نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 محافظة المنوفية عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 محافظة المنوفية يمكنكم الاستعلام عنها برقم جلوس الطالب عبر موقع وزارة التربية والتعليم فور ظهورها مباشرة، حيث ستقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن النتيجة خلال الأسبوع القادم، هذا بعد انتهاء طلاب المرحلة الاعدادية من آداء امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2018/2019.
حيث بدأت عمليات تصحيح أوراق امتحانات الطلاب في الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية، ولا تزال عمليات التصحيح مستمرة حتى الآن، ولكن من المقرر أن تنتهي خلال الفترة القادمة، بحيث يتم الإعلان عن النتيجة قريبًا، ونتمنى لجميعكم دوام التوفيق والنجاح.
ونقدم لكم من خلال هذا المقال خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 محافظة المنوفية، وذلك برقم جلوس الطالب عبر موقع وزارة التربية والتعليم التابع للمحافظة.
نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019
نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 يمكنكم الاستعلام من خلال موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة المنوفية برقم جلوس الطالب من خلال الخطوات الآتية:
- قم بالدخول على رابط موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة المنوفية.
- قم بكتابة رقم جلوس الطالب في المكان المخصص له.
- قم بالضغط على ابحث وانتظر حتى ظهور النتيجة.
نتيجة الاعدادي 2019
نتيجة الصف الثالث الاعدادي “الشهادة الاعدادية” محافظة المنوفية من المقرر أن تظهر خلال الفترة القادمة، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات وتجميعها وإعتمادها من قبل محافظ المنوفية، ليتم الإعلان عن النتيجة مباشرة من خلال موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة المنوفية، بحيث يمكنكم الاستعلام عن النتيجة وقتها برقم جلوس الطالب فقط.
نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 محافظة المنوفية يمكنكم الاستعلام عنها برقم جلوس الطالب من خلال ترك تعليق على هذا المقال برقم الجلوس المراد الاستعلام عنه، وسنقوم بتوفير النتيجة لكم من خلال الرد على التعليق فور ظهور النتيجة مباشرة.
قريبًا سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية، عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية برقم جلوس الطالب.
التعليقات
محمود محمدعبدالطىيف
محمد ايمن سعيد عمران على الكسبى
الاءمحمدعبدالعاطى الاعصر رقم جلوس 57972
آلاء محمدالاعصر رقم جلوس 57972
آلاء محمدالاعصر رقم جلوس 57972
دنيا عماد محمد ابوعمر
الاسم . شروق هشام عبداللطيف خليفة
رقم الجلوس 7763
إدارة شبين الكوم
احمد محمد شحاتة جبر رقم الجلوس 51225
الإسم أماني مصطفى أحمد عبدالقوي الباجور منوفية رقم الجلوس 44528
ايه السيد عبد الباقى الحضرى المنوفيه مركز شبين الكوم رقم الجلوس9581
الاسم:ضحي عادل احمد
رقم الجلوس:62084
هدى هشام
51479
مايا مصطفى على غزالة رقم الجلوس 95029 المنوفية ادارة سرس الليان
احمد عادل 25901المنوفيه
57633 محافظة المنوفية مركز بركة السبع بطوخ طنبشاا
الاسم عمر هيثم صالح 47492
حسام يحيى محمد فوزى ابو العزم رقم الجلوس 59430
نسمه عصام عوض 30262 ارجو معرفة نتيجتي
فوزى محمد فوزى شرف 19297
٤٧٢٧٥ محافظة المنوفية ولاسم نور سعيد محمد حسانين
الاسم محمد يوسف طه محمد حسين رقم الجلوس64373
أحمد عمر الفار محافظه المنوفيه مركز الشهداء مدرسه محمد مطاوع الاعدادية رقم الجلوس 52028
منار عمر محمد جميل
25048
طارق عارف على نويصر رقم الجلوس ٢٤٥٣٥
ولاء ياسر محمد عيسى
ميت ام صالح الاعدادى
بركة السبع
رقم الجلوس / 56091
الاسم. مريم محمد مصطفى محمد العبد
رقم الجلوس. 57559
96%
ارجو النتيجه رقم الجلوس 36585 الاسم روان عبد الله ابراهيم
الاسم : احمد حسين زهدى حسين عمار
رقم الجلوس : 59817
اسراء لطفى مصطفى الزناتى خليفه رقم الجلوس 9443 محافظة النوفية ادارة شبين الكوم
اسراء لطفى مصطفى خليفة رقم الجلوس 9443 محافظة المنوفية ادارة شبين الكوم
١٢٠٩٥شهد محمود حميدة…مدرسة هابي سكول الخاصة بمنوف
المنوفية
58077
اللغه العربيه 40/30
الرياضيات 30/30
العلوم 20/20
الدراسات 20/3
اللغه الاجنبيه 20/15
هاجر سعد عبدالستار يوسف
رقم الجلوس ٥٢٠١٢
المنوفيه اداره الشهداء التعليميه
عمر ابرهيم عبده بدر بالدين
34660
نتيجه المنوفيه مركز أشمون امته
بعد ساعة
الاسم:عبدالرحمن محمد متولي أبو الخبر
رقم الجلوس:٢٠٤٩
محافظة المنوفية
مركز شبين الكوم
مدرسة صلاح خطاب الاعدادية المشتركة بمين خاقان
يا انسه دينا ارجو الرد لو سمحتي الان عليه
ارجو الرد الان لو سمحتي
الاسم مني بشير فرحات . رقم الجلوس25170 .مدرسه سلامون بحري الاعداديه إداره شبين الكوم
زياد احمد جوده صقر
محافظه المنوفيه
رقم الجلوس ٥١٣٦٤
الاسم.لؤي وسام فتحي الصعيدي
المدرسه.التربيه الاسلاميه الخاصه
اداره.شبين الكوم
رقم الجلوس.10297
لؤي وسام فتحي الصعيد
المنوفيه شبين الكوم
مدرسه التربيه الاسلاميه الخاصه
ؤقم الجلوس 10297
اسمي محمد فتحي يا ولاد الوسخه عايز اجيب النتيجه بتاعتي والي هتلع ميتين ابوكم ماشي
إبراهيم تامر إبراهيم 26749
48625محافظة المنوفيه
ماجده شريف عبدالعزيز
رقم الجلوس 42910
اداره الباجور التعليميه
اسماء فايز عبدربه
رقم الجلوس ٤٦٣٩١
الاء اسماعيل محمود سيد احمد رقم الجلوس 23167
الاء اسماعيل محمود سيد احمد رقم الجلوس 23167
ماجدة لبيب محمد البهواشى مدرسة بوهة شطانوف اشمون منوفية رقم الجلوس 21375
٣٩٨٩٦
محمد عصام ابو الفتوح ابراهيم مطاوع
الاسم/منه الله محمد عبدالبر
رقم الجلوس/26855
ايه السيد 11095
11172 أحمد السيد
زياد احمد جودة صقر
محافظة المنوفيه مركز الشهداء
رقم الجلوس ٥١٣٦٤
11107 رحمه السيد
11095 أيه السيد
بسنت هاني يحيي الجمال
١٠٣٢٥
مدرسة حسين الغراب
رقم
جلوس
محمدوحيد
38498
25200 اسماء محمود خليفه
هل هي ظهرت ام لا الرد السريع
ايه عبد الخالق رياض
محافظه المنوفيه اداره الباجور
45812
3131 ساره عبدالعاطي
يوسف عبد المرضي محمد حسان رقم الجلوس محافظة المنوفية 16839
9391
عمر محمود عمران
مدرسه سرسموس الشهداء منوفيه
رقم الجلوس 53532
مى عماد عبد السلام الجزار رقم الجلوس 6266 مدرسة الشهيد احمد سمير الصياد بكفر شنوان المنوفية
انا احمد. من شنوان ممكن نتعرف
24669 المنوفيه اشمون رمله الانجب
45776
5212
45530
الاسم اسلام ايهاب حسين عبدالحميد
مدرسه الشهداء 6اكتوبر الاعداديه بجروان مركز الباجور
٥١٣١٤
الاسم ساره رجب عبدالله رقم الجلوس ٤٧٧٩٦ محافظه المنوفيه إدارة الباجور التعليميه
المنوفيه بركة السبع الاسم زياد نصر ابونوح محمد خليفه والى رقم الجلوس57353 التيرم الأول عام2019
منه الله راءد حسنى ٦٠٦٣٤
٦٠٦٣٤ منه الله راءد حسنى
انا علاء عبد الجواد رقم جلوسي 55126 من محافظه المنوفيه اداراه بر كه السبع التعليميه
رقم الجلوس /51807
الاسم /حسناء محمد محمد ابراهيم الشرقاوي
العنوان /قريه عشما /مركز الشهداء /محافظه المنوفيه
اسم المدرسه /الشهيد وليد معوض نصر
نرجو من حضرتكم النتيجه ولكم جزيل الشكر
عايز اعرف النتيجة رقم الجلوس٢٧٧١٤
أحمد ياسر أحمد شفطر محافظة المنوفية ٤٩٤٦٨
أحمد ياسر أحمد شفطر محافظة المنوفية
٤٩٤٦٨
30424 رنا رمضان محمد عبد العزيز
لؤي وسام فتحي الصعيدي
مدرسه التربيه الاسلاميه الخاصه
رقم الجلوس٢٠٩٩٦٢دروه اشمون منوفيه
18069
محمد خالد عفيفي
محمد خالد 18063
رقم الجلوس 31359
60971
منة الله ناصر السيد جويدة
محافظة المنوفية إدارة اشمون التعليمية
رقم الجلوس 18617
45973
الاسم منه مجدي رقم الجلوس 55078مركزبركه السبع
خ
مجموعك 133
passing
الاسم منه مجدي رقم الجلوس 55078مركزبركه السبع
رقم الجلوس 59579
عمر مراد رقم الجلوس 59579 ونبي ارجو الرد بسرعه
طارق علاء الدين عبدالحليم عزب
رقم الجلوس ٢٣٤١
رقم الجلوس ٤٢٤٥٥
يوسف محمد مرشدي
54270
المنوفيه
حسام واءل حسنين سليمه رقم الجلوس 49168
مصطفى ابراهيم 24958
سلمى السيد يوسف أبوعلى
29603
احمد علاء فازع رقم جلوسي ٢٥٧٧١
مدرسة الشهيد احمد نشأت
رقم الجلوس ٩٩٧٤
نتيجة مدرسة الشهيد احمد نشأت رقم الجلوس ٩٩٧٤
رقم الجلوس 35247
انا عاوزه النتيجه ورقم الجلوس 6078
يوسف رضا الشحات فرج
46654
المجموع 130
محمد فوزي بيومي ٣٧٧١٤
محمد فوزي بيومي ٣٧٧١٤
الاسم مصطفي الشفعي
رقم الجلوس ١٩٣٥٨
عمر محمود شعبان اعداديه محافظة المنوفية مركز تلا معهد كفر السكريه رقم ٦٦٧٨
٧٧٦٦ شبراباص الاعدادية المشتركة
توفيق رزق 1273
٧٧٦٦ الشهادة لو سمحتي
52734
٨٢٨٠٠
5705 مدرسه سدود الإعدادية
مدرسه الشهيد حلوه
ممكن رابط نتيجة الاعداديه محافظة المنوفية
رابط النتيجة موجود ف المقال
عبْدِآلُلُہ عبْدِآلُمنْصٍفَ محٍـمدِ آبْۆڒہيَ
هاجر ظريف جبر رقم الجلو س ٤٩٠٢٧ محافظه المنوفيه مركز الشهداء
الاسم: هاجر ظريف عبدالموجود جبر
عربي: 76.5
انجليزي 58.5
دراسات 40
رياضيات 59
علوم 40
المجموع 274
مدريه طنبدى الاعداديه7762
احتفظنا برقم الجلوس والنتيجة هنوفرها أول متظهر
الاسم: ريهام رضا عبد العزيز عبدالسلام عطية
عربي: 68.5
انجليزي 52.5
دراسات 37
رياضيات 44
علوم 37.5
مجموع 239.5
محافظه المنوفيه مدرسه الشهيد احمد نشات ٩٥٥٩
احتفظنا برقم الجلوس والنتيجة هنوفرها لحضرتك وقت ظهورها
رقم الجلوس 54771
النتيجة هنوفرها لحضرتك وقت ظهورها ان شاء الله.
الاسم: هاجر صلاح سالم على مسعود
عربي: 72
انجليزي 55.5
دراسات 40
رياضيات 53
علوم 39
المجموع 259.5