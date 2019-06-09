قريباً نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 | نتيجة أولى ثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم، حيث بدأ طلاب وطالبات أولى ثانوي أداء امتحانات آخر العام لأول مرة بنظام التابلت يوم 19 مايو وانتهوا يوم 1 يونيو 2019، وبدأت أعمال تصحيح الأوراق أول بأول وجاري إنهاء أعمال تصحيح آخر مادة وهي مادة اللغة الإنجليزية ورصد الدرجات في باقي المواد ثم اعتمادها ورفعها على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي للحصول على النتيجة في جميع محافظات مصر.

لمزيد من المعلومات حول نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني “الدور الأول” لعام 2019:-

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني

أعلن مصدر من “التعليم” أن نتيجة أولى ثانوي الفصل الدراسي الثاني الدور الأول سوف تكون متاحة على آخر الأسبوع الجاري من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم ، وحين اعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي الدخول عبر الموقع وكتابة رقم الجلوس لكل طالب وطالبة وسوف تظهر النتيجة..نتمنى لجميع الطلبة والطالبات النجاح والتوفيق.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة الصف الثالث “الشهادة الثانوية” مازلت مستمرة وقد أدوا طلاب وطالبات الثانوية امتحان مادة اللغة العربية، وجاءت التعليقات أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، فيما قال البعض أن الامتحان كان سهل، نتمنى من الله أن يوفق جميع الطلاب.

← إقرأ أيضاً: