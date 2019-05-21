نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 محافظة القاهرة الترم الثاني نهاية العام برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي نقدمها لكم من موقع نجوم مصرية، حيث يمكنكم الإطلاع على النتيجة من خلال بوابة التعليم الأساسي وموقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس، حيث من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة خلال الفترة القادمة، ومن المقرر ظهور النتيجة في أي لحظة من خلال الموقع الإلكتروني التابع للمحافظة.
هذا وقد بدأت لجان التصحيح مباشرة عملها بتصحيح أوراق امتحانات الطلاب للشهادة الاعدادية 2019 في محافظة القاهرة، وقد أوشكت أعمال التصحيح ورصد الدرجات على الانتهاء بالفعل، كما من المنتظر أن يتم اعتماد النتيجة من قبل المحافظ فور الانتهاء من عمليات التصحيح مباشرة، ومن المقرر أن تتوفر النتيجة خلال اليومين القادمين عبر بوابة التعليم الأساسي وموقع وزارة التربية والتعليم برقم جلوس الطالب.
نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019
نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 محافظة القاهرة من المقرر أن تظهر خلال الفترة القادمة، حيث أوشك طلاب المرحلة الاعدادية في محافظة القاهرة على الانتهاء من آداء امتحانات الترم الثاني، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وكذلك اعتماد النتيجة وظهورها، حيث يمكنكم الاستعلام عن النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة القاهرة وكذلك عبر الرقم الأرضي 09000100.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة القاهرة يمكنكم الاستعلام عنها فور ظهورها مباشرة من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة القاهرة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم في القاهرة.
- قم بكتابة رقم جلوس الطالب المراد الاستعلام عنه.
- قم بالضغط على ابحث وانتظر حتى ظهور النتيجة
نتيجة الاعدادي محافظة القاهرة
بدأ طلاب الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني منذ يومين،ومن المقرر أن ينتهي الطلاب من آداء اختبارات الفصل الدراسي الأول خلال هذا الأسبوع، ليتم بعدها مباشرة الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، واعتمادها من قبل المحافظ ثم رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم التابع للمحافظة، فيتمكن الطلاب وأولياء الأمور وقتها من الوصول إلى النتائج برقم الجلوس فقط.
نتيجة اعدادية 2019
ومع انتهاء طلاب الشهادة الاعدادية في معظم المحافظات المصرية من آداء اختبارات نهاية العام الدراسي 2018/2019، فقد شهدت الفترة الحالية بداية إقبال الطلاب وأولياء الأمور على محركات البحث للإطلاع على أخبار النتيجة ومواعيد إعلانها عبر مواقع مديرية التربية والتعليم التابعة للمحافظات.
وسيتقوم محافظة القاهرة بتوفير نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 لطلاب المحافظة مباشرة فور الانتهاء من عمليات التصحيح التي تخضع لها أوراق الاختبارات، والتي بدأت مباشرة فور انتهاء الطلاب من آداء الاختبارات، ويمكنكم وقتها الدخول على رابط النتيجة الذي قمنا بتوفيره والاستعلام عنها برقم الجلوس فقط.
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التعليقات
انتو عاوزين ركم الجلوس
عبد الباسط أحمد 36705
رقم الجلوس ١٣٢٢٧١
لو سمحت عيز اعرف النتيجه الصف ال3الاعدادي
طه محمد طه محمد
٣٦٣٨٥ من قنا
عايزنتجات الرقم دي٣٦٣٨٥
هي الدرجة من كام
نتيجة الصف الثالث لطالب عبد الحميد عادل عبد الخير
رقم الجلوس ٤٠٠٣٤
مش عارفة
رضا محمد الشبراوى 51679
هاجرمحمد حسن
انا عوزه اعرف نتيجت الثالث الاعدادى رقم الجلوس 122915
لو سمحت عاوزه النتيجهبرقم جلوس39285
اسمه ايه
17493
و الشرقيه حتظهر أمتي
اللي عايز درجاته يبعت رساله علي الواتس ٠١٠٩٣٩٧٩٠٧٢ يبعت رقم جلوسه والاسم بالكامل
اللي عاوز يعرف درجاته يبعتلي علي الواتس ٠١٠٩٣٩٧٩٠٧٢ يبعت رقم جلوسه واسمه كامل
عايزه اعرف نتيجته رقم الجلوس 192176
عايزة النتيجة رقم الجلوس ٤٦٨١٣
الاسم:فتحي محمد فتحي
رقم الجلوس ٥٥٤٣١
55803 عبدالرحمن محمود القاهرة اريد النتيجة
عايزالنتىيجه ورقم جلوسى١٣٢٩٢
لوسمحت عيزه نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠١٩ رقم الجلوس ٨٥٢٥٥
اللي عايز درجاته يبعت رساله علي الواتس ٠١٠٩٣٩٧٩٠٧٢ يبعت رقم جلوسه والاسم بالكامل
عايز اعرف النتيجة تالته إعدادي رقم الجلوس 4354 الاسم هايدي ابراهيم ابراهيم الكومي عايز اعرف الدرجات المواد محافظة كفرالشيخ
عايز اعرف النتيجة تالته إعدادي رقم الجلوس 4354 الاسم هايدي ابراهيم ابراهيم الكومي عايز اعرف الدرجات المواد
٤٦٦٢٤
منار حسين عبد العزيز السيد
رقم الجلوس 55950
4/2/2019 -12:32ص الساعه 4/2/2019 -12:32ص رقم الجلوس 240123
4/2/2019 -12:14ص الساعه 4/2/2019 -12:14ص رقم الجلوس. 240123
٧٧٩٢
هاجر اصبيح حماد صبيح
محمدفتحى محمود الرفاعى
عاوز النتيجه 59497
نتيجة الثالث اعدادي القاهرة مدرسة اسماء
رقم الجلوس 71959
اشهيد محمدي مهر رشظ
عايزه نتيجه ابني ورقم جلوسه 3811 محافظه اسوان
نتيجه رقم الجلوس ذ48848
عوز اعرف نتجتي 5749
نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية التربية والتعليم ابو كبير الشرقية مدرسة نزلة خيال
4/2/2019 -12:02ص الساعه. 4/2/209 -12:02ص. عاوزه أعرف نتيجتي 240123
المنيا ظهرت
الرقم الجلوس 45348
هدى شعراوي فرغلي محمد
188560
746468ارجو الرد
لو سمحت عايز اعرف النتيج
59626
يو سمحتم عايزين شهادة الصف الثالث الاعدادي به مدرسه الشهيد مصطفي يوسف الاعدادي به محافظة دمياط
لو سمحت عايز اعرف النتيجه 59626
اه
نتجه الثالث الا عدادي
عبدالرحمن عيد ادم رقم جلؤس 95630 مدرسة متؤلي الشعرؤاي ادارة السلام
١٦٠٣٨٨ القاهره
محمد هانى عبد الفتلح عبد العظيم محافظه القاهره رقم جلوس 2285
لو سمحت كنت عايز اعرف النتيجة سهر محمود مكرم
233620
110403
لغة عربية 25
لغة اجنبية 16.5
رياضيات 6.5
علوم 14
دراسات اجتماعية 10.5
المجموع الكلي 72.5
ميرنا مدحت
الدرجة من كام اصلا
رقم جلوس ٩٨٥١٩ ش الاعداديه م القاهره
عايز نتيجه ش الاعداديه رقم جلوس ٩٨٥١٩ القاهره
رقم الجلوس214
رقم جلوس 8041
160626
رقم الجلوس
لو سمحت عايز النتيجه الاعداديه بي المنوفيه في مدرسه الشهيد عبد القادر
رقم الجلوس846 54
مدرسه الشهياد عبد القادر
جنات محمد على 18582
٢٢٦٧٣٦
٢٢٦٧٣٠
57185
109255
لو سمحت انا سلمي صبحي انور سالم قنديل ورقم جلوسي٩٦٢٥٤
محمد عزت محمد محمد
رقم الجلوس10197
45880
10197
لو سمحت كنت عايز النتيجة
2466
الصف الثالث الاعدادي
72257
يحيي حسام ادرة السلام التعلميه رقم الجلوس 95785
7056
ارجوك اخبار النتيجة ايه رحمه محمد ابراهيم 49438
عاوز اعرف نتيجتي 198704
ناهد فرحات محمد سراج الدين
100138
هل نتيجة القاهرة ظهرت؟
نتيجه برقم جلوس 6881 اداره روض الفرج التعليميه محافظه القاهره
120160ارجو الرد في اسرع وقت ياااريت
رقم جلوسي ٩٩٦٠٧ محافظه القاهرة اداره السلام
136695
رقم الجلوس
ندي جمعه سليم شرق مدينة نصر رقم جلوس 59633
محافظة القاهرة رقم الجلوس ٧٢٣٧٥
رقم الجلوس 10859 لو سمحت بسرعة ﻻن انا على اعصابى
اوزه نتيجه بتاعتي ونبي149364
95481
نتيجه الصف الثالث الاعدادي ترم اول 2019
7240ريموندا سمير رزق
عايزه اعرف شهاده بتعتى
لو سمحت كنت عايز النتيجة
85129
١١٧٩٠٠
كيف تجياب النتيجة
كيف
نتيجه اعكدادية رقم جلوس 41 77 11