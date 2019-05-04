نتيجة الصف الثاني الابتدائي 2019 برقم الجلوس رابط استعلام جميع المحافظات

نتيجة الصف الثاني الابتدائي 2019، نقدم لكم متابعين موقع نجوم مصرية رابط استعلام نتيجة الصف الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الثاني من العام 2018-2019، جميع محافظات جمهورية مصر العربية حيث أننا اقتربنا من امتحانات نصف العام الدراسي والتي من المقرر أن تتم الأسبوع القادم، لذلك لتوفير الجهد والوقت عليكم فقد وفرنا لكم جميع الروابط المباشرة للاستعلام عنها.
نتيجة الصف الثاني الابتدائي 2019
والجدير بالذكر أن فترة امتحانات العام الماضي مرت دون مشاكل، وجاءت في مستوي الطالب، وقد كانت نسب النجاح مبهجة للغاية، نأمل هذا العام نسب أفضل، وأن تمر الامتحانات دون أي مشاكل، يذكر أن ظهور النتائج لجميع المحافظات تظهر تدريجياً، وسوف نوفر لكم روابط استعلام محافظة القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، المنيا، كفر الشيخ، الدقهلية، اسيوط، شمال سيناء، المنوفية، الغربية، الشرقية، سوهاج، بني سويف، أسوان، دمياط، الفيوم، الإسماعيلية، مطروح، الوادي الجديد، بورسعيد، قنا، البحر الأحمر، الأقصر، السويس، جنوب سيناء، وسوف نشرح لكم أيضاً كيفية الاستعلام عنها بكل سهولة.
رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الابتدائي 2019
ويمكن لجميع الطلاب والطالبات من خلال الروابط الأتية الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الابتدائي للعام الدراسي 2019 وذلك برقم الجلوس فقط قم باختيار المحافظة التابعة لكم ومن ثم كتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة لذلك:-
نتيجة ابتدائية القاهرة
نتيجة ابتدائية الإسكندرية
نتيجة ابتدائية الجيزة
نتيجة ابتدائية القليوبية
نتيجة ابتدائية المنيا
نتيجة ابتدائية المنوفية
نتيجة ابتدائية الشرقية
نتيجة ابتدائية كفر الشيخ
نتيجة ابتدائية البحيرة
نتيجة ابتدائية الغربية
نتيجة ابتدائية الدقهلية
نتيجة ابتدائية الإسماعيلية
نتيجة ابتدائية قنا
نتيجة ابتدائية أسيوط
نتيجة ابتدائية أسوان
نتيجة ابتدائية دمياط
نتيجة ابتدائية الأقصر
نتيجة ابتدائية مرسى مطروح
نتيجة ابتدائية السويس
نتيجة ابتدائية البحر الأحمر
نتيجة ابتدائية شمال سيناء
وفي حالة لم تستطيع جلب النتيجة فور الإعلان عن ظهورها قم بكتابة تعليق أسفل هذا المقال ونحن سنقوم بمساعدتكم، نتمنى للجميع النجاح والتوفيق.
التعليقات
محافظه سوهاج
الاسم/يوسف احمد طه حسين
المدرسه/محمد متولي الشعراوي شبرا الخيمه منطي محافظه القليوبيه
رقم الجلوس/ 544
اللجنه/ 12
الاسم/يوسف احمد طه حسين
المدرسه/محمد متولي الشعراوي شبرا الخيمه منطي
رقم الجلوس/ 544
اللجنه/ 12
يوسف احمد طه حسين
مدرسه محمد متولي الشعراوي بمنطي القليوبيه
نتيجة غادة محروس فؤاد مدرسة الشهيد علاء البناء طهطا
عايز اعرف رقم الجلوس ده ناجح بكام فى المايه ان شاء الله2084
نتيجة منه الله احمد عثمان محمد رقم الجلوس 229 الصف الثانى الابتدائى مدرسة صلاح الدين القليوبية
فرح محمد مصباح محافظه القاهره رقم الجلوس ٤٧ مدرسه عثمان بن عفان.. الساحل الرقم القومى ٣١٠٠٥٢٨٠١٠٠٥٠١
نتيجه فرح محمد مصباح رقم الجلوس ٤٧مدرسه عثمان بن عفان التجرييبه لغات الساحل.. الرقم القومى ٣١٠٠٥٢٨٠١٠٠٥٠١
نتيجة الصف الثاني الابتدائي.. القاهره.. رقم الجلوس 251
يوسف هاني عطيه
مدرسه فخر الدين محافظه الدقهليه الصف الثالثه أبتدائي
ملك عمار ياسر عبد الوهاب
مدرسه كفر عبد المؤمن الابتدائية
رقم الجلوس 337
الصف الثانى الابتدائي
محافظه الدقهليه
جومانة عادل محمد حسن مرسى
رقم الجلوس ١٢٣
مدرسة معمل القزاز الابتدائية المشتركة
إدارة كفر الدوار التعلمية
أسما السيد عبدالله حبيب رقم الجلوس ٦٧٢
من السماعنه فاقوس شرقيه مدرسه رقم ١
الصف الثاني الابتدائي السماعنه فاقوس شرقيه مدرسه رقم ١ اسما السيد عبدالله حبيب رقم الجلوس ٦٧٢
اخي مازن صلاح النتيجة ورقم الجلوس ٥٢٥ مدرسه قبة اول محافظه القاهره الصف الثاني
نتيجه سنه تانيه ابتداءي القليوبيه شبرا الخيمه زينب هاني عبد المعطي /495
مدرسه23 يوليو
نتيجة سنه تانية ابتدائي مدرسة محمد فريد الابتدائية ادارة المستقبل بمجاوره11 بحلوان
الرجاء نتيجة بنتي ندي عمرو فؤاد رقم الجلوس289 في سنه تانيه ابتدائي
نتيجه إسلام رمضان ربيع .رقم الجلوس 102 محافظه المنيا .الصف الثاني الإبتدائى
بولا سامی عزت نصحی
الصف الثانی الابتدائی
رقم قومی 31005150106613
رقم جلوس 204
مدرسے جبل المقطم الخاصه
باسم محمود سلطان قومى31010270101376 مدرسة مصطفى كامل الابتدائيه بالمرج
رقم الجلوس 383
يسين محمودجابرمحمود رقم الجلوس194 مدرسة الزاوية الحمرء بنين محافظة القاهرة
ساقط بإذن المولى
الاسم رقية هانى ابو العلا سيد مدرسة الليثى الخاصة القاهرة رقم الجلوس 469
رقية هانى ابو العلا سيد مدرسة الليثى الخاصة القاهرة رقم الجلوس 469
سميره على عطيه رقم الجلوس 250
محمد ابراهيم عبدالقادر بدرى رقم الجلوس 175
نتيجة زياد احمد عبد الفضيل الصف الثانى الابتدائى مدرسة النجاح تعليم اساسى البرمبل -اطفيح-الجيزه رقم الجلوس51
ابني بالصف الثاني الابتدائي رقم الجلوس ٢٥ اسمه عبدالله محمد السعدي بالدقهليه
نتيجه عجمي ماهر عجمي رقم الجلوس224. الصف الثانى الابتدائي مدرسه القادسية الساحل محافظة القاهره
جنى مبارك سليم مبارك رقم الجلوس ١٩٤
مدرسة اسماء بنت ابى بكر التجريبى محافظة السويس
نتيجة تانية ابتدائى تجريبى محافظة القاهرة
وليد حسنى ابوركبه
رقم الجلوس 2082
محافظة الاقصر 26
نتيجه الصف الثاني الابتدائي
الرقم القومي ٣١١٠٦١٨٠١٠٠١٢٢
رقم الجلوس ٢٠٠
مدرسه زهره السلام الخاصه
محافظه القاهر٥
كيرلس ميلاد
نتيجة الصف الثاني الابتدائي ترم أول لعام 2019لزياد أحمد عبد الخالق رقم الجلوس 50 العاشر من رمضان الحي 15 مدرسة فاطمة الزهراء
نتجة منة الله محمود فلفة رقم الجلوس 78 مدرسة ابوبكر الصديق محافظة دمياط قر ية البصارطة
فين نتيجة تانية ابتدائي
نتيجة رقم جلوس 104
نتيجة مازن محمود عبد النبى مدرسة الملحقة رقم الجلوس 104
نتيجه صليب يونان اسحق رقم الجلوس 69مدرسة المنيا سمالوط التوفقية
نتيجة أحمد محمود إبراهيم رقم الجلوس 119 بمدارس الرواد الخاصة بدار السلام لعام٢٠١٩
نتيجة الصف الثانى الابتدائى محافظة القليوبيه محمد عمرو محمد 295رقم الجلوس
يوسف احمد علي السيد علي رقم الجلوس:611
نتيجه الصف ثانيه ابتدائي مدرسه سلمان الفارسي تجريبي رقم 229
نتيجه ندى شريف مدرسه الشهيد خالد عيد سلامه التبين رقم 671
رقم الجلوس 210 للطالبة مريم ناجي البدراوى بمحافظة دمياط
نتيجه 296
تيم هشام مدرسه العمري رقم الجلوس217
نتيجه ندا عبدالوهاب سليم رقم الجلوس 182
هنا كامل محمد ابراهيم الجمل رقم7 الجلوس مدرسه مجمع مامون المشتركه محافظه القليوبيه قلما
الاسم روضه طلعت محمود
الصف الثاني الابتدائي
مدرسة المجد الحديثة
رقم الجلوس ٢١٧
نتيجه الصف الثانى الابتدائى بمحافظه الدقهليه بشرى حسام محمد رقم الجلوس 99مدرسه على مبارك
لو سمحت عايزه نتيجة الصف الثانى الابتدائى بشرى حسام محمد محافظة الدقهلية مدرسه على مبارك
لو سمعتوا نتيجه 278
نتيجة الصف الثاني الاعدادي
الاسم مي احمد جاد
رقم الجلوس 7154
رقم الجلوس ٣٩٣ لو سمحتو عايز نتيجة هذا الرقم
محمدحامد عبدالرؤف رقم جلوس 68الابتدائي دقهليه
لوسمحتم عايزه نتيجه الصف الثاني الابتدائي بقنا رقم الجلوس 104 مريم عطيه سيد
عايزه نتيجه رقم الجلوس 104
أ شرقت منصور عيد عيسوى
الصف الثانى الابتداءى
الفيوم سنرو القبلية
مدرسة سنرو الإبتدائية الجديدة
لو سمحت عايزة نتيجة الصف الثانى الابتداءى ا شرقت منصور عيد عيسوى رقم الجلوس ١٦٦ مدرسة الشهيد تامر احمد رمضان الفيوم ابشواى سنرو القبلية
نتيجه الصف التاني هنا عوض عبد السلام رقم جلوس460
نتيجه هنا عوض عبد السلام رقم الجلوس460
عمر عزت صلاح عبد الوهاب رقم الجلوس ٢٣٩ محافظه الأقصر الصف الرابع الابتدائي و محمد عزت صلاح عبدالوهاب رقم الجلوس ٥٩ محافظه الأقصر الصف الثاني الابتدائي
حنين إبراهيم الصياد دمياط مدرسة العوامر رقم الجلوس 208
لوسمحت عايز نتيجة الصف الثاني الابتدائي شهد محمد رضا
رقم الجلوس 88 مدرسة كفر سعد ااشهيد السيد عبداللطيف الدقهليه
لوسمحت عايز نتيجة الصف الثاني الابتدائي شهد محمد رضا
رقم الجلوس 88
يوسف محمد عبدالهادي ابراهيم
رقم الجلوس 2297
مدرسة خالد بن الوليد (الجيزة )
لم تظهر الشهادة للصف الثانى الابتدائي
وبورسعيد مش عندكم ع الخريطه ولا ايه
لم نجدة شهادة ثانى الابتدائى
هناء وليد محافظه القاهره مدرسه حداءق شبرا رقم الجلوس 38
لم نجدة شهادة ثانى الابتدائي مدرسة البسلقون
عبدالله حسن احمد سيد
رقم الجلوس 262
إدارة ابنوب
محافظة اسيوط
مدرسة السادات الابتدائية بكفر سليمان
مايكل ناصر ملاك رقم الجلوس 70
مدرسة محمد بهجات صفط ابو جرج
محمد حازم خلاف.
الصف الثانى الابتدائى
رقم الجلوس. 213
مدرسه الزهراء بتلا
لو سمحت عايزة نتيجة الصف الثانى الابتداءى ا شرقت منصور عيد عيسى رقم الجلوس ١٦٦ مدرسة الشهيد تامر احمد رمضان الفيوم سنرو القبلية
نتيجة ابتدائية البحيرة مش موجوده
مارى فريد شوقى رقم الجلوس 29
نتيجة مارى فريد شوقى بشير رقم الجلوس 29 مدرسة 25 يناير الابتدائي محافظة سوهاج بلصفوره