 التخطي إلى المحتوى

نتيجة الثانوي الفني 2019 ترم ثاني “دبلومات فنية” التجاري .. الصناعي .. الزراعي – الفندقي

كتب نور أحمد محمد العيسى آخر تحديث
نتيجة الثانوي الفني 2019 ترم ثاني “دبلومات فنية” التجاري .. الصناعي .. الزراعي – الفندقي
نتيجة الثالث الثانوي التجاري

نتيجة الثانوي الفني التجاري” الفصل الثاني” للعام الدراسي المنتهي 2018-2019، ونتائج جميع المحافظات في شهادة الدبلومات الفنية، الزراعي – الصناعي – التجاري – الفندقي، ومتابعة يومية وتحديث مستمر لأخبار نتيجة الصف الأول والثاني والثالث الثانوي التجاري ونتائج الدبلومات الفنية، والاستعلام عن نتيجة الدبلومات في جميع المحافظات، كما نعرض عليكم بوابة التعليم الفني، والذي يتم عليه الاستعلام عن النتائج ومواعيدها، والدخول برقم الجلوس والرقم السري، تابعونا على موقعنا في تغطية متميزة لنتيجة الثالث الثانوي التجاري لنتائج الدبلومات الفنية، سنوات النقل والسنوات النهائية، طريقة الاستعلام عنها.

فور الإعلان عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019 يتم تحميل النتيجة على بوابة التعليم الفني للنتائج، ويمك من خلال البوابة المصرية للتعليم الفني الاستعلام ومعرف نتائج سنوات النقل المختلفة بجميع الشعب التجاري والصناعي والزراعي والفندقي.

نتيجة الصف الأول الثاني الثانوي الفني التجاري” الفصل الثاني

نتيجة الثالث نتيجة الصف الأول الثاني الثانوي الفني "دبلومات فنية" التجاري .. الصناعي .. الزراعي - الفندقيالتجاري
نتيجة الصف الأول الثاني الثانوي الفني “دبلومات فنية” التجاري .. الصناعي .. الزراعي – الفندقي

 

بوابة التعليم الفني وطريقة الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية

يتم الدخول على رابط الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية التالية

  • الدخول على بوابة الثانوي الفني
  • يتم بإدخال رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك
  • ثم يتم اختيار القسم الخاص بكل طالب “تجاري صناعي زراعي فندقي”
  • يتم الضغط على مربع إظهار النتيجة وجيمها ستكون النتيجة متاحة لمن قام بالخطوات السابقة.

نتيجة سنوات النقل الثانوي التجاري والصناعي والزراعي والفندقي

موعد نتيجة الثانوي التجاري وجميع السنوات النهائية للدبلومات الفنية، الصناعي والزراعي والفندقي أيضا، بعد الانتهاء من جميع امتحانات شهادة الدبلومات في وقت قريب خلال أيام قليلة، حيث يتم التصحيح لأوراق إجابات الطلاب على قدم وساق، فور الانتهاء من امتحان كل مادة، ويتم الإعلان فيما بعد عن النتائج، بعد المراجعة والتدقيق.

أقرأ أيضا وتعرف على:

نتيجة الدبلومات الفنية الفصل الثاني 2019 نظام 5 سنوات .. 3 سنوات على البوابة المصرية للتعليم الفني .. الثانوي التجاري .. الصناعي .. الزراعي

في حالة كان لديكم استفسار أو سؤال يمكنكم ترك تعليق وسنحاول الإجابة على جميع ما يدور بخلدكم من تساؤلات، كما سنمد لكم يد المساعدة في حال إعلان النتيجة ووجدتم صعوبة في التعامل مع مواقع الاستعلام عن النتائج، فقط اترك رقم الجلوس الخاص بك، وسنحاول جاهدين الاستعلام عن نتائجكم من خلال الرد على تعليقاتكم، ونتمنى لكم النجاح والتوفيق.

← إقرأ أيضاً:


عن الكاتب

نور أحمد محمد العيسى

مدون إلكتروني اعمل بالمواقع الإلكترونية اهتم بالأخبار المحلية والعربية والعالمية حاصل على ليسانس أداب قسم أعلام أهوى السفر والتعرف على عادات وتقاليد شعوب العالم

التعليقات

  20. معرفه النتيجه اسمي حماد اشرف حماديونس رقم الجلوس 3716021 الفنيه التجارية شعبه الإدارة. إدارة نجع حمادي التعلمية

    رد

  21. اسمي حماد اشرف حماديونس رقم جلوس 3716021 مدرسة الشرقي بهجوره الثانويه التجارية شعبه الإدارة عايز اعرف النتيجة وشكرا

    رد

  39. ممكن سؤال هو فاضل قد اي تاني علي ظهور النتيجة وممكن اول ما تظهر حد يبعتهالي
    رقم الجلوس 3156641
    ثانوي تجاري
    شعبة تأمينات
    محافظة الجيزة

    رد

  41. أنا أسمي .محمود.سيد أحمد.محمد
    من .قنا
    شعبه .تأمينات
    رقم الجلوس.3776624
    رقم التلفون.01094909174
    أرجوا إعلامي بالنتيجة ولكم جزيل الشكر

    رد

  45. الاسم. عبير عبد المجيد مطاوع رقم الجلوس 3258159 عاوزة اعرف نتيجة دبلوم الثانوية التجارية محافظة الغربية لاننى مش متابعة

    رد

    1. انا سماح رشاد صلاح محمد
      شعبه تسويق
      من الزقازيق الشرقيه
      رقم الجلوس اهو ٣٣٧٠٣٥٧
      ممكن لو سمحت اعرف نتيجه
      أرجو رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.