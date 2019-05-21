نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالإسكندرية الترم الثاني نهاية العام برقم جلوس الطالب عبر موقع وزارة التربية والتعليم نقدمها لكم من موقع نجوم مصرية، حيث من المقرر أن تقوم مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة الإسكندرية بالإعلان عن النتيجة آخر العام قريبًا، وذلك بعد أن أوشك طلاب الصف الثالث الاعدادي على الانتهاء من آداء امتحانات نهاية العام للعام الدراسي 2018/2019.
أيام قليلة وتم الانتهاء من أعمال التصحيح لأوراق اختبارات الطلاب، بعدها سيتم رفع نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالإسكندرية مباشرة عبر موقع مديرية التربية والتعليم الإلكتروني التابع لمحافظة الإسكندرية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الحصول على النتيجة برقم الجلوس فقط.
ساعات قليلة ويتم رفع نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 لمحافظة الإسكندرية عبر موقع مديرية التربية والتعليم الإلكتروني التابع للمحافظة، حيث انتهت عمليات التصحيح ورصد الدرجات لطلاب الشهادة الاعدادية، ومن المقرر أن يتم رفع النتيجة خلال ساعات للاستعلام برقم الجلوس فقط.
نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالإسكندرية
نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 محافظة الإسكندرية يمكنكم الاستعلام عنها من خلال الخطوات التالية:
- أولاً، قم بالدخول على رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 محافظة الإسكندرية.
- قم بكتابة رقم جلوس الطالب المراد الاستعلام عنه.
- قم بالضغط على بحث وانتظر حتى ظهور النتيجة.
نتيجة الاعدادي 2019 محافظة الإسكندرية
أوشك طلاب الصف الثالث الاعدادي في محافظة الإسكندرية على الانتهاء من آداء امتحانات الترم الثاني، وينتظر الجميع خلال الفترة الحالية الإعلان عن نتائج الشهادة الاعدادية 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم برقم جلوس الطالب، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال متابعة مستمرة لجميع أخبار نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 محافظة الإسكندرية.
نتيجة الاعدادية 2019 بالإسكندرية
أيام قليلة ويتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 “الصف الثالث الاعدادي” محافظة الإسكندرية، حيث تستمر الآن عملية تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات لطلاب الصف الثالث الاعدادي، ومن المقرر الانتهاء من تلك العملية واعتماد الدرجات من قبل محافظ الإسكندرية خلال اليومين القادمين ليتم الإعلان عن النتيجة بعدها مباشرة عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة الإسكندرية.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019
انتهت اختبارات الفصل الدراسي الثاني “الترم الثاني” للعام الدراسي 2018/2019 لطلاب الشهادة الاعدادية في معظم المحافظات المصرية، ومن المقرر أن تنتهي عمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب خلال أسبوع من انتهاء الاختبارات، ليتم بعدها إعلان النتيجة مباشرة عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظات والذي قمنا بتوفيره لحضراتكم خلال هذا التقرير.
التعليقات
ميرنا طارق
١٠٠٧٩٢
محمد عطيه امبارك محمد64014
حازم اشرف السيد حامد حسن
مدرسة عبد العزيز جاويش
رقم الجلوس ; 10190
محافظة الاسكندرية
عربي
انجليزي
رسم
حاسب
هندسة
دين
علوم
دراسات
جبر
رقم الجلوس 14784
الشهادة
34198
اسراء محمود علي احمد
لوسمحتو عايزه اعرف نتيجه ابنى يوسف محمد سعد مصطفى ورقم الجلوس٨١٠٢
72330
ابراهىم
عبده الرحمن محمد سلامه
عبده محمد سلامه
تغريد عاطف السيد عبد الحميد حميد رقم الجلوس 56195
سبحان اللة العظيم رب العرش الكريم
نورهان فتح الله الشحات محمد
رقم الجلوس 46784
مروان شحاتة محمد عبد الغني١١٦٧١
رقم الجلوس/37464
الاسم/ على عمرو على حنفى محمود
5470
حسناء مصطفى \مدرسة الخنساء رقم الجلوس 1100
1100
رقم_الجلوس
حسناء مصطفى عزيزالدين صديق
الاسم
ادارة شرق التعليميه
الادارة
الخنساء الاعدادية بنات
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
28.5
11
13.5
11
12
7
16
6
5.5
٩١٩٧
عبد الرحمن إبراهيم أحمد عبد الحميد
الاسم فارس ياسر السيد
68730
روان هاني علي شحاته هنداوي 97435
انتو خنقتونا والله
عاصم احمد رمزى محمد علي رقم الجلوس 64481 ادارة المنتزة بااسكندرية
ياريت تطلع بسرعة
ريهام محمد محمود عمر
108021
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
35
27.5
14
15
15.5
8
17
7
14.5
كريم السيد عبد المنعم مغازي
62436
روان هانى علي شحاته هنداوي97435
روان هانى علي شحاته هنداوي رقم الجلوس97435
حازم جمال احمد حسن
٧٣١٠٢
نادية محمد عبدالباسط
محافظة الاسكندرية
رقم الجلوس 39103
نرمين شريف
رقم الجلوس. 52911
هي النتيجه هتظهر امتي لو سمحتوا
عمر محمد حمودة حامد اسكندريه حى العجمى رقم الجلوس 90202
كلو دون
حسام السيد السبع امام حسن
ياريت النتيجة تطلع بسرعة
عبد الرحمن محمد هشام حسن
رقم الجلوس :117946
73990
عبد الله احمد سعد