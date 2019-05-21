نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني “الترم الثاني” نهاية العام نقدمها لكم من موقه نجوم مصرية عبر موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني وبوابة التعليم الأساسي، حيث تشهد الفترة الحالية بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الاعدادي في محافظة القاهرة، ومن المتوقع أن تنتهي الامتحانات سريعًا، بعدها تبدأ الوزارة في الانتهاء من أعمال التصحيح والإعلان عن نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 عبر موقعها الإلكتروني وبوابة التعليم الأساسي.
نتيجة الصف الأول الاعدادي محافظة القاهرة يمكنكم الآن الحصول عليها من خلال المدارس الاعدادية، حيث قامت المدارس بمحافظة القاهرة بالإعلان عن ظهور نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019، وتم رفع النتائج كذلك عبر موقع مديرية التربية والتعليم، من خلال نافذة نتائج صفوف النقل التي خصصتها محافظة القاهرة لتقديم نتائج الطلاب.
نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019
يمكنكم الإطلاع على النتيجة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي سنوضحها لكم من خلال هذا المقال، حيث من المقرر أن ينتهي طلاب الصف الأول الاعدادي في محافظة القاهرة قريبًا من آداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني، بعدها ستقوم الوزارة بالانتهاء سريعا من أعمال التصحيح، ومن ثم الإعلان عن النتيجة مباشرة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي، إليكم خطوات ورابط الاستعلام عن النتيجة.
رابط نتيجة الصف الأول الاعدادي محافظة القاهرة
يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 محافظة القاهرة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم محافظة القاهرة.
- قم باختيار نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي
- قم بإدخال البيانات المطلوبة في الأماكن المحددة لها.
- قم بالضغط على عرض النتيجة.
نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 ومتابعة مستمرة لكل جديد سنقوم بتقديمه لكم، حيث سنقوم بمتابعة أخبار النتائج بصورة مستمرة وإضافة كل جديد من خلال التحديثات الدورية التي يخضع لها هذا التقرير.
ستقوم محافظة القاهرة بالإعلان عن نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 من خلال موقع مديرية التربية والتعليم التابع لها، حيث توفر محافظة القاهرة نافذة لإعلان نتائج صفوف النقل عبر موقعها الإلكتروني، وبالتالي يمكنكم الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر رابط موقع مديرية التربية والتعليم الذي قمنا بتوفيره لكم باتباع الخطوات البسيطة التي قمنا بتوضيحها لكم.
من المتوقع أن تقوم محافظة القاهرة بتوفير نتائج طلابها للصف الأول الاعدادي من خلال موقعها الإلكتروني، حيث خصصت المحافظة نافذة يمكن من خلالها إعلان نتائج صفوف النقل لمرحلة التعليم الأساسي، ويمكنكم وقتها استعلام نتائج الطلاب باتباع الخطوات التي قمنا بتوضيحها في التقرير.
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التعليقات
144 محافظة سوهاج
144 محافظة سوهاج الحماديه
انا من محافظه البحيره رقم جلوسي ٦٧ عاوزه اعرف نتيجتى
أنا عايز اعرف شهاب أنا من القاهرة المعادي
تغربد علاء عرفه رقم الجلوس 36
نتيجه جاسر محمد علي
انا اسمي محمد حسن محافظة القليوبية رقم الجلوس 218
مريم ممدوح عطالله
84
سمر محمد صالح شحاته
رقم الجلوس ٩٠ اسم شروق وائل صلاح
احمدكامل محمدحسن
احمد حسن محمد حسن رقم الجلوس 216
٣٧٣مدرسه مصر الحره ع بنات بالقاهره
مدرسة المعادي القديمة
رقم الجلوس20
ميرنا نبيل كامل
محافظه اسكندريه
رقم الجلوس ٥١٧
فاطمة عثمان
مدرسة امون الخاصة بالزيتون
رقم الجلوس 203
نيرة محمود عبدالله
١٩٠٥
جمال عبد الناصر
عاوز النتيجه باسم احمد صابر علي رقم الجلوس 17
لاما رقم الجلوس 351
انا اسمي محمد اشرف حسني عبدالباسط انا في مدرسه الشهداه في العبور الرقم الجلوس 309
كامل رجب كامل
٢٥٩
زينب احمد عبدالرحيم مدرسة الاعدادى الصف الاول
نتيجة إبراهيم يحي رقم الجلوس56
نتيجة الصف الخامس
اسم الطالب محمد احمد بدر نصر
ادارة التربية والتعليم
مدينة الشهداء متوفي
رقم الجلوس 418
اريد النتيجه رقم الجلوس 120بالقاهره
اريد النتيجه رقم الجلوس 120
عبدالله محي
رقم الجلوس ٣١٣
يرايت النتيجه لو سمحتم
المدرسة جميلة
يارب تكون النتيجة طلعت
النتيجة ظهرت في المدارس بالفعل
الخطوات لمعرفة اولة إعدادى القاهرة
ادخل على رابط موقع المديرية للنتائج
اختر نتائج النقل
منها الصف الاول الاعدادي وأكمل البيانات المطلوبة وبعدين أظهر النتيجة.
01092811935
نتيجة الصف الأول الاعدادي 2018 محافظة القاهرة يمكنكم الاستعلام عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم برقم جلوس الطالب فقط.