“نتائج التعليم الفنى” استعلم نتيجة الدبلومات الفنية 2019 على البوابة المصرية للتعليم الفني برقم الجلوس

بعد الانتهاء من اداء الامتحانات الدبلومات الفنية، الزراعي – الصناعي – الزراعي – الفندقي – التمريض، جميع التخصصات 3 و 5 سنوات، ينتظر العديد من الطلاب ظهور نتيجة الدبلومات الفنية بفارغ الصبر، حيث أصبح انتظار نتيجة الدبلومات الفنية من أكثر المواضيع أهمية بين طلبة وطالبات التعليم الفنى في الفترة الحالية،وذلك من أجل معرفة الوجهة المستقبلية لكل منهم، والتى تؤهلهم لدخول الجامعات، للتعرف على الجامعة التى تتناسق مع درجاتهم للالتحاق بها ومن خلال موقعنا سنتابع معكم كل ما هو جديد عن موعد اعلان نتائج الدبلومات الفنية 2019 ومن المتوقع خلال الايام القادمة يستطيع طلاب الدبلومات الفنية معرفة نتائجهم عبر البوابة المصرية للتعليم الفني.



نتائج الدبلومات الفنية 2019 عبر بوابة التعليم الفني

ومن المتوقع ان تظهر نتائج امتحانات الدبلومات الفنية 2019 الدور الثانى في جميع التخصصات اول شهر يوليو القادم، فبعد انتهاء أعمال التصحيح في لجان الكنترول وأن جميع الكنترولات قد انتهت من تصحيح جميع المواد الدراسية قبل اجازة عيد الفطر. ، تبدأ أعمال مراجعة الدرجات ورصدها لكى يتم اعتمادها من السيد وزير التعليم والتعليم الفني،وبعدها يتم تحميل النسخة الإلكترونية على الإنترنت.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية والاستعلام عنها برقم الجلوس

وسوف يتم الإعلان عن أسماء الأوائل تمهيدا لإعلان جميع النتائج، من أجل إتاحة الفرصة لإرسال استمارات النجاح للمدارس من أنحاء جمهورية مصر، في نفس الوقت، على بوابة التعليم الفني المصرية باستخدام رقم الجلوس.

ويمكنكم الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2019 من خلال متابعتنا المستمرة من خلال موقعنا، عبر البوابة المصرية للتعليم الفني ونتمني لجميع الطلبة والطالبات النجاح والتوفيق ان شاء الله.

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