متابعة نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2019 الترم الثانى..محافظة القاهرة..عبر بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2019 الترم الثانى يترقب ظهورها العديد من أولياء الأمور، للإطمنان على نتائج أبنائهم الطلبة، وقد إنتهت إمتحانات الصف الثالث الإبتدائى فى العديد من المحافظات وينتظر الطلبة ظهور نتائجهم بفارغ الصبر، ويزداد البحث خلال هذه الأيام على نتيجة الصف الثالث الإبتدائى، من خلال بوابة التعليم الأساسي التابعة لمحافظة القاهرة، الجدير بالذكر أن الإمتحانات مرت دون ورود أى شكوى من الطلبة حول صعوبة الإمتحانات، بل العكس فقد أشاد كل الطلبة والطالبات وأولياء اللأمور بمستوى الأسئلة التى جاءت فى الإمتحانات و التى جاءت معظمها فى مستوى الطالب المتوسط.
نتيجة الثالث الابتدائي 2019 الترم الثانى
الجميع فى إنتظار ظهور نتيجة الصف الثالث الابتدائي، الفصل الدراسي الثانى 2019، وذلك من خلال بوابة التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة، وحاليا سوف يتم تصحيح أوراق الإمتحانات، وبعدها ستتم عمليات الرصد والمراجعة لكل أوراق الأمتحانات، تمهيداً لإعلان النتيجة
رابط نتيجة الثالث الابتدائي 2019 الترم الثانى
- بداية سوف ندخل على موقع بوابة التعليم الأساسى من خلال وقع بوابة التعليم الأساسي لوزارة التربية والتعليم محافظة القاهرة من هنا
- نقوم بإختيار نتيجة مرحلة التعليم الأساسي
- .ثم نحدد الصف الدراسى الذى نحت به
- نقوم بإدخال الرقم القومى
- نضغط عرض النتيجة
عند دخول الطالب على موقع بوابة التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة فان الرابط لا يعمل الأن، لأن نتائج الصف الثالث لا تزال يتم التصحيح بها فى المدارس. وسنوافيكم دائما بكل روابط مواقع النتائج بالنسبة لسنوات النقل فى جميع المحافظات، ويمكن الحصول على النتائج عبر بوابة التعليم الاساسى فور ظهورها فى المدارس.
امتحانات الصف الثالث الابتدائى الفصل الدراسى الثانى، انتهت فى بعض المحافظات و من بينا بعض محافظات الصعيد و محافظة القاهرة والإسكندرية و خلال الاسبوع المقبل بقية المحافظات سوف تنتهى بها امتحانات الصف الثالث الابتدائى.
التعليقات
مدرسه عباس محمود العقاد الابتدائيه مجاوره 10 رقم الجلوس 175 ابانوب داوود رزق الصف الثالث
عمار عبدالعزيز محمد سلامه
مدرسة علي ابن ابي طالب
الرقم القومي 31003110502351
مدرسة علي ابن ابي طالب محافظة القاهرة
الرقم القومي 31003110502351
مازن رشاد حسن محمد احمد 132
بسملة محمد السيد ابراهيم
مدرسة الشهيد سيد صبحى الابتدائية
الصف الثالث الابتدائي
إدارة عين شمس التعلمية
رقم الجلوس 511
رقم الهاتف 01284196098
بسملة محمد السيد ابراهيم
مدرسة الشهيد سيد صبحى الابتدائية
رقم الجلوس 511
محمد اسماعيل محمد اسماعيل علي
الصف الثالث الابتدائي مدرسه أصف الترم الاول
رقم الجلوس 321
محمد اسماعيل محمد إسماعيل علي الصف الثالث الابتدائى أصف الترم الأول رقم الجلوس 321
الاسم/كرم رمضان كامل
رقم الجلوس/230
المدرسه/احمد عبد العزيز/بمحافظه القاهره
يوسف طلعت رقم قومي ٣٠٨١٢٠٨٠١٠٣٢٩٧ مدرسه ٢٥يناير الصف الثالث الابتدائي رقم الجلوس ٤٢٤
عبدالرحمن ابراهيم محمد
علام عماد علام
الاسم / چومانا حسين أحمد السيد
رقم الجلوس/٣٧١
مدرسة الحرية٢٠٠٠الخاصة ادارة المطرية
يوسف شعبان
يوسف 38
ريتاج سامح احمد مدرسة الشهيد عبد الخالق نبيل دار السلام 3317
ريتاج سامح احمد الشهيد عبد الخالق نبيل دار السلام 3317
رقم جلوس 326 محافظه القليوبيه ادارة غرب شبرا
مدينة السلام الثالث
رجب محمد رجب
72
الاسم دعاء تامر محمد سيد احمد الرقم القومى 31006152102522 رقم الجلوس 6641 مدرسة السيدة عائشه الابتدائية المشتركة محافظة الجيزة
مروان محمد انسي محافظه القاهره نتيجه الصف الثالث الابتدائي رقم الجلوس ٥٧٣ مدرسه طارق ابن زياد اداره الساحل
رقم الجلوس٣٣٦
كيرلس محب عدلي لبيب مدرسة الشمس الحديثه الخاصه بحلوان رقم الجلوس210 الرقم القومي 31006270501776
سلمى تامر يسرى ابراهيم محافظة القاهرة رقم الجلوس ٢٨٥
رقم جلوس الاء نادر عيد ابراهيم ٨٨
نتيجه تانيه اعدادى 714
احمد سعيد صالح احمد 225
فاطمة سيد عبد النبي أحمد رقم الجلوس ٨١٣٤ الصف الثالث الابتدائي مدرسة يوسف جادالله الرسمية لغات إدارة العمرنية
وعد
377
وعد احمد
377
نتجه تالت الابتدائية ورقم الجلوس 787
نتيجة الصفالثالثالابتدائي رقم الجلوس3047
نريد النتجة
جنا احمد محمد 294
انا اريد نتيجه الصف الثالث الابتداءية
البحيرة
نتيجة الصف الثالث الابتدائى بمدرسة خالد ابن الوليد
فين الشهادة بق
محمود محمد محمود عفيف رقم الجلوس 119
علاء على عبد الهادئ عبد الكريم الشهادة
يوسف محمد عبد الفتاح متموح مراد
عبد الرحمن عماد محمد على رقم الجلوس1063160 الصف الثالث الابتداءى
عبد الر
نتيجة الصف الثالث اين
محمود محمد عبد العال محمدعويس رقم الجلوس ١٤٧٦ مدرس مصطفى على مشرفه محافظة القليوبية
رقيه مصطفي محمد
415
نتيجة الصف الثالث الابتدائي محافظه القليوبيه
هل النتيجه بانت
الكتب
البرهيم
نتيجة الصف الثالث من فضلكم هتظهر امتا
نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول
انجى ابراهيم
نتيجة الصف الثالث ا الابتداءى مدرسة الشهيد احمد يحيى اشرف ابو النصر
نتيجة الصف الثالث الإبتدائي
981
دوةاما
شهادات الصفالثالث الابتدائي
كفر الدوار انطونيادس مدرسه الشهيد
نجحين انشاء اللة عوزه اعرف نتيجة الصف الثالث الابتدائي محافظة الدقهلية رقم الجلوس 175محافظةالدقهلية
نتيجه ثالثه ابتدائي غربيه كفر الزيات اكوه الحصه مدرسه المهندس على عبد القوى بدر الاسم محمد مصطفى عبد الفتاح بهنسى خلف
01007827660
البريد الالكترونى البحيرة
نتيجة الصف الثالث الابتدائي محافظه القاهره مدرسة الشهيدة مريم اشرف حلوان الرقم القومي 30909110500737
ثالثا
٣١٠٠٦٠٨٠١٠٠٩٩٦