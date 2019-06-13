“نتيجة الصف الأول الثانوي” 2019 ألترم الثاني عبر موقع LMS “نتائج أولي ثانوي” من تابلت الوزارة

من المتوقع أن تظهر “نتيجة أولي ثانوي” 2019 ألترم الثاني برقم الجلوس خلال يومان عبر بوابة التعليم الأساسي، وتعتبر “نتيجة أولي ثانوي” هي أول نتيجة علي النظام التعليمي الحديث الذي قام بتطبيقه وزير التربية والتعليم، وتعتمد امتحانات أولي ثانوي بنظام التعليم الجديد على “التابلت”، وهذا التطبيق الحديث أثار جدلاً واسعًا في المجتمع المصري في بداية تطبيقه باعتباره نظام جديد علي الطلاب وأولياء الأمور أيضاً، وسنوضح لكم كيفية ألاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي في التفاصيل الآتية.

كيفية ألاستفسار عن درجات “نتيجة أولي ثانوي” برقم الجلوس أو الاسم جميع المحافظات 2019

يتم الدخول إلكترونياً علي المواقع المحددة الآتية: موقع بنك المعرفة L.M.S أو موقع وزارة التربية والتعليم.

نقوم بإدخال رقم الجلوس أو الاسم رباعي الخاص بكل طالب لمعرفه الدرجات.

ظهور “نتيجة الصف الأول الثانوي” 2019

طمأن وزير التربية والتعليم جميع الطلاب وأولياء الأمور بشان نتيجة الصف الأول الثانوي، وقال أن هناك ارتفاع في نسب النجاح لجميع الطلاب ألترم الثاني لجميع للأوراق التي تم تصحيحها، وطالب الوزير جميع الطلاب والطالبات بالتزام الهدوء والتخلي عن حالة القلق التي تنتاب البعض، وسيتم إعلان “نتيجة الصف الأول الثانوي” خلال لحظات، كما أكد الوزير أن النتيجة سوف تُعلن على بوابة وزارة التربية والتعليم بالاسم ورقم الجلوس.

تنويه هام: كل من يرغب في معرفه النتيجة فور أعلانها علي موقع الوزارة يقوم بترك رقم الجلوس والاسم رباعي في التعليقات وسنقوم بار سالها للطالب فور أعلانها.

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