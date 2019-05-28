نتيجة الصف الثالث الاعدادي في القاهرة برقم الجلوس عبر رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي cairogovresults | ظهرت الآن على الخط الأرضي

نتيجة الصف الثالث الاعدادي في القاهرة أصبحت متاحة الآن عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي cairogovresults من خلال الاتصال على الخط الأرضي الخاص بمديرية تربية وتعليم القاهرة، أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة نتيجة الصف الثالث الاعدادي، بعد أن قام محافظ القاهرة منذ قليل باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح بلغت 82%، وعلى الفور تم رفع نتيجة الصف الثالث الاعدادي في القاهرة برقم الجلوس، وأصبح بإمكان الطلاب الدخول على رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي للحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي في القاهرة والاطلاع على درجات جميع مواد الصف الثالث الاعدادي 2019 هذا بعد إتمام رفع النتيجة خلال ساعات، وبإعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي، تكون قد انتهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من إعلان نتائج الطلاب في كافة المراحل الدراسية الترم الثاني 2019.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي في القاهرة

بعد اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي في القاهرة التي جاءت فيها إدارة وسط القاهرة التعليمية في المركز الأول من حيث أعلى نسبة نجاح في الصف الثالث الاعدادي الترم الأول، بلغت نسبة النجاح فيها 97.98%، ثم تلتها إدارة القاهرة الجديدة بنسبة 92.62%، ثم إدارة حلوان التعليمية جاءت بالمرتبة الثالثة بنسبة 91.58%، تم إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي في القاهرة برقم الجلوس عبر رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي في القاهرة

للحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي في القاهرة يتم الدخول على ربط بوابة نتائج التعليم الأساسي الموضح أدناه، ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب للاطلاع على درجات الشهادة الاعدادية في القاهرة الترم الأول 2019.

هذا ومن تعذر عليه الحصول على النتيجة بإمكان طلاب الشهادة الاعدادية ترك تعليق برقم الجلوس أسفل المقال وسيقوم فريق عمل موقع نجوم مصرية بالمساعدة في الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي والدرجات التفصيلية لجميع المواد.

كما يوفر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي لطلاب الشهادة الاعدادية خدمة الاتصال بالخط الساخن للحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي.

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