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نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي التجاري 2019 تعرف على النتيجة برقم الجلوس ثانوي “صناعي – تجاري – زراعي”

كتب نور أحمد محمد العيسى آخر تحديث
نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي التجاري 2019 تعرف على النتيجة برقم الجلوس ثانوي “صناعي – تجاري – زراعي”
نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي التجاري الفصل الثاني، والصناعي والفندقي والتمريض والزراعي بجميع الأقسام والشعب، وذلك للعام الدراسي 2018-2019، من خلال هذا التقرير يمكنكم التعرف على نتائج الدبلومات الفنية في جميع المدارس، الصناعي – التجاري – الزراعي – الفندقي، والاستعلام عنها من خلال الدخول على البوابة المصرية للتعليم الفني، بوابة التعليم الفني، والتي يتم الاستعلام من خلالها على نتائج المراحل التعليمية الفنية المختلفة، سنوات النقل، والنهائي الفني” الدبلومات الفنية.

كما يمكنكم متابعة الاطلاع على أرقام الجلوس ومقار لجان الامتحان لجميع سنوات النقل والدبلوم من خلال بوابة الثانوي الفني، تابعونا على موقعنا وسنوافيكم بجميع ما يخص امتحانات خاصة نتيجة الصف الثالث الثانوي التجاري، الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي.

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي التجاري
نتيجة الصف الثالث الثانوي التجاري

 

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي التجاري والصناعي والزراعي والفندقي

يمكنكم الاستعلام عنها من خلال الدخول على البوابة المصرية للتعليم الفني، والتي تتيح للطالب الاستعلام عن نتيجته باستخدام رقم الجلوس، وتم تغيير أسلوب الاستعلام عن النتاج ليكون إلكترونيا لتسهيل التعرف على النتائج، وكذلك أرقام الجلوس واللجان وجداول الامتحانات لجميع طلاب الدبلومات الفنية، كما تتيح البوابة الاستعلام عن نتائج السنوات النهائية للتعليم الفني، زراعي – صناعي – تجاري – فندقي.

الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي التجاري وجميع الشعب

يمكنكم الاستعلام عن جداول الامتحانات ونتائج الدبلومات الفنية في جميع المراحل الفنية المختلفة، وجمع مستويات المدارس الفنية المختلفة، بالخطوات التالية:

  1. الدخول على بوابة التعليم الفني
  2. يقوم الطالب بإدخال الكود الخاص به
  3. يقوم الطالب بإدخال رقم السر الخاص به.

بوابة التعليم الفني وطريقة الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية

يتم الدخول على رابط الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية

  • يتم بإدخال رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك
  • ثم يتم اختيار القسم الخاص بكل طالب “تجاري صناعي زراعي فندقي”
  • يتم الضغط على مربع إظهار النتيجة وجيمها ستكون النتيجة متاحة لمن قام بالخطوات السابقة.

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نتيجة الدبلومات الفنية الفصل الثاني 2019 نظام 5 سنوات .. 3 سنوات على البوابة المصرية للتعليم الفني .. الثانوي التجاري .. الصناعي .. الزراعي

نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2019 تم إعلانها كالأعوام السابقة على الموقع الرسمي للوزارة، حيث يستطيع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائجهم من خلال رقم الجلوس وأيضًا من خلال المدرسة التابع لها في اليوم التالي من إعلان النتيجة على الموقع.

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عن الكاتب

نور أحمد محمد العيسى

مدون إلكتروني اعمل بالمواقع الإلكترونية اهتم بالأخبار المحلية والعربية والعالمية حاصل على ليسانس أداب قسم أعلام أهوى السفر والتعرف على عادات وتقاليد شعوب العالم

التعليقات

  19. انا اسمى مروان حسان محمد حسن رقم الجلوس 545 وعايز نتيجة الصف الاول الثانوى الصناعى مهنى مدرسة كفر عشرى بالاسكندريه

    رد

  37. الاسم سيف الله محمد عبد المهيمن ابو العزم مدرسه الدالتا الصف التاني التجري شعبه تسويق رقم الجلوس٧١٩محافظه قليوبيه

    رد

    1. بيـانــــات الطـالــــب الاســاسيــــة
      اســــم الطــالــب سلوى عمار حمدى احمد رقــم الجلـــوس 3627375
      المديرية التعليمية بنى سويف الإدارة التعليميـة الواسطى
      إســــم المدرســة الشهيد عيد محمد سعد( ابوصير الثانوية التجارية سابقاً)

      النـــــــــــــــوعية تجاري
      الشعبة / المجال التسويق_وسوق_المال
      التخصص / المهنة التسويق_وسوق_المال
      نتيجـــــة الطـالـــــــب ناجح

      مجموع الطالب 460 النهاية العظمى للمجموع 580
      هذه الصفحة لا تعتبرمستند رسمى ويجب التوجه للمدرسة لاستلام النتيجة

  58. لو سمحت انا عايزة النتيجة الاسم غادة عادل حسين ابراهيم محافظة بنى سويف الصف الثالث الثانوى التجارى

    رد

  60. عايز اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي التجاري بمدرسة الثانوية التجارية المشتركة بمنيا القمح محافظة الشرقية
    اسم الطالبة شيرين عوض كامل على عبداللا

    رد

    2. بيـانــــات الطـالــــب الاســاسيــــة
      اســــم الطــالــب ميرال محمود ابوالعز محمد ابوالعز رقــم الجلـــوس 3880018
      المديرية التعليمية القليوبية الإدارة التعليميـة الخانكة
      إســــم المدرســة الاورمان الثانوية الفندقية الخاصة 23يوليو

      النـــــــــــــــوعية فندقى
      الشعبة / المجال مطعم
      التخصص / المهنة مطعم
      نتيجـــــة الطـالـــــــب ناجح

      مجموع الطالب 374 النهاية العظمى للمجموع 570
      هذه الصفحة لا تعتبرمستند رسمى ويجب التوجه للمدرسة لاستلام النتيجة

    1. بيـانــــات الطـالــــب الاســاسيــــة
      اســــم الطــالــب رويدا عماد محمد عوض الجلودى رقــم الجلـــوس 3361837
      المديرية التعليمية دمياط الإدارة التعليميـة الزرقا
      إســــم المدرســة الشهيد ماهر المليجى ( ميت الخولى التجارية)

      النـــــــــــــــوعية تجاري
      الشعبة / المجال الادارة
      التخصص / المهنة الادارة
      نتيجـــــة الطـالـــــــب ناجح

      مجموع الطالب 503 النهاية العظمى للمجموع 580
      هذه الصفحة لا تعتبرمستند رسمى ويجب التوجه للمدرسة لاستلام النتيجة

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