نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 برقم الجلوس وروابط الاستعلام عن النتيجة في جميع المحافظات

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 برقم الجلوس ورابط الاستعلام عن النتيجة الترم الثاني آخر العام عبر موقع وزارة التربية والتعليم نقدمه لكم من موقع نجوم مصرية، حيث أوشك طلاب الصف الثالث الاعدادي في عدد من المحافظات على الانتهاء من آداء اختبارات آخر العام، هذا ومن المقرر أن تنتهي فترة التصحيح ورصد الدرجات خلال أسبوع بعد انتهاء الطلاب من آداء الاختبارات، حيث ذكرت التصريحات أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 ستظهر فور الانتهاء من أعمال التصحيح مباشرة.
الجدير بالذكر أن الصف الثالث الاعدادي هو آخر محطة يمر بها الطالب بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسي، حيث ينتقل بعدها الطالب إرى مرحلة الثانوية، ومع وجود الكثير من التصنيفات للثانوية، بحيث يتم قبول الطالب في أي من تلك التصنيفات وفقًا للمجموع الذي حققه الطالب في المرحلة الإعدادية ومنها “ثانوي عام وثانوي صناعي وثانوي بريد وثانوي تجاري وثانوي مهني” فإن مرحلة الإعدادي والنتيجة التي سيحققها الطالب في الصف الثالث الإعدادي تعتبر فاصلة في مستقبل الطالب فيما بعد.
نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الترم الثاني للصف الثالث الإعدادي فور الانتهاء من إجراءات تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب، وذلك بالنسبة لجميع المحافظات في مصر، ونوفر لكم اليوم ومن خلال موقعنا، موقع نجوم مصرية رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 برقم الجلوس، وللإطلاع عليها تابعونا.
هذا وتعتبر مرحلة التعليم الأساسي تعتبر من المراحل الفاصلة في حياة الطالب في جميع البلدان حول العالم، حيث يحصد الطالب في نهاية تلك المرحلة ما يؤهله فيما بعد للالتحاق بالطريق الذي يرغبه، وتحدد نتيجة تلك المرحلة أي من المدارس الثانوية التي سيلتحق بها الطالب ليكمل مشواره الدراسي، لذا يسعى الجميع خلال الفترة الحالية ومع انتهاء فترة الامتحانات إلى البحث عن النتيجة، وموعد ظهورها والإطلاع على آخر الأخبار التي تتعلق بالنتيجة ونسب النجاح والمستوى الذي حققه الطلاب.
رابط الاستعلام عن نتيجة الاعدادي
أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الاعدادية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، وسيكون هذا فور ظهور النتيجة مباشرة، حيث سنضع لكم روابط الاستعلام عن النتيجة في جميع المحافظات فور ظهورها.
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس2019 محافظة القاهرة.
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2019 محافظة الإسكندرية.
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2019 محافظة الشرقية.
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2019 محافظة الغربية.
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2019 محافظة الفيوم.
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2019 محافظة دمياط.
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2019 محافظة الجيزة.
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 برقم الجلوس محافظة كفر الشيخ.
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 برقم الجلوس محافظة المنيا.
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 برقم الجلوس محافظة الدقهلية.
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 برقم الجلوس محافظة سوهاج.
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 برقم الجلوس محافظة البحيرة.
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 برقم الجلوس محافظة المنوفية.
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 برقم الجلوس محافظة أسيوط.
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 برقم الجلوس محافظة بني سويف.
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 برقم الجلوس محافظة قنا.
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 برقم الجلوس محافظة الإسماعيلية.
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2018 برقم الجلوس محافظة أسوان.
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 برقم الجلوس محافظة السويس.
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 برقم الجلوس محافظة بورسعيد.
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 برقم الجلوس محافظة شمال سيناء.
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 برقم الجلوس محافظة مطروح.
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 برقم الجلوس محافظة الأقصر.
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 برقم الجلوس محافظة الوادي الجديد.
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 برقم الجلوس محافظة جنوب سيناء.
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 برقم الجلوس محافظة القليوبية.
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 برقم الجلوس محافظة البحر الأحمر.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019
ستقوم المحافظات المصرية خلال أسبوع من الآن بالبدء في عملية إعلان درجات الطلاب برقم الجلوس لاختبارات نهاية العام الدراسي 2018/2019 “الفصل الدراسي الثاني” ويأتي هذا في معظم المحافظات والتي انتهت بالفعل من آداء اختبارات نهاية العام منذ يومين، وإعلان الدرجات سيكون فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها من قبل السادة المحافظين.
وسيتم رفع النتيجة مباشرة فور اعتمادها من قبل السيد المحافظ عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لكل محافظة، بحيث يمكن لجميع الطلاب وقتها الحصول على النتيجة برقم الجلوس، من خلال الدخول على روابط النتيجة التي قمنا بتوفيرها لكم.
ساعات قليلة ويتم رفع نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالإسكندرية عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة الإسكندرية، حيث انتهت عمليات التصحيح ورصد الدرجات لطلاب المحافظة، ومن المقرر أن يتم رفع النتيجة خلال الساعات القادمة.
التعليقات
لو سمحتو مدرسة الفاروق الاسكندرية ارقام جلوسها اية
37176 نادر مسعد
نادر مسعدمحمدعبداللطيف. ….محافظةالدقهلية……….رقم ا لجلوس،،37176
اسراء محمد حسن اسماعيل رقم الجلوس 9007مدرسه عثمان احمد عثمان ع الهرم
انا جلرسي 20212
عرفه ايمن جادالرب81650
بوسى عاطف رمضان احمد ٢٢١٤٨رقم الجلوس
يوسف محمد حسن محمد
رقم الجلوس 8978
شهدت الصف الثالث الاعدادى مدرس دعبس
زفت كا مابحث يولي لا يوجديوجد
احمد ياسر رزق محمد ابو الجود محافظه الدقهليه مركز ميت سلسيل رقم الجلوس 9130
الاسم زينب ميلاد عبد التواب رقم الجلوس 18192
محمود جمال رمضان السيد احمد الرقم الجلوس 48366
أن نورا عصام شهادة تلته اعدادى رقم الجلوس 32904
رقم الجلوس93 628
محمد عرفات عبدالعليم فرحات
ساره محمد السيد عبدالرحمن 8761
رقم تلفون حاضرتك
درجات الصف الثالث
درجات الطالبة الذى رقم جلوسه ٩٦٥٣٥
ابراهيم ايمن ابراهيم حسين رقم الجلوس ١٣٧٧٦ محافظه الشرقيه
نتيجةالاعدادي الصف الثالث محافظة الدقهلية المهني
محمد اشرف2934
81423 محمد السيد غنيم
الشرقية
81423 محمد السيد غنيم
امين عمرو وجيه من الدقهليه ده رقم الجلوس ٧١٨٦
حسام حماده عثمان رقم الجلوس 7762
عبدالرحمن أيمن
بورسعيد رقم الجلوس
6788
8109
انت حايب 132
غاليه رمضان على بسيونى
سبيل عمر محمد عبد الكريم سليمان 18201
١٥٥٨٧ الاقصر
ناجح
جبته الزاى
١٥٥٨٧
الاقصر
نتيجه 3 اعدادي ظهرت ولا لسه بالدقهليه
ناجح 5 درجات
انا نور محمد حسن 1972
مازن.احمدسيد.رجب 10585
فاتن كارم محمود65186
عمر عبدالكريم محافظه الفيوم رقم الجلوس 15636
انا عوزه اجيب الشهاده اجبها ازاي من علي النت
انا عايزه اجيب الشهاده ازاى اجيبها
رقم الجلوس 15636
54772 صباح رمضان عبدالفضيل
محمود علمى عبدالغنى شحات55587
معاذ عبد الناصر عبد الحميد 11804
مى رضا ابراهيم رقم الجلوس 19198
محافظة المنيا مركز بنى مزار
محافظة قنا مركز دشنارقم الجلوس20289
ياسمين المنسوب حسن المنسوب ابوراشد. 26198
انا معجب
٨٠٧٦٧احمدعلى
ابوكبير شرقيه
انا احمد ابراهيم احمد عبدلله 2753 محافه الوادي الجديد
خلود خالد حمدي محمد 50424
خلود خالي حمدي محمد 50424
انا عايز اجيب الشهاده مش عارف اجبه ده رقم جلسى
48279
امل رضا مختار محمد حخازی المنیا \مطای\مدرسه اولاد الشیخ علی الاعدادیه رقم جلوس ٤٣٧٢٤٢
أمنيه علي أحمد محمد محافظه الاقصر
رقم الجلوس 15617
حبيبه سامي أحمد محمد
15626
ساره نبوي يوسف عمار
15630
فتحيه احمد عباس
15635
ايه حجاج حسين
15619
ايه عبدالراضي أحمد
15620
53434 بني سويف
رحمه السيد حسن السيد 68025
أحمد ممدوح عبدالله البارى
محمود رجب محمد رجب13328
محافظة بورسعيد الصف الثالث الاعدادى ترم أول 2019 رقم الجلوس ٨٢٤٨
رقم الجلوس محافظه الدقهليه 8868
16601رقم الجلوس
مركذ كوم حماده محافظه البحيره
غاليه رمضان على بسيونى
نسمة امير طلعت غبور
رقم الجلوس هو 58477
مؤمن أشرف محمود البكري
محمد رمضان حسانين محمد رقم ٣٩٠٥٣
ادهم ابو المعاطي محمد القليوبيه ٩٨٤٥
نتيجة الصف الثالث الاعدادي في محافظة سوهاج
عمرو بني سويف
ياسمين خالد محمد كامل
رقم الجلوس 19050
محافظه المنيا
مركز بني مزار
رقم الجلوس 73901 والاسم محمد فرج يونس مسعود والامحافظه البحيرة والمدرسه ابو بكر الصديق الاعدادي
لاسم فاطيمة هانى مبارك مدرسة عثمان بن عفان نتيجة الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس 470
الاسم فاطيمة هانى مبارك مدرسة عثمان بن عفان رقم الجلوس 470 محافظة البحر الاحمر راس غارب
الاسم فطيمه هانى مبارك
رقم الجلوس 470
محافظة البحر الاحمر راس غارب
مدرسة عثمان بن عفان
مريم مصطفى ابراهيم محمد
11413رقم الجلوس
محافظه الدقهليه
محافظة الغربية
الاسم مازن نيبال ابراهيم
2590
شهادة الصف الثالث
محافظة مطروح 4652
مهاب صلاح راغب عوف البحر الأحمر. رقم الجلوس 1483
اعتماد هشام غريب رقم الجلوس65787
انااسمي الدكتورة مها جمال محمد عبده
رقم الجلوس فى محافظة الدقهلية 93130 النتيجة
مريم احمدمحمد يوسف
65820
الدقهلية
محمد حماده محمد عبد الكريم محافظة أسيوط رقم الجلوس 3864
أنا محمد السيد محمد عبده 83113
610 دة رقم الجلوس