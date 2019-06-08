نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس| موقع وزارة التربية والتعليم

ينتظر أولياء الأمور والطلاب والطالبات إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني الصف الأول بمرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي الحالي 2018-2019م، حيث انطلقت الاختبارات بتاريخ 19 مايو 2019م في مادة اللغة العربية، وقد أدى الامتحانات النهائية 650 ألف طالب على مستوى الجمهورية، وقد قررت وزارة التربية والتعليم إقامة الاختبارات على فترتين (صباحية، مسائية)، وتم تقسيم الطلاب والطالبات وفقاً للتالي:

امتحانات الفترة الصباحية: المدارس الحكومية، الخدمات، المنازل، السجون، المستشفيات. اختبارات الفترة الثانية: طلاب المدارس الخاصة، المعاهد القومية.

ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية ننشر رابط دخول موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة، ورابط دخول بوابة الثانوية العامة الإلكترونية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها للطالب، حيث يتم دخول البوابة من خلال إدخال كود الطالب أو اسم المستخدم ورقم المسلسل وكلمة السر ثم الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”، ومن يرغب في تقديم أي استفسار، يمكنه ذلك من خلال ترك تعليقاً أسفل الموضوع، ليتم الرد عليه مباشرةً من قبل موقع نجوم مصرية.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

بدأت اختبارات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي في تاريخ 19 مايو 2019م بمادة اللغة العربية، وقد طالب السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كافة الطلاب والطالبات بضرورة التحضير للنوعية الجديدة من الأسئلة وعدم الخوف من وصول الامتحان، وأوضح سيادته بأن امتحانات الصف الأول الثانوي تتم بشكل مركزي، حيث تعتمد كل مدرسة من المدارس على شبكة داخلية خاصة بها آمنة بدون توصيل الإنترنت، ففي حال وجود أي مشكلة تواجه أي مدرسة فلن تؤثر على المدارس وليس لها أي علاقة بأي مدرسة أخرى.

وفي إطار الاحتياطات التي اتخذتها الوزارة لكي تخرج بتجربة ناجحة من وراء استخدام التابلت والامتحانات الإلكترونية واستخدام نمطاً جديداً لأسئلة الامتحانات، فقد اتبعت نظام البدائل، حيث استخدمت منصة بديلة للرئيسية تم تجهيزها بشكل مُسبق لكي تقوم بنفس الدور المنوط بمنصة الرئيسية، ولم يقف الأمر عند ذلك وفقط، ولكن في حال حدوث أي مشكلة خاصة بالامتحانات الإلكترونية، فسوف يتم اللجوء كحل أخير إلى الامتحانات الورقية، ومن المقرر نشر نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 خلال الأيام القليلة المقبلة بمشيئة الله تعالى.

وقد تم عقد اختبارات الصف الأول الثانوي خلال الفترة من تاريخ 19 إلى 30 مايو 2019م بشكل إلكتروني بالمدارس التي تم تجهيزها بنظام open book، حيث يهدف هذا النظام إلى نجاح الطالب أو الطالبة ومن ثم الانتقال للمرحلة التعليمية التالية “الصف الثاني الثانوي”، وذلك من خلال حصول الطالب أو الطالبة على 50% من الدرجات أو أكثر بالمواد الدراسية التي قام بدراستها خلال الفصل الدراسي الثاني، ويتم نشر نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 للاستعلام عنها برقم جلوس الطالب عبر بوابة وزارة التربية والتعليم (moe.gov.eg)، كما يمكنكم الولوج إلى بوابة الثانوية العامة (thanwya.emis) الإلكترونية.

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