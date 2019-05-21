نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي التجاري 2019 تعرف على النتيجة برقم الجلوس ثانوي “صناعي – تجاري – زراعي”

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي التجاري الفصل الثاني، والصناعي والفندقي والتمريض والزراعي بجميع الأقسام والشعب، وذلك للعام الدراسي 2018-2019، من خلال هذا التقرير يمكنكم التعرف على نتائج الدبلومات الفنية في جميع المدارس، الصناعي – التجاري – الزراعي – الفندقي، والاستعلام عنها من خلال الدخول على البوابة المصرية للتعليم الفني، بوابة التعليم الفني، والتي يتم الاستعلام من خلالها على نتائج المراحل التعليمية الفنية المختلفة، سنوات النقل، والنهائي الفني” الدبلومات الفنية.
كما يمكنكم متابعة الاطلاع على أرقام الجلوس ومقار لجان الامتحان لجميع سنوات النقل والدبلوم من خلال بوابة الثانوي الفني، تابعونا على موقعنا وسنوافيكم بجميع ما يخص امتحانات خاصة نتيجة الصف الثالث الثانوي التجاري، الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي.
نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي التجاري والصناعي والزراعي والفندقي
يمكنكم الاستعلام عنها من خلال الدخول على البوابة المصرية للتعليم الفني، والتي تتيح للطالب الاستعلام عن نتيجته باستخدام رقم الجلوس، وتم تغيير أسلوب الاستعلام عن النتاج ليكون إلكترونيا لتسهيل التعرف على النتائج، وكذلك أرقام الجلوس واللجان وجداول الامتحانات لجميع طلاب الدبلومات الفنية، كما تتيح البوابة الاستعلام عن نتائج السنوات النهائية للتعليم الفني، زراعي – صناعي – تجاري – فندقي.
الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي التجاري وجميع الشعب
يمكنكم الاستعلام عن جداول الامتحانات ونتائج الدبلومات الفنية في جميع المراحل الفنية المختلفة، وجمع مستويات المدارس الفنية المختلفة، بالخطوات التالية:
- الدخول على بوابة التعليم الفني
- يقوم الطالب بإدخال الكود الخاص به
- يقوم الطالب بإدخال رقم السر الخاص به.
بوابة التعليم الفني وطريقة الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية
يتم الدخول على رابط الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية
- يتم بإدخال رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك
- ثم يتم اختيار القسم الخاص بكل طالب “تجاري صناعي زراعي فندقي”
- يتم الضغط على مربع إظهار النتيجة وجيمها ستكون النتيجة متاحة لمن قام بالخطوات السابقة.
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نتيجة الدبلومات الفنية الفصل الثاني 2019 نظام 5 سنوات .. 3 سنوات على البوابة المصرية للتعليم الفني .. الثانوي التجاري .. الصناعي .. الزراعي
نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2019 تم إعلانها كالأعوام السابقة على الموقع الرسمي للوزارة، حيث يستطيع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائجهم من خلال رقم الجلوس وأيضًا من خلال المدرسة التابع لها في اليوم التالي من إعلان النتيجة على الموقع.
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التعليقات
محمد رياض مدرسة الشهيد محمد شعبان التجاري رقم الجلوس ٢٩١
فاطمه احمد يوسف
1727
رقم الجلوس 2052
مازن ايمن بدير غربتيره \الحامول\كفرالشيخ الصف الثاني التجاري -رقم جلوس 3468
يارا احمد ابراهيم احمد
رقم الجلوس 215
محافظه القاهره
مدرسه السيده الرقيه التجاريه بنات
دينانادي محمدعيسى محافظة الفيوم رقم الجلوس 305
كفر الشيخ صناعى 481
ممكن اني اعرف نتيجه الصف الاول التجارى رقم الجلوس ٢٥٢
الصف الاول الثانوى الصناعى
احمد محمد عوض على
رقم الجلوس 157
محافظة الاسكندرية
اناعيزة اعرف النتيجة رقم جلوسي ٦٨٣
انا في الصف الاول الثانوي التجاري رقم جلوسي ٦٨٣
ساقطه
سعاد سعيد فتوح عبدالدايم
رقم الجلوس 1121
مدرسه السيده خديجه التجاريه بنات
الصف الثاني التجاري
رقم الجلوس 2264
محافظه الغربيه
مدرسه ابي عبيده بن الجراح
شعبه تأمينات
إسلام الصاوي محمد الصاوي. الصف الثاني الصناعي مدرسة علي عبد الرازق الثانوية الصناعية .بلقاس دقهلية رقم جلوس 3333
انا اسمي محمد محمد السيد ابراهيم
رقم الجلوس 659
انا عاوز اعرف النتيجة الاسم ماهر حسان عبد العظيم على رقم الجلوس 299
ممكن لو سمحتوا اسم
احمد السعيد رسلان
محافظة كفرالشيخ مدرسة بيلا تانية تجاري
رقم الجلوس 814
احمد صلاح على
احمد رقم الجلوس 1761
انا اسمى مروان حسان محمد حسن رقم الجلوس 545 وعايز نتيجة الصف الاول الثانوى الصناعى مهنى مدرسة كفر عشرى بالاسكندريه
كرلس مجدي حليم كامل المنيا ملوي نتيجه الثانويه الصناعيه الصف الثاني رقم الجلوس ٢١٣٩
كرلس مجدي حليم كامل الصف الثاني الثانويه الصناعيه المنيا ملوي رقم الجلوس ٢١٣٩
محمد احمد جابر رقم الجلوس ١٢٦٦
الاسم محمد سمير محمد احمد صف ثاني تجاري الشعبه اداره رقم الجلوس 209
محمد سمير محمد احمد رقم الجلوس 209 صف ثاني تجاري بالسويس ارجو الرد الشعبه اداره
2007الفيوم ابشواي التجاري
فاطمة عبده قنا الثانوي تجاري رقم الجلوس ١٦٠
شـيمـآء رضـوآن سـرور رقمـ آلجلوسـ 617
انا اسمى مصطفى محمود بهيج رقم الجلوس320
نتيجةالامتحانالصف.الثانى.التجارى.مدرسةادفينا.التجاريه.درجات.ايمان.صلاح.سلام.رقم.جلوس.٥٤١
الاسم هاجر سعد محمود عبد الجيد مدرسه القانويه التجاريه المشتركه بدمياط رقم الجلوس 420
على محمود محمد ابراهيم
خيخرخي
الأول الثانوي التجاري 674
انا اسمي اشرف جلال محمد لطفي
تانيه ثانوي مهني رقم الجلوس ٤٠٧٢ مدرسه غمره
انا اسمي اشرف جلال محمد لطفي ثانيه ثانوي مهني رقم الجلوس 4072 مدرسه غمره القاهره
احمد خضر مصطفي سالم رقم الجلوس 2014
الاسم سيف الله محمد عبد المهيمن ابو العزم مدرسه الدالتا الصف التاني التجري شعبه تسويق رقم الجلوس٧١٩محافظه قليوبيه
مؤمن ثابت خلف محمود محمد رقم الجلوس 1119
اسمي احمد محمد حسين محافظه بني سويف اداره الواسطي رقم الجلوس 565 الصف الثاني التجاري
4821
بني عفان بني سويف
ممكن النتيجه بتاعتي ايمان صفي رقم ٣٠
بني عفان
عاوزة اعرف كيف نتيجة الدور لأول تعليم مزدوج تجاري
عوذ النتيجه اسمي احمد مصطفي رقم جلوسي ٣٠٢٥٦١٣
رقم الجلوس: 3354925
دعاء حشمت محمد 124
اسمي رحاب شحاته يونس شحاته
رقم الجلوس 3029236
من محافظة الفيوم / مصر
يا رب نجحنى
انا غايزه اعرف النتيجه في اقرب وقت ممكن رقم الجلوس بتاعي هو 03715445
علا خالد
ريهام محمود أبو زيد محمود
الثانويه التجاريه بسوهاج أخميم
رقم الجلوس 3700791
رقم الجلوس ٢١١١٢١٩ القاهره
3166858
طه عبد اللة عبدالبديع
رقم الجلوس ٣٦٣٣٥٢٠ ممكن الشهادة
هتظهر امته بالظبط
انتي عيزها تظهر امتا
عايزه اعرفه الشهاده
يارب تنجاح
انا عايزة اعرف النتجة بسرعة يا ريت الصف الثالث الثانوى التجارى محافظة بنى سويف 3627375
بيـانــــات الطـالــــب الاســاسيــــة
اســــم الطــالــب سلوى عمار حمدى احمد رقــم الجلـــوس 3627375
المديرية التعليمية بنى سويف الإدارة التعليميـة الواسطى
إســــم المدرســة الشهيد عيد محمد سعد( ابوصير الثانوية التجارية سابقاً)
النـــــــــــــــوعية تجاري
الشعبة / المجال التسويق_وسوق_المال
التخصص / المهنة التسويق_وسوق_المال
نتيجـــــة الطـالـــــــب ناجح
مجموع الطالب 460 النهاية العظمى للمجموع 580
هذه الصفحة لا تعتبرمستند رسمى ويجب التوجه للمدرسة لاستلام النتيجة
لو سمحت انا عايزة النتيجة الاسم غادة عادل حسين ابراهيم محافظة بنى سويف الصف الثالث الثانوى التجارى
هاى
نتيجه الصف الثالث الثانوى الفنى التجارى بمحلفظه قنا
عيز اعرف النتج
عايز اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي التجاري بمدرسة الثانوية التجارية المشتركة بمنيا القمح محافظة الشرقية
اسم الطالبة شيرين عوض كامل على عبداللا
جبت.النى.كام
ميرال محمود أبو العز رقم الجلوس 3880018
النتيجة من فدلكوم
بيـانــــات الطـالــــب الاســاسيــــة
اســــم الطــالــب ميرال محمود ابوالعز محمد ابوالعز رقــم الجلـــوس 3880018
المديرية التعليمية القليوبية الإدارة التعليميـة الخانكة
إســــم المدرســة الاورمان الثانوية الفندقية الخاصة 23يوليو
النـــــــــــــــوعية فندقى
الشعبة / المجال مطعم
التخصص / المهنة مطعم
نتيجـــــة الطـالـــــــب ناجح
مجموع الطالب 374 النهاية العظمى للمجموع 570
هذه الصفحة لا تعتبرمستند رسمى ويجب التوجه للمدرسة لاستلام النتيجة
رقم الجلوس 3361837 النتيجه بعد إذنكم
بيـانــــات الطـالــــب الاســاسيــــة
اســــم الطــالــب رويدا عماد محمد عوض الجلودى رقــم الجلـــوس 3361837
المديرية التعليمية دمياط الإدارة التعليميـة الزرقا
إســــم المدرســة الشهيد ماهر المليجى ( ميت الخولى التجارية)
النـــــــــــــــوعية تجاري
الشعبة / المجال الادارة
التخصص / المهنة الادارة
نتيجـــــة الطـالـــــــب ناجح
مجموع الطالب 503 النهاية العظمى للمجموع 580
هذه الصفحة لا تعتبرمستند رسمى ويجب التوجه للمدرسة لاستلام النتيجة
32229745 3222974
3403974
لو سمحتم ده رقم جلوسى3361837 ممكن النتيجه بعد إذنكم
محافظه مورسي مطروح محافظة براني
اجيب منين البريد الالكتروني
طب انا الكود السري مش موجود معايا المدرسة مش ادتهولنا ف اي التصرف والعمل
انا اسمي زينب احمد السيد عوض ورقم جلوسي٥٧٣وانا في ثنوي تجاري عيز اعرف النتيجة
شيماء هاني حمدي حسن رقم الجلوس 5861363 ممكن النتيجة لو سمحتم
الميناء
مينا نصحي صبحي غالى
رقم الجلوس 749
غيرموجود معى
هي محافظه القاهره ظهرت ولا لسه ينفع تجبوهاالي
١٤٣٤٣٧ الفيؤم الجارحي التجاري
محمود محمد معبد