نتيجة الصف الثانى الثانوي 2018 الترم الثانى جميع المحافظات برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الصف الثانى الثانوي الترم الثانى ينتظرها كثر من الطلبة فى جميع المحافظات، كما ينتظرها أولياء الأمور بلهفة أكثر من أولادهم للإطمئنان على مستقبلهم الدراسي خاصة فى المرحلة الثانوية، التى ستحدد بشكل كبير مستواهم العلمى ومدى تأثير ذلك فى الثانوية العامة ، وقد بدأت إمتحانات الصف الأول والثانى الثانوى فى كثير من المحافظات، وإنتهت الإمتحانات فى عدد من محافظات أخرى هذا الإسبوع، بينما ستستمر حتى 16 مايو فى محافظات أخرى وسنتابع معكم حتى وقت ظهور النتيجة.

إمتحانات الصف الأول الثانوى الترم الثانى مازالت مستمرة فى كثير من المحافظات ولم ترد أى شكاوى أو صعوبة حتى الأن حول أسئلة الإمتحانات، أو ما حولها حيث أكدت الجهات المسئولة أن إمتحانات الصف الأول الثانوى‘ جاءت جميعها من الكتاب المدرسى وبشكل مباشر وميسر للطلبة وعندما تنتهى الإمتحانات، سوف يبدأ بعدها مباشرة تصحيح أوراق الإجابات الطلبة، ومراجعتها تمهيداً لإعلان النتيجة قبل بداية إمتحانات الثانوية العامة.

يمكن الأن لكل طلبة الصف االثانى الثانوى العام الإستعلام على نتيجتهم، فور الإنتهاء من تصحيح أوراق إجابات الإمتحانات، ونزول النتيجة على الإنترنت حيث سيتم نشرها على ، موقع التربية والتعليم فى جميع المحافظات، وهى المواقع التى صرحت بها الوزارة لنشر النتيجة تسهيلا على الطلبة وسننشر لكم بعض هذه المواقع

نتيجة الصف الثانى بالرغم من أنها سنة نقل عادية الا أنها هامة للكثير من الطلاب فى جميع المحافظات، و يتم نشر نتيجة الصف الثانى الثانوى على مستوى مدارس و ادارات محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسى، و التى يتم نشر عليها جميع نتائج الطلاب فى المرحلة الابتدائية و الاعدادية، سواء سنوات النقل أو الشهادات.

