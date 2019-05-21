نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ الترم الثاني عبر مدرية التربية والتعليم

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور في جميع مدن ومراكز المحافظة نظرا لأهمية التعليم الأساسي عند أهالي كفر الشيخ وتتمتع المحافظة بعدد كبير من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم وأيضا عدد الطلاب يزيد كل عام وعلى الرغم من كثرة عدد الطلبة إلا أنها لا تتأخر في إعلان النتيجة حيث تعمل مديريات التربية والتعليم على إنهاء عمليات التصحيح ومراجعة أوراق الإجابة بجهد كبير من جميع أساتذة التصحيح, وتستعد مديريات التربية والتعليم بالمحافظة لمراجعة وتصحيح أوراق الإجابات ورصد الدرجات لجميع الإدارات التي تشمل كلا من “إدارة دسوق التعليمية، إدارة البرلس التعليمية، إدارة بيلا التعليمية، إدارة كفر الشيخ التعليمية، ادارة سيدى سالم التعليمية،إدارة فوه التعليمية، إدارة الحامول التعليمية، إدارة قلين التعليمية، ادارة مطوبس التعليمية، إدارة الرياض التعليمية”.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ.

صرح الدكتور صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي ستم الإعلان عنه قريبا عقب الانتهاء من أعمال التصحيح وتقدير ورصد الدرجات بمنتهى الشفافية والحرص، ليحصل جميع الطلبة والطالبات على درجاتهم كاملة بدون نقص أو زيادة، فضلاً عن تحقيق المساواة في نتائج الطلاب الاعدادية الترم الأول دون الانحياز لطالب على حساب آخر مشيرا أن فترة الامتحانات شهدت استقرار وانتظام ساعد الطلاب على التركيز ولم تأتي أي شكاوى من الطلاب أو المراقبين, وسوف ترفع النتائج عبر موقع مديرية التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية بكفر الشيخ.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ.

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة كفر الشيخ، موقع مديرية التربية والتعليم الخدمات الالكترونية——————-من هنا

كما يمكنكم أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة كفر الشيخ———————– ——————————من هنا.

كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

جدول توزيع الدرجات للمواد الدراسية

المادة الدراسية الدرجة النهاية للمادة اللغة العربية 40 درجة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات (2) 30 درجة مادة الرياضيات (1) 20 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة أسرة موقع نجوم مصرية تتمنى لجميع الطلبة والطالبات النجاح والتوفيق ويمكنكم مراسلتنا عبر التعليقات وكتابة الاسم ورقم الجلوس وسنعمل على جلب النتيجة بأسرع وقت.

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