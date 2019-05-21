نتيجة الثانوي الصناعي تيرم ثاني 2019 : نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس صناعي – زراعي – تجاري فندقي

نتيجة الثانوي الصناعي التجاري والزراعي والفندقية وكذلك التمريض للعام الدراسي المنتهي 2018-2019، والتي أصبحت على وشك الظهور بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد أداء طلاب سنوات النقل بالثانوي الصناعي، وسنوات النقل بجميع المراحل الدراسية في الدبلومات الفنية، صناعي ـ تجاري – زراعي – فندقي، وانتهاء امتحانات الدبلومات الفنية لسنوات النقل، تابعونا على موقعنا وسنوافيكم بموعد ظهور نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الصناعي، كما سنوافيكم بطريقة الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة التعليم الفني المصرية.
ومن خلال هذا التقرير سنتابع مع أبناؤنا وبناتنا طلاب الدبلومات الفنية نتيجة الصف الأول الثاني الثانوي الفني التجاري” الفصل الثاني” وذلك للعام الدراسي 2018-2019، ونعدكم أيضا في وقت لاحق بمتابعة نتائج جميع المحافظات في شهادة الدبلومات الفنية، الزراعي – الصناعي – التجاري – الفندقي، وذلك من خلال متابعة يومية وتحديث مستمر لأخر أخبار نتيجة الصف الأول والثاني والثالث الثانوي التجاري.
نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الصناعي
نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الصناعي
يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الامتحانات ونتائج الدبلومات الفنية في جميع المراحل الفنية المختلفة، وجمع مستويات المدارس الفنية المختلفة، بالخطوات التالية:
- الدخول على بوابة التعليم الفني
- يقوم الطالب بإدخال الكود الخاص به
- يقوم الطالب بإدخال رقم السر الخاص به.
بوابة التعليم الفني وطريقة الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية
يتم الدخول على رابط الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية
- ادخل على بوابة الثانوي الفني
- يتم بإدخال رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك
- ثم يتم اختيار القسم الخاص بكل طالب “تجاري صناعي زراعي فندقي”
- يتم الضغط على مربع إظهار النتيجة وحينها ستكون النتيجة متاحة لمن قام بالخطوات السابقة.
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نتيجة الدبلومات الفنية الفصل الثاني 2019 نظام 5 سنوات .. 3 سنوات على البوابة المصرية للتعليم الفني .. الثانوي التجاري .. الصناعي .. الزراعي
أما عن نتائج الدبلومات الفنية فسينم الإعلان عنها من خلال البوابة المصرية للتعليم الفني، والاستعلام سيكون على البوابة عن نتيجة الدبلومات في جميع المحافظات، والذي يتم عليه الاستعلام عن النتائج ومواعيدها، والدخول برقم الجلوس والرقم السري، تابعونا على موقعنا في تغطية متميزة لنتيجة الثالث الثانوي التجاري لنتائج الدبلومات الفنية، سنوات النقل والسنوات النهائية، طريقة الاستعلام عنها.
التعليقات
الاسم امين جميل عبد الرحيم مدرسة الثانوية صنايع
عايزه اعرف هعرف امتا انا بقيت قي كليه او معهد ازاي عن طريق ايه ياريت حد يرد عليه ضروري
2502443
احمد محمد عباس طايع
التخصص اعمال نجارة العمارة
مدرسه قنا الثانويه الزخرفية المعماررية
رقم الجلوس 2198075
عاوز النتيجه بتعتي ان اسمي مصطفي محمد عيسي محمد
رم الجلوس 2751101
135110
٢١٦٨٨٦٠
رقم جلي٢١٦٨٨٦٠
لوسمحتو الرد قنا
٢١٦٨٨٦٠
نتيجه الصف
الثالث الثانوى الصناعى رقم جلوس 2934750
٢١٥٠٣٠٦
هاجر رمضان عويس نتيجه برقم الجلوس ده 2224242
هاجر رمضان عويس محمد
يوسف احمد محمد محمد
رق
م
لجلوس2100142
شعبان هلال عبد التواب
ابو الحسن شحاته ابو الحسن ث\ص محافظه قنا 2200533
النتيجه الصف الثالث الصناعي
نتيجه الصف الثالث صناعه الفيوم طاميه
٢٨٥٦٧٥٠
الي عاوز النتيجه يكلمني 01222909922
رجب عوض عبد الحكيم عبد الطيف
رقم الجلوس2006017
مبروك راسب
رجب عوض عبدالحكيم عبداللطيف
2184033
نتيجة الصف الثالث صناعي
رحمه صبرى أحمد حسن محافظة سوهاج أخميم 2178121
انا ندي وده رقم الجلوس2356391الثانوى صناعي
بحبك موت اناعادل رقمى٠١١٢٢٩١٨٤٧١
رقم الجلوس 2178073
امته بقا النتيجه هتظهر احنا ع اعصبنا
شروق سعيد حامد محافظة القليوبيه صنايع قسم زغرفه رقم الجلوس 2553455
ياريت النتيجه بقا
فاطمة الزهراء رضوان ناشد
حلب
46098
اسمي فاطمة السيد ابراهيم عبدالله
مدرسه فاطمةالزاهرء ص بنات
المحافظه القلبوبيه
تخصص اجهزه دقيقه
رقم الجلوس٢٤٦٩٩٠٠
عبدالعزيز عصام سعد
رقم الجلوس 2066450
محافظة الجيزه
ارجو الرد ف اسرع وقت
مبروك ناجح 513 من 700 عبدالعزيز عصام سعد مبروك
نتيجة الصف الثالث الصناعيه محافظة الشرقية رقم الجلوس /2915650
لمن يا الثانويه المكانكيه
نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي
2623484
محافظة البحيرة
ايا يا بحراوى لغينى انا بحراى ذيك
احمد شريف حسن
ثالثة تجارى
رقم الجلوس٣٥٤٢١٩٥
هيا الشهاده هتطلع امتا طيب
2535035
محمد عويس عبد القادر
رقم الجلوس2013867
صنايع سنورس با الفيوم
قسم لحام
20987019
بعد ازنكو النتيجه وده رقم الجلوس
مدينيد السلام امتا
انا عايز النتيجه بعد ازنكو تالته صنايع زخرفه ورقم الجلوس.
20987019
اريد معرفه النتيجه . انا اسمي هدير محمد علي احمد
من محافظه كفر الشيخ
رقم الجلوس 4097543
مدرسه بيلا الثانويه الزراعيه
ابعتي رقمك وانا اجبهالك
الصبر يا علي
اريد معرفه النتيجه 2349124 محافظه الدقهلية
إن شاء الله مع إعلان النتيجة سنبشرك بالنجاح
اريد النتيجه
رقم الجلوس/٢٤١٢٩٣٤
محافظه الغربيه المحله
صنايع تخصص صباغه وطباعه
اهلا بيكى يا اسراء إن شاء الله سنكون أول من يبشرك بالنتيجة
عماد عربي احمد إسماعيل
رقم الجلوس 2196007
محفزات قنا قوص
المدرسه الصنع
اهلا وسهلا يا عماد بالتوفيق والنجاح وسنكون أول من يبشرك بالنجاح إن شاء الله
عماد عربي احمد إسماعيل
بالتوفيق يا عماد
بعد عاوزين النتيجه برقم الجلوس ده ٢٥٧٦٦٧٩
إن شاء الله فور إعلان النتيجة سنبشرك بالنجاح
تكون مركز اطسا الفيوم
تكون
2371057
نتيجه الصف الثاني الصناعي محافظه قنا
رقم جلوس 472
ارجو الرد
محافظةالجيزه مركز العياط
نتيجة الصف الثانى الصناعى
رقم الجلوس ٧٣٥
محافظة الشرقيه
نتيجه الصف الثالث الثانوي الزراعي
400739
محافظه القليوبيه