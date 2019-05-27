نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 جميع المحافظات- نتائج أولي ثانوي أخر العام

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس يعد محط اهتمام طلاب أولي ثانوي، فور الانتهاء من امتحانات نتائج أولي ثانوي عام من امتحانات الصف الدراسي الثاني، حيث يتطلع جميع الطلاب إلى الحصول على نتائج الصف الأول الثانوي 2019 أخر العام للاطمئنان على مجهودهم في العام الدراسي الكامل.
نود أن نشير إلى أن نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس سيتم عرضها فقط في المدارس بجميع المحافظات ولن يتم رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم أو مواقع مديريات التربية والتعليم، وسيتم إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي “الثانوية العامة”، فقط على مواقع الإنترنت.
نتيجة الصف الأول الثانوي 2019
خاض طلاب سنة أولي ثانوي امتحانات نتيجة الصف الأول الثانوي 2019، على مدار الأسبوع الماضي بجميع المحافظات، حيث انتهت امتحانات نتائج أولي ثانوي يوم الخميس الحالي، ويشار إلى أنه لم تتلقي غرف عمليات متابعة نتائج الصف الأول الثانوي 2019 بالاسم أي شكاوى من جانب الطلاب.
نتائج الصف الأول الثانوي الترم الثاني
وتشير التوقعات أن نتائج الصف الأول الثانوي سوف تسجل ارتفاع ملحوظ في أغلبية المواد، والجدير بالذكر أنه سيتم إعلان نتيجة أولي ثانوي ونتائج الصف الثانوي العام بالاسم في المدارس، ولن ترفع أغلبية المحافظات نتائجها عبر مواقع مديريات التربية والتعليم.
نتيجة أولي ثانوي 2019 جميع المحافظات
- حيث خاض ما يزيد من نصف مليون طالب امتحانات نتائج أولي ثانوي 2019 الترم الأول.
- وتواصل مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات تصحيح نتائج الصف الأول الثانوي 2019 .
- ومن المقرر إعلان نتيجة الأول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس في المدارس خلال الأيام القادمة.
- وأكدت وزارة التعليم أن كل مدرسة ستقوم بإعلان نتائج أولي ثانوي 2019 فور الانتهاء من التصحيح.
وزارة التربية والتعليم
وفي إطار حرص وزارة التربية والتعليم على توفير الجهد والعناء على الطلاب في الحصول على نتائج الامتحانات، تم وضع روابط مديريات التربية والتعليم عبر الموقع وزارة التربية والتعليم، ليتم الحصول على نتائج الصف الأول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس من خلال الخطوات التالية :
- الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم
- اختيار مديرية التربية والتعليم
- اختيار نتائج الامتحانات
- إدخال رقم الجلوس
- الضغط على عرض النتائج.
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التعليقات
تسنيم جمال عبد المريد رقم الجلوس 211 محافظه قنا
انا عايزة اعرف نتيجة الصف الاول الثانوى التجارى بنين
انا عاوز اجيب النتيجه
اسماء محسن محمد طلبه
نتيجه امتحانات الصف الأول الثانوي الصناعي242
نتيجة الصف الاول الثانويه الصناعي بنين
مات سوف تظهر النتيجه المتحان
حمزه ابراهيم سالم سليم بالاسماعيليه رقم الجلوس رقم الجلوس 141
احمد عرفة على الطور
رقم الجلوس ١٢٠
هاجر عبد العزيز محمود
رقم الجلوس 1473
لماذا لم تظهر النتيجة حتى الأن
لماذا لم تظهر النتيجة حتى الأن
محمد صبحى
الشرقية
3219
دعاءممدوح شعبان
عبدالرحمن.السيد.غازي
248
رقم الجلوس ٣٨٢
مارسلينو هاني لطفي
محافظه اسيوط
رقم الجلوس٤٤١
مارسلينو هاني لطفي
محافظه اسيوط
رقم الجلوس ٤٤١
هل ظهرت ننيجة محافظة الفيوم
عبدالرحمن احمد ابراهيم الحلواني
محافظه القاهره
رقم الجلوس 211
احمد سبيل ابراهيم يوسف الديب
محافظه الدقهلية
مدينه الجمالية
مدرسة انسى بركات
رقم الجلوس 14
رضوى مجدي مبروك السيد
محافظه بورسعيد
رقم الجلوس٣٨٤
نتجه اول ثانوى محافظ قنا
نورهان احمد محمد
١٠١٤٥١
عبدالله محمد -القليوبية
٧٧٠
محافظة الدقهلية رقم الجلوس 5
هل ظهرت نتيجه اولي ثانوي في الشرقيه
رنا احمد السيد الزير
اسراء حمدي عبد الحافظ رقم الجلوس 211