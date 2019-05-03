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نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس الترم الثاني رابط استعلام عبر موقع بوابة الثانوية العامة

كتب أمينة توفيق آخر تحديث

نتيجة الصف الاول الثانوي 2019، من المعروف أن طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي سوف يؤدون امتحاناتهم الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ الأيام المقبلة، وبعد الانتهاء من فترة الاختبارات سوف تتبدأ عمليات البحث الإلكتروني عن موعد ظهور النتائج وكيفية الحصول عليها، وذلك من أجل حصاد ثمرة تعبهم ومجهودهم الذين قاموا ببذله خلال العام الدراسي، والحصول على نتيجة سهر الليالي والدروس التي تمت مذاكرتها من أجل الامتحان.

نتيجة الصف الاول الثانوي 2019

هذا وسوف يقوم طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي بالتقدم لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني الأيام المقبلة، وذلك في جميع المواد (اللغة العربية، والرياضيات، واللغة الإنجليزية، واللغة الثانية، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والتاريخ، والجغرافيا، وعلم النفس والاجتماع، ومادة الفلسفة والمنطق) هذا بخلاف المواد الأخرى الغير أساسية، ولم تصدر أية شكاوى من الامتحانات أو صعوبتها، حيث جاءت الاختبارات في مستوى الطالب المتوسط.

رابط نتيجة الصف الاول الثانوي 2019

ومن الجدير بالذكر أن الصف الأول الثانوي له رهبة خاصة عند الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم كذلك، حيث أن الطالب يكون قد انتقل من مرحلة التعليم الأساسي ليدخل مرحلة الثانوية العامة، والتي تكون مرحلة دراسية تمهيدية للدخول لعالم الجامعة، لذا يهتم بها الكثيرون، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني من الصف الأول الثانوي من خلال الدخول لرابط بوابة الثانوية العامة وذلك باستخدام رقم الجلوس الخاصين بالطالب، وستظهر النتائج على الفور.

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عن الكاتب

أمينة توفيق

كاتبة ومحررة اخبار لدي موقع نجوم مصرية اعشق التدوين والبرمجة متخرجة من كلية الالسن قسم لغة تركية

التعليقات

  57. عبير محمد احمد ابو السيد رقم الجلوس ٣٨٣ / محافظه البحيريه ورقم الفون الخاص بي ٠١٠٦١٢٣٦٢٧٣ وكل الحسابات علي النت بهذا
    الرقم برجاء النتائج في اسرع وقت //رضا حسان احمد ابو عرب /١٨٦/نفس المحافظه

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  62. السلام عليكم ممكن اعرف نتيجة الصف الاول الثانوي العام محافظة الاسكندرية حي العجمي مدرسة حسن صبحي بنات ورقم الجلوس205الاسم دنيا محمد السيد عبد الفتاح

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  75. الاسم: مؤمن أشرف محمد علي
    المحافظة: المنيا
    المدرسه: يوسف الكيلاني الثانويه المشتركه بابشادات
    رقم الجلوس: ١١١
    الصف الاول الثانوي

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