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متابعة نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2019 الترم الثانى..محافظة القاهرة..عبر بوابة التعليم الأساسي

كتب نانسي آدم آخر تحديث

نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2019 الترم الثانى يترقب ظهورها العديد من أولياء الأمور، للإطمنان على نتائج أبنائهم الطلبة، وقد إنتهت إمتحانات الصف الثالث الإبتدائى فى العديد من المحافظات وينتظر الطلبة ظهور نتائجهم بفارغ الصبر، ويزداد البحث خلال هذه الأيام على نتيجة الصف الثالث الإبتدائى، من خلال بوابة التعليم الأساسي التابعة لمحافظة القاهرة، الجدير بالذكر أن  الإمتحانات مرت دون ورود أى شكوى من الطلبة حول صعوبة الإمتحانات، بل العكس فقد أشاد كل الطلبة والطالبات وأولياء اللأمور بمستوى الأسئلة التى جاءت فى الإمتحانات و التى جاءت معظمها فى مستوى الطالب المتوسط.

نتيجة الثالث الابتدائي 2019 الترم الثانى

الجميع فى إنتظار ظهور نتيجة الصف الثالث الابتدائي، الفصل الدراسي الثانى 2019، وذلك من خلال بوابة التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة، وحاليا سوف يتم تصحيح أوراق الإمتحانات، وبعدها ستتم عمليات الرصد والمراجعة لكل أوراق الأمتحانات،  تمهيداً لإعلان النتيجة

رابط نتيجة الثالث الابتدائي 2019 الترم الثانى

عند دخول الطالب على موقع بوابة التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة فان الرابط لا يعمل الأن، لأن نتائج الصف الثالث لا تزال يتم التصحيح بها فى المدارس. وسنوافيكم دائما بكل روابط مواقع النتائج بالنسبة لسنوات النقل فى جميع المحافظات، ويمكن الحصول على النتائج عبر بوابة التعليم الاساسى فور ظهورها فى المدارس.

امتحانات الصف الثالث الابتدائى الفصل الدراسى الثانى، انتهت فى بعض المحافظات و من بينا بعض محافظات الصعيد و محافظة القاهرة والإسكندرية  و خلال  الاسبوع المقبل بقية المحافظات سوف تنتهى بها امتحانات الصف الثالث الابتدائى.

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عن الكاتب

نانسي آدم

نانسى أدم كاتبة وصحفية فى نجوم مصرية وعدد من المواقع الاخرى و لدى خبرة فى العمل الصحفى منذ سنوات تخرجت من كلية التجارة قسم لغة انجليزية أعشق القراءة وخاصة الروايات الادبية والقصص البوليسية وأحب الرسم وأعشق الاغانى الاجنبية وأحب القيام بالرحلات سواء داخل مصر أو خارجها.

التعليقات

  5. بسملة محمد السيد ابراهيم
    مدرسة الشهيد سيد صبحى الابتدائية

    الصف الثالث الابتدائي
    إدارة عين شمس التعلمية
    رقم الجلوس 511
    رقم الهاتف 01284196098

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  15. ريتاج سامح احمد مدرسة الشهيد عبد الخالق نبيل دار السلام 3317

    ريتاج سامح احمد الشهيد عبد الخالق نبيل دار السلام 3317

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  17. الاسم دعاء تامر محمد سيد احمد الرقم القومى 31006152102522 رقم الجلوس 6641 مدرسة السيدة عائشه الابتدائية المشتركة محافظة الجيزة

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    1. نجحين انشاء اللة عوزه اعرف نتيجة الصف الثالث الابتدائي محافظة الدقهلية رقم الجلوس 175محافظةالدقهلية

  51. نتيجه ثالثه ابتدائي غربيه كفر الزيات اكوه الحصه مدرسه المهندس على عبد القوى بدر الاسم محمد مصطفى عبد الفتاح بهنسى خلف

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