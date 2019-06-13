نتيجة الصف الأول الثانوي 2019.. طريقة الاستعلام عن نتيجة اولى ثانوي الفصل الدراسي الثاني

ينتظر الكثير من الطلاب إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2019، حيث يتابع أولياء الأمور إعلان نتيجة الطلاب لأولى ثانوي، فبعد انتهاء الطلاب من متابعة وتصحيح أوراق إجابات الطلاب بعد أن كان يوجد بعض المشاكل التي حدثت للطلاب خلال أداء بعض امتحان بعض المواد الدراسية الخاصة بهم والتي تتمثل في عدد 10 مواد دراسية.

ومن ضمن تلك المشاكل التي أثارت قلق الطلاب وأولياء الأمور هو صعوبة بعض الأسئلة لبعض المواد الدراسية، مع تعطل النظام على التابليت بسبب سقوط السيستم وعدم تمكن اغلب الطلاب من أداء الامتحان بسهولة ويسر.

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019

حيث قد صرحت وزارة التربية والتعليم على أن الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي اصبح قريب وأنه سوف يتم اعتمادها في يوم الأحد القادم، كما أشارت عن طريقة ظهور النتيجة من خلال منصة إلكترونية لموقع إعلان النتائج لأول لمرة للصف الأول الثانوي، وسيكون الظهور للنتيجة عن طريق منصة LMS الإلكتروني، كما تمنح الطمأنينة للطلاب وأولياء الأمور بأن النتيجة ستفرح الطلاب وتلبي رغبات أولياء الأمور.

طريق الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي

يمكن الاستعلام عن كل ما يخص نتيجة الصف الأول الثانوي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

أو من خلال رابط موقع التعليم الأساسي الخاص بمحافظة القاهرة.

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم فقط عبر موقع LMS التعليمي الإلكتروني.

كما قد أشارت وزارة التربية والتعليم بأن طلاب الصف الأول الثانوي العام حيث يعد عام تجريبي لكل الطلاب وإنها تعتبر سنة تجريبية حتى يقوم الطلاب بالتعود على نظام التعليم باستخدام التابليت.

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