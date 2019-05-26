نتيجة الصف الاول الاعدادي 2019 برقم الجلوس الترم الثاني روابط الاستعلام جميع المحافظات

نتيجة الصف الاول الاعدادي 2019، بدأت عمليات البحث عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني الخاصة بالصف الأول الإعدادي في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، حيث تكثر الأسئلة عن موعد ظهور النتيجة خاصة بعد أن تقدم طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي لأداء كافة الامتحانات الخاصة بهم في جميع المواد الدراسية الخاصة بهم، والذين قد درسوها بالكامل طوال العام الدراسي وسهروا الليالي من أجلها.
نتيجة الصف الاول الاعدادي 2019
ومن الجدير بالذكر أنه ليس فقط الطلبة والطالبات من يصيبهم حالة من القلق والتوتر بسبب الامتحانات بل وأولياء أمورهم أيضاً حيث يرغب كل أب وأم في رؤية أبناءهم في مستقبل افضل من حاضرهم الحالي، لذلك يسعوا دائماً لتقديم كل ما لديهم مع الأخذ في الاعتبار عدم ادخار أي شيئ فقط لتحقيق سعادة أبنائهم والتخطيط لمستقبل أفضل.
روابط استعلام نتيجة الصف الاول الاعدادي 2019
ومن الجدير بالذكر أنه فور الانتهاء من الامتحانات ستبدأ عمليات التصحيح ورصد الدرجات الخاصة بأوراق إجابات الطلبة والطالبات، وفور الانتهاء منها سيتم رفع النتائج علی الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم وهو بوابة التعليم المصرية، حيث أنها مسئولة عن عرض كافة النتائج الخاصة بالطلبة والطالبات من جميع المحافظات، وذلك عن طريق الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب، وسيتم رفع نتائج جميع المحافظات علی الموقع، كمحافظة القاهرة، ومحافظة البحيرة، ومحافظة الجيزة، ومحافظة الفيوم، ومحافظة الإسكندرية، وغيرها من باقي المحافظات:-
نتيجة القاهرة
نتيجة الإسكندرية
نتيجة الجيزة
نتيجة القليوبية
نتيجة المنيا
نتيجة المنوفية
نتيجة الشرقية
نتيجة كفر الشيخ
نتيجة البحيرة
نتيجة الغربية
نتيجة الدقهلية
نتيجة الإسماعيلية
نتيجة قنا
نتيجة أسيوط
نتيجة أسوان
نتيجة دمياط
نتيجة الأقصر
نتيجة مرسى مطروح
نتيجة السويس
نتيجة البحر الأحمر
نتيجة شمال سيناء
وسنتابع معكم أخر اخبار النتائج لحظة بلحظة، مع خالص امنياتنا بالنجاح والتوفيق للجميع.
التعليقات
كوكل
نتيجة تالته اعدادي
شهادةسعودي محمد
اريد ان اعرف النتيجة ارجو الرد اسيوط
اتعرفيها
رقم الجلوس 134 الاصم كاترينة عماد فتحى
نتيجه الصف الأول الإعدادي
اريد ان اعرف نتيجه الصف الاول الاعدادي ترم الثاني
رقم الجلوس 132
فين نتائج الصف الأول الإعدادي بالفيوم
الاسم أمل على محمود هندى رقم الجلوس 16
اريد اعرف نتيجه بيتر نبيل مجيب الترم الاول رقم الجلوس٥٩٣
اسم المدرسه طارق بن زياد الصف الاول الاعدادي بسوهااج رقم الجلوس٧٠ااسم الطاالبه حبيبه ياسر سيد محمد العربي
عبدالله هاني مصطفى فاروق الصف الاول الاعدادى الترم الثاني رقم الجلوس ٣٨٦
عبدالله هاني مصطفى فاروق نتيجه الصف الاول الاعدادى الترم الثاني رقم الجلوس٣٨٦
بسنت محمود فرحات مدرسه سنهورالاعداديه بنات محافظه الفيوم مركز سنورس رقم الجلوس 416
مانى مش عارفة نتكتك ولا نتكتى انى فى مدرسة البحثة
نتيجه الصف الاول الاعدادي الترم الثاني مدرسه البرانيه الجديد ة المشتركه
نتيجة يوسف ممدوح احمد خليفه اولى اعدادى محافظة المنوفيه ادارة الشهداء التعليميه رقم جلوس 216
اريد نتيجة الطا لب احمد حسين محمد عباس بمدرسة الصداقه
حًبًيَبًهّ طِآرقُ مًحًمًدٍ مًحًمًوٌدٍ رقُمً آلَجّلَوٌسِ ١٩٢آلَصّفُ آلَآوٌلَ آلَآعٌدٍآدٍيَ مًدٍرسِهّ آلَزٍهّرآء حًلَوٌآنِ عٌ. ثً بًنِآتٌ
مانى مش عارفة نتكتك ولا نتكتى انى فى مدرسة البحثة
اسمى دنيارة رقم الجلوس 71
أحمد محمد عادل مظهر
اناطه زين رقم جلوس 180
نتيجة احمد فاروق
هدى يامن الصياد ميت أبو غالب دمياط رقم الجلوس 154اولى اعدادى
الله
بسمله محمد محمود
ايه درويش عبد المهيمن عبد المعز مركز ديروط رقم الجلوس ٤٥
خشم الاسد
انا من ببا المدرسه الحديثه بنين ولد عبدالرحمن محمود عيد علي رقم الجلوس 212
امجد عماد نعيم
٤١١
اريد ان اعرف نتيجه الصف الاول الادادى ترم ثانى انا مؤمن حسن رمضان محمد عشرى رقم الجلوس 913
احمدناصر محمدسامي 89
أريد أن أعرف نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثانى بمحافظة أسيوط أنا يوسف محمد محمد عيد رقم الجلوس ٣٢٢
اريد معرفه نتيجه الصف الاول الاعدادي ترم ثاني
انا نورا الحسيني السيد علي علام
رقم الجلوس ٤٠١
عاوزه اعرف نتيجه
انجحتي يا بنتي
نفسي اعرف نتيجه ابنى فى اولى اعدادى محافظه اسيوط ورقم جلوسه203
عايزه اعرف النتيجه الاسكندريه بسمله محمد محمود رقم الجلوس ١١٢٣
عايزة اعرف درجات الصف الاول الإعدادي مدرسه جرجا الإعدادية بنات بسوهاج جرجا رقم الجلوس 510
لميس علاء فهمي جاب الله
رقم الجلوس 92
زياد محمد حجازى محافظه اسيوط رقم الجلوس63
حسام علوة على
محافظه المنيا
مدرسة الحريه الاعداديه بنين
المنيا الجديده
رقم الجلوس 127
رقم الجلوس 97 مدرسه مدينه العمال الاعداديه اداره غرب المحله الكبري
الصف الاول الاعدادي
مدرسه زيزنيا تجريبي بنات
حبيبه خميس حسين
رقم الجلوس 524
انا عايز النتيجه للصف الاول الاعدادي اسمي اسراء احمد عمر رقم الجلوس102
54
76
76
88
محمد قدري نور الدين محافظه سوهاج رقم الجلوس 238
اسمى محمد محمد عبد الوهاب رقم الجلوس 106
نتيجة الصف الاول الاعدادي ترم ثاني مدرسة الاعدادية بنات الجديدة ببلبيس رقم الجلوس 186اسم الطالبة منة الله كامل عبد الحكيم
ساره صابرمحمودالنجار رقم الجلوس ٤٣ مدرسه الشهيد اسلام فرحات ميت عاصم بنهاقليوبيه
ار يد نتيجه الصف الاول الاعدادي مدرسه الحديثه بنين بني سويف الترم الثاني دون أعمال السنه.للطالب عمار ياسر محمد عبد الفتاح ورقم الجلوس 653
,رقم الجلوس 104 التم الثانى مدرسة الشهيد محمد عيسى
الاسم مريم ماجد نصحي شنودة رقم الجلوس 173 الصف الاول الاعدادي الترم الثاني محافظة القليوبية
مى السيد اسماعيل محافظ الغربيه رقم الجلوس 336
مريم شريف 933
نتيجه الصف الاول الاعدادي محافظه بقريه السكريه مركز شبين الكوم
عصام
نتيجه الصف الاول الاعدادي الترم الثاني مدرسه البرانيه الجديد ة المشتركه
اريد معرفة نتيجة الترم الاول اولي اعداي رقم جلوس ١٠٩٧١للطالب زياد زوق احمد الهادي قليوبيه
نتيجه رقم جلوس الطالب زياد زوق ١٠٩٧١
اريد ان اعرف نتيجة الصف الاول الاعدادي ترم اول
انا روان رمضان علي محمد الجندي
رقم الجلوس435
ماشي.
النتيجة للصفالاول الاعدادي
عايزه نتيجه الصف الاول الاعدادي زينب مصطفي امين اسماعيل من قنا رقم الجلوس ٢١٧
انا عايز نتيجه معهد بنين سوهاج الصف الاول الاعدادي رقم الجلوس35
مروان طارق محمد صالح الخشاب
٩٠٣ البحيره. مدرسه المستقبل متفوقين بنين
انا اسمي زينب عوض مصري ورقم جلوسي 138
انا اسمي حبيبة احمد رقم جلوسي
انا اسمى زينب سعيد محمد على احمد رقم جلوسى 203
ايمن محمد رضا 65289
القليوبية
ايمن محمد رضا رقم الجلوس65289
ايمن محمد رضا رقم الجلوس 65289
زيادمحمدمحمدالغنام
جبتها الزاى
قطز عادل جبتها الزاى
منه الله طارق الصف الاول الاعدادي محافظه القاهره بالمقطم رقم الجلوس ٢٦٧
لازم الرقم القومي
محمد عطية حمدان محمد رقم الجلوس 206 محافظة القاهرة ادارة المعصرة
حسن محفوظ ابو الحسن السيد تركي اولى اعداي مدرسه اليسرى الاعداديه رقم جلوس ١٥ ارجو رد
رقم الجلوس ٢
54
اعرف النتبجه رقم الجلوس109 اولي ثانوي ازهر
الشرقيه : فاقوس : مدرسة عرب شمس الاعدادية
أولي اعدادي : رقم الجلوس 220
اريد انا ان اعرف النتيجة با سم شهد طارق عبدالله اريد الرد بسرعة رقم الجلوس ١٠٧ لمدرسة عباس محمودالعقاد الاعدادية بنات بسويس الصف الاول الاعدادى الترم الاول وشكرا
مها الرحمن رسلان محمور٢٢٥
اريد نتيجة الصف الأول الأعدادية الترم الاول محافظه الجيزه رقم جلوس ١١٥
ممكن اعرف نتيجه الصف الاول اعدادي الترم الاول
انا نورهان مجدي رياض
رقم الجلوس 178
اولى اعدادى اسكندرية
نا جح
هدى احمد رمضان معهد فتيات المنصورة رقم الجلوس 58
محمود مدحت خليل عيد رقم الجلوس ٢٤٤ محافظة دمياط
نتيجة الصف الاول الاعدادى الاسم ايمان مصطفي جوده محافظة الشرقيه رقم الجلوس 133
رقم الجلوس ٢٦٨٩ سعاد مصطفي
نتيجه الصف الأول الاعدادى
محافظه السويس
مدرسه انس بن مالك
رقم الجلوس 130
اريد اعرف نتيجة الصف الثانى الاعدادى ترم اول
محمد يوسف
ابوس ادكو عيز اعرف النتيج
يوسف حامد عبد الغنى اسماعيل
احمد حسن شحاته رقم الجلوس 455 الثاني الاعدادي
بسمله احمد كامل احمد
الشاطبي بنات
224
احمد ايمن احمد نتيجه الصف الاول الاعدادى الفصل الاول رقم الجلوس 7
680
رقم الجلوس 37 محافظة القليوبية الصف الأول الإعدادى الازهرى
ملك محمد سعد محافظة سوهاج رقم الجلوس 314
أريد نتيجه الصف الأول الاعدادي محافظه سوهاج رقم الجلوس 238
ملك محمد سعد محافظه سوهاج رقم الجلوس 314
انا عيزة النتيجة الصف الاول الاعدادي الاسم /فرح تامر عبدالله ابو الفتح عثمان عنر /رقم الجلوس 683
اريددرجات الصف الاول الاعدادى الترم الاول بمعهدفتيات الزهراءالاعدادى بدماط
منه الله عبد الجواد حسن محمد صباح الصف الاول الاعدادي الازهري الترم الاول
نتيجةاولي اعدادي الزقازيق مدرسة بوبسطه الاعداديه
رقم الجلوس ٢
ابراهيم احمد عباس السيد
انا اسمى حسناء مسعد محافظة القليوبية رقم جلوسى انا فى الصف الاول الاعدادى
355
اريد نتيجه طالب رقم جلوسه ١٧١
اريد نتيجه طالب رقم جلوسه ١٧١ بمحافظة قنا مدرسة الزوايده الإعدادية المشتركه
نتيجة الصف الاول الاعدادي للطالب
احمد ناصر علي شحاتة
محافظة البحيرة
رقة الجلوس 155
MBN
الشهيد كمال الشاذلى الاعدادى
رقم الجلوس٢٥٦. المحفظة الشرقية
انا اسمي أحمد اسامه زكريا الشيرازي
7
رقم الجلوس631
ايمان فيصل احمد مدرسة السيدة خديجة بالغربية ترم اول
اريد معرفة نتيجة الصف الاول الاعدادي مدرسه خالد بن الوليد الاعداديه بنين الترم الاول 2018/2019محافظة القليوبيه مدينة العبور الحي الاول رقم جلوس 164 زياد محمد ابراهيم السيد محمدين
بسمله احمد مغربى ، محافظة سوهاج ،رقم الجلوس ٦٩
محمد ابراهيم رفقى الصف الاول الاعدادى الترم الاول ادارة غرب شبرا الخيمة محافظة القليوبية 2019 رقم الجلوس 610
محمد ابراهيم رفقى محافظة القليوبية ادارة غرب شبرا الخيمة الصف الاول الاعدادى الترم الاول رقم الجلوس 610
عبدالله علي محمدرقم الجلوس ٢١٥
اسم الطالب محمود عماد محمود على رقم الجلوس 334
الاسم محمود عماد محمود على رقم جلوس ٣٣٤
الاسم محمود عماد محمود علي ٣٣٤
اسم نعيمه محمد صالح جاد المولى احمد رقم الجلوس 309
انا عوزة اعرف النتيجة اية ندجل علي اية عشلن نجبة سعدوني
موقع وزاره التربيه والتعليم
انطونيوس هانى عبد العال
محافظة القليوبية 363
هاني نصر السعيد عطيه 137
محمود خالد عادل رقم الجلوس 715 محافظه كفر الشيخ غرب
اريد نتيجة الصف الأول الاعدادي لطالبة بمدرسة صالح الشرنوبي ٢٠١٩ برقم الجلوس ٣١٣
نتيجه الصف الاول الاعدادي محافظه الشرقيه. مدرسه اللواء سامي اسعد
الاسم ناديه رضا علي يوسف عياد
رقم الجلوس ١٣٤
77
حمزه محمد سيد احمد
مدرسه الحديثه بطهطا للصف الأول
عاصم احمد السيد الصغير رقم الجلوس 74
الشهيد محمداشرف عبد الفتاح علي رقم الجلوس 309
حازم محمد رمضان بمدرسه الاندلس
يوسف صبري فتحي محمود
مدرسة عزة زيدان
محافظة الفيوم رقم الجلوس
7056
كلة نجاح
الرقم 309
ندى هانى عبداللله رقم الجلوس ١٢٢٩
انا عايزه شهاده شهاده اولى شهاده اولى اعدادي الترم الاول 2019 رقم الجلوس محافظه الاسكندريه
محمد حسين محمد محمد ١٥١ مدرسة محرم بك العدادية بنين
شهد شريف سلامه احمد
مدرسة العجوزة ث بنات
رقم جلوس 294
رقم الجلوس٢٨ الاسم احمد محروس
رقم الجلوس ٢٢٢
محمد حسين محمد محمد مدرسةمحرم بك الاعدادية بنين
١٥١
رنا ميسرة محمد
رقم الجلوس: 239
المدرسه :الرافعى بنات الاعداديه
رقم الجلوس 265 محافظه الدقهليه بدماص
الاسم/حسناء
رقم الجلوس/١٦٨
أحمد أشرف مصطفى عبدالحميد زيد
رقم الجلوس ١١
الصف الاول الاعدادي محافظه القليوبيه
18 جلو
الاسم فارس فتحي خليل حسان الصف الاول رقم الجلوس 239
مدرسة الخياط منة الله ناصر اعجابه بالصف الاول الاعدادي
رقم الجلوس 266
الاسم \يوسف حسام رفعت ابراهيم اسماعيل رقم الجلوس \ 497 بمدرسة \ منطى الاعدادية بنين الصف \ الاول الاعدادى
.
فهد احمد احمد جمعه
رقم الجلوس 266 اولي اعدادي محافظه الجيزه
على اسامة على محمد سالم الحفنى
محمد جمعة محمد رقم الجلوس 413
هشام احمد فراج رقم الجلوس 200 محافظه اسيوط
هشام احمد فراج رقم الجلوس 200
عز الدين احمد محمد عز الدين رقم الجلوس 118 محافظة الدقهليه
حنان هيثم محمد غريب العياط رقم الجلوس146
أحمد صلاح الدين ربيع عشيبة، ،رقم الجلوس (13 )محافظة المنوفيه، مركز تلا قرية مدرسةصفط جد ام الاعدادية بنين،،،،
أحمد صلاح الدين ربيع عشيبة، ،رقم الجلوس (13 )محافظة المنوفيه، مركز تلا قرية مدرسةصفط جد ام الاعدادية بنين
الاسم: سلمي وائل محمد صبري
الفصل: 1/3
بالمحافظة: الدقهليه
العام: 2019
رقم الجلوس: 140
المدرسة:السيدة عائشه
طلخا
ارجو الرد سريعا
فارس ياسر علي ربيع رقم الجلوس ٣٧١ الفيوم
وأنا زيك والله
حسنيه محسن رقم الجلوس 538 محافظة الجيزة ادارة اوسيم
رقم الجلوس 131 الصف الاول الاعدادي البحيرة
اريد
ان اعرف نتيجتي انا في الصف الاول الاعدادي ورقم الجلوس 23 محافظة اسيوط ادارة صدفا
وان زيك اول اعدادى اسمى هدير عايزه اعرف النتيجه بتاعتى ورقم الجلوس 367
انا اود ان اعرف نتيجتي انا في الصف الاول الاعدادي ورقم الجلوس 23 محافظة اسيوط ادارة صدفا
ياسين مصطفى خليفة محمود قاسم رقم الجلوس ٣٩٢
اسمي مرفت محمد ابوععوض رقم الجلوس 99 مدرسة عباس العقاد
اسمى نسمة مجدى رقم الجلوس ١٢٣
اسمى نسمة مجدى ورقم جلوسى ١٢٣
احمد اشرف منصور رقم الجلوس 85 مدرسہ المنیل العدادیہ
114
مؤمن
الاسم زينب حسين رقم الجلوس551
احمد خليل عمر عبد المعطي
البحث
محمد عبد المقصود 842
ايه اشرف دسوقي رقم الجلوس١٢٩
ألاء عمرو صلاح الصف الاول الأعدادى رقم الجلوس 69مدرسة اسماء بنت ابى بكر محافظة القليوبية شرق شبرا الخيمة
سقطة كله مقبول
هلاوالله لوبباص يا زرته
الاسم: سامح رجب مصطفي محمود حجاج رقم الجلوس :1160 محافظة البحيرة بندر كفر الدوار التعليميه مدرسة بورسعيد الاعداديه بنين
………..
ناجح ومنقول للصف الثانى الاعدادى
سميرة مصطفى عبد السلام الطنطاوى رقم الجلوس 273 محافظة البحيرة
احمد مسعود مدرسه الشهيد حمدى
مريم صبري السيد علي عبد الدايم
رقم الجلوس 415
157
سعاد منصور يسن عبد المولى ورقم الجلوس 524
محمداشرف هلال فرج رقم الجلوس 158. الصف الاول الاعدادي مدرسة صدفاالاعداديه بنين
محمود خالد محمود علي رقم الجلوس 63
رقم الجلوس 100
محمد حامد حامد السيد المرسي
ناريمان محمد أحمد حسيني مدرسه الوحده العربية بلشموت 6ابتدائي
7 احمد خميس مبارك عيسي الصف الأول الإعدادي
سلمى ياسر بدرى حسنى رقم الجلوس 496
راسب و يعيد مع الاسف
احمد اشرف رمضان محمد
رقم الجلوس 6
الصف الاول الاعدادى
مدرسة توفيق الحكيم للتعليم الاساسي
ادارة غرب شبرا الخيمة
رشا حسن جمعه محمد مرتضى رقم الجلوس66محافظه البحيره الصف الاول الاعدادى 2019
رشا حسن جمعه محمد مرتضى رقم الجلوس 66محافظه البحيره الصف الاول اعدادى الترم الاول 2019
من فضلك امتى نتيجه الصف الأول الاعدادى الترم الاول بمدرسة البنات العزيزية
اسمي شهد اشرف شعبان من محافظة الجيزة اريد ان احصل على نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الاول٢٠١٩رقم الجلوس ٣٢٩
يحيى ربيع ياسين
رقم الجلوس 995
محمد محمد 519
عمار جمال احمد بمحافظة اسيوط ببنى مر الرقم 186
اريد النتيجة الاعدادية لمدرسة نجوع بنى حسين الاعدادية
نورهان محمود حسين احمد .. الصف الثانى الاعدادى ١٢٤٤
اميرة محمد السيد الصف الاول الاعدادي رقم الجلوس 15
نسمه محمد حسني علي الشيمي
رقم الجلوس 427اولي اعدادي مدرسه المنشاوي بنات الغربيه اداره شرق
انا اسم منى على شكبان محافظة كفر الشىخ رقم جلوس 514
اناا
محمد حسن المصرى مدرسه اللغات الرسميه بسيدى سالم
رقم الجلوس 812 لجنه 5
حبيبة ابراهيم سعيد عبدالله .الغربية . المحلة . 74
شروق احمد صلاح ابو الغيط رقم الجلوس 143
ندى محمد حسن
رقم الجلوس 393
ارجو نتيجة اولي اعدادي 2019 من فضلك انا متوترة
ولهى فين الرد
نتيجة الاعدادي الصف الاول محافظه الفيوم
مجموع حلو
راسب و يعيد للاسف الشديد…
نتمنى لكم النجاح في المرة القادمة…
نوران محمد عبد القادر المر رقم الجلوس 320 اولى اعدادي
ارجو نتيجة اولي اعدادي 2019 من فضلك انا متوترة
يسف سامي محافة سوهاج مدرسة النهضة للغات الرسمية رقم الجلوس 116
ابراهيم محمد حسن رقم الجلوس 2
وسام وليد احمد مدرسة قليوب الاعدادية بنات رقم الجلوس ٥٦٠
عايده مسعد محافظه الدقهليه مدينه ميت غمر مدرسه جيهان السادات ع بنات رقم الجلوس ١٤٤ وعايزه اعرف نتيجتي
ميرنا خالد علي عبد الحميد علام رقم الجلوس ٦٥٨
آية احمد عبد الحميد صقر رقم الجلوس6
الرقم االقومي. كاة
ايه احمد محافظه ميت غمر عايز اعرف الشهاده الصف الاعدادي بالمدرسة الحديثه بنات رقم٤٠٣
ايه احمد محافظه ميت غمر الصف الاول الاعدادي عايز اعرف الشهاده
رقم الجلوس 403 مدرسه الحديثه بنات
ايه احمد محافظه ميت غمر الصف الاول الاعدادي عايز اعرف الشهاده
زينب محمود عبد الغني
زينب محمد عبد الغني
ارجو نتيجة اولة اعدادي
انا منار رضا منصور اود ان اعرف النتيجة وانا في الصف الاول الاعدادية ورقم جلوسي ١٤٩ محافظة دمياط مدر سة الزرق الاعدادية بنات
نتيجةالصف الاول الاسم انجى مجدى صلاح فرج رقم الجلوس ٤٢
الاسم شهد حسني شاكر احمد أقم الجلوس 99
انتي سقطي
نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول بني محمد المرونه
محافظة البحيرة مدرسة خميس حبلص للتعليم الاساسى رقم الجلوس 78 ارجو النتيجة باسرع وقت
مصطفى محمود احمد محمد الصف الأول الاعدادية مدرسة الحبيل الإعدادية المشتركة
حبيبه محمود احمد احمد
الصف الاول الاعدادي
اداره الخانكه التعليمية
مدرسه مصنع 18الحربى
رقم الجلوس 28
حبيبه محمود احمد احمد
مدرسه مصنع 18الحربى
رقم الجلوس 28
محمد محى فرج محمد سلطان بمحافظة الغربية بمدرسة الشهيد السيد منتصر
محمد محى فرج محمد سلطان بمحافظة الغربية
محمد خالد عبد النعيم رقم جلوس ٤٢١ الصف الاول الاعدادي منقباد
نتيجة الصف الثانى الاعدادى إدارة قها محافظة القليوبية مركز طوخ بمدرسة الإعدادية بنات الملحقة بأجهور الكبرى
الإسم بسمة طاهر عبدالكريم
رقم الجلوس ٢٤٣
انا زياد هانى احمد فرج
مدرسة الشهيد عوده بالدقهلية
رقم الجلوس 272
محافظه/الغربيه
مدرسه الاعداديه المشتركه
رقم الجلوس 27
شهاده الصف الاول الاعدادي حمزه جمال علي حسن
بحث عن نتائج مدرسة العاشر من رمضان الصف الاول الاعداديه الترم الاول مركز الغنايم
الاسم منه أحمد حمدي أحمد رقم الجلوس 127 اللجنه 6 المدرسة الشهيد عبد المنعم رياض
محمد منتصر هلال
مدرسة صلاح سالم الاعدادية بنين
الصف الأول
رقم الجلوس 198
رحمه حسن رقم الجلوس 63
معرفه نتيجه الصف الأول الاعدادي محافظه الغربيه مدرسه الشهيد محمد صلاح الدين الاعداديه بدمرو الاسم هاجر غازي غازي الفقي رقم الجلوس ٢٢٥
01273229011
محافظة سوهاج ادارة جرجا التعليمية مدرسة جرجا الاعدادية بنات رقم الجلوس599
احمد حمدي احمد محمود رقم جلوس 5009
نوال علاء جمال الدين مصطفي محافظة سوهاج ادارة جرجا التعليمية رقم الجلوس 599 مدرسه جرجا الاعدادية بنات
اريد ان اعرف النتيجه دون اعمال سنه
انا اسمى ياسمين ابراهيم خميس احمد سليمان محافظة الاسكندرة اودوا اولا ان اعرف درجتى وانا فى الصف الاول الاعدادى ورقم جلوسى 277 وانا في مدرسة الشهيد شريف محمد عمر الاعدادية بنات وانا في ادارة شرق التعليمية
متعرفيش نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة أسيوط مركز ضيروط أزهري أنا هاجر
عمروخالد فتحي محمدي محافظت القليوبيه ادارت شبين القناطر رقم الجلوس 210
رقم الجلوس 226 مدرسة عبد المنعم رياض بالمحلة
600
600
رحمه
رنا حسين جمال عبد الناصر ورقم الجلوس 147
نتيجة الصف اﻻول اﻻعدادى بكفر العرب بنها قليوبية
شهادة الصف الأول الاعدادى رقم الجلوس ١١٨
الرجاء شهادة الصف الأول الاعدادى رقم الجلوس ١١٨ الرجاء الرد
انا عايز شهادة محمد عصام محمد مسعود امان الصف الاول
الاعدادي محافظة الغربية
ارجوا.نتيجة.اولي.اعدادي
نتيجة الشهادة الاعدادية مطروح
محافظة القليوبية مدرسة النيل الاعدادية بنات شبرا الخيمة
الصف الاول الاعدادى رقم جلوس 1209
كنتت
الاسم شهد حسني شاكر بني محمد المرونه الاعدادية الترم الاول رقم الجلوس 99
متى تظهر نتيجة الصف الاول الاعدادى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن احصل على نتيجة الترم الأول لعام 2019 طالبة بالصف الأول الإعدادي
عماد تركى 663 الغربية
نعمل ايه
عماد تركى 663
lرجو نتيجة اولى اعدادى
اين محافظه الغربيه لموا لم تنزل عليها
😭☹
امال. عبد. الفتاح. عبد. اللة. رقم. الجلوس. 14
لست فاكر البريد الإلكتروني
أين شهادة محمد محى فرج محمد سلطان بمحافظة الغربية
ييييوو
نوران محمد عبد القا در المر رقم الجلوس 320 محافظة دمياط ارجو الرد
اريد ان اعرف نتيجه الصف الاول الاعدادي ترم الاول
انا ملك سعيد خليل محمد ابو العلا
رقم الجلوس ٦٢٩