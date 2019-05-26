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نتيجة الصف الاول الاعدادي 2019 برقم الجلوس الترم الثاني روابط الاستعلام جميع المحافظات

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نتيجة الصف الاول الاعدادي 2019 برقم الجلوس الترم الثاني روابط الاستعلام جميع المحافظات

نتيجة الصف الاول الاعدادي 2019، بدأت عمليات البحث عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني الخاصة بالصف الأول الإعدادي في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، حيث تكثر الأسئلة عن موعد ظهور النتيجة خاصة بعد أن تقدم طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي لأداء كافة الامتحانات الخاصة بهم في جميع المواد الدراسية الخاصة بهم، والذين قد درسوها بالكامل طوال العام الدراسي وسهروا الليالي من أجلها.

نتيجة الصف الاول الاعدادي 2019

ومن الجدير بالذكر أنه ليس فقط الطلبة والطالبات من يصيبهم حالة من القلق والتوتر بسبب الامتحانات بل وأولياء أمورهم أيضاً حيث يرغب كل أب وأم في رؤية أبناءهم في مستقبل افضل من حاضرهم الحالي، لذلك يسعوا دائماً لتقديم كل ما لديهم مع الأخذ في الاعتبار عدم ادخار أي شيئ فقط لتحقيق سعادة أبنائهم والتخطيط لمستقبل أفضل.

روابط استعلام نتيجة الصف الاول الاعدادي 2019

ومن الجدير بالذكر أنه فور الانتهاء من الامتحانات ستبدأ عمليات التصحيح ورصد الدرجات الخاصة بأوراق إجابات الطلبة والطالبات، وفور الانتهاء منها سيتم رفع النتائج علی الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم وهو بوابة التعليم المصرية، حيث أنها مسئولة عن عرض كافة النتائج الخاصة بالطلبة والطالبات من جميع المحافظات، وذلك عن طريق الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب، وسيتم رفع نتائج جميع المحافظات علی الموقع، كمحافظة القاهرة، ومحافظة البحيرة، ومحافظة الجيزة، ومحافظة الفيوم، ومحافظة الإسكندرية، وغيرها من باقي المحافظات:-

نتيجة القاهرة 
نتيجة الإسكندرية 
نتيجة الجيزة 
نتيجة القليوبية 
نتيجة المنيا 
نتيجة المنوفية
نتيجة الشرقية 
نتيجة كفر الشيخ 
نتيجة البحيرة 
نتيجة الغربية 
نتيجة الدقهلية 
نتيجة الإسماعيلية 
نتيجة قنا 
نتيجة أسيوط
نتيجة أسوان 
نتيجة دمياط 
نتيجة الأقصر 
نتيجة مرسى مطروح 
نتيجة السويس 
نتيجة البحر الأحمر 
نتيجة شمال سيناء

وسنتابع معكم أخر اخبار النتائج لحظة بلحظة، مع خالص امنياتنا بالنجاح والتوفيق للجميع.

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عن الكاتب

أمينة توفيق

كاتبة ومحررة اخبار لدي موقع نجوم مصرية اعشق التدوين والبرمجة متخرجة من كلية الالسن قسم لغة تركية

التعليقات

    1. اسم المدرسه طارق بن زياد الصف الاول الاعدادي بسوهااج رقم الجلوس٧٠ااسم الطاالبه حبيبه ياسر سيد محمد العربي

  15. حًبًيَبًهّ طِآرقُ مًحًمًدٍ مًحًمًوٌدٍ رقُمً آلَجّلَوٌسِ ١٩٢آلَصّفُ آلَآوٌلَ آلَآعٌدٍآدٍيَ مًدٍرسِهّ آلَزٍهّرآء حًلَوٌآنِ عٌ. ثً بًنِآتٌ

    رد

  39. نتيجة الصف الاول الاعدادي ترم ثاني مدرسة الاعدادية بنات الجديدة ببلبيس رقم الجلوس 186اسم الطالبة منة الله كامل عبد الحكيم

    رد

  41. ار يد نتيجه الصف الاول الاعدادي مدرسه الحديثه بنين بني سويف الترم الثاني دون أعمال السنه.للطالب عمار ياسر محمد عبد الفتاح ورقم الجلوس 653

    رد

  65. اريد انا ان اعرف النتيجة با سم شهد طارق عبدالله اريد الرد بسرعة رقم الجلوس ١٠٧ لمدرسة عباس محمودالعقاد الاعدادية بنات بسويس الصف الاول الاعدادى الترم الاول وشكرا

    رد

  91. اريد معرفة نتيجة الصف الاول الاعدادي مدرسه خالد بن الوليد الاعداديه بنين الترم الاول 2018/2019محافظة القليوبيه مدينة العبور الحي الاول رقم جلوس 164 زياد محمد ابراهيم السيد محمدين

    رد

  128. الاسم: سلمي وائل محمد صبري
    الفصل: 1/3
    بالمحافظة: الدقهليه
    العام: 2019
    رقم الجلوس: 140
    المدرسة:السيدة عائشه
    طلخا
    ارجو الرد سريعا

    رد

  146. الاسم: سامح رجب مصطفي محمود حجاج رقم الجلوس :1160 محافظة البحيرة بندر كفر الدوار التعليميه مدرسة بورسعيد الاعداديه بنين
    ………..

    رد

  188. انا منار رضا منصور اود ان اعرف النتيجة وانا في الصف الاول الاعدادية ورقم جلوسي ١٤٩ محافظة دمياط مدر سة الزرق الاعدادية بنات

    رد

  199. نتيجة الصف الثانى الاعدادى إدارة قها محافظة القليوبية مركز طوخ بمدرسة الإعدادية بنات الملحقة بأجهور الكبرى
    الإسم بسمة طاهر عبدالكريم
    رقم الجلوس ٢٤٣

    رد

  207. معرفه نتيجه الصف الأول الاعدادي محافظه الغربيه مدرسه الشهيد محمد صلاح الدين الاعداديه بدمرو الاسم هاجر غازي غازي الفقي رقم الجلوس ٢٢٥

    رد

  212. انا اسمى ياسمين ابراهيم خميس احمد سليمان محافظة الاسكندرة اودوا اولا ان اعرف درجتى وانا فى الصف الاول الاعدادى ورقم جلوسى 277 وانا في مدرسة الشهيد شريف محمد عمر الاعدادية بنات وانا في ادارة شرق التعليمية

    رد

  223. محافظة القليوبية مدرسة النيل الاعدادية بنات شبرا الخيمة
    الصف الاول الاعدادى رقم جلوس 1209

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  226. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن احصل على نتيجة الترم الأول لعام 2019 طالبة بالصف الأول الإعدادي

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