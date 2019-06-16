نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019 جميع المحافظات| منصة LMS لنتائج الثانوية العامة

زادت الاستفسارات والتساؤلات حول موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019 برقم الجلوس والاسم الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2018-2019م، ومن أجل التيسير على أبنائنا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور فسوف نقوم بتوفير أخر التصريحات الوزارية فيما يتعلق بموعد نشر نتيجة أولى ثانوي 2019 وكيفية استخراج نتيجة طالب/طالبة.

ولكن؛ من أي موقع إلكتروني سيتم جلب نتيجة الصف الأول الثانوي 2019؟ هل سيتم إطلاقها عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإلكتروني الرسمي moe.gov.eg؟، أم أنه سيتم نشرها وإتاحتها عبر منصة LMS لنتائج الثانوية، أم أنه ستقوم الوزارة بإطلاقها عبر بوابة الثانوية الإلكترونية، أم سيتم إرسالها على التابلت الخاص بكل طالب، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر روابط المواقع المذكورة لتسهيل الدخول إليها فور الإعلان الرسمي عن ظهور نتيجة طلاب الصف الأول الثانوي من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى متابعة فورية كي ننقل أخر تصريحات الوزارة المتعلقة بموعد نشر نتيجة الثانوية العامة 2019 جميع المحافظات المصرية.

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019

سادت حالةً من التوتر والخوف والقلق لدى الطلاب والطالبات وأولياء نتيجةً لتأخير نشر نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018-2019م، خاصةً وأنه قد تم الانتهاء من امتحانات نهاية العام الدراسي بتاريخ 1 يونيو 2019م، أي أنه قد مر على انتهائها تقريباً خمسة عشر يوماً دون الكشف عن موعد ظهور النتيجة، ويترقب أبناؤنا وبناتنا في الوقت الحالي إعلان الوزارة عن تاريخ المؤتمر الصحفي المنتظر انعقاده من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمعلن عنه رسمياً.

حيث سيتم من خلال المؤتمر الصحفي المزمع عقده من جانب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الكشف عن أسماء الطلاب الأوائل بالصف الأول الثانوي “امتحانات الدور الأول” الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، وتحديد الطريقة التي سيتم بها استخراج نتائج الطلاب هل ستكون من خلال كتابة رقم الجلوس أو الاسم أو كود الطالب، والأهم من ذلك هو بأي موقعٍ إلكترونيٍ سيتم رفع نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019 حتى يستطيع الطلاب معرفة نتيجتهم من خلاله.

وكانت قد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأخبار تفيد بظهور نتيجة أولى ثانوي بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك مباشرةً، ولكن صرحت وزارة التربية والتعليم رسمياً من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن طريق ردها على أحد السائلين عن متى نتيجة أولى ثانوي مؤكدةً على أنها تقوم حالياً بتصحيح أسئلة امتحانات الترم الثاني للصف الأول الثانوي، كما أنها أكدت أيضاً على أن الطلاب والطالبات قد استوعبوا نظام الامتحانات الحديث “نظام التابلت” والأسئلة الإلكترونية، واتضح ذلك جلياً من خلال النتائج الأولية للطلاب.

روابط استعلام نتيجة أولى ثانوي الرسمية 2019

السؤال الذي يشغل بال الكثير من الطلاب والطالبات هو من أي موقعاً إلكترونياً سيتاح لهم جلب نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019 “دور مايو”؟، وللجواب عن هذا السؤال نود أن نذكر أولاً أنه لم يتم التصريح رسمياً من جانب وزارة التربية والتعليم عن تحديد الموقع الذي سيتم من خلاله جلب نتيجة الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي جميع المحافظات، لذلك فقد قمنا عبر موقعنا موقع نجوم مصرية بتوفير العديد من المواقع الإلكترونية التي يبحث عنها الطلاب والطالبات من خلال التالي:

بوابة وزارة التربية والتعليم الرسمية ( moe.gov.eg ).

). بوابة الثانوية العامة ( thanwya.emis.gov.eg ).

). منصة LMS لنتائج الثانوية العامة ( lms.ekb.eg ) بنك المعرفة المصري.

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