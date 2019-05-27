نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 جميع المحافظات- نتائج أولي ثانوي أخر العام

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس يعد محط اهتمام طلاب أولي ثانوي، فور الانتهاء من امتحانات نتائج أولي ثانوي عام من امتحانات الصف الدراسي الثاني، حيث يتطلع جميع الطلاب إلى الحصول على نتائج الصف الأول الثانوي 2019 أخر العام للاطمئنان على مجهودهم في العام الدراسي الكامل.

نود أن نشير إلى أن نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس سيتم عرضها فقط في المدارس بجميع المحافظات ولن يتم رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم أو مواقع مديريات التربية والتعليم، وسيتم إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي “الثانوية العامة”، فقط على مواقع الإنترنت.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

خاض طلاب سنة أولي ثانوي امتحانات نتيجة الصف الأول الثانوي 2019، على مدار الأسبوع الماضي بجميع المحافظات، حيث انتهت امتحانات نتائج أولي ثانوي يوم الخميس الحالي، ويشار إلى أنه لم تتلقي غرف عمليات متابعة نتائج الصف الأول الثانوي 2019 بالاسم أي شكاوى من جانب الطلاب.

نتائج الصف الأول الثانوي الترم الثاني

وتشير التوقعات أن نتائج الصف الأول الثانوي سوف تسجل ارتفاع ملحوظ في أغلبية المواد، والجدير بالذكر أنه سيتم إعلان نتيجة أولي ثانوي ونتائج الصف الثانوي العام بالاسم في المدارس، ولن ترفع أغلبية المحافظات نتائجها عبر مواقع مديريات التربية والتعليم.

نتيجة أولي ثانوي 2019 جميع المحافظات

حيث خاض ما يزيد من نصف مليون طالب امتحانات نتائج أولي ثانوي 2019 الترم الأول.

وتواصل مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات تصحيح نتائج الصف الأول الثانوي 2019 .

ومن المقرر إعلان نتيجة الأول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس في المدارس خلال الأيام القادمة.

وأكدت وزارة التعليم أن كل مدرسة ستقوم بإعلان نتائج أولي ثانوي 2019 فور الانتهاء من التصحيح.

وزارة التربية والتعليم

وفي إطار حرص وزارة التربية والتعليم على توفير الجهد والعناء على الطلاب في الحصول على نتائج الامتحانات، تم وضع روابط مديريات التربية والتعليم عبر الموقع وزارة التربية والتعليم، ليتم الحصول على نتائج الصف الأول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس من خلال الخطوات التالية :

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم

اختيار مديرية التربية والتعليم

اختيار نتائج الامتحانات

إدخال رقم الجلوس

الضغط على عرض النتائج.

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