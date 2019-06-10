نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم 2019 الفصل الدراسي الثاني

ينتظر أولياء الأمور والطلاب/الطالبات مؤتمر إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم 2019 الصحفي المزمع عقده من جانب وزير التربية التعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، حيث تم التصريح من قبل وزارة التربية والتعليم عن أنه سيتم عقد مؤتمراً صحفياً يتم من خلاله الإعلان عن ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2018-2019م وتوضيح كافة التفاصيل التي تتعلق بالنتيجة من حيث الموقع الإلكتروني الذي سيتم نشر النتائج من خلاله أو أنه سيتم الإطلاع على نتيجة أولى ثانوي 2019 من خلال التابلت، إلى جانب معرفة طريقة استخراج نتيجة طلاب الصف الأول الثانوي 2019، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر رابط دخول موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، ولكن بدايةً نود معرفة بعض النقاط الهامة من خلال التالي:

أعلن الدكتور طارق شوقي أن نسبة نجاح الطلاب جيدة. أكدت نتائج التصحيح الأولية أن الطلاب والطالبات قد استوعبوا نظام الامتحان الجديد. في حال حدوث أي مشكلة للطلاب خلال الاختبارات فسيتم وضع ذلك في الاعتبار مراعاةً لمصلحة كافة الطلاب والطالبات. لم تحدد وزارة التربية والتعليم موعداً لعقد المؤتمر الصحفي. لا تزال عملية التصحيح مستمرة.

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم 2019

في ظل ازدياد الاستفسارات والتساؤلات من جانب كافة المنتسبين “الطلاب/الطالبات” وأولياء أمورهم عن موعد ظهور وإعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الانتهاء من أعمال تصحيح أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوي الإلكترونية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018-2019م، فنود أن نخبركم بأنه لم يتم التصريح رسمياً حتى الآن عن موعد عقد المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 وكيفية استخراج نتائج الطلاب والطالبات.

وقد تم التصريح بشكل رسمي عن أنه يتم تصحيح 150 سؤالاً بامتحانات الصف الأول الثانوي عن طريق 256 مركزاً مُخصصاً من جانب الوزارة لتصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، ويتساءل البعض حالياً عن آلية استخراج نتائج الطلاب هل سيتم استخراج نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم 2019 أم برقم الجلوس، وهل سيتم نشر النتائج على موقع الوزارة أم أنه سيتم إلى صفحة النتائج عن طريق سيستم التابلت.

وسيتم الإجابة على كافة التساؤلات المطروحة حالياً من جانب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمشيئة الله تعالى عن طريق المؤتمر الصحفي المنتظر عقده خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد اجتمع الدكتور طارق شوقي أمس بالمجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى جمهورية مصر العربية، من أجل الحديث عن متابعة امتحانات الثانوية العامة، وتقييم التجربة الجديدة لامتحانات الصف الأول الثانوي على التابلت، ولم يتم الإعلان من خلال هذا الاجتماع عن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم 2019 الترم الثاني، ويمكنكم دخول موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي:

بوابة وزارة التعليم الرسمية (moe.gov.eg). موقع الثانوية العامة (thanwya.emis).

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