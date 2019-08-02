نتيجة الصف الأول الاعدادي آخر العام 2019 برقم الجلوس في جميع المحافظات موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الصف الأول الاعدادي آخر العام 2019 “الفصل الدراسي الثاني” الترم الثاني آخر العام الدراسي 2018/2019 نتابعها مع حضراتكم، حيث أنهى عدد من طلاب المرحلة الاعدادية خلال الفترة الأخيرة امتحانات الترم الثاني، هذا بالنسبة لطلاب الصف الأول الاعدادي، وتشهد الفترة الحالية انتظار الجميع من أولياء الأمور وطلاب الصف الأول الاعدادي موعد ظهور النتيجة والإعلان عنها من قبل موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي، وخلال التصريحات التي قامت بها مجموعة من المصادر التابعة لوزارة التربية والتعليم، فقد تم التأكيد على اقتراب موعد ظهور النتيجة، حيث يمكن لأولياء الأمور والطلاب الإطلاع على نتيجة الصف الأول الاعدادي آخر العام 2019 برقم الجلوس، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم في جميع المحافظات من خلال الروابط التي سنقوم بوضعها لكم في هذا المقال، وكذلك إتباع الخطوات التي سنقوم بتوضيحها حتى يَسهل عليكم الوصول إلى نتيجة الصف الأول الاعدادي آخر العام 2019 للطلاب.
نتيجة الصف الأول الاعدادي آخر العام 2019 تم الإعلان عنها بالاسم ورقم الجلوس في جميع المدارس الاعدادية لكافة المحافظات في مصر، ويمكنكم الآن استعلام النتائج بالاسم ورقم الجلوس من خلال الشئون التعليمية في المدارس، هذا حيث تم إعلان النتائج مباشرة فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات.
نتيجة الصف الأول الاعدادي آخر العام 2019
نتيجة الصف الأول الاعدادي آخر العام 2019 من أهم النتائج التي يهتم الطلاب بمتابعتها، حيث تعتبر المرحلة الاعدادية مرحلة فاصلة في حياة الطالب، وذلك بسبب تأثيرها بصورة مباشرة على مستقبل الطالب، وأي مدرسة ثانوية من الممكن أن يلتحق بها الطالب فيما بعد، ومن المقرر وفقا لتصريحات التي قامت بها مجموعة من المصادر المطلعة، أن يتم الإعلان عن النتيجة قريبا، وذلك فور الانتهاء من أعمال رصد الدرجات وتجميعها للطلاب.
نتيجة الاعدادي 2019
- قم في البداية بالدخول على رابط موقع التعليم الأساسي.
- قم باختيار نتيجة الشهادة الاعدادية.
- قم بإدخال الرقم القومي للطالب “يمكن الحصول عليه من شهادة الميلاد”.
- قم باختيار المرحلة الاعدادية.
- قم باختيار الصف الأول الاعدادي.
- اختر 2018.
- اختر الفصل الدراسي الأول.
- اختر عرض النتيجة بالدرجات والتقديرات.
- اضغط عرض النتيجة وانتظر حتى تظهر النتيجة.
نتيجة الاعدادي 2018 في جميع المحافظات
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة القاهرة.
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة الإسكندرية.
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة الجيزة.
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة القليوبية.
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة المنيا.
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة المنوفية.
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة الشرقية.
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة القليوبية.
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة كفر الشيخ.
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة البحيرة.
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة الغربية.
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة الدقهلية.
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة الاسماعيلية.
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة قنا.
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة أسيوط.
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة أسوان.
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة دمياط.
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة الأقصر.
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة مرسى مطروح.
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة السويس.
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة البحر الأحمر.
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة شمال سيناء.
نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 وكل جديد يتعلق بأخبار النتيجة سنقوم بمتابعته مع حضراتكم من خلال التحديثات الدورية التي يخضع لها هذا المقال، بحيث يمكنكم متابعة المقال والإطلاع على كل جديد بصورة مستمرة.
انتهى طلاب الصف الأول الاعدادي 2019 في عدد من المحافظات من آداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018/2019، ومن المتوقع أن يتم إعلان النتائج خلال يومين من انتهاء الطلاب من آداء الاختبارات، وذلك فور الانتهاء من إجراءات التصحيح ورصد الدرجات للطلاب.
نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 في جميع المحافظات سيتم توفيرها من خلال الشئون التعليمية في المدارس التابع لها الطلاب، وذلك بالنسبة لجميع المحافظات عدا محافظة القاهرة، والتي توفر نافذة لاستعلام نتائج صفوف النقل للمرحلة الاعدادية ومنها الصف الأول الاعدادي 2019.
نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 سيتم الإعلان عنها خلال هذا الأسبوع، فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، والتي بدأت بالتوازي مع اختبارات الطلاب، ويمكن لجميع الطلاب مع نهاية الأسبوع الاستعلام عن النتيجة الخاصة به من خلال الذهاب للشئون التعليمية في مدرسته ومعرفة النتيجة بالاسم ورقم الجلوس.
ظهرت نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 في عدد من المحافظات، والتي كانت ضمن أوائل المحافظات في الانتهاء من آداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني 2019 “الترم الثاني”، والنتائج تم إتاحتها من خلال المدارس للاستعلام، بحيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور في تلك المحافظات الاستعلام عن نتائجهم بالاسم ورقم الجلوس.
التعليقات
إنا أريد نتيجة الصفحة الأولي الاعدادي
نورهان مصطفي حسن عثمان
انا عايزه اعرف النتيجه
انا عاوز اعرف نتيجة الصف الاول الاعدادي الاسم محمد حسني مصطفي حفني رقم الجلوس 83
نتيجه الصف الاول الاعدادي الترم الثاني الجيزه البدرشين
محمد عبدالله رقم الجلوس 48
الف مبروك
نتجه الصف الأول الاعدادى كفر الشيخ
الاعدادى كفرالشيخ
شهد بدر عبدالسلام موافى
الشهادة الاعدادية الترم الثانى الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ
سوهاج رقم اجلوس 402
نتيجه شهد محمد أحمد عبدالحكيم محافظة اسيوط رقم الجلوس ٢٢٢
انا اسمى هدى سيد عايزه اعرف النتيجة اولى اعداى
محمود عمرو محمد الصف الاول الاعدادى بقنا مدينة فرشوط رقم الجلوس 365
اسلام محمد راضي رقم الجلوس 14
الف مبروك انتا نجحت
رقم الجلوس 291
نصر خالد نصر سليم
٨٩١
ملحق في الرسم
اريد معرفة النتيجة بتاعتى لو تكرمتم رقم الجلوس ٢٥٢ الاسم محمود احمد حسنى محافظة سوهاج
أنت عندك٢ ملاحق في E و الرياضيات
89%
انا اريد النتيجةللصف الاول الاعدادي ١٥٩
انا اريد
انا اريد نتيجتى من فضلك رقم جلوسى ١٥٧ فى اسرع وقت باسيوط
انا اريد نتيجتى من فضلك رقم جلوسى ١٥٧ فى اسرع وقت
نتيجة الصف الاول الاعدادى حسناء محمود
نتيجة ميار طارق جمال حمزة الصف الأول الاعدادى
ارجو النتيجة ممكن
اشرف محمد سيد مبروك
محافظة القليوبيه
رقم الجلوس.290
أنا اسمي بسمله محمد احمد منصور رقم الجلوس ٦٥٦بمحافظة الجيزة أبو النمرس شارع النادي مدرسه الشهيد عبد الرحمن حسن محفوظ
نتيجه الصف الاول الاعدادي بالمنوفيه
لو سمحت نتيجه الصف الاول الاعدادي
شهاده سنه اولى
اسلام صبحي ورقم الجلوس 130مدرسة احمدشوقي بنون 2
اريد نتيجت الصف الثانى الاعدادى بمدرست الخلفااء❤
عاوزه نتيجة اولي اعدادي الترم الثاني محافظة الدقهليه
رقم الجلوس 153
اسمى احمد مصطفى صادق
محافظة الشرقية ادارة ديرب نجم
رقم الجلوس27
انا بدى نتيجة الصف الأول الاعدادى
إسراء ايمن حسين. 26
اريد نتيجه الصف الاول الاعدادي ورقم الجلوس 135
أنا أريد نتيجة الشهادة الصف الاول الاعدادي محافظه القليوبيه
انا عايز نتيجه الصف الاول الاعدادى بمحافظة الدقهليه رقم الجلوس 317
الرجاء اطلاع النتيجة بتعتى بسرعة رقم الجلوس 183 الاسم بسملة فرغلى نبيل عبد اللعال مصطفى الصف الاول الاعادى
اريد اعرف نتيجته رقم الجلوس 65
رقم الجلوس 19 الاسم احمد مدحت
احمد محمد توني رقم الجلوس ١٠٤ مدرسة عمر بن العاص الابتدائية بملوي
اتمني ان تأتوا بالنتيجة رقم جلوسي 170 محافظة البحيرة
إسلام محمد عبد المحسن. رقم الجلوس 319
ملك إيهاب سلامه الطايفي دمياط الصف الثاني الاعدادي 322
ملك إيهاب سلامه الطايفي محافظة دمياط الصف الثاني الإعدادي رقم الجلوس 322 أرجو الرد ضروري
ملك إيهاب الطايفي محافظة دمياط الصف الثاني الاعدادي 322
الصف الا نتيجه الصف الاول في على النتيجه 172
شهدعبدالرازق ابراهيم بكى
اميرة محمد عبد السميع محمد محافظة الااسكندرية مدرسه الشيخ زايد رقم الجلوس118
اسمي اميرة محمد عبد السميع محافظة الاسكندريه مدرسه الشيخ زايد رقم لجلوس118
اسماء محمد عبد الله رقم 123 اسيوط بنى عديات
267 مدرسة الشهيد يحي عبد الفتاح محافظة الغربيه
عايزه اعرف نتيجة الازهر اولي ثانوي ظهرت
منة نحمد نعيم محمد .. أولى ع مدرسة النصر الاعدادية بشبرا صورة .. ديرب نجم. .. محافظة الشرقية .. رقم الجلوس 128 وعايزة اعرف النتيجة
سما محمد علي الوكيل رقم الجلوس 202
انت مين يابا
انا اريد نتيجة الصف الثاني الاعدادي ازهري بمحافظة القاهره
حاضر حجبهالك فورن يا ابله ممكن نتعرف انا اسمي طه
محا فظة المنيا بمدينة ملوى الاسم كريم فرغل رجب هاشم جلال رقم الجلوس 258
مي علي سعد امين الفقي 98
انا رقم جلوس٦٨
مصطفي خلف رمضان
رقم الجلو س
ر
اميرة جابر عبدالعزيز رقم الجلوس 23
مبروك
انا ف اوله اعدادى و رقم جلوسي 488
رسالتي
احمد ابوالمعاطي السيد رقم الجلوس ٥مدرسه بلال ابن رباح الإعدادية بلسويس الجانين
عاوزه نتجة محمد احمد طه الصف الثانى الاعدادى
انغام محمد احمد صالح اريد نتيجه الترم التاني هل انا نجحت محافظه اسيوط
مبروك ليكى
انا اسمي فاطمه محمد عوض شعلان رقم جلوسي ٣١
283
فهد عبد الحليم عبد المعز عبد الحليم
اروي احمد عبد الحميد محافظة الاسكندريه رقم الجلوس 1005
اعرف.اشهاد
رقم الجلوس 537 محافظة سوهاج
انا رقم الجلوس208 محافظة قنا
انا محافظة قنا رقم الجلوس 208 مدرسه الشهيد احمد حسين مركز فرشوط ارجو الرد
اسمي عبدالرحمن عطاي علي عبد الشافي
رقم الجلوس ازهر بالدهلية
123
لماذا
أنا حنان عثمان أحمد
عاىزه اعرف النتيجة
رقم الجلوس 23
النتيجه الطالب ناجح
انا عاوز النتيجه لو سمحت اسراء علي سرور الصف الاول الاعدادي
وانا كمان والله
زينب عرفة على سنوسى رقم الجلوس ٩٤
منه احمد ابراهيم رقم الجلوس 322 الصف الاول الاعدادي محافظة سوهاج
نورهان حموده محمود رقم الجلوس ١٠٠ من السنبلاوين
309 محافظة المنوفية مدرسة الشهيد اسلام الاعدادية الاسم ذياد انور عبد السلام احمد
انا مصطفى جمال من محافظة الشرقية
امير عمر محمود مهدي البستاوي محافظة الشرقية رقم الجلوس هو28
انا بسملة هشام سيد عبد الرحيم و رقم جلوسى 115 و عاوزة اعرف النتيجة
انا اسمى حذيفه محمد السيد ابراهيم محافظة دمياط رقم الجلوس 30انا في ازهر معهد الخلفاء الراشدين
انا اسمى حذيفه محمدالسيد بمحافظة دمياط رقم جلوسى 30
امنيه محمود محمد
رقمي 83
أولي اعدادى
أريد معرفة النتيجة 2019 سوهاج سعدالله الاعدادية المشتركة
وشكراً لكم على تفضلكم
شرقية رقم جلوس 122
برجاء النتيجة لو تكرمتم
اشرف محمد سيد مبروك،اولى اعددى محافظة القلبيوبية
رقم الجلوس 290
انا ندى عادل النجار رقم الجلوس 244 البحيرة الصف الاول الاعدادى
وانا 25
عملت كدا ومش ظاهره عندى محافظه السويس
محافظه السويس..اجبها ازاى
بقولو النتيجه بعد اسبوع من انتهاء الامتحنات فين بقى
نور ابراهيم رقم جلوس59
24781
ازاي اجيب النتيجة
ازاي أجيب النتيجه
بداعت الصف الرابع الابتدائي
انا عايزه أجيب النتيجة
اسمي ملك مصطفى محمود
رقم جلوسي 224
عبدالرحمن يسرى إسماعيل الشناوي يوسف الشوبري
رقم الجلوس ٥٠
الصف الأول الإعدادى
أنا / ”فهد محمد عبدالصمد'”
محافظة اسيوط
رقم الجلوس،237
الدرجة ٣٥٠
أنا عايزة اعرف نتيجة الصف الاول الاعدادي بمحافظه اسوان ورقم الجلوس ١٤٢
انا/ فهد محمد عبدالصمد
محافظة اسيوط
رقم الجلوس .237
1257
ايه جلال مدرسه الاعدادية المشتركه مركز صدفا رقم الجلوس ٢١
أنا اسماء سامي
ورقم جلوسي 1011
انا ندي رضا المحمدي رقم الجلوس 110
انا نادر حسن عبداللاه رقم الجلوس 251 من الاسكندرية
انا ايمان خميس خميس رقم الجلوس 264من الاسكندرية
انا سارة محمد من القاهرة ورقم الجلوس 286فى2019
الف مباروك علي الناجح
دنيا منصور حسانين عبدالرازق
رقم الجلوس 100
ىارب تسقط
محمد ابراهيم فهيم
رقم الجلوس ٣٨
محافظه المنوفيه
عاوزه اشوف الشهيد 119
عاوزه اشوف الشهاده 81
ييرطززير
الاسم ندى مخمد محمد محمد احمد ابوزيد رقم الجلوس 1513 بمحافضة الاسكندرية بمدرسة العتى
انا عاوز اجيب النتيجة لو سمحت
اسم جنه جمال عبدالوكيل
رقم الجلوس 1142
سهيله عمرو سليمان
رقم الجلوس:٨٠٧
عايزه اعرف نتيجه الصف الاول الاعدادي ٢٠١٩
انا عايز النتيجة بتاعتي
لسة منزلتش
انا عايز النتيجة لو سمحت
محافظة اسوان رقم الجلوس 59
عايز رقم الجلوس هو 2590
خالد عماد المهدي فرحات رقم الجلوس ٢٩
ند ىربيع على
الاسم شهد حسني شاكر احمد رقم الجلوس 99
الاء مدحت السيد عبدالله
رقم الجلوس ١٣١
سوهاج
محمدابراهيم ياسين السنوسى قفط183
برقم الجتوث 144
بسمله رضا محمد احمد امام . للمحافظه القليوبيه الترم الاول.الصف الاول الاعدادي .
رقم الجلوس ٤٣المحافظه القليوبيه الترم الاول بالاسم بسمله رضا محمد احمد امام
الصف الاول الاعدادي
هاجر ايمن المغربي
نتيجه الصف الاول الاعدادى الترم الاول فى محافظه الغربيه
نتيجه الصف الاول الاعدادى الترم الاول بالعربيه ٢٠١٩
انا عايز النتيجه اسب محمد أحمد مصطفي شحاته محمد
نتيجة الصف الاول الاعدادى بمحافظة القليوبية رقم الجلوس 181
صابر وليد صابر
الاسم بسنت محمد
رقم الجلوس 146
الصف الاول الاعدادي
محافظة البحيرة
محمد علي عطية عزب
محمد علي عطيه عزب
هو في الاول الاعدادي بنين
احمد ناجى أحمد قطب سليم عاوز النتيجة
اية وليد طلعت الشرقاوى
عايز الشهادة الصف الاول الاعدادى رقم الجلوس100
نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الاول محافظه القاهرة
رقم الجلوس ٩٥
هلا. حبيبي شو حالك
محمد عصام حسين رقم الجلوس 111محافظة القاهرة الصف الاول الاعدادي
الشهاهدةبرقم٩٥سالم ناجح القليوبية
رقم الجلو س 83
اريد شهادة الصف الاول الاعدادى الترم التانى
اريد شهادة الصف الاول الاعدادي نور رجب رقم الجلوس ٢٠٧
بس لو سمحتي دينا بدر كل اما ادخل علي الموقع اليي حضرتك منزلاه مش راضي يحمل
عايزه نتيجة الصف الأول الاعدادى
محم هاني الطنطاوي اولي اعدادي عايزه اشوف النتيجه رقم جلوس 156
شمس محمد فتحي عبد الكريم
مدرسه الخلفاء الراشدين بالخصوص
رقم جلوس ٢٨٩
الصف الاول الاعدادى
محافظه القليوبيه
الاسم شمس محمد فتحي عبد الكريم
مدرسه الخلفاء الراشدين بالخصوص
رقم جلوس ٢٨٩
الصف الاول الاعدادى
محافظه القليوبيه
الاسم شمس محمد فتحي عبد الكريم
مدرسه الخلفاء الراشدين بالخصوص
رقم جلوس ٢٨٩
الصف الاول الاعدادى
محافظه القليوبيه
عايذ اشوف نتجيت الطالب احمدمنصور ذكي رقم الجلوس 104وكل ما اكون عايذ اجيباه بيش متاجي هي المدراسه شعيب ابراهيم حسن
عايزه نتيجة الصف الاول الاعدادي رقم الجلوس 1033
عايزة نتيجة الازهر
نتيجه الصف الاول العدادي ميرا ياسر وجيه
ةولالبلاتنلفلابعبتلنبا
الستاز مسعود محمد مسعود
عوزه اعرف النتجه رقم الجلوس 298
عايز اعرف الشهادة
انا عايز اعرف الشهادة
عايز نتيجة اولى اعدادي 2018 ا خر السنة
اكتب تعليقك هنا…نورين صلاح محمد محمد خليل 95
اكتب تعليقك هنا…نورين صلاح 95
رقم الجلوس ٤١
النتيجة لم يتم رفعها جتى الآن على موقع وزارة التربية والتعليم، وسنقوم بتوفيرها لكم فور توافرها مباشرة
الاس سمر محمد عبد الفتاح
رقم الجلوس 309 بس بسرعه
مدرسة المينل الأعداد بنات
الاس سمر محمد عبد الفتاح
رقم الجلوس 309 بس بسرعه
أخت دينا من فضلك نتيجة تالتة إعدادى دقهليه
رقم الجلوس ٣٩٠٣٦
اكون شاكر
هداية السيد محي الدين بدر زيادة
اللغة العربية 37
اللغة الاجنبية 29.5
الدراسات 18
الرياضيات 29
العلوم 19.5
نتيجة اول اعدادى ظهر ت بمحافظة قنا
يكتب لى النتيجه لم تظهر بعد وهى ظهرت محافظه القاهره مريم مصطفى محمد رقم جلوس ٦٥٢
حاضر حجبهالك فورن يا ابله ممكن نتعرف انا اسمي طه
ان كل اماجي ادوس اظهر النتيجه بلرقم القومي او رقم الجيلوس يقولي غلط ليه ان عايز اعرف ورقم جلوسي اهو 540
الرجاء ذكر اسم المحافظة التابع لها .
النتيجة ظهرت بالفعل ولكن في المدارس، يمكن الإطلاع على النتائج من خلال شئون الطلاب في المدرسة، حيث لم يتم رفع نتائج صفوف النقل على موقع الوزارة حتى الآن.
نتيجة الصف الاول الا عدادى الازهرى
نتيجة الصف الأول الاعدادي 2018 العام فقط.
عايز اجيب نتيجه الصف الاول الاعدادي محافظة الجيزة برقم الجلوس
النتيجة على هذا الرابط من خلال الرقم القومي للطالب “الرقم في شهادة ميلاد الطالب” :https://www.cairogovresults.com/differentStages3.aspx?GradeID=-1000
725
انا عيزه اجيب النتيجه
النتيجة على هذا الرابط من خلال الرقم القومي للطالب “الرقم في شهادة الميلاد” :https://www.cairogovresults.com/differentStages3.aspx?GradeID=-1000
مدرسة الميناء الاعدادية الصف الأول إسم الطالب فارس حمادة احمد محمد منصور رقم الجلوس 231
انا رقم جلوسى 229 وكل ما اكتبة يقولى رقم الجلوس خطا
عايزه نتيجة الصف الأول الاعدادي لمحافظة الدقهلية رقم الجلوس 55
السلام عليكم الرجاء أن يكون ا سمي بين هذه البنات
بني سويف
مدرسه الإمام الاعدديهح
خدى زبرى هيجيبها لك
رقم الجلوس 85
احمد اسامة عبد المنعم من محافظة القليوبية ادارة غرب شبرا الخيمة مدرسة الشهيد محمد مجدي الصف الاول الاعدادي رقم الجلوس 16
انا اريد النتيجه بسرعه رقم الجلوس ٧٧١
النتيجة على هذا الرابط من خلال الرقم القومي للطالب “الرقم في شهادة ميلاد الطالب” : https://www.cairogovresults.com/index.aspx
رقم الجلوس 344
ممكن اعرف رقم الجلوس بيتكتب ازاى
انا عايز اجيب نتيجه ومش عارغ بيطلعلي حد تاني
عايزة اعرف النتيجة ارجوكم
قم بالدخول على رابط المحافظة التابع لها، واتبع الخطوات الموضحة في المقال
انا عايزة اجيب النتيجه
انا عايز اجيب النتيجه
انا اريد نتيجة الترم الاول هل انا نجحت
انا من الازه تعالى وانا هجيبهالك