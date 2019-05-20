يتابع الطلاب والطالبات في محافظة الشرقية وكذلك أولياء الأمور إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019 لطلاب الصف الثالث الإعدادي، حيث بدأت عمليات البحث على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية تجتاح جميع المواقع الإلكترونية بحثا عليها، وذلك بعد أن انتهى الطلاب في محافظة الشرقية من أداء امتحانات الترم الثاني 2019 في جميع الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية، ولعل أهمها إدارات (فاقوس ، القرين ، القنايات ، ديرب نجم ، العاشر من رمضان ، مشتول السوق ، ههيا ، غرب الزقازيق ، منيا القمح ، الصالحية ، بلبيس ، شرق الزقازيق ، كفر صقر)، والجميع ينتظر إعلان النتيجة بعد أن يتم اعتمادها.
نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2019
ننشر لجميع طلاب وطالبات محافظة الشرقية من خلال هذا المقال نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية وذلك بتوفير رابط للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، وذلك بعد أن يتم اعتمادها من قبل محافظ الشرقية والسيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية في غضون الأيام القادمة، حيث يتوقع الجميع إعلان نتائج الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية بعد الإنتهاء من إعداد الكشوف النهائية لأسماء الناجحين والدرجات التي حصلوا عليها في المواد الدراسية المقررة عليهم هذا العام الدراسي.
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بالشرقية 2019
عقب انتهاء أعمال الامتحانات في محافظة الشرقية سوف تبدأ أعمال التصحيح والتي من المقرر أن تبدأ السبت الموافق 18 مايو 2019 ومن المتوقع أن تستمر أعمال التصحيح لمدة ثلاثة أيام فقط لا غير، ويعقبها مباشرة أعمال الكنترولات المتعلقة بالرصد والتجميع، ثم يتم بعدها مباشرة اعتماد النتيجة من قبل محافظ الشرقية، هذا ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2019 التيرم الثاني عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية، حيث يستطيع الطلاب من خلال الدخول على موقع المديرية وكتابة رقم الجلوس الاستعلام عن النتيجة والمجموع الكلي.
جدير بالذكر أن نسبة النجاح للشهادة الإعدادية بالشرقية عن الفصل الدراسي الأول قد بلغت 80% من إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات نصف العام.
تحديث 11 مايو
سوف تبدأ اليوم السبت الموافق 11 مايو امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الشرقية، على أن تنتهي الامتحانات يوم الخميس الموافق 16 مايو.
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التعليقات
عبدالله السيد عبد المطلب عبد الواحد رقم الجلوس 63908
٣٨٨٤
عايزه اعرف النتيجه لو سمحت
71672 الشرقية
اسراءمحمدمحمدالسيد٢٦٤٩٨
٧٠٢٥٩ محمد ناصر محمد مصطفى مدرسة ههيا الإعداديه بنين
ندي هاني محمد عبدالمقصود رقم الجلوس 59108
ايهاب محمد كامل حسين
رقم الجلوس 3317
أيمان محمد عبد اللطيف
الاسم:احمد صلاح عبدالعزيز عبد المعطي رمضان
رقم الجلوس:68322
مدرسه:عزت الكفراوي الاعداديه بكفر الجنيدي
هايدى إدريس فضل الله مدرسة أبو الشقاف الابتدائية محافظة البحيرة رقم الجلوس 338
الاسم حنين المؤمن 55565 ابوحماد التعليمية
لمياء حامد حامد مسلم الصف الثالث الإعدادى رقم الجلوس 66820 إدارة ديرب نجم التعليمية
رحمه محمد رأفت مرسي سيد أحمد
44153 مدرسه عزيز اباظه منيا القمح
ميادة السيد سمير عطية رقم جلوس ١٧٣٦٥
السيد محمد السيد محمد شفيق رقم الجلوس ٩٢٩٧٣ ارجو منكم ان النتيجه تطلع اليوم
احمد محمد السيد
رقم الجلوس 115169
ادارة منشأة ابوعمر
السيد محمد السيد محمد شفيق رقم الجلوس ٩٢٩٧٣
ادارة أبوحماد التعليمية مدرسة الهدي بمندليه رقم جلوسي 58495
معتز هاني علي السيد السيد العاشر من رمضان رقم الجلوس ٣٥٨٢٣
45768
محافظة الشرقيه
مدرسة بندف الاعدادية المشتركة
الاسم / عبدالرحمن أحمد عطية ابراهيم
أقم الجلوس / 38796
اريد نتيجتي الاسم فاطمة محمد حسن ابراهيم محافظة الشرقية مدرسة الشهيد هاشم الرفاعي رقم الجلوس ٣١٨٩٤
شهد ابراهيم محمد
الصالحيه محافظه الشرقيه
رقم الجلوس١١٦٦٨٨
47832 لو سمحتي
دعاء عثمان احمد السيد انا عيزه اعرف رقم جلوس ابتعي
محمود رضوان عبدالحي عبدالعزيز رضوان من شبرا السلام رقم جلوس 50553
رقم جلوس 50552
رقم الجلوس 25200
ايهاب السيد فهمى عباس ابراهيم رقم الجلوس 66137
مدرسه الاعدادية بنات القديمه 23979بلبيس
اريد معرفة نتيجة رقم جلوسها ٣٤٢٣٥ بعد اذنكم ف اسرع وقت.مدرسة بساتين الاسماعيليه محافظة الشرقيه
٢٣٩٧٥ مدرسه الاعدادية بنات قديمه بلبيس
مدرسه الاعدادية بنات القديمه 23979
رقم الجلوس 109876
نجحت
رقم الجلوس 4847
يوسف نصر فتحى عبد الحميد. رقم الجلوس ٢٣٦٢٥
16484 احمد عبدالمنعم السيد
عبد الرحمن ايمن محمد احمد محافظة الشرقيه الحي العاشر من رمضان مدرسة الثوره رقم الجلوس 38235
عبد الرحمن ايمن محمد احمد محافظة الشرقيه الحي العاشر من رمضان رقم الجلوس 38235
عبد الرحمن ايمن محمد احمد . محافظة الشرقيه العاشر من رمضان مدرسة الثوره رقم الجلوس 38235
علي طارق أحمد عبدالسلام أحمد
رقم الجلوس 15528
مدرسة / مجمع الصيادين _ادارة غرب الزقازيق
محمود ياسرالسيد/ محافظات الشرقيه
رقم الجلوس/97035
محمد أ مين رقم الجلوس 73679 ههيا شرقية
نتيجة الشهادة الاعدادية لا الطالب محمدامين رقم الجلوس73679 مدرسة الاعدادية بالشبراوين ههيا شرقية
3939محمود محمد محمود عبد الفتاح
رقم الجلوس 10859 ادارة شرق الزقازيق التعليمية
95621
شروق محمدالسيد محمد
منصور هيثم الشرقيه ٤١٩٩١
رحاب شريف عبد العظيم صلاح رقم الجلوس 37888 المحافظ العاشرمن رمضان
اسماء ناصر ابراهيم
91080
الاسم /زياد محمد فوزي محمد
رقم الجلوس/43904
المدرسة/السادات ع بنين
إدارة/منيا القمح التعليمية
ناريمان شريف سعيد عبدالحميد
مدرسة الحسينية الإعدادية_ إدارة شرق الزقازيق التعليميه
رقم الجلوس 6170
محمد محمود السيد سعيد
رقم الجلوس ٩٨٥٩٧
من فضلك نتيجة محمدإيهاب محمد أحمد مدرسة السادات اﻻعدادية بنين رقم الجلوس : 13978
ده رقمي اللي عاوز النتيجه يكلمني واتس ويبعد رقم جلوسه وانا هجبهالو من الكنترول 01016768703
ابراهيم محمد سعيد عبدالله 111816
انا عوز اعرف النتيجه طلعت ولا لسة رقم الجلوس اةة٢٣٣٣٦
محمد على كمال الدين عبدالله .. مركز الحسينيه … قريه سماكين الغرب الاعدادى
77643 محافظه الشرقيه إدارة ابو كبير مدرسه الحديقه الاعداديه للمشاركه لو سمحتي عوزاها ضروري
عبدالعزيز إبراهيم محمد عبدالعزيز
64495 مدرسة ابوعبد
67937 ده رقم الجلوس في قريته اكراش
٦١٧١٨ القرين شرقيه
رقم الجلوس 4550 الشرقیه
ليلى هانى مصطفى عطية. رقم الجلوس ٦٧٢٠٨
اسراء نزيه عبد الرازق محمد رقم جلوس88740 كفر صقر
محمود زكريا
رقم الجلوس ٦١٥١٧
القرين شرقيه
٢٠١٩ الترم الأول
شيماء سامي محمود الاعداديه بنات فاقوس رقم الجلوس 94287
محمود وليد محمود محمد
٤٩١٠٤
الشرقية
انا عايزه النتيجه في اسرع وقت ايه خالد رقم الجلوس 23975 محافظه الشرقيه
٢٣٩٧٥ مدرسه الاعدادية بنات قديمه بلبيس
15048 ارجووكو
ممكن النتيجه فى اسرع وقت ٣٦٨٧٤
احمد صلاح فهمى
اداره العاشر من رمضان محافظه الشرقيه
رقم الجلوس ٣٦٨٧٤
الطالب ، احمد صلاح فهمى لبيب ،
اداره العاشر من رمضان
مدرسه الحريه الاعداديه
رقم الجلوس ٣٦٨٧٤
أسماء محمد عبدالحميد مدرسة قاويشة الاعدادية بديرب نجم 68199
ممكن ي استاذه اسماء ربيع نتيجه محافظه لشرقيه
محمد أيمن محمد محمد
رقم الجلوس 11262
مدرسة ميت ركاب الاعداديه
ريهام أمام السيد السيد محمد رقم الجلوس٢٥٤٧
شمس على السيد ابراهيم عبدالرحمن 108704
انا اسمي احمد سمير صالح ابراهيم
مدرسه مجمع الشهداء
نتيجه 2019
رقم الجلوس 15123
الدحيح
ممكن اعرف نتيجة رقم الجلوس 20344 محافظة الشرقية
نهال محمد
١٠٢٠٩٥
فاقوس
محمد حسن مصطفى3190
مدرسه تل حوين
68454 رقم الجلوس مى ابراهيم سعيد عبدالله
زياد محمد عبد العظيم شفيع احمد
67862
رضا مصطفي محمد مصطفى
67861
ممكن النتيجهرقم جلوس٨٧٠١٧
زياد محمد عبد العظيم شفيع احمد
67862
انا عايز نتيجته باسرع وقت ((زياد محمد عبد العظيم شفيع احمد)) مدرسة اكراش الاعداديه
ممكن اعرف الشهادة هاتظهر امتة
16500
العشره الأوائل للصف الثالث الاعدادى الترم الاول 2019 محافظة الشرقية من بعد اذنكم. لمدرسه كفر العزازي الاعدادى
٥٥١٩٢ ده رقم جلوسي عبدالله طارق
عمرو فتحي سليم حسين
67363
ناديه السيد نور ابراهيم محمد
25055
الشرقيه
65275
انا عمر احمد محمد طلبه علي رقم الجلوس 73563ادارة ههيا التعليمية
رقم الجلوس 102645 أرجو أن تكون النتيجة ظهرت
رضا السيد على محمد حسن العطار.رقم.الجلوس 62578قرين شرقية
محمد رمضان حسانين رقم الجلوس ٣٩٠٥٣
الاسم محمود محمد عوض احمد
رقم الجلوس 95987 بالشرقية
الاسم | فارس وليد جوده محمد
رقم الجلوس | 21905
لو سمحتوا ممكن الشهادة الاسم نورهان فكري سليمان عبد الحميد نصار رقم الجلوس 111962
محافظة الشرقية بتمني النتيجة ف أسرع وقت
وشكرا
احمد عبد المنعم محمد صالح رقم الجلوس ٢٨٢٨٩
رقن الجاوس ٤٣٧٤١
رنا ثابت رجب
رقم الجلوس ٦٠٠٠٣ محافظه الشرقيه
اسراءمحمدمحمدالسيد
شهادة الصف الثالث الاعدادى محافظة الشرقية إدارة الإبراهيمية الاسم إيمان مهيب محمود محمد رقم الجلس٧٦١٩٠
الاسم عبد الرحمن محمد رجب عبد المعبود رقم الجلوس 86126 2019
الاسم احمد الرقم116068
أحمد هشام حسنين النجار
إدارة منياالقمح التعليمية
رقم الجلوس 48712
يا جماعه هي النتيجه ظهرت وله لسه 🤔🤔
٤٩٦٣٣
هي ظهرت ولا لا ف الشرقية
مريم سمير سليم ١٥٠٧١
مروان احمد سليمان ورقم الجلوس20086 ارجو ظهور نتيجتي
انا عيز اعرف النتيجه لوسمحتو رقم جلوسي 49057
محمد ايمن عبده محمود. رقم الجلوس 61478
اسمي مي عبدالله عبدالله سليمان هيكل رقم الجلوس ٣٥٧٣٨
انا اسمي روان السيد محمد من محافظه الشرقيه رقم جلوسي 708
على احمد عزت ابو الخير
80453
اسمى فيروز وليد عبدالله عبد الفتاح
رقم الجلوس ٢٢٣١٩
فيروز وليد عبدالله عبد الفتاح رقم الجلوس٢٢٣١٩من القنايات
لازلنا في انتظار اعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الشرقية وسوف نخبركم بالنتيجة فور ظهورها
اية جمال سليمان من فاقوس الشرقيه
رقم الجلوس٩٥٥٥٢
أدهم صالح من مشتول رقم الجلوس 41891
انا رقم جلوسي ٧٠٦٥٨ الاسم علياء عزالدين ابراهيم الدسوقي مدرسه السيده نفيسه الاعداديه بنات بههيا
230046 خلود صبري سليم
فين النتيجة النهائية 😝
انا رقمة 6688من الزقازيق شرقيه
انا اسمي بسمله محمود عباس محمد رقم الجلوس ٥٣٨
اعرف النتيجه الصف الثالث الاعدادى القم 100269
انا رقم جلوسي 68962
محمد عبدالرحمن
المدرسه بالشرقيه
رقم الجلوس8343
النتيجه لسه مظهرتش حتى الان من المنصور بمركز السمبلاوين محافظة الدقهليه
امتي هتطلع النتيجه
نفس أعرف نتيجه
ممكن النتيجه 34545
محمد السيد عبدالله مرسى :
رقم الجلوس : 88598
فاقوس
مدرسة محمد الحسسنى فرحان
رقم 22498
احمد الشربينى
67358
زينب صلاح محمد
لو سمحت النتيجةعادل يوسف سلامة رقم الجلوس ٢٢١٨٥
ومادونا سامح منير جرجس رقم الجلوس ٢١٠٧٨ لوسمحت ضرورى
اريد معرفه نتيجه الصف الثالث الاعدادي في
قريه كفر موس شاويش مركز منيا القمح شرقيه 2018
من المتوقع ان يتم اعلان نتيجة اعدادية الشرقية 2018 الترم الثاني يوم الأحد المقبل، تابعونا وسوف نوافيكم بالنتيجة فور ظهورها
325
عبد الرحمن سامى عيد ابراهيم
عبد الرحمن سامى عيد
٥٤١٣٨
ابراهيم محمد عبدالله محمود
رقم الجلوس 24636
محافظة الشرقيه
ازهري
ابراهيم محمد عبدالله محمود
رقم الجلوس 24636
الاسم ماريام ميلاد لبيب يعني
وقم الجلوس 30849 مدرسه السلام الاعداديه العاشر من رمصان
نتيجه الطالبه دعاء سيد انور سيد
رقم الجلوس ٢٧٣١ه
رقم الجلوس 88735
2169
محمد عصام الدين عبد الواحد محمد
رقم الجلوس : 19250
مدرسة سامي فتحي
محتفظة الشرقية بلبيس
رقم الجلوس ١٢٢ محمد رضوان عبد العال مدرسه السيده عائشه الحى الثانى عشر
رقم الجلوس 74516
رقم جلوسي هو ٣١١٦٨
عاوز نتيجه 50401
حنان ناصر محمد على 22565
ايما حمدي عبدالفتاح محمود والرقم الجلوس 68205
سارع محمود على أبو هاشم
مدرسة فاقوس الاعداديه بنات
نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية
رقم الجلوس534
بقالكوا أسبوع بتقولوا خلال دقائق 😏
النتيجة ظهرت الآن .. اكتب رقم جلوسك واعرف نتيجتك وفورا
الاسم/السيد عبدالله السيد عبدالله
رقم الجلوس/88267
السيد عبدالله السيد عبدالله حسن رزق اسم الطالب
88267 رقم الجلوس
فاقوس الادارة
جيرة الله ت . س المدرسة
32.5 عربي
22 انجليزي
14 دراسات
11.5 جبر
9.5 هندسة
15 علوم
104.5 المجموع
16.5 تربية دينية
7 تربية فنية
1.5 حاسب
ياجماعه الواد عمال يعيط نزلو الشهاده ابوس ايديكم
اكتب رقم جلوسه حضرتك واحنا هنجيب نتيجته فورا ، تمنياتنا له بالتوفيق
هي النتيجه علي موقع ايه
الشرقية توداى
طارق إبراهيم عثمان عبد الجواد75970
طارق ابراهيم عثمان ابراهيم
75970 رقم الجلوس
كفر صقر الادارة
الاعدادية بنين المدرسة
30 عربي
29 انجليزي
19.5 دراسات
9.5 جبر
10 هندسة
19 علوم
117 المجموع
18.5 تربية دينية
8 تربية فنية
5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
عكخم9ن
اكتب رقم جلوسك حضرتك
انا عيز النتيجه في اسر وقت
امتاا النتيجه يا جماااعه
ههيا التعليميه
برجاء الافاده عن نتيجه الصف الثالث الاعدادي اداره ههيا التعليميه
محتاجه الشهاده تالته اعدادي
انا اسمي رغد حمدي عبد الفتاح احمد الجزار ورقم الجلوس 26628
رغد حمدى عبدالفتاح احمد الجزار
26628 رقم الجلوس
بلبيس الادارة
احمد عليوه سعد بالسرايا المدرسة
29 عربي
9.5 انجليزي
16 دراسات
13 جبر
7.5 هندسة
12 علوم
87 المجموع
19 تربية دينية
8 تربية فنية
6 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
بسمه خالد على باز اداره غرب التعلميه مدرسه ام رماد الاعدايه ورقم الجلوس ١٧٧٧٧ نرجو من حضرتك النتجيه
خالد اسامه
3181
خالد اسامه مسعود احمد جبر
3181 رقم الجلوس
شرق الادارة
الشبان المسلمين المدرسة
39 عربي
29 انجليزي
20 دراسات
14.5 جبر
14 هندسة
18 علوم
134.5 المجموع
18.5 تربية دينية
7 تربية فنية
6 حاسب
هيه النتيجة ظهرت
34345
احمد محمود الهادى السيد حسن
34345 رقم الجلوس
العاشر الادارة
المنارة الخاصة المدرسة
36 عربي
29.5 انجليزي
18 دراسات
7.5 جبر
9 هندسة
11 علوم
111 المجموع
19 تربية دينية
7 تربية فنية
6.5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
عايز نتيجه ٨٦٢٩٤
اسراء سليم حلمى سليم محمد
86294 رقم الجلوس
فاقوس الادارة
الدميين ع المدرسة
33.5 عربي
27 انجليزي
19.5 دراسات
15 جبر
10.5 هندسة
16 علوم
121.5 المجموع
18 تربية دينية
8 تربية فنية
8.5 حاسب
الاسم. مصطفى محمود حامد أحمد. رقم الجلوس 50957
مصطفى محمود حامد احمد منصور
50957 رقم الجلوس
أبو حماد الادارة
تل مفتاح ع المدرسة
15.5 عربي
9 انجليزي
11 دراسات
8 جبر
10 هندسة
13.5 علوم
67 المجموع
12 تربية دينية
8 تربية فنية
5 حاسب
كيرلس عزت 103397
المطلوب مني ايه بقي
كيرلس عزت سلامة جرجس عطاالله
103397 رقم الجلوس
الصالحية الادارة
الشاملة ع المدرسة
34.5 عربي
26.5 انجليزي
19.5 دراسات
13 جبر
14 هندسة
15.5 علوم
123 المجموع
20 تربية دينية
6 تربية فنية
5 حاسب
11305
احمد محمد فاروق ابراهيم حسن اسم الطالب
11305 رقم الجلوس
غرب الادارة
مجمع الشهداء ع م المدرسة
31 عربي
30 انجليزي
20 دراسات
14.5 جبر
12 هندسة
18 علوم
125.5 المجموع
17 تربية دينية
5 تربية فنية
5 حاسب
2170
عبدالحميد محمد حسن العدل
2170 رقم الجلوس
شرق الادارة
احمد حسين الجبالى ع بنين المدرسة
31 عربي
23 انجليزي
17 دراسات
9.5 جبر
7.5 هندسة
17 علوم
105 المجموع
16 تربية دينية
7 تربية فنية
5 حاسب
محمد احمد عبد الرحمن عبدالله 5804 بالشرقيه
محمد احمد عبدالرحمن عبدالله
5804 رقم الجلوس
شرق الادارة
بردين ع م المدرسة
34.5 عربي
23.5 انجليزي
18.5 دراسات
11 جبر
10 هندسة
13 علوم
110.5 المجموع
16 تربية دينية
7 تربية فنية
6.5 حاسب
99813 الرجاء الرد
الاسم عبد الرحمن السيد محمد محمد عمارة
مدرسة احمد حسين الجبالي شرق الزقازيق
رقم الجلوس 2172
86287
67381
67380
لم تظهر النتيجة حتى الان
٧٦٣٥٤
انا محمود محمد عطيه محمد بكفر صقر رقم جلوسى ٧٦٣٥٤
ا ر يد النتيجة/ 67735
نتيجه 71786 محافظه الشرقيه مركز ههيا
مريم ياسر جمال الدين
الرقم/67735
12580
ممكن النتيجه بعد ا زنكو رقم الجلوس 9118 محافظه الشرقية
روناء مصباح السيد84357
باذن الله لما النتيجة تظهر سوف نقوم بجلبها تمنياتنا للجميع بالتوفيق
عايزه النتيجه 3 اعدادى الترم الاول محافظه الشرقيه الرقم الجلوس 1402
نتيجه الصف الثالث الاعدادي الترم الاول مدرسة كفر دبوس الشرقية رقم الجلوس ٧٣٩٤٣
الاسم محمد ابراهيم مصطفى عبدالله
اسراء محمد السيد الصف الثالث الاعدادي ببلبيس رقم جلوس٢٠٩٢٩
عاوزه النتيجه بسرعه مدرسة السيده عائشه بنات
أول مهتظهر النتيجة هنبعتها لحضرتك على طول
رقم الجلوس 13165
الاسم عبدالرحمن طارق محمد العربي احمد
المدرسه بنايوس الاعداديه المشتركه
ارجومنكم النتيجه اليوم
والله النتيجة مظهرتش حتى حتى الآن والجميع يتوقع اعتمادها غدا
57868