استعلم عن نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي 2019 محافظة القاهرة نهاية العام

نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي 2019 محافظة القاهرة من أهم النتائج التي تشغل بال طلاب المرحلة الإعدادية خلال الوقت الحالي، حيث أوشكت امتحانات نتيجة أولي وثانية إعدادي الترم الثاني على الانتهاء خلال نهاية الأسبوع الحالي، لتبدأ بعدها مرحلة انتظار نتيجة الامتحانات من طلاب الصف الأول والصف الثاني الإعدادي بمحافظة القاهرة، وسط حالة من القلق والتوتر، حيث تعد نتيجة أولي وثانية إعدادي هما مرحلة التمهيد لنتيجة الشهادة الإعدادية، ولهذا سنتابع في هذا التقرير أخبار نتائج الصف الأول والثاني الإعدادي أخر العام لمحافظة القاهرة، حيث من المقرر أن يتم رفع نتائج الإعدادية عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.

ساعات قليلة وسيتم رفع نتائج الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس ونتيجة الصف الثاني الإعدادي عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، وفيما يتعلق بنتائج أولي وثانية إعدادي فسيتم فقط توزيعيها في جميع المدارس ولن يتم رفعها عبر مواقع الإنترنت.

نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي 2019

انطلقت امتحانات نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي 2019 الترم الثاني بمحافظة القاهرة خلال الأسبوع الحالي بجميع مديريات القاهرة التعليمية، ومن المقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 9 مايو هو أخر أيام امتحانات الصف الثاني والأول الإعدادي.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم البدء في امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة بداية من الأسبوع القادم، بالتزامن مع البدء في أعمال التصحيح لنتائج أولي وثانية إعدادي بالمحافظة، لسرعة إعلان درجات الطلاب ونتائج الامتحانات لجميع صفوف المرحلة الابتدائية وصفوف المرحلة الإعدادية قبل موعد عيد الفطر المبارك.

نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي القاهرة

تحتل نتائج الامتحانات لصفه عامة ونتائج المرحلة الإعدادية الصف الأول والثاني بصفة خاصة، أهمية مميزة في الشارع المصري، حيث تعد نتيجة أولي إعدادي أول نتائج للطلاب في هذه المرحلة الجديدة ولهذا يخشي أولياء الأمور على أولادهم من حدوث أي مشاكل في الدراسة نظرا لهذا التغير، كما تأتي أهمية نتيجة الصف الثاني الإعدادي إلى كونها تمهيد للشهادة الإعدادية.

والجدير بالذكر أن وزارة التعليم تبذل قصاري جهدها في الوقت الحالي من أجل تحسين مستوي التعليم في جمهورية مصر العربية، لجميع المراحل التعليمية بداية من المرحلة الابتدائية والإعدادية والمرحلة الثانوية سواء كانت الثانوية العامة أو التعليم الفني، وصولا بتطوير مستوي التعليم في جميع الجامعات والكليات.

نتيجة أولي وثانية إعدادي الترم الثاني

سنتابع أخبار نتائج أولي وثانية إعدادي الترم الثاني محافظة القاهرة لجميع الإدارات التعليمية:

إدارة الساحل التعليمية .

إدارة المعادي التعليمية .

إدارة مصر الجديدة التعليمية .

إدارة الشروق التعليمية .

إدارة الخليفية التعليمية .

إدارة غرب مدينة نصر التعليمية .

إدارة غرب القاهرة التعليمية .

إدارة الوالي التعليمية .

إدارة المرج التعليمية .

إدارة حدائق القبة التعليمية .

إدارة عابدين التعليمية .

إدارة روض الفرج التعليمية .

إدارة السيدة زينب التعليمية .

إدارة النزهة التعليمية .

إدارة شبرا التعليمية .

إدارة الشرابية التعليمية .

إدارة حلوان التعليمية .

إدارة باب الشعرية التعليمية .

إدارة التبين التعليمية .

إدارة شرق مدينة نصر التعليمية .

إدارة الزيتون التعليمية .

إدارة المستقبل التعليمية .

إدارة السلام التعليمية .

إدارة عين شمس التعليمية .

إدارة منشأة ناصر التعليمية .

إدارة الزاوية التعليمية .

إدارة وسط القاهرة التعليمية .

إدارة المعصرة التعليمية .

إدارة مصر القديمة التعليمية .

إدارة المطرية التعليمية .

إدارة القاهرة الجديدة التعليمية .

إدارة البساتين ودار السلام التعليمية .

بوابة نتائج التعليم الأساسي

حيث يعد موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي هو الموقع الرسمي الوحيد، الذي سيتم الإعلان عنه عن نتيجة الصف الأول والصف الثاني الإعدادي بالقاهرة الترم الثاني ونتيجة الصف الثالث الإعدادي، وسنعرض في السطور القادمة خطوات الاستعلام عن نتيجة أولي إعدادي ونتيجة ثانية إعدادي أخر العام من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

ولكن نود أن نشير أن نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي بالاسم تكون متاحة في جميع مدارس مديريات التربية والتعليم بالقاهرة، بعد أن يعتمدها محافظ القاهرة، ولهذا يمكن لطلاب المرحلة الإعدادية الحصول على نتائج الترم الثاني من خلال المدرسة التابع لها.

استعلم عن نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس

الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي.

الضغط على نتيجة مراحل النقل الأساسي.

اختيار المرحلة التعليمية (المرحلة الإعدادية).

تحديد الصف الدراسي (الصف الأول/الصف الثاني).

كتابة رقم الجلوس.

تسجيل الرقم القومي.

الضغط على عرض النتيجة.

نتائج الإعدادية نهاية العام

سنتابع في هذا التقرير جميع أخبار نتائج الإعدادية نهاية العام لجميع الصفوف، من خلال هذا التقريرـ تابعونا.

حيث بدأت المدارس بجميع المحافظات أعمال تصحيح نتائج أولي وثانية إعدادي ومن المتوقع الانتهاء منها خلال أيام.

اقترب لحظة إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي حيث أوشكت أعمال التصحيح على الانتهاء.

تشير التوقعات أنه سيتم إعلان نتائج الصف الأول والثاني الإعدادي خلال بداية الأسبوع القادم.

لا يزال يبحث الطلاب عن نتائج أولي وثانية إعدادي أخر العام، حيث لم يتم إعلانها حتى الآن.

نترقب إعلان نتيجة أولي وثانية إعدادي بالرقم القومي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي خلال ساعات.

انتهت أغلبة المدارس من تصحيح نتائج أولي إعدادي للفصل الدراسي الثاني وتشير المؤشرات أن النتائج مبشرة.

← إقرأ أيضاً: