انت وملحق
مدرسه الشرنوبى
رحمة عصام محمد
327
كلكو نجحين
ان شا الله نجحين
شهد طلعت الصغير برقم الجلوس 288
لاء
الاسم:كريمه حمدي محمد
محمد عبادي محمود رقم الجلوس 328
رقم الجلوس 40015
عبد المجيد بكر عبد المجيد عبد القادر٢٣٠٦
الاسم طالب كيرلس خلف حلبي شلبي
بلح
اسمي دنيا علاء رقم جلوسي ٦٧٦
شهاب ضاحي ابوالوفا محمد رقم الجلوس ٣٣٩
محافظة سوهاج مدرسة العمدة احمد سليمان
1032
احمدسيد احمدسعد
جيزه
البراجيل
ممكن حد يجبلى نتيجة للصف الثانى الاعداى
نتيجه الصف الثاني الاعدادي
تعليم فاشل واداره فاشلة
احمد موسي احمد
رقم الجلوس:٤٢٣
محافظه سوهاج
الصف الثاني اعدادى
الاسم. طارق محمد ربيع
محافظة المنيا ..مركز مغاغة
رقم الجلوس 119
الصف الثاني الاعدادي
طارق محمد ربيع
محافظة المنيا
رقم الجلوس 119
الصف الثاني الاعدادي
غاطمة أ
شرف خير ي على
عبدالله سيد قنديل
رقم الجلوس،1276
صابرين حماده عاصم
حا تم احمد بدره
الصف الثانى الاعدادى الاسم سلمه علاء الدين حسن عبدالله الحاضرون رقم الجلوس 306 محافظ شمال سيناء مدرسه ال بدوى ازهر
ربنا ينجحكو كلكو
رحمه ناصر من محافظه القاهرة ورقم الجلوس 475
محمودنشات
عبدالرحمن مصطفى
٢٤٩ اريد النتيجه
رقم الجلوس ١٠٨
ناجحه 98 %
اسمي امين اشرف امين احمد
محافظه الشرقية المدرسه حمدي جوهر
1455 رم الجلوس
اسمي محمد عطيه عبد الحميد أحمد رقم الجلوس 244
نسمة ربيع عبد النبى هجرس محافظة المنيا مركز سمالوط رقم الجلوس هو 49248
سها عزت القصاص
رقم الجلوس 383
الصف الثاني الاعدادى الترم الاول
رقم الجلوس 383
فارس عبرالعزيز فاروق
إسراء حسين يونس ابونار رقم الجلوس 706 محافظة اسيوط
اعرف نتيجتيرقم جلوسي ٢٢١
نتيجة الصف الثاني الاعدادي رقم الجلوس الايم احمد خالد احمد عشماوي
يوسف محمود فؤاد احمد
الصف الثاني الاعدادي الترم الاول
رقم الجلوس 218 مدرسه كردوس الاعداديه مركز صدفا محافظة أسيوط
محمد محمد داود
اماني يسري رقم الجلوس 84182المنيا مركز ابو قرقاص
نتيجة الشهادة الاعدادية رقم الجلوس ٥٥١٠٣
٥٩١
نتيجه الصف الاول الاعدادي بمحافظه الفيوم
طب اللي مش فاكر رقم الجلوس😣
217 رقم الجلوس مهني
اسمي امين اشرف امين احمد
خلاص يصأط
مىعملش حاجه
انا رقم جلوسي 2377
اى العبط ده
سارة محمد احمدعلي صدبق الثاني الاعدادي القاهرة
هبه النميري 348
هادى السنة اكتير راءعة
رقم الجلوس 627
الاسم مسلم احمد محافظت القاهره رقم الجلوس م627
الاسم مسلم احمد محافظت القاهره رقم الجلوس 627
امت بقا هتطلع
حسبى اللة ونعم الوكيل فى الغشاش وتسريب الامتحانات اللة المنتقم منهم
اريد معرفة متى سيتم التعرف على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2019
141625 اسمى اياد شبل احمد شبل الجيزة
اية ايهاب شعبان أنور /مدرسة جمال عبد الناصر الاعدادية بنات محافظة الجيزة رقم الجلوس165
`انا اسمى ملك مسعدحسين محمد من محافظة القاهرة ورقم جلوسى 431
انجى حربى توماس عبد الشهيد خليل مدرسة الاعدادى بنات
ابو مناع بحرى دشنا الصف الثاني الاعدادى الترم الاول رقم الجلوس 557
423 الشهاده الصف الثانى الاعدادى
عمر أسامه محمد محمد عفيفي
عمر اسامه محمد محمد عفيفي
كامل خالد كامل توفيق محافظة الابرهمية شرقية رقم الجلوس 134
انا ميادة بكري فوزى حامد ورقم جلوسي 871
امتي التنيجه هتطلع
مصطفى ثروت هلال محافظة اسيوط مدرسة منشاة همام ع.م٣٠٨
انا اسمي احمد سلامة محمد عبد الحميد من محافظة البحيرة ورقم جلوسي 610
الصف الثاني إعدادي
انا اسمي روان هشام سعد رقم جلوس 148
عبدالرحمن رجب فوزى رقم الجلوس ،592