نتيجة الثانوي الفني 2019 ترم ثاني “دبلومات فنية” التجاري .. الصناعي .. الزراعي – الفندقي

نتيجة الثانوي الفني التجاري” الفصل الثاني” للعام الدراسي المنتهي 2018-2019، ونتائج جميع المحافظات في شهادة الدبلومات الفنية، الزراعي – الصناعي – التجاري – الفندقي، ومتابعة يومية وتحديث مستمر لأخبار نتيجة الصف الأول والثاني والثالث الثانوي التجاري ونتائج الدبلومات الفنية، والاستعلام عن نتيجة الدبلومات في جميع المحافظات، كما نعرض عليكم بوابة التعليم الفني، والذي يتم عليه الاستعلام عن النتائج ومواعيدها، والدخول برقم الجلوس والرقم السري، تابعونا على موقعنا في تغطية متميزة لنتيجة الثالث الثانوي التجاري لنتائج الدبلومات الفنية، سنوات النقل والسنوات النهائية، طريقة الاستعلام عنها.
فور الإعلان عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019 يتم تحميل النتيجة على بوابة التعليم الفني للنتائج، ويمك من خلال البوابة المصرية للتعليم الفني الاستعلام ومعرف نتائج سنوات النقل المختلفة بجميع الشعب التجاري والصناعي والزراعي والفندقي.
نتيجة الصف الأول الثاني الثانوي الفني التجاري” الفصل الثاني
بوابة التعليم الفني وطريقة الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية
يتم الدخول على رابط الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية التالية
- الدخول على بوابة الثانوي الفني
- يتم بإدخال رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك
- ثم يتم اختيار القسم الخاص بكل طالب “تجاري صناعي زراعي فندقي”
- يتم الضغط على مربع إظهار النتيجة وجيمها ستكون النتيجة متاحة لمن قام بالخطوات السابقة.
نتيجة سنوات النقل الثانوي التجاري والصناعي والزراعي والفندقي
موعد نتيجة الثانوي التجاري وجميع السنوات النهائية للدبلومات الفنية، الصناعي والزراعي والفندقي أيضا، بعد الانتهاء من جميع امتحانات شهادة الدبلومات في وقت قريب خلال أيام قليلة، حيث يتم التصحيح لأوراق إجابات الطلاب على قدم وساق، فور الانتهاء من امتحان كل مادة، ويتم الإعلان فيما بعد عن النتائج، بعد المراجعة والتدقيق.
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في حالة كان لديكم استفسار أو سؤال يمكنكم ترك تعليق وسنحاول الإجابة على جميع ما يدور بخلدكم من تساؤلات، كما سنمد لكم يد المساعدة في حال إعلان النتيجة ووجدتم صعوبة في التعامل مع مواقع الاستعلام عن النتائج، فقط اترك رقم الجلوس الخاص بك، وسنحاول جاهدين الاستعلام عن نتائجكم من خلال الرد على تعليقاتكم، ونتمنى لكم النجاح والتوفيق.
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التعليقات
رحاب مصري معتمد متولي
محمد مصطفي السيد
٢٢٠٢ ارجو الرد بسرعة عشان السفر
1501
نتيجة الصف الاول ثانوى تجارى 2019
بمدرسة زيزنيا
من أنتم
على عطية على محسوبة
3459357دا رقم جلوسي
الادارة
رقم الجلوس 2830854
المحافظه القاهرة
صناعه كهرباء
ممكن اعرف الشهدة
تظلمت.في.ا المعدات.والتخطيط.اعاده.الامتحان.في.الفيزياء.والمراقبهً.الجوده
تعديل.درجات.الفيزياء.والمعدات.والتخطيط.وللاسف.مقايسات.علشان.اتسرب.الدفعه.
اكتب تعليقك هنا…مصطفي السيد علي محمد
انا من محافظه قليوببه اداره فها
ورقم الجلوس 338196
انا من محافظه قليوببه اداره قها
ورقم الجلوس 3381963
ممدوح احمد محمد خليل عبداللة
3016376
بعد ازنك انا عاوز اعرف النتيجه انا اسمى محمد عبد السلام راشد وى ده رقم جلوس 3063702
معرفة نتيجة الصف الثالث الثانوي التجاري
شعبة تأمينات تجاريه
رقم الجلوس / 3163204
كريم جهاد عبد الرحمن غربيه قسم خدمات سياحيه 3905530 ارجو النتيجه بالدرجات
معرفه النتيجه اسمي حماد اشرف حماديونس رقم الجلوس 3716021 الفنيه التجارية شعبه الإدارة. إدارة نجع حمادي التعلمية
اسمي حماد اشرف حماديونس رقم جلوس 3716021 مدرسة الشرقي بهجوره الثانويه التجارية شعبه الإدارة عايز اعرف النتيجة وشكرا
نتيجة الشهادة الثانوية التجارية محافظة قنا اداره نجع حمادي
فاطمة صبري عبدالعظيم 3383989
3751738
636319
الاسم اسلام سرحان جمعه محمد
رقم الجلوس٢٠٧٩٢٢٠
العنوان مصر الثوره
مدرس
ه القديمه
لو عوزين تعرفو انتيجه رقمي اهو01149253970
لو سمحت الشهاده هتبان امتا
3253246
3418874
رضوى عبده عبدالله محمد
الصف الثالث الثانوي التجاري شعبه اداره
3353024 لو سمحتوا اول ما تظهر تعرفونى من فضلكم
نرجو منكم أن عايزين نعرف النتيجه
ممكن رد ياجماعه هيا النتيجه امتا بالظبط
رانده محمد محمد علي حسانين
3382718
الاسم/نورهان محمد ابراهيم محمد المغربي
دبلوم فني صناعي
رقم الجلوس/2696167
ارجو الرد
احمد خالد احمد جوده3137202
ناصر عبد الفتاح محمود حفني
نفسي افهم الشهاده مش عاوزة تظهر ليه حاجه بقت ممله اوووي
محافظة الشرقية
رقم الجلوس 3411978
3ثانوي تجاري
ضروري لو سمحتو
هبه سيد محمد أحمد هيكل
من القاهره
3011677
فاطمه عبدالسلام سعيد عبدالسلام
الاسم/مروه محمد على
محافظه/سوهاج
رقم الجلوس/٣٧١١٤٠٠
عايزه اعرف النتيجه اول ظهورها لو سمحت استاذ /تامر امين
464ناجح مبروك
ممكن سؤال هو فاضل قد اي تاني علي ظهور النتيجة وممكن اول ما تظهر حد يبعتهالي
رقم الجلوس 3156641
ثانوي تجاري
شعبة تأمينات
محافظة الجيزة
3763180
أنا أسمي .محمود.سيد أحمد.محمد
من .قنا
شعبه .تأمينات
رقم الجلوس.3776624
رقم التلفون.01094909174
أرجوا إعلامي بالنتيجة ولكم جزيل الشكر
3720765
فاطمه عبدالله حسن
رقم الجلووس ، 3432333
شعبته ،تامنات
هل النتيجه هتظهر انهاردة
الاسم. عبير عبد المجيد مطاوع رقم الجلوس 3258159 عاوزة اعرف نتيجة دبلوم الثانوية التجارية محافظة الغربية لاننى مش متابعة
فاطمه عبدالسلام سعيد عبدالسلام
شعبه تسويق
انا دبلوم تجارة ورقم جلوسى 3468720
اسماء شعبان هى ثلاث تجارى بانت
لو سمحتم ممكن اعرف النتيجه
الاسم احمد سمير فوزى ابو عمره
رقم الجلوس 4051661
رقم جلوسي 306448
3026504 ممكن حضرتك نتيجه ايمان فاطمه الزهراء تجاره
اهلا وسهلا يا ايمان إن شاء الله سنكون أول من يبشرك بالنجاح
الاسم.عادل محمد نصر الدين
شعبة.ادارة .
رقم الجلوس.3021417
وده رقم المحمول .01124840279
اهلا بيك يا عادل
إن شاء الله سنتابع معك وسنبشرك بالنجاح فور إعلان النتيجة
3410178 رقم جلوسي النتيجه لو سمحتو
بالتوفق وسنكون معكم لحظة إعلان النتيجة وسنبشركم بالنجاح قريبا إن شاء الله
انا دبلوم زراعه عاوز النتيجه رقم الجلوس4051286
3053357
فور إعلان النتيجة سنعلمكم بها وبالتوفيق والنجاح
محمدشعبان2171746
اهلا بك يا محمد سنبشرك قريبا بالنجاح فور إعلان النتيجة فتابع معنا
رمضان احمد عطيتو
رقم الجلوس 3757575
اهلا وسهلا يا رمضان اكمل البينات وسنبشرك بالنتيجة والنجاح إن شاء الله
الاسم كريمة سعيد اسماعيل الشقيري
محافظة المنوفية
رقم الجلوس 3220060
اهلا وسهلا يا كريمة إن شاء الله سنبشرك بالنجاح فور إعلان النتائج
سربت.الامتحان.منتظر.الاوئل.الدوله
3220060
امتي النتيجه ياجماعه رقم الجوس
3254275
اهلا وسهلا يا احمد النتيجة قبل نهاية شهر يونيو وبالتوفيق والنجاح
عايز اعرف نتيجتي
اسمي. احمد عاشور ابو سيف طلبه
رقم الجلوس
3164316
الهاتف 01022390630
تابع معنا وسنبشرك بالنجاح قريبا إن شاء الله
الاسم ساهر الضبع مرزوق عباس عيز اشوف النتيجه 3752817
الاسم سيد صلاح سيد علي
رقم الجلوس 3733565
بليز ردو بسرعة بالنتيجه عشان مش متابع
اهلا وسهلا يا سيد فور إعلان النتائج سنبشرك بالنجاح إن شاء الله
نتيجة الدبلوم التجاري
اهلا وسهلا يا عيد اترك رقم جلوسك والقسم والشعبة
٣٥٣٧ الشطوط التعليم الساسى
رقم جلوسي
3068820
إن شاء الله قريبا سنبشرك بالنجاح وأكمل البيانات
ياريت النتجه فى اسرع وقت لو سمحتوا
الاسم /مؤمن محمد عثمان حسن علي
من الشرقيه
رقم الجلوس /3409721
انا سماح رشاد صلاح محمد
شعبه تسويق
من الزقازيق الشرقيه
رقم الجلوس اهو ٣٣٧٠٣٥٧
ممكن لو سمحت اعرف نتيجه
أرجو رد
358290
رقم الجلوس ٣٦٥٦٥٧٩
٣٠٨٤٤٠٥
محمد رجب عبد العال محمد
رقم جلوس 3656478
نظام ثلاث سنوات تجاري
عايزه اعرف نتيجه بتاعتي انا اسمي امل سيد محمد زكي. رقم جلوسي :300228
الاسم نورا يعقوب ابراهيم رقم الجلوس 7372016
شهاده دبلوم الثانويه التجاريه
شهاده الدبلوم التجاري الثانوي
متي تظهر النتيجه
ارجو المتابعه منكم
رقم جلوسي
3352209
شهاده الثانوى التجارى الدبلوم
ممكن اي حدا يشوفلي النتيجه الاسم محمد بحر على 3623425 علشان انا موش متابع
2917517