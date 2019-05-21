نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 محافظة المنيا الترم الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 محافظة المنيا “الفصل الدراسي الثاني” الترم الثاني “نهاية العام” ورابط الاستعلام عن النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس نقدمها لكم من موقع نجوم مصرية، حيث أوشك طلاب المنيا على الانتهاء من آداء اختبارات الترم الثاني للصف الأول الاعدادي، ويستعد الطلاب وكذلك أولياء الأمور خلال الفترة الحالية لاستقبال النتيجة، والتي من المقرر الإعلان عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي خلال هذا الأسبوع، لتكون النتيجة متاحة للطلاب وأولياء الأمور، فيمكن الاستعلام عنها برقم جلوس الطالب.
نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 محافظة المنيا يمكنكم الآن الاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس، حيث تم إعلان النتيجة في مدارس الطلاب الاعدادية، والاستعلام عن النتيجة سيكون من خلال المدارس فقط، حيث سيتم تقديم النتائج في المدارس ولن يتم رفعها عبر أي موقع إلكتروني.
نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019
نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019
نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 محافظة المنيا ورابط الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس نقدمه لكم من موقع نجوم مصرية، حيث من المتوقع أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن النتيجة عبر الموقع الإلكتروني التابع لمحافظة المنيا، وسيكون هذا خلال هذا الأسبوع، خاصة وأن طلاب محافظة المنيا قد أوشكوا على الانتهاء من آداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني “آخر العام”، وينتظر الجميع خلال هذه الفترة الإعلان عن النتيجة ليتم الاستعلام عنها برقم جلوس الطالب.
نتيجة الصف الأول الاعدادي آخر العام برقم الجلوس
يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 محافظة المنيا برقم جلوس الطالب عبر موقع وزارة التربية والتعليم التابع لمحافظة المنيا، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخاص بمحافظة المنيا.
- قم بإدخال رقم جلوس الطالب المراد الاستعلام عنه.
- قم بالضغط على بحث.
نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 محافظة المنيا ومتابعة مستمرة لأخبار النتيجة سنقوم بتوفيرها لحضراتكم، حيث يمكنكم متابعة هذا التقرير بصورة مستمرة والإطلاع على كافة التحديثات، وبالتالي متابعة جميع أخبار النتيجة باستمرار.
نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 بالمنيا سيتم توفيرها من خلال مدارس الطلاب، حيث ستقوم كل مدرسة بالإعلان عن نتائج الطلاب التابعين لها، بحيث يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الوصول للنتائج من خلال الشئون التعليمية في المدارس التابع لها الطلاب.
نتيجة الصف الأول الاعدادي “أولى اعدادي” بالمنيا سيتم توفيرها للطلاب بالمدارس فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات ومراجعاتها بواسطة اللجان الخاصة التي تقوم بتلك المهمة، والنتيجة سيتم إتاحتها للاستعلام بالاسم ورقم الجلوس من خلال المدارس.
انتهى طلاب محافظة المنيا من آداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني “الترم الثاني” لاختبارات الصف الأول الاعدادي، ومن المقرر أن يتم إتاحة النتائج للاستعلام بالاسم ورقم الجلوس خلال اليومين القادمين، بحيث يمكن للجميع وقتها الاستعلام عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس من خلال المدرسة التابع لها.
التعليقات
نتيجة أحمد عبد الوهاب عبد الكريم رقم الجلوس 7
مدرسه الاتحاد بنين بالمنيا اولي اعدادي احمد مختار رقم جلوس ٢٢
احمد مختار محافظة المنيا مدرسة الاتحاد اولي اعدادي رقم جلوس ٢٢
محمد محمد على عباس
محافظة القليوبية. مركز الخانكة
رقم الجلوس 405
الصف الاول الاعدادى
الاسم: حمزة محمد محمد همام
رقم الجلوس ١٦٩
ماركورصا جدا رقم الجلوس217
ماركورضاجاد رقم الجلوس217
ماركو رصا جدا رقم الجلوس 217
ايناس مصطفي حسن
محافظه المنيا
رقم الجلوس 16
حسناء حسن محمد محافظه المنيا
رقم الجلوس ٥٦ارجو الرد بسرعه
زينب جابر مصطفى الثانى الاعدادى النجلية الاعدادية بنات المنيا 177
انا الطالبه ابتسام حسن من بنى روح مركز ملوى فى الصف الاول الاعدادى رقم الجلوس 101
انا اسمي احمد محمود كسبان و انا من ملوي و مدرسة السادات و رقم جلوس ١٤٤ الصف الاول الاعدادي
انا ملك من ملوي مدرسه ام المؤامنين الاعداديه ورقم جلوسي 265 وارجو الرد
زياد محمد جابر محمد عبدالحليم جمعه محمد
لجنه 5
رقم جلوس ٩٣
مدرسة ألاتحاد أعداديه بننين
الاسم:حسين حدي سميح الصف الاول الاعدادي الترم الثاني
رقم الجلوس:156
حسين حمدي سميح الصف الاول الاعدادي الترم الثاني
رقم الجلوس156
نتيجةاحمدرمضان عبدالحميد الصف الثالث الإعدادي
نتيجة الصف الاول الاعدادى 2019
ايمى أيمن عادل
نتيجة الطالب احمد فولى الصف الاول الاعدادى
شروق محمد فتحى محمد
الاسم عبدالرحمن رضا عبدالرحمن محمد رقم الجلوس١٩٣ محافظة المنيا مركز ملوي قرية بني خالد
نتيجه شعيب حسن شعيب بالمنيا رقم الجلوس 54242
434/٥٠٠
مريم محمد أحمد ١٣١٤٨
مريم محمد أحمد
١٣١٤٨
اسراء زيدان مهدي
محافظه المنيامركز ديرمواس
قريه دلجا مدرسه الشيماء
رقم الجلوس ٩
صوفيا اميل 114
امينه محمود محمد عبد الحفيظ 138
امير رشد ى زغلول 20333
محمود ربيع فولي علي
منصور جمال منصور طلبة الحمصي
نتيجه مريم سمير فلبس محافظة المنيا رقم الجلوس 375
كيرلس عصام شحاته
رقم الجلوس 763
رامز صلاح عزيز عزيز مدرسه الاعداديه بنين شارونه مغاغه
رقم جلوس ١٢٠
امير هارون إسكندرجندي محافظة المنيا مركز ابوقرقاص مدرسة علي ابي طالب رقم الجلوس
نتيجه امين نوح فتحى امين عبد الحميد رقم الجلوس370مدرسه شبراهورالاعداديبنين
عايزه نتيجه اسماء مصطفى عبد الله مصطفى مركز ابو قرقاص مدرسه بني سعيد الاعداديه
اسماء مصطفى عبد الله مصطفى 404 مدرسه بني سعيد الاعداديه
نتيجة الصف الاول الاعدادى ظهرت
الاسم ;مريم محمود كمال ربيع ; رقم الجلوس 428
شروق محمد محمد حافظ
المنيا مركز مغاغه
الصف الاول الاعدادي
رقم الجلوس 58 قرية بني خالد
عاوزه النتيجه هيثم خالد رمضان احمد
علي فراج مفضل إسماعيل
المنيا مركز دير مواس قرية بني عمران
رقم الجلوس 107
ناجح ألف مبروك
رقم جلوسي هو:39 محافظة المنيا الصف الأول الإعدادي 2019 مدرسة :ساقية داقواف الاعدادية .
نتيجة اولى اعدادى لبنتى مدرسة المنيا الاعدادية بنات بالمنيا الاسم فرح طارق محمد على رقم الجلوس ٢٢٣
نتيجه سيد مفتاح محمد علي رقم جلوس 69427
الاسم عبد الرحمن عصام رجب مركذ بني مزار رقم الجلوس 187
النتيجه ظهرت قولولى بس محافظه المنبا
منه محمود رقم الجلوس 320
يامنة كانوا بيقولو بعد امتحان سنة 3 اعدادى
انا اسمى مريم محمود
يامنه هياا ظهرت
الاسم ملك شعبان محمد عبد العليم رقم الجلوس209 محافظة المنيا
الاسم ملك شعبان محمد عبد العليم رقم الجلوس209 محافظة المنيا سمالوط دير سمالوط
الاسم ملك شعبان محمد عبد العليم رقم الجلوس209
النتيجه هاتطلع امته
هل نتيجه الصف الاول الاعدادي ظهرت علي النت
شهادة الصف الأول الاعدادى
لا اعلم
لا
احنا عايزين النتيجة لأننا الآنين
لع
نتيجة الصف الثاني الاعدادي ظهرت
نتيجة الصف الاول الا عدادي
بلال حسين محمد عبد العليم
نور احمد فؤاد
هل ظهرت نتيجة الصف الاول اعدادي فى المنيا على الانترنت
الكل ناجح
دوام التوفيق والنجاح للجميع.
ياااااااارب
ان شاء الله ناجحين
كي يعني
في نتايج مش ظاهرة لية علي الموقع ام تعرضو العلي مذاكو وليه
لاان انتو مش نشرين الشهادة
احنا ناشرين المتوفر فقط “النتيجة في محافظة القاهرة”، لسنوات النقل.
محافظة القاهرة هي المحافظة الوحيدة اللي نشرت نتيجة صفوف النقل عبر موقع المديرية، باقي المحافظات نشرت النتيجة في المدارس فقط
نتيجة الطالب عبدالله خلف احمد الصف الاول الاغدادى ترم ثانى 2018 مركز مغاغه محافظة المنيا قرية الشيخ زياد مدرسة الشهيد حسين رمضان الستاوى رقم جلوس 203
نتيجة الصف الأول الاعدادي 2018 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي.
يوسف سراج ابو الحسين محافظه المنيا مركز سمالوط قريه اطسا المحطه رقم الجلوس 524