نتيجة الصف الأول الثانوي نظام التابلت بالإسم ورقم الجلوس جميع محافظات مصر

نتيجة الصف الأول الثانوي ينتظرها جميع طلبة وطالبات سنة أولى ثانوي بفارغ الصبر نظرا لأهمية هذه المرحلة التي شغلت بال أولياء الأمور وجعلتهم يتابعون أداء أبائهم في النظام التعليمي الجديد خوفا عليهم من أن يعود عليهم بالسلب لذلك سعت جميع الأسر في توفير المناخ المناسب لأبنائهم ومساعدتهم على الفهم والاستيعاب كما تتابع وزارة التربية والتعليم أداء الطلاب ونسب تفوقهم لمعرفة مدى نجاح النظام الجديد الذي من المتوقع أن يتم تعميمه خلال السنوات القادمة وهذا النظام التعليمي الحديث التابلت يطبق للمرة الأولى في مصر.

نتيجة الصف الأول الثانوي.

انتهت جميع المديريات التعليمية بجميع المحافظات من المراجعة والتصحيح الإلكتروني لـ 150 مليون سؤال، من خلال 256 مركز تصحيح امتحانات أولى ثانوي، وقد صرح أحد المسؤولين بالوزارة أن إعلان النتيجة قريبا عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك بأيام قليلة، كما أشاد وزير التربية والتعليم الدكتور “طارق شوقي”على أن النتائج سوف تكون جيدة بخلاف المتوقع، وستكون دليل على نجاح المنظومة الجديدة التي أقرتها الوزارة, وطمئن أولياء الأمور بنسب نجاح جيدة للطلاب, كما أكد الوزير أن النتيجة الأولية للتصحيح الإلكتروني تشير إلى أن الطلاب استوعبوا النظام الجديد أكثر مما نتوقع.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

بلغ عدد المتقدمين للامتحان 581 ألف و355 طالبًا وطالبة، انتهوا من الامتحانات التجريبية الأولى للثانوية التراكمية، بنظام “الأوبن بوك”, وننشر لكم من خلال موقع نجوم مصرية رابط الحصول على النتيجة ومتابعة الخطوات التالية.

أولا الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم—– من هنا

ثانيا تقوم بإختيار مديرية التربية والتعليم

ثالثا تقوم بإختيار نتائج الامتحانات

رابعا تقوم بإدخال رقم الجلوس

واخيرا تقوم بالضغط على عرض النتائج وسوف تظهر لك مباشرتا.

صرح وزير التربية والتعليم من خلال لقاء صحفي أن الوزارة ليس لديها أي أخطاء أو سلبيات في الامتحانات، مشيرا أن الوزارة أحدثت نقلة في الأسلوب والطريقة وحولت نظام التعليم من القديم إلى التكنولوجيا الحديثة وأكد أن السيستم اللي اشتغل تصميم مصري 100%، وأي سيستم لم يعمل كان به عنصر غير مصري”، لافتًا إلى أنه تم عمل إنجاز مصري حقيقي في تضبط السيستم بعيد عن الإنترنت.

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