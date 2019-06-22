“نتيجة الصف الأول الثانوي” 2019 نظام التابلت عبر موقع بوابة الثانوية العامة “رابط نتيجة” أولي ثانوي جميع المحافظات

تم ظهور “نتيجة أولي ثانوي” لعام 2019 في بعض المحافظات وهناك محافظات لم تظهر فيها النتيجة بعد، فدائماً مع يصاحب نتيجة الصف الأول الثانوي حاله من القلق التي تنتاب العديد من الطلاب وأولياء الأمور، فالنتيجة تمثل مقياس هام لتحديد مستوي الطلاب في تكملة الدراسة في الصف الثاني الثانوي، وانتاب القلق عند الطلاب بسبب تحديث نظام الامتحانات عبر التابلت الذي تم تحديثه هذا العام من قبل وزارة التربية والتعليم من أجل تحسين مستوي التعليم داخل مصر، وسنوضح كيفية معرفه نتيجة الصف الأول الثانوي في التفاصيل الأتية.

استخراج درجات وتقييم نتيجة “أولي ثانوي” ألترم الثاني جميع المحافظات 2019

“نتيجة أولي ثانوي” نظام التابلت الجديد جميع المحافظات 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم انه قد تم الانتهاء من إرسال “نتائج الصف الأول الثانوي” لجميع المديريات التابعة لوزارة التربية والتعليم بجميع المحافظات، وتم إرسال نتائج الطلاب بعد مراجعتها بدقه على ألايميل الخاص بوزارة التربية والتعليم، ويتم ألاستعلام من جانب الطلاب عبر التابلت الخاص بهم أو الذهاب إلي المدرسة للاستعلام عن النتيجة، وقد أعلنت الوزارة أن مواقع المديريات التعليمية للمحافظات ستقوم بنشر نتائج الطلاب تباعا علي مراحل، ويتم ألاستعلام عن جميع النتائج برقم الجلوس أو الاسم، بالتوفيق للجميع.

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