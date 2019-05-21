نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2019 برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم في جميع المحافظات

نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2019 “الفصل الدراسي الثاني” آخر العام ورابط الاستعلام عن النتيجة يقدمه لكم موقع نجوم مصرية عبر مواقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي، حيث تعتبر الشهادة الاعدادية واحدة من أهم الشهادات التي يمر بها الطالب خلال مرحلة التعليم الأساسي، حيث يخوض الطالب تلك المرحلة بعد نجاحة في المرحلة الابتدائية، وتكمن أهمية تلك المرحلة في أنها تحدد الجهة التي سيسلكها الطالب، وذلك في ظل فروع كثيرة للمرحلة الثانوية، ومنها “ثانوي زراعي وثانوي عام وثانوي تجاري وثانوي بريد وثانوي تجاري وثانوي مهني”، وبالتالي يعتبر أولياء الأمور مرحلة الاعدادية مرحلة هامة جدا، بحيث لا تقل أهميتها عن أهمية المرحلة الثانوية والتي تحدث ضجة كبيرة في البلاد مع إقتراب ظهورها.
نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2019 تم الإعلان عن ظهورها في المدارس الاعدادية بالمحافظات، وذلك مباشرة فور الانتها من عمليات التصحيح وورصد الدرجات التي خضعت لها أوراق اختبارات الطلاب مباشرة فور الانتهاء من آداء اختبارات الترم الثاني، والاستعلام عن النتيجة الآن من خلال مدارس الطلاب.
نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2019
أوشك طلاب المرحلة الاعدادية على الانتهاء من آداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني، وبدأت بعدها مباشرة أعمال تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب، ومن ثم الإعلان عنها بعد الانتهاء من تلك الأعمال، وخلال التصريحات التي قامت بها مجموعة من المصادر، فقد تم التأكيد على أن عملية رصد الدرجات والإعلان عن النتيجة لن تستغرق الكثير من الوقت بالنسبة لكل مادة، وبالتالي يمكن الاستنتاج أن الإعلان عن النتيجة لن يتأخر كثيرًا.
نتيجة الاعدادي 2019
- قم بالدخول على رابط بوابة التعليم الأساسي.
- اختر نتيجة الشهادة الاعدادية.
- قم بكتابة الرقم القومي للطالب في الخانة الأولى “يمكن الحصول عليه من شهادة ميلاد الطالب”.
- اختر المرحلة الاعدادية في الخانة الثانية.
- اختر الصف الأول الاعدادي في الخانة الثالثة.
- قم باختيار 2018 في الخانة الرابعة.
- قم باختيار الفصل الدراسي الأول في الخانة الخامسة.
- قم باختيار عرض النتيجة بالتقديرات أو الدرجات في الخانة السادسة.
- اضغط على عرض النتيجة.
نتيجة الاعدادي 2019 في جميع المحافظات
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة القاهرة.
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة الإسكندرية.
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة الجيزة.
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة القليوبية.
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة المنيا.
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة المنوفية.
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة الشرقية.
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة كفر الشيخ.
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة البحيرة.
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة الغربية.
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة الدقهلية.
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة الاسماعيلية.
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة قنا.
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة أسيوط.
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة أسوان.
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة دمياط.
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة الأقصر.
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة مرسى مطروح.
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة السويس.
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة البحر الأحمر.
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة شمال سيناء
- نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة القليوبية.
نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 ومتابعة مستمرة لأخبار النتيجة وكل جديد سنقوم بتوفيره لحضراتكم خلال هذا المقال، حيث سنتابع معكم من خلال المقال أخبار النتيجة بصورة مستمرة، بحيث يمكنكم الإطلاع على كل جديد من خلال متابعة هذا التقرير، والمزيد من الاستفسارات يمكنكم معرفتها من خلال ترك ما لديكم من استفسارات في تعليقات هذا التقرير.
نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 الترم الثاني سيتم الإعلان عنها خلال اليومين القادمين، حيث انتهت معظم المحافظات المصرية من آداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني 2019 لطلاب الصف الأول الاعدادي، وإعلان النتائج سيتم فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات التي تخضع لها أوراق اختبارات الطلاب.
أعزائي طلاب وطالبات الصف الأول الاعدادي 2019، يرجى العلم أن استعلام نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني “الترم الثاني” ستكون من خلال المدارس خلال الأسبوع الجاري، حيث ستقوم كل مدرسة بإعلان نتائج الطلاب التابعين، ويمكن للجميع الحصول على النتائج بالاسم ورقم الجلوس من خلال الشئون التعليمية في المدرسة التابع لها.
نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 آخر العام ستكون متاحة للجميع مع نهاية الأسبوع في المدارس، بحيث يمكنكم أعزائي الطلاب الاستعلام عن النتائج بالاسم ورقم الجلوس، ونشر النتائج سيكون فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات التي تخضع لها أوراق اختبارات الطلاب.
نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 ظهرت بالفعل في عدد من المدارس، والتي قامت بإعلان نتائج الطلاب بالاسم ورقم الجلوس، وتمكن طلاب تلك المدارس من الحصول على النتائج فور الإعلان عنها مباشرة، أما بالنسبة للنتائج في باقي المدارس، فسيتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة، حتى يتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم بالاسم ورقم الجلوس.
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التعليقات
محمد المتولي عطية
محافظة الشرقية
الصف الثاني الاعدادي
رقم الجلوس 1548
محافظة الشرقة
رقم الجلوس 1548
عايزة نتيجة يوسف محمد كامل احمد محافظة المنيا الصف الاول الاعدادى رقم الجلوس ١٣٢
محمود محمد رفعت منصور محافظه الشرقيه
رقم الجلوس 133
عبدالرحمن محمد احمد محمود رقم الجلوس ٣٨٣
رقم.الجلو.س.1506.كل .يم.مصطفى.سعيد.سلا
يارا محمد سعيد سلامه
محافظه السويس
رقم جلوس ٦٢٠
الصف الاول الاعدادي
ابتسام سيد مختار مراد علي مراد محافظة الجيزة رقم الجلوس 1001 مدرسة النيل الاعداديه بنات في إمبابة
٤١٦
مفدي هاني نسيم حنين
نجحت ولا لسة
ادخل ازاي
دنيا احمد سعيد محافظه القليوبيه ورقم الجلوس ١٢٥٨ الاعداديه
نتيجة الصف الاول الاعدادي محافظة البحيرة 149
برجاء النتيجه الصف الرابع الابتدائي
الاسم احمد نادى عاشور ابو فاخره
مدرسه كوبري القبه
محافظة القاهرة
وعد محمد جادالله محافظة البحر الأحمرالغردقةمدرسة الميناء الاعدادية رقم الجلوس ٣٥٦ ارجو النتيجة فى اسرع وقت
البحث يوسف سعيد رمضان سلامه محمد الصف الاول الاعدادى ترم ثانى محافظة الجيزة مدرسة الزهور و براعم ترسا رقم الجلوس 276
علية إبراهيم راضي مبروك
125
البحيرة
صفاء عطا محمود احمد رقم الجلوس 346 محافظة الاقصر
يس زكي يس رقم الجلوس 6573 محفظات الجيزة
فارس سيد احمد حسن
الترم التاني محافظة الفيوم 2019
رقم الجلوس 364 الصف الاول لاعدادي
اريد النتيجة رجاء
معاذجميل عطيه محمود حسن محافظه الجيزة رقم الجلوس 831
محمد ناصر عبدالظاهر علي
رقم الجلوس 1409
مدرسة الشعراوي بالجيزة
هند محمود محافظة الدقهلية
رقم الجلوس ١٢٤
نتيجه احمد حمدي جمال علي عبدالرازق
رقم الجلوس 10
مصطفى السيد بك حميد
مريم محمد حسن عيد محافظه الجيزة رقمالجلوس٢٦٩
آدم علاء
رقم الجلوس: 227
مدرسة : إبن الحكم الخاصة
إدارة غرب شبرا الخيمة
محافظة القليوبية
الصف الأول الإعدادي
مؤمن محمود عبدالعزيز موسي مركز منوف رقم الجلوس ١٦٢
عبدالرحمن طارق محروس رقم الجلوس 375 بني سويف .اهناسيا المدينه .مدرسه اهناسيا المشتركه الاعدادي
محمود على محمود أحمد ١٦٢ سوهاج
احمد محمد صبحي الحوامديه جيزه رقم الجلوس 66
نور عماد نجيب الصف السادس الابتدائى رقم الجلوس 658
نجيه عيون محمد
محمد حسن على عسكر رقمالجلوس 158
زياد عماد نورمحافذة الاسكندريه268
فتحي حسن فتحي حسن
62
فتحي حسن فتحي حسن
26
عاوز اعرف النتيجة
بسمه وجيه السيد محافظه الشرقيه الجلوس 396
محمد مجدي احمد الاسندرية اولي اعدادي 445
محمد مجدي احمد محمد
الاسكندرية
445
صابرين رفعت علي احمد ٨٦ محافظه اسيوط
صابرين رفعت علي احمد
٨٦محافظه اسيوط
عبد الرحمن ياسر 284محافظة القليوبية مدرسة كفررماده الإعدادية المشتركة
ااااااانشاء الله حتنجح
حنين السيد عاطف احمد
مدرسه السيده خديجه ع بنات
اللجنه ٤ محافظة الدقهلية
رقم الجلوس ١٦١
شهدعوض محمدعبدالرحمن رقم الجلوس 188
ياسمين حمزة علي الدويري
محافظة المنوفيه
رقم الجلوس 181
حنين لبيب ادهم عربان رقم الجلوس ١٠١
عاوز اعارف الانينجه
نتائج الصف الأول الاعدادي الترم الثانى 2019 محافظة كفر الشيخ ادارة دسوق
اسلام مختار احمد مدرسة الثورة الابتدائية الصف الثاني الابتدائي
محمود اشرف محمد محمد رقم الجلوس 151
دينا محمد عبد الرحمن القاهره المستشار محمد فهمي
رقم الجلوس ٢٨
يوسف عبد المنعم من محافظة سوهاج رقم الجلوس 351
أريد معرفة نتيجة مريم جمال عطا أولى اعدادى رقم جلوس365
اسراء هانى محمد محافظة الاسماعيلية رقم الجلوس 238
شهداحمد فتحى عبدالحميد اولى اعدادى رقم الجلوس ٢٨٦القليوبية
أحمد أيمن أحمد على مرسى محافظة كفر الشيخ إدارة دسوق التعليمية رقم الجلوس 119
احمد محمد عبد السلام احمد 303
مصطفى حسن سعد
8235
الدرات برج العرب
8235
نجحت
نجحت ولا لسه
سما محمد علي الوكيل رقم الجلوس 202محافظه القليوبية
يوسف فوزي السيد رقم الجلوس 4531 المحافظه الجيزه
عبد الرحمن كامل عبد الكريم رقم الجلوس 85
200 محافظه المنوفيه
رياض محمد رياض محمد رقم الجلوس ٢٩من مدرسة الشهيد محمد سليم سلامة عاوز اعرف الشهادة بالدرجات
عبدالرحيم محمدمحمودمحمد رقم الجلوس ٤١٢ صفط الخمار محافظة المنيا الصف الاول الاعدادى
ارجوالنتيجه
.محمد مادة عابدين
رقم الجلوس 217
محافظة سوهاج
.محمد حمادة عابدين
رقم الجلوس 217
محافظة وع
.محمد حمادة عابدين
رقم الجلوس 217
محافظة سوع
سارة بدر باسم احمد 420
احمدرمضان حسانين محمدرقم الجلوس٣
محمد خالد علي محمد محافظه سوهاج رقم جلوس 183
ادهم محمد عبد النبي فايده
مريم محمد خلف الجبيسى محمد رقم الجلوس 121 محافظة الاسماعيلية الصف الاول الاعدادى
نتييجة الصف الاول الاعدادى اخر العام ٢٠١٩ احمد عماد الغريب منصور رقم جلوس ٣١٣
يوسف شعبان درملي على محافظة الجيزة مدرسة هشام رفعت الحسينى الصف الأول الاعدادى رقم الجلوس ٦٤٧
الاء انس غبيسي انس
رقم الجلوس 11
المدرسة محمود داوود
محافظة الإسكندرية
محمد سعيد صالح حسن شافعى رقم الجلوس 375 المحافظة القليوبية
حسين عبدالنبى ناجى رقم الجلوس 252
محمد سيد سعيد من بني سويف رقم الجلوس 80
كل محافظة بني سويف
رضوى فايز حسان رقم الجلوس ٥٤ بمحافظة المنوفية
دنياالسيد الروكي مدرسه الاعدادي بنات بدمياط رقم الجلوس ١١٣
شريف بكري محمود بكري محمد حسن 170
محمد حسن عايز نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم التاني رقم الجلوس 118 محافظة القليو بيه
انا عايزه نتيجه الصف السادس الابتدائي الترم التاني
الاسم. منة خالد عامر مصطفى عبدالرحمن
رقم الجلوس 300
محافظة القليوبية
يوسف تيمور محمد يسرى محافظة الاسكندرية رقم الجلوس1427
مدرسه السيده رقيه الاعداديه قريه محله روح الغربيه رقم الجلوس 161 ارجوا الرد
عايزه النتيجه اولى اعدادى
٣٣٦
120
حذام اشرف
نورهان أيمن محمد ابراهيم
رقم الجلوس ٤٧٥
محافظه الغربيه
محمد محمد علي طربيه رقم الجلوس 108 محافظة دمياط
يااارب😓😭💔😭
نتيجه الصف الاول الاعدادى الفصل الدراسى الثانى الاسم زياد محمد حجازى محافظه اسيوط رقم الجلوس 63
ربنا معاكي
حماده احمد عبد العزيز رقم الجلوس ٢٤٥
رحمه جمال علي الدسوقي رقم الجلوس 49الصف الاول الاعدادي قرية جنزور
رقم الجلوس 992 الاسم محمد على صابر محمد على
ملك جمال محمد. مدرسه مجمع مامون. الاول الاعدادي. رقم الجلوس. ٢٧٤ محافظه القليوبيه.
أشرف وليد السيد رقم الجلوس 29 محافظة الغربية
انا نورا رفعت بدران رقم الجلوس ١٤٨
الصف الاول الاعدادى الغربية مصطفى عادل عبد المنعم الانصارى لجنة18
ايلين عماد صابر رقم الجلوس 52محافظه الإسكندرية
رقم الجلوس 1269 الشرقية كفر ايوب
هبه محمد محمدصقر محافظه القليوبيه رقم الجلوس ١١٣٧
انجى هشام رقم الجلوس 15 محافظة الدقهلية
فرح صابر رقم الجلوس١٥٩محافظة الشرقيه
فهمى أحمد فهمى .مدرسة الشهيد محمد صبرى عرفة .الصف الاول الاعدادى.رقم الجلوس931
دنيا سامح محمد عبدالحفيظ رقم الجلوس 27 محافظة أسيوط
اسراء سمير عبدالمنعم \ رقم الجلوس 6 \ محافظة القليوبية
الاء.شيف.عزام.38
دنيا محمد معوض العفيفى٢١٦الغربية
محمد صابر
مريم عبد البارى الخولي دمياط ١٢٢
انتى مدرسة اة
حنان احمد على احمد من الشرقيه رقم الجلوس ٢٠١
بيتر سامى بخيت زكى رقم الجلوس 20 سوهاج مركز ساقلته قريه سفﻻق مدرسة نجع حمودة
سحرسيدفاروق سيف 1235
امل رفعت محمود عثمان 124
رقم جلوسي 199
محمد عادل الفيوم
نتيجة الشهادة الاعدادية
هبة شريف علام بكر محافظة الجيزة 1094
احمد اسلام محمد عبد الله
رقم الجلوس 103
حليمه عبده احمد احمد الحداد
حبيبه مصطفى لطفي عبدالهادي الدقهليه رقم الجلوس 20
ايات عبد الغفار رقم الجلوس 1460 مدرسة علاء الدين
محمد علي محمد عبد السميع
رقم جلوس _٣٨٨
٦١حمدي شحته ادارة العاشر من رمضان محافظة الشرقية
ياسمين حمدي عبدالرازق ادم علي رقم الجلوس 616
محافظة القليوبية
50 اول اعدادى
فاطمه حازم سيد ابوهيبه سرس الليان منوفيه رقم الجلوس ١٠٨
هاجر بكر رسمى رقم الجلوس 50
مطلوب نتيجة الصف الأول الاعدادى الترم الاول إدارة المرج منه الله حمادةعربى عبدالعزيز رقم جلوس 321160
حليمه عبده احمد احمد الحداد
الصف الاو ل الاعدادى ابو زيد 14
الاسم منار اسامه محمد
اى حاجه
137 خالد محمد
منار.احمد.عبدالفتاح.رقم.الجلوس.92801
محمدموسى 149 محافظة الفيوم
زفت وقطران
احمد حسن رقم الجلوس ٧
فاطمة الزهراء عبداللاه محمد
محافظة سوهاج
٢٣٢
اللي عايز يشوف نتيجته بس يكون من الاسكندريه
http://52.164.240.34/prep2/
اسماء ممدوح سالم
رقم الجلوس 60
محافظه بني سويف
يوسف أيمن رمضان 56569
308477
مريم محمود ابراهيم احمد
24300
خالدعيدعبدالغفار
هاجر محروس القاهره ١٣٩٤
البحث حبيبه مصطفى لطفي عبدالهادي رقم الجلوس 20 الصف الثاني الابتدائي
يونس عبداللطيف يونس عبداللطيف مدرسة أبو بكر الصديق عربى بلرائس السوداء محافظة الإسكندرية رقم الجلوس 559
عبد العزيز محمد عبد الشافي احمد
رقم الجلوس٦١١١٧
الحمد لله
ه
هبه احمد علي عبد اامقصود رقم الجلوس ٥٤٢ المحافظه القليوبيه
بسنت فؤاد فريد راغب السيد محافظة الدقهلية مركز اجا رقم الجلوس 116