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بالاسم إعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2019 “ثالثة إعدادي” الترم الثاني برقم الجلوس من خلال بوابة الشرقية الإلكترونية “قريبا”

كتب أسماء ربيع آخر تحديث
بالاسم إعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2019 “ثالثة إعدادي” الترم الثاني برقم الجلوس من خلال بوابة الشرقية الإلكترونية “قريبا”

يتابع الطلاب والطالبات في محافظة الشرقية وكذلك أولياء الأمور إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019 لطلاب الصف الثالث الإعدادي، حيث بدأت عمليات البحث على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية تجتاح جميع المواقع الإلكترونية بحثا عليها، وذلك بعد أن انتهى الطلاب في محافظة الشرقية من أداء امتحانات الترم الثاني 2019 في جميع الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية، ولعل أهمها إدارات (فاقوس ، القرين ، القنايات ، ديرب نجم ، العاشر من رمضان ، مشتول السوق ، ههيا ، غرب الزقازيق ، منيا القمح ، الصالحية ، بلبيس ، شرق الزقازيق ، كفر صقر)، والجميع ينتظر إعلان النتيجة بعد أن يتم اعتمادها.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2019

ننشر لجميع طلاب وطالبات محافظة الشرقية من خلال هذا المقال نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية وذلك بتوفير رابط للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، وذلك بعد أن يتم اعتمادها من قبل محافظ الشرقية والسيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية في غضون الأيام القادمة، حيث يتوقع الجميع إعلان نتائج الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية بعد الإنتهاء من إعداد الكشوف النهائية لأسماء الناجحين والدرجات التي حصلوا عليها في المواد الدراسية المقررة عليهم هذا العام الدراسي.

بالاسم إعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2019 "ثالثة إعدادي" الترم الثاني برقم الجلوس من خلال بوابة الشرقية الإلكترونية "قريبا"
نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية 2019

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بالشرقية 2019

عقب انتهاء أعمال الامتحانات في محافظة الشرقية سوف تبدأ أعمال التصحيح والتي من المقرر أن تبدأ السبت الموافق 18 مايو 2019 ومن المتوقع أن تستمر أعمال التصحيح لمدة ثلاثة أيام فقط لا غير، ويعقبها مباشرة أعمال الكنترولات المتعلقة بالرصد والتجميع، ثم يتم بعدها مباشرة اعتماد النتيجة من قبل محافظ الشرقية، هذا ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2019 التيرم الثاني عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية، حيث يستطيع الطلاب من خلال الدخول على موقع المديرية وكتابة رقم الجلوس الاستعلام عن النتيجة والمجموع الكلي.

جدير بالذكر أن نسبة النجاح للشهادة الإعدادية بالشرقية عن الفصل الدراسي الأول قد بلغت 80% من إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات نصف العام.

تحديث 11 مايو

سوف تبدأ اليوم السبت الموافق 11 مايو امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الشرقية، على أن تنتهي الامتحانات يوم الخميس الموافق 16 مايو.

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عن الكاتب

أسماء ربيع

محررة ومدونة مصرية أعمل بموقع نجوم مصرية، حاصلة على بكالوريوس علوم حاسب آلي، وأحب هوايتي تصفح الإنترنت ومتابعة مباريات كرة القدم ,والأخبار العربية وإهتمامات المرأة.

التعليقات

  83. العشره الأوائل للصف الثالث الاعدادى الترم الاول 2019 محافظة الشرقية من بعد اذنكم. لمدرسه كفر العزازي الاعدادى

    رد

  94. لو سمحتوا ممكن الشهادة الاسم نورهان فكري سليمان عبد الحميد نصار رقم الجلوس 111962
    محافظة الشرقية بتمني النتيجة ف أسرع وقت
    وشكرا

    رد

    1. من المتوقع ان يتم اعلان نتيجة اعدادية الشرقية 2018 الترم الثاني يوم الأحد المقبل، تابعونا وسوف نوافيكم بالنتيجة فور ظهورها

    1. السيد عبدالله السيد عبدالله حسن رزق اسم الطالب
      88267 رقم الجلوس
      فاقوس الادارة
      جيرة الله ت . س المدرسة
      32.5 عربي
      22 انجليزي
      14 دراسات
      11.5 جبر
      9.5 هندسة
      15 علوم
      104.5 المجموع
      16.5 تربية دينية
      7 تربية فنية
      1.5 حاسب

    1. طارق ابراهيم عثمان ابراهيم
      75970 رقم الجلوس
      كفر صقر الادارة
      الاعدادية بنين المدرسة
      30 عربي
      29 انجليزي
      19.5 دراسات
      9.5 جبر
      10 هندسة
      19 علوم
      117 المجموع
      18.5 تربية دينية
      8 تربية فنية
      5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

  157. برجاء الافاده عن نتيجه الصف الثالث الاعدادي اداره ههيا التعليميه

    رد

    1. رغد حمدى عبدالفتاح احمد الجزار
      26628 رقم الجلوس
      بلبيس الادارة
      احمد عليوه سعد بالسرايا المدرسة
      29 عربي
      9.5 انجليزي
      16 دراسات
      13 جبر
      7.5 هندسة
      12 علوم
      87 المجموع
      19 تربية دينية
      8 تربية فنية
      6 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

    1. خالد اسامه مسعود احمد جبر
      3181 رقم الجلوس
      شرق الادارة
      الشبان المسلمين المدرسة
      39 عربي
      29 انجليزي
      20 دراسات
      14.5 جبر
      14 هندسة
      18 علوم
      134.5 المجموع
      18.5 تربية دينية
      7 تربية فنية
      6 حاسب

    2. احمد محمود الهادى السيد حسن
      34345 رقم الجلوس
      العاشر الادارة
      المنارة الخاصة المدرسة
      36 عربي
      29.5 انجليزي
      18 دراسات
      7.5 جبر
      9 هندسة
      11 علوم
      111 المجموع
      19 تربية دينية
      7 تربية فنية
      6.5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

    1. اسراء سليم حلمى سليم محمد
      86294 رقم الجلوس
      فاقوس الادارة
      الدميين ع المدرسة
      33.5 عربي
      27 انجليزي
      19.5 دراسات
      15 جبر
      10.5 هندسة
      16 علوم
      121.5 المجموع
      18 تربية دينية
      8 تربية فنية
      8.5 حاسب

    1. مصطفى محمود حامد احمد منصور
      50957 رقم الجلوس
      أبو حماد الادارة
      تل مفتاح ع المدرسة
      15.5 عربي
      9 انجليزي
      11 دراسات
      8 جبر
      10 هندسة
      13.5 علوم
      67 المجموع
      12 تربية دينية
      8 تربية فنية
      5 حاسب

    2. كيرلس عزت سلامة جرجس عطاالله
      103397 رقم الجلوس
      الصالحية الادارة
      الشاملة ع المدرسة
      34.5 عربي
      26.5 انجليزي
      19.5 دراسات
      13 جبر
      14 هندسة
      15.5 علوم
      123 المجموع
      20 تربية دينية
      6 تربية فنية
      5 حاسب

    1. احمد محمد فاروق ابراهيم حسن اسم الطالب
      11305 رقم الجلوس
      غرب الادارة
      مجمع الشهداء ع م المدرسة
      31 عربي
      30 انجليزي
      20 دراسات
      14.5 جبر
      12 هندسة
      18 علوم
      125.5 المجموع
      17 تربية دينية
      5 تربية فنية
      5 حاسب

    1. عبدالحميد محمد حسن العدل
      2170 رقم الجلوس
      شرق الادارة
      احمد حسين الجبالى ع بنين المدرسة
      31 عربي
      23 انجليزي
      17 دراسات
      9.5 جبر
      7.5 هندسة
      17 علوم
      105 المجموع
      16 تربية دينية
      7 تربية فنية
      5 حاسب

    1. محمد احمد عبدالرحمن عبدالله
      5804 رقم الجلوس
      شرق الادارة
      بردين ع م المدرسة
      34.5 عربي
      23.5 انجليزي
      18.5 دراسات
      11 جبر
      10 هندسة
      13 علوم
      110.5 المجموع
      16 تربية دينية
      7 تربية فنية
      6.5 حاسب

  169. الاسم عبد الرحمن السيد محمد محمد عمارة
    مدرسة احمد حسين الجبالي شرق الزقازيق
    رقم الجلوس 2172

    رد

    1. نتيجه الصف الثالث الاعدادي الترم الاول مدرسة كفر دبوس الشرقية رقم الجلوس ٧٣٩٤٣
      الاسم محمد ابراهيم مصطفى عبدالله

  180. اسراء محمد السيد الصف الثالث الاعدادي ببلبيس رقم جلوس٢٠٩٢٩
    عاوزه النتيجه بسرعه مدرسة السيده عائشه بنات

    رد

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