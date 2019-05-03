نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس الترم الثاني رابط استعلام عبر موقع بوابة الثانوية العامة

نتيجة الصف الاول الثانوي 2019، من المعروف أن طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي سوف يؤدون امتحاناتهم الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ الأيام المقبلة، وبعد الانتهاء من فترة الاختبارات سوف تتبدأ عمليات البحث الإلكتروني عن موعد ظهور النتائج وكيفية الحصول عليها، وذلك من أجل حصاد ثمرة تعبهم ومجهودهم الذين قاموا ببذله خلال العام الدراسي، والحصول على نتيجة سهر الليالي والدروس التي تمت مذاكرتها من أجل الامتحان.
نتيجة الصف الاول الثانوي 2019
هذا وسوف يقوم طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي بالتقدم لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني الأيام المقبلة، وذلك في جميع المواد (اللغة العربية، والرياضيات، واللغة الإنجليزية، واللغة الثانية، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والتاريخ، والجغرافيا، وعلم النفس والاجتماع، ومادة الفلسفة والمنطق) هذا بخلاف المواد الأخرى الغير أساسية، ولم تصدر أية شكاوى من الامتحانات أو صعوبتها، حيث جاءت الاختبارات في مستوى الطالب المتوسط.
رابط نتيجة الصف الاول الثانوي 2019
ومن الجدير بالذكر أن الصف الأول الثانوي له رهبة خاصة عند الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم كذلك، حيث أن الطالب يكون قد انتقل من مرحلة التعليم الأساسي ليدخل مرحلة الثانوية العامة، والتي تكون مرحلة دراسية تمهيدية للدخول لعالم الجامعة، لذا يهتم بها الكثيرون، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني من الصف الأول الثانوي من خلال الدخول لرابط بوابة الثانوية العامة وذلك باستخدام رقم الجلوس الخاصين بالطالب، وستظهر النتائج على الفور.
التعليقات
الاسم : يونس حسام ابراهيم صالح حزين رقم الجلوس : 156 المدرسة : زكي مبارك اعدادي و ثانوي
رقم جلوسي ٣١٨
كم جابت
رقم جلوسى ١٤١
الاسم بسنت محمد منصور إبراهيم رقم الجلوس 154 المدرسه الشهيد امتياز محمد كامل بنات نتيجة الأولى ثانوي عامه العباسية
الاسم بسنت محمد منصور إبراهيم رقم الجلوس 154 المدرسه الشهيد امتياز محمد كامل بنات نتيجة الأولى ثانوي عامه العباسية
رقم الجلوس 252
رقم الجلوس 252
رقَمِ آلَجلَوُس 20
ممكن الفيوم
رقم جلوسى 1006
ياسمين محمدصابرطه محافظة سوهاج رقم الجلوس 286
رقم جلوس 408
١٢١٤الصف الاول التجاري الاسماعيليه
محمد احمد ابوزيد طه
363
رقم جلوس ٣٠٣
دعاء ياسر جمعه رمضان رقم الجلوس 163
112 اسيوط
احمد محمد محمد أحمد
رقم الجلوس 214
مصطفى محمد صالح محمد
رقم الجلوس ١٢٤٦
رقم جلوس 112 حمدى احمد محمد محمود
307 عمرو ابراهيم عبدالعال
عبدالله عمر عبدالسلام 1217
رقم الجلوس ٥٩٤
رقم الجلوس ٦٠
محافظه بورسعيد
وصال رضا محافظه القليوبيه رقم الجلوس 1988
منه الله هاني ابراهيم العدوي
رقم جلوسي 3347
محافظة الجيزه
منه الله هاني ابراهيم العدوي
رقم جلوسي 3347
رقم الجلوس 221
الإسم إيمان محمد أحمد الشرقاوي
رقم الجلوس ١٢٢
رقم جلوسى
306 محافظة بنى سويف الصف الاول الثانوي مدرسة عبد الحميد عبد الحفيظ المشترمة خدمات
رقم جلوسى
306 محافظة بنى سويف
الاسم منار احمد مصطفى أريد نتيجة الترم الأول الصف الدراسي الأول في مدرسة ام المؤمنين بالفيوم رقم الجلوس 277
رقم جلوسى 445
الاسم خالد ابو الخير احمد محمد ١٣٠
سارة عمر راجي محمد السيد مرعي4172
منار محمد عبدالقادر ابو مسلم
الدقهليه
١١١٢٤
امنيه إبراهيم أحمد محمد
1120
مكاري جمال 1183
البير ميشيل
محافظة القاهرة
1015
عبدالله عمر عبدالسلام 1217
ارجوكم ساعدونى اعرف نتسجه ابنى بالصف الاول الثانوى 2019
لمياء سمير مختار العوضي محمد سماحه رقم الجلوس 643
حنان محمد 143
امانى محمود عبد الفتاح طه( اسنا )رقم الجلوس 37
امانى محمود عبد الفتاح طه اسنا
الاسم بلقيس رضا عبدالرحمن محمد ٦٢٥
رقم الجلوس 49
عبد الرحمن اسامه عامر داود 809
رقم الجلوس 22 الااسم اسماء خالد محافظه القاهرة
تقي سليمان 1273
محافظة القاهرة. ادارة التبين التعلميه
رقم الجلوس 879. الصف الاول الثانوى العام
شخ
.
الاسم: وصال مصطفى صلاح نصر. ٨٧٩
رقم الجلوس ١٣٧
الاسم رائد شكري عبدالنور مخافظة المنيا رقم الجلوس 174
احمد ممدوح عبدالحي (الشهرة عوكل) رقم الجلوس 105 مدرسة الشهيد ماجد احمد ابراهيم
وهمن ماللهم بالشهرة
نتيجتي من مدرسة النور الإسلامية رقم الجلوس 422
٦٨
حسين ايمن حسين حسن
رقم الجلوس 244
احمد طارق عبدالفتاح محمد 19 الشرقية مدرسة د حسن العكش
ياة على الفشل
سليمه عبد الحسيب نادى
المحافظه اسيوط
مركز ديروط
رقم الجلوس ٣٧٨
الصف الاول الثانوى
الرجاء الرد
سليمه عبد الحسيب نادى المحافظه اسيوط الصف الاول الثانوى رقم الجلوس ٣٧٨ مركز ديروط
هي طلعت ولا لسه انا في سنه اوله تجاره فيي ديروط وبيقولو لسه
محمد خالد مرزوق 1288الفريق عبد المنعم رياض
اه يافاشل طلعت من اوائل التسريبات يا تتح
عبير محمد احمد ابو السيد رقم الجلوس ٣٨٣ / محافظه البحيريه ورقم الفون الخاص بي ٠١٠٦١٢٣٦٢٧٣ وكل الحسابات علي النت بهذا
الرقم برجاء النتائج في اسرع وقت //رضا حسان احمد ابو عرب /١٨٦/نفس المحافظه
عبير محمد احمد ابو السيد رقم الجلوس ٣٨٣ / محافظه البحيريه
الاسم فاطمه عبدالحميد تمام محمود
الصف الاول التجاري
رقم الجلوس 2575
اداره العمرانيه
الاسم يارا عبدالحليم على راغب رقم الجلوس 697
الاسم عبدالرحمن سيد علي سيد
تجاري
رقم الجلوس9084
الا سم – علي صابر عبدالله غانم
رقم الجلوس -11481
مدرسة -الارمان الكرداسه
السلام عليكم ممكن اعرف نتيجة الصف الاول الثانوي العام محافظة الاسكندرية حي العجمي مدرسة حسن صبحي بنات ورقم الجلوس205الاسم دنيا محمد السيد عبد الفتاح
اسمي يارا إيهاب ورقم جلوس 434
الاسم محمد صلاح حسن مبروك
رقم الجلوس ١٠٧٤
مركز مغاغه الثانويه بنين
ممكن اعرف النتيجه
اولي ثانوي
عاوز اعرف نتيجتى ورقمى1361
296 مريم محمد مصطفى محمود الشيخ
محافظة المنوفية رقم الجلوس ١٠١
احمد جمال حسين سليمان مدرسة الاقصر الثانوية العسكرية الصف الاول الثانوي محافظة الاقصر ى رقم الجلوس ٥٢٠
رقم الجلوس :600
الاسم :مريم إسماعيل عبد الباسط محمد
عايزه اعرف النتيجه
نورا علي احمد
86
محمود مجدى قطب
رقم الجلوس 429
المدرسة التجارة بنين باسيوط
ابراهيم احمد محمد عيسى 202 محافظة الغربية بسيون – مدرسة ناصر الثانوية بننين
مريم مصطفي عابد
931
مدرسة ام المصريين
انا عاوزه اعرف نتيجة الرقم 154
الاسم: مؤمن أشرف محمد علي
المحافظة: المنيا
المدرسه: يوسف الكيلاني الثانويه المشتركه بابشادات
رقم الجلوس: ١١١
الصف الاول الثانوي
الاسم ابانوب بشير رزق حنا رقم الجلوس ٣١٥
مجموعك 200 من 280
يارا ماهرعلى السيد سليمان الدجوى
معياد النتيجة ثانوي تجاري الصف الاول
نتيجة الصف الاول الثانوى العام الاسم هدير عبد المالك حسن رقم الجلوس1459
هل ظهرت نتيجة الصف الاول الثانوى ٢٠١٩ نظام جديد
هى نتيجة الصف الاول الثانوى العام ظهرت
عبدالرحمن مجدى السيد على 450
انت مدرسة دينا
شهد ناصر سيد محمد محمد ٨٣ محافظة الفيوم مدرسه عويس عليوة
مصطفي محمد مصطفي من السويس. 282
الشهاده ظهرت ولا لا
محافظه القاهره 196
روضه خالد مؤمن قنديل
ساره ناصر عمر
الخانكه. قليوبيه
105
اسماء عمر عبد العظيم رقم جلوسي 11
محمود حبيب رقم الجلوس 446 مدرسه البتانون الثانويه المتطوره
فرح احمد عمر على 244
نزلو لينك النتيجه لو ظهرت ده اي الي انتو في ده
536
محافظة الجيزة
536
اسمى ندي احمد صوفى رقم الجلوس ٢٩٦
نتيجة اولى ثانوى محافظة اسيوط
حسام محمد السعيد النحاس
رقم الجلوس..323… الغربية
نتيجة رميساء احمد
ريم ياسر محمود رقم الجلوس ٦٥ مدرسه ام المؤمنين الثانويه بنات ببنها
132طارق محمد عبد الفتاح
أسماء على الهادي علي المحمدي
رقم الجلوس ٢٢
محافظة الدقهلية
مى محمد عبداللاه ١٤٨
قنا
الاء حسن عبد الرحيم حسين. ٥٢٥. سوهاج
166 الغربيه مدرسه كفركلا الباب الثانويه
ابانوب ايهاب محروس 604 المنيا مدرسه السلام
رقم الجلوس ١٠١ الاسم محمد حسن محمد حسن ماضى محافظه الغربيه
أسماء على الهادي على المحمدي رقم الجلوس٢٢
مارسلينو هاني لطفي تادرس ال
حافظه اسيوط رقم الجلوس 441
الاء ابراهيم كمال احمد
١٠٨
مريم محمود محمد حسين مسعود
رقم ا لجلوس /١٤٩ الاسم محمود حمدالله
غير معروف رقم الجلوس 205 مدرسة العاشر الثانوية بنين
ندا احمد احمد محمود رقم الجلوس762 محافظة اسيوط
ياجماعه لو النتيجه ظهرت اتركولنا رابط موثوق فيه
محافظة القليوبية رقم ١٣١
٣٨٠
غير معرف
687
الاء محمود صلاح محمد
المنيا
الغربية
488
مريم سعيد محمد ابو سريع محافظه القليوبيه
رقم الجلوس 604
منار محمد شحاته حسن رقم الجلوس 294 مدرسه منفلوط الثانويه بنات باسيوط
منار محمد شحاته حسن رقم الجلوس 294 محافظه اسيوط مدرسه منفلوط الثانويه بنات
هدايا على محمد بهجت شاهين رقم جلوس ٥٢١
عبد الرحمن حسين عبد العزيز
651
هي نتيجه الصف الاول الثانوي ظهرت
انا عايزه اعرف
١٥٤ دمياط
جنوب سيناء
محافظة الغربية رقم ٦٨٧
فرحه رافت زيد
عبدالرحمن علي عبدالعزيز حسين من أسيوط رقم الجلوس ٤٩٤
آلفيومـ فين لو سـمـحتو رقمـ آلجلوسـ 320
المنيا لو سمحتم حضراتكم
٦٨٦
مصطفي عمرو مصطفى
377
1206
والفيوم فين
١٢١
محافظة الغربيه
شروق ايهاب مروان 152
عفاف محمد خلف ابراهيم 1027
حسام محمد عبد الجليل عمر طاسه 603
محافظه كفر الشيخ رقم الجلوس ٦٤٧
741
1129
٧٥٩
ممكن محافظة سوهاج
هناء.احمد.ضاحي
عبد الرحمن حسن عبد العزيز حسن
رجاءحسام الدين علي عبد الجيد
الاسم محمود عبد الفتاح محمود مرسي ١٥٢
رقم جلوسي 421