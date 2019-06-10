إن نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس من أهم المواضيع التي يبحث عنها المصريون في مصر خاصة وأن نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني ستنقل الطلاب إلى المرحلة الجديدة والنظام الجديد الذي يطبق باستخدام التابلت ومثار عليه العديد من الإشكاليات، ولكن هنا سننشر لكم كيفية الحصول على نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس حيث من المنتظر أن يتم الانتهاء من تصحيح الامتحانات الالكترونية للصف الأول الثانوي قبل نهاية الأسبوع الحالي، وفق لمصدر داخل وزارة التربية والتعليم.

موعد ظهور نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2019

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح الخاصة بالامتحانات الالكترونية ستظهر قبل نهاية الأسبوع الحالي وستظهر على بوابة وزارة التربية والتعليم الإلكترونية http://www.moe.gov.eg/ حيث سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم، وفي الوقت الحالي يقوم مقدرو الدرجات بتصحيح امتحان اللغة الانجليزية ( اللغة الأجنبية الأولى) والتي امتحنا فيها طلاب أولى ثانوي يوم الأول من يونيو الشهر الماضي، ويُذكر أن طلاب الصف الأول الثانوي انتهوا من تأدية امتحاناتهم في نهاية يوم 1 يونيو 2019 بعدما بدءوا الامتحانات يوم 19 مايو 2019.

آخر أخبار نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2019

قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، إن نتائج الصف الاول الثانوي برقم الجلوس جيدة جدًا مضيفا ( النتيجة هاتبسطكم) لافتًا النظر إلى أن مصر بدأت تنجح في تطوير منظومة تعليمها بصورة كاملة ولقد أقر البرمان المصري الخطة الخاصة ببرنامج الحكومة والتي تقدم وصف وشرح دقيق لمواصفات الخريج من الجامعات المصرية وفق النظام الجديد.

وأوضح طارق شوقي أن وزارة التربية والتعليم ستلغي الكتاب المدرسي الورقي لطلاب الصف الأول الثانوي من عام 2020 أي العام المقبل ولن يتم الطباعة لأي كتاب مدرسي من أجل توفير التكلفة الخاصة بهذه الكتب لأنه سيكون موجود على بنك المعرفة الذي يستطيع الطلاب الدخول عليه من خلال التابلت.

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