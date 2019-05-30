نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدقهلية 2019 بعد اعتمادها “الآن”

وسط الترقب الكبير لإعلان ونشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدقهلية 2019 من جانب أولياء الأمور والطلاب والطالبات على مستوى المحافظة، فقد قمنا بتوفير رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 2018-2019م برقم الجلوس، حيث يتم الاستعلام عن شهادة إتمام المرحلة الإعدادية من خلال الذهاب إلى المدرسة التابع لها الطالب أو الطالبة، أو من خلال موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة الدقهلية الإلكتروني، أو عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر كافة التفاصيل حول نسب النجاح وأعداد الطلاب والطالبات الناجحين بامتحانات نهاية العام الدراسي “الدور الأول مايو 2019”.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدقهلية 2019

تم الإعلان بشكل رسمي منذ قليل عبر حساب مديرية التربية والتعليم الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن اعتماد السيد محافظ الدقهلية لـ نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني دور مايو 2019م، حيث تم اعتماد نتيجة الطلاب والطالبات من جانب الدكتور كمال شاوربيم محافظ الدقهلية اليوم الخميس الموافق لتاريخ 30 مايو 2019م، وقد بلغت النسبة الإجمالية للطلاب والطالبات الناجحين (88.6%).

وقد جاءت نسبة البنات الناجحين (91.1%)، بينما جاءت نسبة نجاح الطلاب البنين الناجحين (86.1%)، وقد تقدم “شاوربيم” بالتهنئة لكافة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور خاصة الطلاب العشر الأوائل على مستوى محافظة الدقهلية، وسط إشادة كبيره من جانبه بجهود مديرية التربية والتعليم وكافة المشاركين بالعملية التعليمية بالمحافظة، كما طلب سيادته من القائمين على إخراج نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدقهلية بتيسير حصول كل طالب على النتيجة الخاصة به من خلال الموقع المُخصص لإعلان النتائج.

وقد تم إيضاح أعداد الطلاب الذين كان من حقهم دخول اختبارات نهاية العام الدراسي 2018-2019م من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية الأستاذ “علي عبد الرؤوف”، حيث كان يحق لـ 100676 طالب وطالبة دخول الامتحانات النهائية، وقد حضر منهم 99116 طالباً وطالبةً، وقد نجح من الطلاب المؤدين للاختبارات 87841 طالباً وطالبةً، لتصبح نسبة النجاح هذا العام 88.6%، بينما جاءت نسبة الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية المهنية 95.7%، ويتم استعلام نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدقهلية من خلال الموقع الرسمي التالي (edudk.net).

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظات أخرى 2019

يمكنكم الإطلاع على أخر المستجدات حول مواعيد ظهور نتائج الصف الثالث الإعدادي في كافة المحافظات بجمهورية مصر العربية عبر موقعنا موقع نجوم مصرية من خلال التالي:

ويمكنكم ترك تعليقاً بالأسفل يتضمن رقم الجلوس واسم الطالب لمساعدتكم في جلب نتائجكم، وسيتم بمشيئة الله تعالى إضافة الروابط الأخرى التي يمكنكم من خلالها استعلام نتيجتكم، ويمكنكم مشاركة الموضوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي يستطيع الطلاب الآخرين الاستعلام عن نتائجهم عبر موقعنا موقع نجوم مصرية، ويتم استعلام نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدقهلية باتباع الرابط الرسمي المباشر المرفق بالمقال، مع تمنيات موقعنا للجميع بالنجاح والتوفيق.

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