نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمصر 2019 : برقم الجلوس نتائج الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات “نتيجة 3 إعدادي”

نتيجة الصف الثالث الإعدادي تيرم ثاني بمصر 2019 الفصل الدراسي الثاني من خلال بوابة التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة، ومواقع المديريات التعليمية للنتائج بجميع المحافظات، والتي تقوم بعرض جميع نتائج الشهادة الإعدادية التيرم الثاني 2019، أما عن النتائج من فسيتم الاستعلام عنها خلال مواقع نتائج المحافظات المصرية المرفقة بالجدول الخاص بروابط نتائج المحافظات المصرية، هذا وقد ظهرت نتائج الشهادة المصرية بعدد من المحافظات.
فقد أوشك الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية ببعض المحافظات المصرية، وينتظر أبناؤنا الطلاب بترقب وقلق نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018-2019، والتي توشك على الظهور بجميع المحافظات تباعاً، وذلك بعد أن انتهت جميع المحافظات من امتحانات سنوات النقل الإعدادية، وبذلك بدأ البحث عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 بجميع المحافظات بشكل كبير على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن المتوقع ظهور النتائج تباعاً على مواقع المحافظات الإلكترونية.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمصر 2019
نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمصر 2019
انتهت أعمال تصحيح أوراق امتحانات المراحل الدراسية المختلفة وانتهت أعمال تصحيح أوراق الإجابة بالعديد من المحافظات والآن عملية رصد وتجميع الدراجات لجميع الطلاب وأيضا مراجعتها تتم على قدم وساق، وقد تواردت أنباء عن قرب ظهور النتيجة في بعض المحافظات، وتنتظر باقي النتائج أن يقوم السادة المحافظين بالمحافظات المختلفة باعتماد نتائج الطلاب بالشهادة الإعدادية، وذلك تمهيدا للإعلان عن ظهورها على مواقع المحافظات الرسمية، ثم الإعلان عن النتيجة على الموقع الإلكتروني للمحافظة.
خطوات الحصول على نتيجة المرحلة الإعدادية
- قم بالدخول على موقع المحافظة التابع لها الطالب
- قم بإدخال رقم الجلوس
- اضغط كلمة بحث.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمصر 2019 بجميع المحافظات
الاستعلام عن نتيجة المرحلة الإعدادية يتم برقم الجلوس على المواقع الرسمية الخاصة بالمحافظات المختلفة، أو يتم نشرها مباشرة على شكل قوائم بالنتائج وأرقام الجلوس في مدارس المحافظات المتنوعة، كما تقدم محافظة القاهرة خدمة خاصة لطلاب التعليم الأساسي، وهي التعرف على النتائج من خلال الرقم 09000100، وذلك قبل نشرها في المدارس بالمحافظة.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمصر 2019 بجميع محافظات مصر
جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول
|المادة الدراسية
|درجة المادة
|مادة اللغة العربية
|40 درجة
|مادة اللغة الإنجليزية
|30 درجة
|مادة الرياضيات
|30 درجة
|مادة العلوم
|20 درجة
|مادة الرياضيات
|20 درجة
|مادة التربية الدينية
|لا تضاف للمجموع
|مادة التربية الفنية
|لا تضاف للمجموع
|مادة الحاسب الآلي
|لا تضاف للمجموع
|المجموع الكلي
|140 درجة
كيفية العرف على نتيجة الأول والثاني الإعدادي بمصر 2019
- ادخل على الموقع الإلكتروني الخاص بمحافظتك
- اضغط على أخبار النتائج وستظهر لكم صفحة النتائج
- في حال ظهور النتائج يبدأ الموقع العمل، قم باختيار المرحلة الدراسية
- قم بإدخال الفصل الدراسي
- قم بإدخال رقم الجلوس
- اضغط كلمة البحث في النتائج.
أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية
يمكنك عزيزي الطالب الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم، رابط النتائج، فور الإعلان عنه، للتعرف على النتائج الخاصة بكل طالب، ويمكنك استخدام، رقم الجلوس، ثم تضغط كلمة البحث في النتائج، لتظهر نتائج كل طالب بدقة وسرية كبيرة، وقد أكد جميع المسئولين بمعظم المحافظات.
ملحوظة هامة
في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.
جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات
|المحافظة
|نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات
|موقف إعلان النتيجة
|محافظة القاهرة 2019
|نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة
|لم تُعلن بعد
|محافظة الإسكندرية
|نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية
|لم تُعلن بعد
|محافظة الجيزة
|نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم
|لم تُعلن بعد
|محافظة المنوفية
|نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم
|لم تُعلن بعد
|محافظة كفر الشيخ
|نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ
|لم تُعلن بعد
|محافظة أسوان
|نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان
|لم تُعلن بعد
|محافظة مرسى مطروح
|نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح
|لم تُعلن بعد
|محافظة جنوب سيناء
|الشهادة الإعدادية جنوب سيناء
|لم تُعلن بعد
|محافظة البحر الأحمر
|الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر
|لم تُعلن بعد
|محافظة القليوبية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية
|لم تُعلن بعد
|محافظة المنيا
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا
|لم تُعلن بعد
|محافظة الشرقية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
|لم تُعلن بعد
|محافظة الغربية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
|لم تُعلن بعد
|محافظة الدقهلية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
|لم تُعلن بعد
|محافظة البحيرة
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
|لم تُعلن بعد
|محافظة سوهاج
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
|لم تُعلن بعد
|محافظة بور سعيد
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
|لم تُعلن بعد
|محافظة أسيوط
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
|لم تُعلن بعد
|محافظة بني سويف
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
|لم تُعلن بعد
|محافظة الإسماعيلية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
|لم تُعلن بعد
|محافظة قنا
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
|لم تُعلن بعد
|محافظة الفيوم
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
|لم تُعلن بعد
|محافظة الأقصر
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
|لم تُعلن بعد
|محافظة دمياط
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
|لم تُعلن بعد
|محافظة السويس
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
|لم تُعلن بعد
|محافظة شمال سيناء
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
|لم تُعلن بعد
|محافظة الوادي الجديد
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
|لم تُعلن بعد
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بكافة محافظات مصر
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
- نتيجةالشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبيبة
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم.
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التعليقات
مدراسة صندلا الإعدادية
شهد ربيع جلال عبد الكريم
3645
محافظة البحيرة رقم جلوس 45082
رحمة ايهاب كمال مصطفى همام المحافظة الشرقيه الترم الثاني رقم جلوس 64875
محافظه الفيوم رقم الجلوس53303