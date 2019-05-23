 التخطي إلى المحتوى

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 نهاية العام جميع المحافظات برقم الجلوس 2019 جميع المحافظات

كتب زينب عبد الله آخر تحديث
نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 نهاية العام جميع المحافظات برقم الجلوس 2019 جميع المحافظات

انتهت فترة الامتحانات منذ ايام فى امتحانات مواد الترم الاول لهذا العام وهى “مادة اللغة العربية ومادة اللغة الإنجليزية ومادة والعلوم ومادة الدراسات الإجتماعية ومادة الرياضيات والتربية الدينية والحاسب الآلى والتربية الفنية” وينتظر طلاب الشهادة الاعدادية منذ الإنتهاء من أداء الإمتحانات موعد اعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 فى جميع المحافظات المصرية “محافظة القاهرة، الجيزة، الإسكندريّة، الإسماعليّة، أسوان، أسيوط، الأقصر، محافظة البحر الأحمر، محافظة البحيرة، بني سويف، بور سعيد، جنوب سيناء، الدقهلية، محافظة دمياط، سوهاج، محافظة السويس، الشرقيّة، شمال سيناء، محافظة الغربيّة،الفيوم، القليوبيّة، مُحافظة قِنا، محافظة كفر الشيخ، محافظة مطروح، المنوفيّة، محافظة المنيا، محافظة الوادي الجديد.

ÙØªÙØ¬Ø© Ø¨Ø­Ø« Ø§ÙØµÙØ± Ø¹Ù ÙØªÙØ¬Ø© Ø§ÙØµÙ Ø§ÙØ«Ø§ÙØ« Ø§ÙØ§Ø¹Ø¯Ø§Ø¯Ù 2019

موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

ومازالت عملية التصحيح فى الكنترولات التابعة لكل محافظة قائمة في أعمال تصحيح المواد الإمتحانية للصف الثالث الاعدادي 2019 حيث تخضع أوراق الامتحانات للتصحيح والمراجعة مرة أخرى وتجميع الدرجات قبل ان يتم اعتماد النتيجة، ومن المتوقع الإعلان عنها خلال ايام قليلة ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي فور اعتمادها رسميا من خلال الرابط التابع لكل محافظة تابع لها الطالب.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 جميع محافظات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الاول 2019 محافظة القاهرة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2019 محافظة الجيزة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الاول محافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 محافظة القليوبية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2019 محافظة المنوفية

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 نصف العام محافظة الشرقية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي نصف العام 2019 محافظة الاسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 محافظة اسيوط

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2019 محافظة دمياط

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 نصف العام محافظة الغربية

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الأول محافظة الاسماعيلية

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 نصف العام محافظة شمال سيناء

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 الترم الأول محافظة جنوب سيناء

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الاول محافظة البحر الاحمر

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الاول محافظة الوادي الجديد

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2019 محافظة مطروح

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2019 محافظة اسوان

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الأول محافظة الاقصر

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الأول محافظة المنيا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الاول محافظة السويس

 

الان تم اعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية لمحافظة مطروح التيرم الأول 2019 من خلال بوابة مطروح الإلكترونية  حيث اعتمد محافظ مطروح  نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 منذ قليل ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج.
ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 الترم الأول فى بعض المحافظات المصرية، حيث اوشكت بعض المحافظات من الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، لطلاب وسيتم رفع النتيجة قريبًا، ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجه فى كل محافظة على حسب انتهاء اعمال التصحيح بها.

جدول توزيع درجات المواد الدراسية للشهادة الإعدادية  2019

المادة المجموع
لغة عربية 40 درجة
رياضيات 30 درجة
انجليزي 30 درجة
دراسات 20 درجة
علوم 20 درجة
المجموع 140 درجة

 

زادت عمليات  البحث  عبر الانترنت على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2019 وقد اقترب موعد اعلان النتائج برقم الجلوس لجميع المحافظات.

 

← إقرأ أيضاً:


قد يهمك:

عن الكاتب

زينب عبد الله

أنا طالبة فى المعهد العالى للسياحة والفنادق وأهوى العمل الصحفى وكتابة المقالات وأعشق الشعر، عملت قبل ذلك فى العديد من المواقع الإخبارية وأحب أن أكتب فى كل شىء يهم المرأة بالإضافة للمقالات الإخبارية التى أتمنى أن تنال إعجابكم.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.