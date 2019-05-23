نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 محافظة الاسماعيلية آخر العام برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 محافظة الاسماعيلية برقم جلوس الطالب، ورابط الاستعلام عن النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم نقدمها لكم من موقع نجوم مصرية، حيث أوشك طلاب الصف الثالث الاعدادي على الانتهاء من آداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني وينتظر الجميع خلال الفترة الحالية نتيجة الشهادة الاعدادية 2019.
هذا ومن المنتظر أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي عبر موقعها الإلكتروني، حيث سيتم الإعلان عن نتيجة الطلاب في محافظة الاسماعيلية من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة.
ونقدم لكم اليوم ومن خلال هذا المقال رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 محافظة الاسماعيلية برقم الجلوس، عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وكذلك خطوات الاستعلام عن نتيجة الطلاب.
نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019
نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 محافظة الاسماعيلية يمكنكم الاستعلام عنها من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي
- قم بكتابة رقم جلوس الطالب.
- قم بالضغط على ابحث وانتظر حتى ظهور النتيجة.
نتيجة الاعدادي 2019 محافظة الاسماعيلية
نتيجة الصف الثالث الاعدادي “الشهادة الاعدادية” في محافظة الاسماعيلية من المقرر الإعلان عنه خلال اليومين القادمين، وذلك فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد درجات الطلاب في المرحلة الاعدادية محافظة الاسماعيلية، بحيث يمكنكم الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس فقط عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة من خلال اتباع الخطوات التي قمنا بتوضيحها في هذا المقال.
نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسماعيلية
اقترب موعد الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي “الشهادة الاعدادية” 2019 بمحافظة الاسماعيلية كثيرًا، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال اليومين القادمين، فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها من قبل المحافظ، ومن ثم الإعلان عنها عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة.
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التعليقات
محمد ناجح الاسماعليه رقم الجلوس 1434
الاء السيد الشريف
رقم الجلوس 2226
محمد محمد فؤاد حسين عبد السلام 4918
إيمان عبد المجيد عبد الرحمن على بالعريش
منه الله السيد جاد الكريم رقم الجلوس 6519
رحمة عبد الرؤوف وهبه محمد رقم الجلوس 7827 الاسماعيلية
الاسم/سماح محمد سمير الرقم الجلوس/2100 مدرسه / الشهيد الاعدايه بنات بلااسماعليه
انا محمد سعيد رقم الجلوس1337
احمد تامر احمد عبد العليم
رقم جلوس 1489
ادارة فايد
الاسماعيلية
رقم الجلوس 6001 محافظه الاسماعيليه
مدرسه 6اكتوبر
رقم الجلوس1144
رقم الجلوس ،٤٧٠٤
محمد خالد عبد الهادي
محافظه الاسماعليه
مدرسه علي مبارك
٤١٨٤
محمد سيد حامد عبد الغنى من الاسماعيلية 13742
انت في سنة كام
الاسماعيلية رقم11866 مدرسة محمد عبد العزيز عويضه
٦٤٥١رقم الجلوس
رقم الجلوس 6656
الاسم/محمد صلاح حسني محمد. رقم الجلوس 11514. محافظة الاسماعليه
اريد معرفة نتيجتي ورقم الجلوس هو 2524 مدرسة السلام الاعدادية بنات
002351
ا
لإسم محمد صلاح حسني محمد السيد رقم الجلوس 11514محافظة الاسماعيليه مدرسة الشيخ غريب
محمود فايز صبحي
21192
الاسم احمد رضا ربيع بدراوى رقم الجلوس ٥٥٢٢
رقم الجلوس 19815
الاسماعليه ١٠٧٧٠
عبدالرحمن فايز عيد 17949 محافظه الاسماعليله مدرسه الرياض
ملك عبد النبى سيد احمد رقم الجلوس ١١٥٦٩
انا عايز اعرف
رقم الجلوس. ١٣٦٨. الاسم.يوسفمجدي احمد.محافظه الاسماعيليه
رحمة حمدى محمود على رقم جلوس 15701 محافظة الاسماعيلية.
فاطمة احمد محمود ١٥٠٩٢
مدرسة احمدعرابى١٦٣٤٩
اماني سعد محمد عوض رقم الجلوس٤١٣٧ محافظة مطروح
حسن وليد حسن احمد
محافظه الاسماعيليه
رقم الجلوس:5554
فاطمة احمد محمود احمد \ رقم الجلوس 15092
حسن وليد حسن احمد /الاسماعيلية
رقم الجلوس :5554
محمود مصطفي احمد محمد رقم الجلوس
10939
عادل عادل محمد محمود رقم الجلوس 5179
حسن السيد موسى ،رقم الجلوس١٩٧٨٨
احمد ايمن عباس على 20456
يوسف محمد حسين احمد رقم الجلوس 4691 محافظه الاسماعليه
مدرسه ارض المشتل
2550
3016 محافظة الاسماعيلية
3016 محافظة الاسماعيلية
منة اشرف خالد
رقم الجلوس 20733
18749
عزه شعبان عبدالعظيم عبدالله
5026
الاسماعيلية
18749
الاسماعيليه
الرقم 3027
الاسم : بسمله محمود فروح عبده
رقم جلوس : ٦٥٨٤
الاسم : بسمله محمود فروح عبده
رقم الجلوس : ٦٥٨٤
محافظه : الاسماعليه
مدرسة : بدر الاعداديه بنات
19406
8786\9796
الاسم\اسراء طلعت محمد محمد
الاسم اسراء طلعت محمد محمد
الااسم امال طلعت محمد محمد
من الاسماعيليه مدرسه عمربن الخطاب الاعداديه جنوب الاسماعيليه
ارقام الجلوس \9796\8786
الاسم احمد محمد صبيح شحات
رقم الجلوس 9915
الاسماعيليه
محافظة الاسماعيليه
4734
رقم الجلوس7572
1958
عابيلتملا
رقم الجلوس 55161 الاسم مارينا شهدي متي مدرسة الحريزات الغربية لتعليم الاساسي الاعدادية بنات
الغربية لسة مظهرتش
55161 رقم الجلوس الاسم مارينا شهدي متي
رجاء التأكد من رقم الجلوس أو ذكر المحافظة التابع لها
1521
الاسم: سماء طارق عبد المؤمن عزام علي
العربي/ 68
الانجليزي 56
الدراسات 36
الرياضيات 45.5
العلوم 36.5
المجموع 242
محمد السيد محمد السيد رقم الجلوس8491
من الاسماعليه
الاسم: محمد السيد محمد السيد
العربي: 64
الانجليزي 39
الدراسات 35
الرياضيات 34
العلوم 26
المجموع: 198
نتمنه لهم النجاح واتوفيك دامن
نتمنه
للاستعلام، رجاء قم بوضع رقم جلوس الطالب.
756
الاسم: عمرو مصطفى علي مسعد علي
العربي: 59
الانجليزي: 44
الدراسات 36
الرياضيات 43.5
العلوم 31
المجموع 213.5
الاسم: عمرو مصطفى علي مسعد علي
العربي: 59
الانجليزي: 44
الدراسات 36
الرياضيات 43.5
العلوم 31
المجموع 213.5
المقال خاص بنتيجة الشهادة الاعدادية “الصف الثالث الاعدادي” 2018 بمحافظة الإسماعيلية، بحيث يمكنكم الاستعلام عن النتيجة برقم جلوس الطالب، رجاء قم بوضع رقم الجلوس الذي تريد الاستعلام عنه وسنقوم بتوفير النتيجة فور ظهورها مباشرة.
موافق 4156
20343
منه الله محمد محمد محمود رقم الجلوس 3289 محافظه الاسماعيليه
منة الله محمد محمد محمود رقم الجلوس ٣٢٨٩
باسل محمد السيد الاسماعيلية رقم الجلوس 11487
هي طلعت